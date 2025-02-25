Insight Engines Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.
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Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire, ekiplerin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan güvenli bir bilgi etkileşim platformudur. Ekibinize ihtiyaç duydukları bilgiyi, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde vererek omuz vuruşlarını, çılgınca Slack isteklerini ve tekrarlanan soruları ortadan kaldırın. Kullanıcılar herhangi bir formatta içerik yükleyebilir (word belgeleri, PDF'ler, videolar, ses kayıtları ve slayt gösterileri dahil) veya doğrudan bulut tabanlı platformda yeni içerik oluşturabilir. Bloomfire, videolarda konuşulan kelimeler de dahil olmak üzere her dosyadaki her kelimeyi derinlemesine indeksler, böylece kullanıcılar aradıklarını hızlı bir şekilde bulabilir. Bilgiyi ister şirketinizin tamamında ister departmanlar içinde paylaşmak istiyor olun, Bloomfire siloları ortadan kaldırmanıza ve bilginin ihtiyacı olan herkes için erişilebilir olmasına yardımcı olur. Bloomfire şu anda FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet ve King's Hawaiian gibi önde gelen şirketlerin bilgi paylaşım çabalarına güç veriyor. Müşterilerin Bloomfire'ı kullanarak elde ettiği sonuçlar şunları içerir: - Çalışanlara günde ortalama 30 dakika bilgi aramak için zaman kazandırıyor - Beklemeye alınan müşteri hizmetleri çağrılarının sayısının %50 azaltılması - Müşteri memnuniyetini %30 artırmak - Dahili e-postaların üçte bir oranında azaltılması - İş kolları genelinde içgörülerin ve araştırmaların demokratikleştirilmesi
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde kullanmanıza olanak tanır. Kişileri ve ekipleri aynı şekilde birbirine bağlar, böylece aynı yerde olmadıklarında senkronize olabilirler. Bu yeni çalışma şekli.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
Experience.com
experience.com
2015 yılından bu yana Experience.com, birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunmayı, şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan katılımlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı taahhüt etmiştir. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olmak için ortak bir görevle Experience.com’un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama yeniliğinin ön saflarında sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Experience.com, AI ve müşteri geri bildiriminin gücü ile çevrimiçi itibarlarını güçlendirmek isteyen yerel profesyoneller ve çok konumlu markalar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir hedef pazara hitap eder. Platform, işletmelerin ve profesyonellerin deneyim mükemmelliklerini artırmalarına, müşteri geri bildirimlerinden kaynaklanan bilgileri kullanmalarına yardımcı olmak ve izleyicileri arasında değişmez bir güven oluşturmak için tasarlanmıştır. Onlara sadece olağanüstü bir çevrimiçi itibar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni iş edinmek için bir araç olarak kullanmalarını da güçlendirir. Sunulan çok yönlü çözümler, çeşitli endüstrilerde müşteri deneyimi (CX), çalışan deneyimi (EX) ve itibar yönetimi konusunda mükemmel olma araçları sağlayarak her büyüklükteki işletmelerle rezonansa girer. Arama sıralaması platformu ayrıca profesyonellerin ve kuruluşların tüm çevrimiçi varlıklarının kontrolünü tek bir platformdan almalarına ve arama sıralarına özel araçlarla tırmanmalarına olanak tanır.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteriler, kuruluşlarıyla ilgili en alakalı, eyleme dönüştürülebilir içgörülerin sürekli akışını elde eder. Bu bilgileri stratejileri doğrulamak ve optimize etmek, rekabet avantajı elde etmek ve geliri korumak ve artırmak için kullanırlar.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkıcı kısımlarını otomatikleştiriyoruz, böylece zengin kullanıcı içgörülerini organize etmekte, analiz etmekte, ortaya çıkarmakta ve paylaşmakta özgürsünüz. Bir demo rezervasyonu yapmak için heyMarvin.com'u ziyaret edin ve müşterilerimizin "süper etkileyici - kullanıcı deneyimi araştırma alanında BÜYÜK bir değişim" olarak adlandırdığı yeni özellikleri görün.
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri öngörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz, böylece iletişim ve desteği artırıyoruz.
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