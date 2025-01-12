Insight Engines Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire, ekiplerin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan güvenli bir bilgi etkileşim platformudur. Ekibinize ihtiyaç duydukları bilgiyi, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde vererek omuz vuruşlarını, çılgınca Slack isteklerini ve tekrarlanan soruları ortadan kaldırın. Kullanıcılar herhangi bir formatta içerik yükleyebilir (word belgeleri, PDF'ler, videolar, ses kayıtları ve slayt gösterileri dahil) veya doğrudan bulut tabanlı platformda yeni içerik oluşturabilir. Bloomfire, videolarda konuşulan kelimeler de dahil olmak üzere her dosyadaki her kelimeyi derinlemesine indeksler, böylece kullanıcılar aradıklarını hızlı bir şekilde bulabilir. Bilgiyi ister şirketinizin tamamında ister departmanlar içinde paylaşmak istiyor olun, Bloomfire siloları ortadan kaldırmanıza ve bilginin ihtiyacı olan herkes için erişilebilir olmasına yardımcı olur. Bloomfire şu anda FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet ve King's Hawaiian gibi önde gelen şirketlerin bilgi paylaşım çabalarına güç veriyor. Müşterilerin Bloomfire'ı kullanarak elde ettiği sonuçlar şunları içerir: - Çalışanlara günde ortalama 30 dakika bilgi aramak için zaman kazandırıyor - Beklemeye alınan müşteri hizmetleri çağrılarının sayısının %50 azaltılması - Müşteri memnuniyetini %30 artırmak - Dahili e-postaların üçte bir oranında azaltılması - İş kolları genelinde içgörülerin ve araştırmaların demokratikleştirilmesi