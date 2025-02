Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Zip

Zip (önceki adıyla Quadpay), insanların ödeme şeklini basitleştiren adil ve kusursuz çözümler sunan lider bir Şimdi Al, Sonra Öde şirketidir. Dünya çapında büyüyen varlığımızla misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. İnsanların yarının kontrolünün kendilerinde olduğunu bilerek bugün korkusuzca yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için varız. İnsanı merkeze alan ürün yeniliğine odaklanarak müşterilerimizin ve tüccarlarımızın finansal refahını yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Zip ile müşteriler her yerden alışveriş yapabilir ve daha sonra ödeme yapabilir; satıcılara ise ön ödeme yapılır. Platformumuz, işletmelerin çevrimiçi ve mağazadaki müşterilere risk olmadan esnek ödeme çözümleri sunmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu çözümümüz API'ler olmadan kolayca entegre edilir. Satıcılar, kullanıma sunulduktan sonra markalarını zaten Zip'i seven milyonlarca yeni tüketiciye tanıtabilir, yeni müşteriler kazanabilir ve satışları anında artırabilir. Biz Zip'iz ve daha yeni başlıyoruz.