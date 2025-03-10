Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.
Yeni Uygulama Gönder
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire, ekiplerin bilgiye hızlı erişimini sağlayan güvenli bir bulut tabanlı bilgi yönetim platformudur. İçerikleri yükleyip paylaşmak mümkündür.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog, iş kaosunu ortadan kaldırarak modern işbirliği araçlarını bir araya getirir ve ekiplerin senkronize çalışmasını sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
Experience.com
experience.com
2015 yılından bu yana Experience.com, birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunmayı, şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan katılımlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı taahhüt etmiştir. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olmak için ortak bir görevle Experience.com’un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama yeniliğinin ön saflarında sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Experience.com, AI ve müşteri geri bildiriminin gücü ile çevrimiçi itibarlarını güçlendirmek isteyen yerel profesyoneller ve çok konumlu markalar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir hedef pazara hitap eder. Platform, işletmelerin ve profesyonellerin deneyim mükemmelliklerini artırmalarına, müşteri geri bildirimlerinden kaynaklanan bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak ve izleyicileri arasında değişmez bir güven oluşturmak için tasarlanmıştır. Onlara sadece olağanüstü bir çevrimiçi itibar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni iş edinmek için bir araç olarak kullanmalarını da güçlendirir. Sunulan çok yönlü çözümler, çeşitli endüstrilerde müşteri deneyimi (CX), çalışan deneyimi (EX) ve itibar yönetimi konusunda mükemmel olma araçları sağlayarak her büyüklükteki işletmelerle rezonansa girer. Arama sıralaması platformu ayrıca profesyonellerin ve kuruluşların tüm çevrimiçi varlıklarının kontrolünü tek bir platformdan almalarına ve arama sıralarına özel araçlarla tırmanmalarına olanak tanır.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteriler, kuruluşlarıyla ilgili en alakalı, eyleme dönüştürülebilir içgörülerin sürekli akışını elde eder. Bu bilgileri stratejileri doğrulamak ve optimize etmek, rekabet avantajı elde etmek ve geliri korumak ve artırmak için kullanırlar.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkıcı kısımlarını otomatikleştiriyoruz, böylece zengin kullanıcı içgörülerini organize etmekte, analiz etmekte, ortaya çıkarmakta ve paylaşmakta özgürsünüz. Bir demo rezervasyonu yapmak için heyMarvin.com'u ziyaret edin ve müşterilerimizin "süper etkileyici - kullanıcı deneyimi araştırma alanında BÜYÜK bir değişim" olarak adlandırdığı yeni özellikleri görün.
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri öngörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz, böylece iletişim ve desteği artırıyoruz.
© 2025 WebCatalog, Inc.