Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
Yeni Uygulama Gönder
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çekler ve para siparişleri gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer birçok ticari kullanıcı için ödeme işlemcisi olarak faaliyet göstermektedir; bu, tek tıklamalı işlemler ve şifre belleği gibi faydalar karşılığında bir ücret talep eder. 1998 yılında Confinity olarak kurulan Paypal, 2002 yılında ilk halka arzını aldı. O yılın ilerleyen saatlerinde 1,5 milyar dolar değerinde EBay'in tamamen sahip olduğu bir iştiraki oldu. Ebay 2015 yılında Paypal'ı EBay'in hissedarlarına döndürdü. Şirket, en büyük Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin 2019 Fortune 500'ünde gelirle 204. sırada yer aldı.
Paythen
paythen.co
Paythen, kolay ödeme planları, abonelikler ve daha fazlasını sunmayı sorunsuz hale getirirken yerleşik otomasyonlar sizin için yoğun işleri azaltır. Kod veya teknik bilgi birikimine gerek yok. Stripe hesabınızı bağlayın ve bir dakikadan kısa sürede başlayın.
Sezzle
sezzle.com
Suzzle, alışveriş yapanların bugün satın almaları ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapmalarını sağlar! Dönüşümlerinizi, AOV ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
Mondu
mondu.ai
Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari müşterilerine en popüler B2B ödeme yöntemlerini ve esnek ödeme koşullarını hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çok kanallı bir ortamda sunmalarına olanak tanır. Sonuç bir kazan-kazan hikayesidir: Ticari müşteriler istedikleri zaman satın alma ve ödeme yapma yetkisine sahiptir; bu da daha yüksek bir dönüşüm oranı ve ortalama sipariş değeri anlamına gelir ve sonuçta satıcılar ve pazaryerleri için büyüme sağlar. Mondu GmbH, B2B ödeme işlemlerini basitleştirmek amacıyla girişimciler Malte Huffmann, Philipp Povel ve Gil Danziger tarafından 2021 yılında kuruldu. Mondu, farklı geçmişlere sahip ve teknoloji ve diğer alanlardaki en iyi şirketlerin deneyimine sahip 140'ı aşkın yetenekli profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir. Mondu, önde gelen yatırımcılar Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective ve VVRB bankasından öz sermaye ve borç finansmanı olarak 90 milyon dolar topladı.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly, müşterilerinize ödemelere hemen başlamaları için özel, esnek bir ödeme planı sunmanıza olanak tanır.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşterilerle güvenilir ilişkiler kurmasını, her seferinde bir işlem yapmalarını sağlama misyonunu üstleniyor. 26.000'den fazla mevcut satıcı ve Hindistan çapında milyonlarca güvenilir kullanıcıyla Simpl, Hindistan için satıcılar ve müşterileri arasındaki güveni güçlendiren ve geliştiren kapsayıcı bir dijital ödeme deneyimi yaratmayı öngörüyor. Simpl, e-ticaret dönüşümü için tam kapsamlı bir çözüm sunar. Satıcıların, müşterilere çevrimiçi alışveriş yaparken kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerini sağlamak için tek dokunuşla ödeme, alıcı koruması ve sonra ödeme olanağı sunmasına olanak tanır. Satıcılar, Simpl aracılığıyla tüketicilere kolay, güvenli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunabilir.
Vartana
vartana.com
Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak basitleştiren, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
Zilch
zilch.com
Sanal Zilch kartınızla çevrimiçi veya mağaza içi alışveriş yapın. Şimdi ödeyin ve 6 hafta veya 3 ay boyunca ödül kazanın veya maliyeti bölün. % 14.99'dan Nis Rep. Kredi durumuna tabidir. T & CS uygulanır.
Zip
zip.co
Zip (önceki adıyla Quadpay), insanların ödeme şeklini basitleştiren adil ve kusursuz çözümler sunan lider bir Şimdi Al, Sonra Öde şirketidir. Dünya çapında büyüyen varlığımızla misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. İnsanların yarının kontrolünün kendilerinde olduğunu bilerek bugün korkusuzca yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için varız. İnsanı merkeze alan ürün yeniliğine odaklanarak müşterilerimizin ve tüccarlarımızın finansal refahını yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Zip ile müşteriler her yerden alışveriş yapabilir ve daha sonra ödeme yapabilir; satıcılara ise ön ödeme yapılır. Platformumuz, işletmelerin çevrimiçi ve mağazadaki müşterilere risk olmadan esnek ödeme çözümleri sunmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu çözümümüz API'ler olmadan kolayca entegre edilir. Satıcılar, kullanıma sunulduktan sonra markalarını zaten Zip'i seven milyonlarca yeni tüketiciye tanıtabilir, yeni müşteriler kazanabilir ve satışları anında artırabilir. Biz Zip'iz ve daha yeni başlıyoruz.
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile ödeme yapmanın tek bir yolu ile haftalık 6'dan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar eklendi, bu yüzden tekrar kontrol edin!
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, bir platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz. Müşterilerinize daha basit bir ödeme yolu sunun. Ödemenizi derhal alırken haftalık 6'da, faizsiz taksitler ödemelerine izin verin. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar müşteriler anlamına gelir.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemi 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulaması ile kolaydır.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız ödemeleri otomatik olarak kurtarmak (ortalama %70 oranında kurtarma) ve müşterinizin ödeme deneyiminden ödün vermeden dolandırıcılıkla mücadele etmek için eklentilerimizi kullanın. GoCardless ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, daha fazla müşteri kazanıp elinizde tutarsınız, zamanında ödeme alırsınız ve stresi azaltırsınız. DocuSign, Carrefour, Norveç Mülteci Konseyi, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey ve UNHCR gibi küresel isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 75.000'den fazla işletme, ödemelerini desteklemek için bize güveniyor. Her yıl 30 milyar doların üzerinde işlem yaparak 30'dan fazla ülkeden ödeme tahsil etmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünlerimiz, onları nasıl kullanmak istediğinize göre esnektir; ister kullanımı kolay çevrimiçi kontrol panelimiz ile bunları kendi başınıza kullanmak, ister işinizi yürütmek için halihazırda kullanabileceğiniz 350'den fazla sistemden birine bağlanmak veya API'mızla kendi özel entegrasyonunuz. 2011'den beri bu görevdeyiz ve şu anda Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Avustralya'da 700'den fazla ödeme uzmanından oluşan inanılmaz bir ekibe sahibiz. Aslında bizi daha önce duymuş olabilirsiniz; BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review ve daha yüzlerce yayında haberimiz oldu. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Gocardless.com'a gidin
Afterpay
afterpay.com
Afterpay daha iyi bir ödeme yoluna öncülük etti. Müşteriler şimdi alışveriş yapın, 6 hafta boyunca ödeme yapmayın ve asla faiz ödemeyin. AfterPay ile ortak olan tüccarlar, dünyanın en büyük, en sadık alışverişçisine ulaşırlar. 19 milyondan fazla aktif müşteriler küresel olarak Afterpay ile alışveriş yaptı ve alışveriş uygulamalarının ilk 10'unda sürekli olarak derecelendirildi. Tüccarlar AfterPay ile ortaklık yapmaktan ve müşterilere daha iyi bir ödeme yolu sunmaktan yararlanır. Ortalama olarak, AfterPay her gün ticari ortaklarına 1 milyondan fazla küresel yönlendirme gönderir. Sonrası ortalama sipariş değerini artırır, artımlı satışları artırır ve müşterilerin geri gelmesini sağlar. AfterPay müşterileriniz için nasıl çalışır: 1. Müşterileriniz sitenizi alışveriş veya AfterPay uygulamasını alın. 2. Müşteriler ödeme planlarını görür ve ödeme sırasında ödeme yöntemleri olarak sonra seçerler. 3. Şimdi 4 ödemenin ilkini yapacaklar. Ve gerisini 6 hafta boyunca ödeyin. Ve işte sizin için böyle çalışıyor: - Ön ödeme alın. AfterPay ile yapılan satın alımlar için günler içinde ödeme alırsınız. - Riskinizi en aza indirin. Terjipler ve sahtekarlıklar da dahil olmak üzere riskler alıyoruz. Böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. - Günlük uzlaşma raporları alın. Siparişleri uzlaştırmak ve doğrulamak için kullanabileceğiniz işlem bilgilerine erişin.
Affirm
affirm.com
Affirm’in misyonu, yaşamları iyileştiren dürüst finansal ürünler sunmaktır. Biri güven, şeffaflık ve insanları ilk sıraya koyan yeni bir ödeme ağı oluşturarak milyonlarca tüketiciye sorumlu bir şekilde harcama ve tasarruf etmeleri ve binlerce işletmeye büyümeyi beslemek için araçlar vermeleri için güçlendiriyoruz. Çoğu kredi kartı ve diğer ödeme zamanı seçeneklerinden farklı olarak, tüketicilere tam olarak ne ödeyeceklerini, asla bu miktarı artıracaklarını ve asla geç veya gizli ücret almayacağını gösteriyoruz.
© 2025 WebCatalog, Inc.