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Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer birçok ticari kullanıcı için tek tıklamayla yapılan işlemler ve şifre hafızası gibi avantajlar karşılığında ücret talep eden bir ödeme işlemcisi olarak faaliyet göstermektedir. 1998 yılında Confinity adıyla kurulan PayPal, ilk halka arzını 2002 yılında gerçekleştirdi. Aynı yıl içinde 1,5 milyar dolar değeriyle eBay'in yüzde yüz iştiraki haline geldi. eBay, PayPal'ı 2015 yılında eBay'in hissedarlarına devretti. Şirket, gelir açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinin 2019 Fortune 500 listesinde 204. sırada yer aldı.
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
Paythen
paythen.co
Paythen, kolay ödeme planları, abonelikler ve daha fazlasını sunmayı sorunsuz hale getirirken yerleşik otomasyonlar sizin için yoğun işleri azaltır. Kod veya teknik bilgi birikimine gerek yok. Stripe hesabınızı bağlayın ve bir dakikadan kısa sürede başlayın.
Mondu
mondu.ai
Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari müşterilerine en popüler B2B ödeme yöntemlerini ve esnek ödeme koşullarını hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çok kanallı bir ortamda sunmalarına olanak tanır. Sonuç bir kazan-kazan hikayesidir: Ticari müşteriler istedikleri zaman satın alma ve ödeme yapma yetkisine sahiptir; bu da daha yüksek bir dönüşüm oranı ve ortalama sipariş değeri anlamına gelir ve sonuçta satıcılar ve pazaryerleri için büyüme sağlar. Mondu GmbH, B2B ödeme işlemlerini basitleştirmek amacıyla girişimciler Malte Huffmann, Philipp Povel ve Gil Danziger tarafından 2021 yılında kuruldu. Mondu, farklı geçmişlere sahip ve teknoloji ve diğer alanlardaki en iyi şirketlerin deneyimine sahip 140'ı aşkın yetenekli profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir. Mondu, önde gelen yatırımcılar Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective ve VVRB bankasından öz sermaye ve borç finansmanı olarak 90 milyon dolar topladı.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly, müşterilerinize ödemelere hemen başlamaları için özel, esnek bir ödeme planı sunmanıza olanak tanır.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşterilerle güvenilir ilişkiler kurmasını, her seferinde bir işlem yapmalarını sağlama misyonunu üstleniyor. 26.000'den fazla mevcut satıcı ve Hindistan çapında milyonlarca güvenilir kullanıcıyla Simpl, Hindistan için satıcılar ve müşterileri arasındaki güveni güçlendiren ve geliştiren kapsayıcı bir dijital ödeme deneyimi yaratmayı öngörüyor. Simpl, e-ticaret dönüşümü için tam kapsamlı bir çözüm sunar. Satıcıların, müşterilere çevrimiçi alışveriş yaparken kendilerini güvende ve güvenilir hissetmelerini sağlamak için tek dokunuşla ödeme, alıcı koruması ve sonra ödeme olanağı sunmasına olanak tanır. Satıcılar, Simpl aracılığıyla tüketicilere kolay, güvenli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunabilir.
Vartana
vartana.com
Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak basitleştiren, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.
Zilch
zilch.com
Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.
Zip
zip.co
Zip (önceki adıyla Quadpay), insanların ödeme şeklini basitleştiren adil ve kusursuz çözümler sunan lider bir Şimdi Al, Sonra Öde şirketidir. Dünya çapında büyüyen varlığımızla misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. İnsanların yarının kontrolünün kendilerinde olduğunu bilerek bugün korkusuzca yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için varız. İnsanı merkeze alan ürün yeniliğine odaklanarak müşterilerimizin ve tüccarlarımızın finansal refahını yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Zip ile müşteriler her yerden alışveriş yapabilir ve daha sonra ödeme yapabilir; satıcılara ise ön ödeme yapılır. Platformumuz, işletmelerin çevrimiçi ve mağazadaki müşterilere risk olmadan esnek ödeme çözümleri sunmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu çözümümüz API'ler olmadan kolayca entegre edilir. Satıcılar, kullanıma sunulduktan sonra markalarını zaten Zip'i seven milyonlarca yeni tüketiciye tanıtabilir, yeni müşteriler kazanabilir ve satışları anında artırabilir. Biz Zip'iz ve daha yeni başlıyoruz.
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, tek platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz? Müşterilerinize daha basit bir ödeme yöntemi sunun. Ödemenizi anında alırken, 6 haftalık faizsiz taksitlerle ödesinler. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar gelen müşteriler anlamına gelir.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız ödemeleri otomatik olarak kurtarmak (ortalama %70 oranında kurtarma) ve müşterinizin ödeme deneyiminden ödün vermeden dolandırıcılıkla mücadele etmek için eklentilerimizi kullanın. GoCardless ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, daha fazla müşteri kazanıp elinizde tutarsınız, zamanında ödeme alırsınız ve stresi azaltırsınız. DocuSign, Carrefour, Norveç Mülteci Konseyi, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey ve UNHCR gibi küresel isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 75.000'den fazla işletme, ödemelerini desteklemek için bize güveniyor. Her yıl 30 milyar doların üzerinde işlem yaparak 30'dan fazla ülkeden ödeme tahsil etmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünlerimiz, onları nasıl kullanmak istediğinize göre esnektir; ister kullanımı kolay çevrimiçi kontrol panelimiz ile bunları kendi başınıza kullanmak, ister işinizi yürütmek için halihazırda kullanabileceğiniz 350'den fazla sistemden birine bağlanmak veya API'mızla kendi özel entegrasyonunuz. 2011'den beri bu görevdeyiz ve şu anda Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Avustralya'da 700'den fazla ödeme uzmanından oluşan inanılmaz bir ekibe sahibiz. Aslında bizi daha önce duymuş olabilirsiniz; BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review ve daha yüzlerce yayında haberimiz oldu. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Gocardless.com'a gidin
Afterpay
afterpay.com
Afterpay, ödeme yapmanın daha iyi bir yolunun öncülüğünü yaptı. Müşteriler şimdi alışveriş yapar, 6 haftada ödeme yapar ve asla faiz ödemez. Afterpay ile iş ortaklığı yapan satıcılar, dünyadaki en büyük, en sadık alışverişçilere ulaşır. Dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşteri Afterpay ile alışveriş yaptı ve bu uygulama sürekli olarak En İyi 10 alışveriş uygulaması arasında yer alıyor. Satıcılar, Afterpay ile ortaklık kurmanın ve müşterilere daha iyi bir ödeme yöntemi sunmanın avantajını yaşıyor. Afterpay, ticari ortaklarına her gün ortalama 1 milyondan fazla küresel yönlendirme gönderiyor. Sonradan ödeme, ortalama sipariş değerini artırır, artan satışları teşvik eder ve müşterilerin geri gelmesini sağlar. Afterpay müşterileriniz için şu şekilde çalışır: 1. Müşterileriniz sitenizden alışveriş yapar veya Afterpay uygulamasını alır. 2. Müşteriler ödeme planlarını görür ve ödeme sırasında ödeme yöntemi olarak Sonradan Ödeme'yi seçerler. 3. 4 ödemeden ilkini şimdi yapacaklar. Geri kalanını 6 hafta boyunca ödeyin. Ve bu sizin için şu şekilde çalışır: - Peşin ödeme alın. Afterpay ile yaptığınız satın alma işlemleri için birkaç gün içinde ödeme alırsınız. - Riskinizi en aza indirin. Ters ibrazlar ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere riskleri üstleniyoruz. Böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. - Günlük uzlaşma raporları alın. Siparişlerin mutabakatını yapmak ve doğrulamak için kullanabileceğiniz işlem bilgilerine erişin.
Affirm
affirm.com
Affirm'in misyonu, hayatları iyileştiren dürüst finansal ürünler sunmaktır. Güvene, şeffaflığa ve insanlara öncelik vermeye dayalı yeni bir tür ödeme ağı oluşturarak, milyonlarca tüketiciye sorumlu bir şekilde harcama ve tasarruf yapma yetkisi veriyor ve binlerce işletmeye büyümeyi hızlandıracak araçları sağlıyoruz. Çoğu kredi kartının ve diğer zaman aşımına uğrama seçeneklerinin aksine, tüketicilere tam olarak ne kadar ön ödeme yapacaklarını gösteriyoruz, bu tutarı asla artırmıyoruz ve hiçbir zaman gecikme veya gizli ücret talep etmiyoruz.