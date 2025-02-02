Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Afterpay

afterpay.com

Afterpay, ödeme yapmanın daha iyi bir yolunun öncülüğünü yaptı. Müşteriler şimdi alışveriş yapar, 6 haftada ödeme yapar ve asla faiz ödemez. Afterpay ile iş ortaklığı yapan satıcılar, dünyadaki en büyük, en sadık alışverişçilere ulaşır. Dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşteri Afterpay ile alışveriş yaptı ve bu uygulama sürekli olarak En İyi 10 alışveriş uygulaması arasında yer alıyor. Satıcılar, Afterpay ile ortaklık kurmanın ve müşterilere daha iyi bir ödeme yöntemi sunmanın avantajını yaşıyor. Afterpay, ticari ortaklarına her gün ortalama 1 milyondan fazla küresel yönlendirme gönderiyor. Sonradan ödeme, ortalama sipariş değerini artırır, artan satışları teşvik eder ve müşterilerin geri gelmesini sağlar. Afterpay müşterileriniz için şu şekilde çalışır: 1. Müşterileriniz sitenizden alışveriş yapar veya Afterpay uygulamasını alır. 2. Müşteriler ödeme planlarını görür ve ödeme sırasında ödeme yöntemi olarak Sonradan Ödeme'yi seçerler. 3. 4 ödemeden ilkini şimdi yapacaklar. Geri kalanını 6 hafta boyunca ödeyin. Ve bu sizin için şu şekilde çalışır: - Peşin ödeme alın. Afterpay ile yaptığınız satın alma işlemleri için birkaç gün içinde ödeme alırsınız. - Riskinizi en aza indirin. Ters ibrazlar ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere riskleri üstleniyoruz. Böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. - Günlük uzlaşma raporları alın. Siparişlerin mutabakatını yapmak ve doğrulamak için kullanabileceğiniz işlem bilgilerine erişin.