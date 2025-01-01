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Influencer Pazarlama Platformları
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Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar

Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

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Later

Later

later.com

Daha Sonra, sosyal medya içerik yönetimini kolaylaştıran ve içerik planlamasını tek bir platformda sunan bir uygulamadır.

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.

Influencer Marketing AI

Influencer Marketing AI

influencermarketing.ai

Etkileyici pazarlama yönetimi için AI destekli bir platformdur. Etkileyicileri keşfeder, kampanya başarılarını ölçer ve sonuçları yönetir.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, işletmelerin medya izleme, sosyal dinleme ve veri analizi yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

LTK

LTK

shopltk.com

LTK, kullanıcıların güvenilir influencerlar tarafından önerilen moda, güzellik ve ev ürünlerini keşfettikleri bir alışveriş platformudur.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Affable.ai, markaların etkileyicileri keşfetmesini, kampanya yönetimini ve performans analizini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir platformdur.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Influencer Searcher, içerik türüne göre etkileyicileri bulur, kitle analizleri yapar ve kampanyaları yönetmek için araçlar sunar.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack, ortak pazarlama, yönlendirme ve bayi faaliyetlerini yöneten bir ortaklık platformudur.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers, markalar ile tüketiciler arasında etkileşimi artırmayı sağlayan UGC çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole, sosyal medya izleme ve analiz aracı olarak pazarlama etkisini ölçmeye, geliştirmeye ve raporlamaya yardımcı olur.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi, yaratıcıları ve işletmeleri bir araya getirerek pazarlama kampanyalarını kolaylaştıran bir platformdur. Finansal yönetim araçları sunar.

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly uygulaması, markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik üreticileri ile etkileşim kurarak marka varlıklarını artırmasına yardımcı olur.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor, markalara ve ajanslara etkileşim analizleri yaparak, sosyal medya etkileyicilerini araştırma ve kampanya yönetimi imkanı sunan bir platformdur.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence, markalara etkileyicileri bulma, yönetme ve kampanya sonuçlarını izleme imkanı sunan kapsamlı bir etkileyici pazarlama platformudur.

OkFans

OkFans

okfans.com

OkFans, içerik oluşturucuların abonelik ile gelir elde edip, hayranlarıyla özel içerik paylaşabildiği bir platformdur.

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

JoinBrands, markaların içerik üreticileri ve TikTok etkileyicileri ile hızlıca bağlantı kurarak ürünlerini tanıtmalarını sağlayan bir pazaryeridir.

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz Influencers, içerik oluşturuculara hayranlarıyla etkileşim kurma ve içerik paylaşarak para kazanma imkanı sunan bir uygulamadır.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius, veri odaklı bir influencer pazarlama platformudur ve markaların kampanyalarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN, e-ticaret markaları için etkileyici pazarlamayı yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır. Kampanya yönetimi, iletişim ve analiz araçları sunar.

Influence.co

Influence.co

influence.co

Influence.co, markaları ve etkileyicileri bir araya getiren ve kampanyaları yönetmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103.5 milyon influencer ile influencer keşif, analiz ve kampanya yönetimi sunan bir SaaS platformudur.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

#Paid, markaları ve onaylı yaratıcıları bir araya getiren bir pazarlama platformudur. Etkileyici kampanyaları yönetmeyi ve ölçmeyi kolaylaştırır.

Roster

Roster

getroster.com

Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango, markaların onaylı mikro ve nano etkileyicilerle işbirliği yapmasını sağlayan bir çevrimiçi pazar yeridir.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Perpetua, markaların Amazon, Walmart ve Instacart gibi platformlarda reklam performansını artırmasına yardımcı olan bir perakende medya platformudur.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr, etkileyici pazarlama süreçlerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Etkileyicileri kategorize ederek kampanya etkinliğini artırır.

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

NoxInfluencer, sosyal medya için etkileyici keşif, pazarlama kampanyası yönetimi ve analiz sunan kapsamlı bir yazılımdır. 20 milyondan fazla etkileyici verisi içerir.

inBeat

inBeat

inbeat.co

InBeat, TikTok ve Instagram etkileyicilerini bulup yönetmenize, kampanya performansını izleyip veri odaklı kararlar almanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense, işletmelerin hedef kitlelerini anlamalarına ve onlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Wednesday.app

Wednesday.app

wednesday.app

Wednesday.app, küçük işletmeler ve girişimler için influencer pazarlama platformudur. Kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir ve marka bilinirliğini artırmayı amaçlar.

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Afluencer, markaları sosyal medya etkileyicileriyle bir araya getiren bir platformdur. Markalar kampanya yönetimi ve işbirlikleri için etkileyicilerle çalışabilir.

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr, markalar ve etkileyicileri bir araya getirerek kampanya yönetimi ve işbirliğini kolaylaştıran bir pazarlama platformudur.

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous, markalar için TikTok odaklı influencer pazarlamayı optimize eden, veri analitiği ve makine öğrenimi kullanan bir tam hizmet çözümüdür.

Drope.me

Drope.me

drope.me

Drope.me, oyun şirketlerini ve mikro yayıncıları bağlayan bir etkileşim pazarlama platformudur. Yayıncıların oyun markalarıyla işbirliği yapmasını sağlar.

Qoruz

Qoruz

qoruz.com

Qoruz, markaların içerik oluşturucuları ve influencerlar ile etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize, markalar ile çeşitli ortaklar arasındaki işbirliklerini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar ve performans analizi ile gerçek zamanlı işlem takibi sağlar.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.

Favikon

Favikon

favikon.com

Favikon, sosyal medya içerik oluşturucuları ile bağlantı kurmayı kolaylaştıran, kampanya yönetimi ve analiz için AI destekli bir etkileyici pazarlama platformudur.

Stellar

Stellar

stellar.io

Stellar, influencer bulma, kampanya planlama ve ROI ölçümü gibi işlemleri otomatik hale getiren bir pazarlama yazılımıdır.

Influencity

Influencity

influencity.com

Influencity, etkileyici pazarlama sürecini yönetmek için AI destekli bir platformdur. 170M profil veritabanıyla etkileyicileri bulma ve sonuçları değerlendirme imkanı sunar.

CreatorIQ

CreatorIQ

creatoriq.com

CreatorIQ, etkileyici pazarlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Markalara uygun etkileyicileri bulma, kampanya yönetimi ve analiz imkanı sunar.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance, DTC markaların yeni müşteriler kazanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan bir iş ortaklığı platformudur.

Humanz

Humanz

humanz.com

Humanz, etkileyicileri bulma, kampanya yönetimi ve analiz süreçlerini tek platformda sunan bir pazarlama uygulamasıdır.

impulze.ai

impulze.ai

impulze.ai

Impulze.ai, ajanslar ve markalar için etkileyici keşfi, kampanya yönetimi ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir pazarlama platformudur.

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

AnyTag, markaların ve ajansların sosyal medya platformlarında influencerları bulup yönetmelerini sağlayan bir pazarlama platformudur.

Node App

Node App

node-app.com

Node, işletmelerin ürünlerini doğrulanmış influencerlar tarafından tanıtmasına olanak tanıyan özel bir platformdur.

Lefty

Lefty

lefty.io

Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için influencer pazarlama platformudur; yetenek keşfi, ilişki yönetimi ve kampanya raporlaması gibi hizmetler sunar.

Tribe Dynamics

Tribe Dynamics

tribedynamics.com

Tribe Dynamics, markaların influencer pazarlama stratejilerini analiz etmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir analiz platformudur.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt, SaaS başlangıçlarına bağlı pazarlama yazılımı sunar. Affiliate programı kurmalarını sağlar, otomatik ödemeler ve ücretsiz plan sunar.

Modash

Modash

modash.io

Modash, markaların sosyal medya etkileyicilerini keşfetmesine, analiz etmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

SocialBook

SocialBook

socialbook.io

SocialBook, influencer bulma ve yönetme aracı olup, gerçek zamanlı olarak 3 milyon influencer ile etkileşim sağlar ve kampanya yönetimini kolaylaştırır.

CisionOne

CisionOne

cision.one

CisionOne, PR ve iletişim ekiplerinin medya ilişkilerini yönetmelerine, gazetecileri bulmalarına ve medyayı gerçek zamanlı izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Insense

Insense

insense.pro

Insense, markalarla mikro etkileyicileri bir araya getiren bir platformdur. Kullanıcılar, UGC, kampanya yönetimi ve reklam desteği alabilir.

Current

Current

current.tech

Current, markaların elçi programlarını yönetmelerine, influencer pazarlama süreçlerini optimize etmelerine ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

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Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog