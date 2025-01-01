Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Insight Engines Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.