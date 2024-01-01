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Insight Engines Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Brazavil
İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.
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Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru zaten kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi ç...
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire, ekiplerin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan güvenli bir bilgi etkileşim platformudur. Ekibinize ihtiyaç duydukları bilgiyi, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde vererek omuz vuruşlarını, çılgınca Slack isteklerini ve tekrarlanan soruları ortadan kaldırın. Kullanıcılar herhangi ...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteril...