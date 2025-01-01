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Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç
Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay, ödeme yapmanın daha iyi bir yolunun öncülüğünü yaptı. Müşteriler şimdi alışveriş yapar, 6 haftada ödeme yapar ve asla faiz ödemez. Afterpay ile iş ortaklığı yapan satıcılar, dünyadaki en büyük, en sadık alışverişçilere ulaşır. Dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşteri Afterpay ile alı...
Affirm
affirm.com
Affirm'in misyonu, hayatları iyileştiren dürüst finansal ürünler sunmaktır. Güvene, şeffaflığa ve insanlara öncelik vermeye dayalı yeni bir tür ödeme ağı oluşturarak, milyonlarca tüketiciye sorumlu bir şekilde harcama ve tasarruf yapma yetkisi veriyor ve binlerce işletmeye büyümeyi hızlandıracak ara...
Zip
zip.co
Zip (önceki adıyla Quadpay), insanların ödeme şeklini basitleştiren adil ve kusursuz çözümler sunan lider bir Şimdi Al, Sonra Öde şirketidir. Dünya çapında büyüyen varlığımızla misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. İnsanların yarının kontrolünün kendilerinde olduğunu bilerek ...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...
Zilch
zilch.com
Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.
Paythen
paythen.co
Paythen, kolay ödeme planları, abonelikler ve daha fazlasını sunmayı sorunsuz hale getirirken yerleşik otomasyonlar sizin için yoğun işleri azaltır. Kod veya teknik bilgi birikimine gerek yok. Stripe hesabınızı bağlayın ve bir dakikadan kısa sürede başlayın.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, tek platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz? Müşterilerinize daha basit bir ödeme yöntemi sunun. Ödemenizi anında alırken, 6 haftalık faizsiz taksitlerle ödesinler. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar gelen müşteriler anlamına gelir.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşteriler...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly, müşterilerinize ödemelere hemen başlamaları için özel, esnek bir ödeme planı sunmanıza olanak tanır.
Vartana
vartana.com
Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak basitleştiren, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.
Mondu
mondu.ai
Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari...