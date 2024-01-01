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Insight Engines Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
İçgörü motorları, kullanıcılara hem düzenli hem de organize olmayan verileri keşfetme, ortaya çıkarma ve analiz etme gücü verir. Bu araçlar hem çalışanlara hem de müşterilere hizmet ederek içerik, belge veya ham veriler üzerinden hızlı ve zahmetsiz bilgi erişimini kolaylaştırır. Doğal dil işleme (NLP) ve makine öğreniminden yararlanan bu motorlar, arama sorgularını kesin sonuçlar için optimize eder. Kullanıcılar, SQL sorguları oluşturmak veya diğer veritabanı dillerini kullanmak yerine, aramaları doğal dilde ifade ederek karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilir. Kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenen bu çözümler, arama doğruluğuna ince ayar yapar. Ayrıca içgörü motorları, çeşitli veri kaynaklarıyla, geniş kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemleriyle, büyük veri işleme ve dağıtım platformlarıyla ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm şirket verilerini merkezi bir havuzda birleştirir.
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Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Bloomfire
bloomfire.com
Kabile bilgisini çalışan şirket verilerine dönüştürmek için daha akıllı bir bilgi paylaşım platformu. Bilgi silolarını ortadan kaldırın, üretkenliği artırın.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteril...