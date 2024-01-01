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Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Åland Adaları
Taksitli ödeme ve Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL) yazılımı, işletmelere, müşterilere bir dizi düzenli ödeme yoluyla ürün ve hizmet satın alma seçeneği sunma gücü verir. Bu çözümler çevrimiçi mağazalara yerleştirilmiştir veya faturalama yazılımıyla entegre edilerek esnek ödeme seçenekleri sağlanır. Bu esneklik, işletmelerin yeni müşteriler çekmesine ve e-ticaret mağazalarında daha yüksek fiyatlı ürünlerin satışını artırmasına yardımcı olabilir. Etsy ve eBay gibi pazar yeri sağlayıcıları da satıcıların taksitli ödeme almasına olanak tanıdığı için BNPL'den yararlanıyor. Etkili bir şekilde çalışabilmesi için bu araçların, ödeme sırasında taksitli ödeme seçenekleri sunmak üzere e-ticaret platformlarıyla ve ödemeleri işlemek için ödeme ağ geçitleriyle entegre olması gerekir. Ek olarak, tüm ödeme verilerinin, muhasebe yazılımıyla entegrasyon gerektiren finansal sistemlerle senkronize edilmesi gerekir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay tüm favori mağazalarınızla tamamen entegredir. Her zamanki gibi alışveriş yapın, ardından ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak Afterpay'i seçin. İlk kez gelen müşteriler hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlar, geri dönen müşterilerin ise yalnızca oturum açması yeterlidir.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Affirm
affirm.com
Kendi hızınızda ödeme yapın. Affirm ile satın aldığınızda, her zaman tam olarak ne kadar borcunuz olacağını ve ödemenizin ne zaman biteceğini bilirsiniz. Hiçbir gizli ücret yoktur; gecikme ücretleri bile yoktur.
Zip
zip.co
4 taksitle ödeyin ve Visa, Apple Pay ve Google'ın kabul edildiği her yerde çevrimiçi veya mağazadan alışveriş yapın. Daha akıllıca alışveriş yapın!
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
Zilch
zilch.com
Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, tek platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz? Müşterilerinize daha basit bir ödeme yöntemi sunun. Ödemenizi anında alırken, 6 haftalık faizsiz taksitlerle ödesinler. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar gelen müşteriler anlamına gelir.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşteriler...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Paythen
paythen.co
Paythen, kolay ödeme planları, abonelikler ve daha fazlasını sunmayı sorunsuz hale getirirken yerleşik otomasyonlar sizin için yoğun işleri azaltır. Kod veya teknik bilgi birikimine gerek yok. Stripe hesabınızı bağlayın ve bir dakikadan kısa sürede başlayın.
Mondu
mondu.ai
Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly, müşterilerinize ödemelere hemen başlamaları için özel, esnek bir ödeme planı sunmanıza olanak tanır.
Vartana
vartana.com
Vartana, satış temsilcilerinin anlaşmaları kapatma ve alıcıların ödeme yapma şeklini, kapanış sürecini düzene sokarak ve ödeme vadesinin geri itilmesini ortadan kaldırarak kolaylaştıran, hepsi bir arada bir B2B kurumsal satış kapatma ve finansman platformudur.