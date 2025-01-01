Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.
Yeni Uygulama Gönder
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog, iş kaosunu ortadan kaldırarak modern işbirliği araçlarını bir araya getirir ve ekiplerin senkronize çalışmasını sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire, ekiplerin bilgiye hızlı erişimini sağlayan güvenli bir bulut tabanlı bilgi yönetim platformudur. İçerikleri yükleyip paylaşmak mümkündür.
Marvin
heymarvin.com
Marvin, müşteri bilgilerini merkezi hale getirerek kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olan bir nitel veri analizi ve araştırma platformudur.
Raffle
raffle.ai
Raffle uygulaması, şirketlerin arama yeteneklerini artırarak içeriklerini düzenlemeye ve analiz yaparak müşteri ile çalışan davranışlarını anlamalarına yardımcı olur.
Experience.com
experience.com
Experience.com, çevrimiçi itibar, inceleme ve varlık yönetimi çözümleri sunan bir platformdur; işletmelerin müşteri geri bildirimi ile etkileşimini artırmalarına yardımcı olur.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor, işletmelere rakip analizleri yaparak daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.