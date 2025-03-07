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Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Later
later.com
Daha sonra, işletme sahiplerinin, içerik oluşturucuların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Daha sonra, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerde yönetmeyi kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Her sosyal platformda yayınları planlayın, hashtag önerileri alın, yayınlamak için en iyi zamanlar, görüntülerinizi tıklanabilir, biyografide özel bir bağlantıya sahip Shoppable yayınlarına dönüştürün ve çok daha fazlası!
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şirket, milyarlarca çevrimiçi görüşmeden haberdar olmak ve markalarını stratejik olarak yönetmek için ilgili bilgileri elde etmek için Meltwater'ın medyasını ve sosyal zekasını kullanıyor. Veri analizinde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Meltwater, altı kıtadaki 60 ofisin yerel uzmanlığı üzerine kurulu kişisel, küresel hizmete kendini adamıştır. Müşterilerimiz hem haberlerde hem de sosyal medyada medya kapsamını izleyebilir. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, yorumlar, inceleme siteleri, forumlar, mesaj panoları ve 300 milyonun üzerindeki 300.000'den fazla çevrimiçi haber kaynağını takip ediyoruz, basılı ve yayın izleme için ortaklıklarımız var ve sosyal konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinliyoruz bloglar. Müşterilerimizin medyayı ve sosyal medya kapsamını hem niteliksel hem de niceliksel ölçümlerle kolaylıkla analiz etmelerine yardımcı oluyoruz. Sürekli genişleyen pencere öğesi kitaplığımız, müşterilerimizin medya kapsamını görselleştirmelerine ve PR ve pazarlama çabalarının yatırım getirisini raporlamalarına yardımcı olmak için sorunsuz bir şekilde gösterge tabloları oluşturmalarına olanak tanır. Rakamların ardındaki bağlamı belirtmek için her şey etkileşimli ve dışa aktarılabilir. Halkla İlişkiler için Medya Zekası 300.000'den fazla kaynak ve en büyük premium içerik kitaplığıyla, çevrimiçi yayınlar, basılı medya, sosyal medya, TV ve radyo istasyonlarından ilgili medya haberlerinin her parçasını gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin. Etkileyici kişiler ve gazetecilerle bağlantı kurun ve sosyal yardımlarınızı takip edin. Pazarlamacılar için Sosyal Çözümler Eski adı Sysomos olan (Nisan 2018'de satın alındı) Sosyal bölümü, sosyal stratejinizi yönlendirmek için kapsamlı ve entegre veri çözümleri sunar. Sınırsız sorguyla ve veri sınırı olmadan 200 milyardan fazla sosyal sohbeti araştırın ve izleyin, tek bir platformdan etkileşim kurun ve yayınlayın, sosyal etki sahibi kişileri kolayca bulun, tüketici içgörülerini derinlemesine inceleyin ve sosyal sohbetleri yönlendiren toplulukları keşfedin. Kurumlara Özel Çözümler Kurumsal Çözümler ekibi, en karmaşık teslimatların bile sektör uzmanları ve analistlerden oluşan ekibimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasını sağlar. Meltwater, dünyanın önde gelen markalarına profesyonel hizmetler ve premium teklifler sunmaktadır.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
#paid
hashtagpaid.com
#paid, deneyimli içerik oluşturucuları McDonald's, Sephora, Samsung ve Disney gibi dünyanın en tanınmış markalarıyla buluşturan bir içerik oluşturucu pazar yeridir. İçerik oluşturucular ve pazarlamacılar, merkezi ve entegre bir deneyimde birlikte çalışarak içerik oluşturucu pazarlama kampanyalarının tamamını ölçer. Şirket, içerik oluşturuculara sevdikleri şeyi yapmaları konusunda güç veriyor ve gerçek çok kanallı içerik oluşturucu pazarlaması yaratan adil fiyatlandırma, algoritmik eşleştirme ve otomatik içerik kullanım hakları gibi büyük kategori sorunlarına özel teknoloji çözümleriyle içerik oluşturucu ekosistemine güven sağlıyor. #paid, gösterişli ölçümlere ve etki sahibi kişilere güvenmek yerine yalnızca içerik oluşturuculara odaklanır ve bunların temel iş performansı ölçümleri üzerindeki etkisini ölçer. Şirket, müşteri desteği ve yönetilen hizmetleri açısından 1 numara olarak derecelendirilmiştir ve Türkiye'deki ofislerdeki pazarlama ekiplerine ve içerik oluşturuculara güç vermektedir. Toronto, New York, Los Angeles, Chicago ve Miami.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketlerin programları PartnerStack pazarında listelenir ve programları +450.000'den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sunulur. Bu şirketler, PartnerStack ağı aracılığıyla satın alınan iş ortakları sayesinde iş ortağı kanallarında +%30'luk bir gelir artışı görüyor. Ağ, iş ortaklarının tek bir platformdan birden fazla SaaS uygulaması satmasına olanak tanır; bu, kanala yatırım yapan entegre SaaS çözümleri için bir gerekliliktir.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103,5 milyon etkileyiciden oluşan dünyanın en büyük Etkileyici veritabanıyla önde gelen etkileyici keşif ve analiz SaaS platformudur. BrandMaxima'nın özellikleri arasında Etkileyici Keşfi, Etkileyici Analizi, Etkileyici Yönetimi ve Sosyal Yardım, Kampanya Yönetimi ve Kampanya Raporlaması yer alır.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor, markalara, ajanslara ve etkileyicilerle ilgilenen platformlara karmaşık çözümler sunan bir SaaS şirketidir. HypeAuditor, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch ve Twitter'daki etkileyicileri analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını planlamak için kapsamlı bir araç ve rapor seti geliştirdi. Araç seti, etkileyicilerin hesaplarının kalitesini keşfetmeye ve karşılaştırmaya, hedef kitlenin gerçekliğini doğrulamaya ve hedef kitle demografisini analiz etmeye yardımcı olur. Kampanya Yönetimi Çözümü, işletmelerin influencer kampanyaları için markalı medya planları oluşturmasına, kampanyaları yapay zeka tabanlı özelliklerle yönetip otomatikleştirmesine ve performanslarını takip etmesine olanak tanır. HypeAuditor, işletmelere sektör içgörüleri ve farklı ülkelerdeki ve niş pazarlardaki etkileyici pazarlama ortamını sağlamak için tasarlanmış bir dizi Pazar Analizi raporu sağlar. Raporlar, rekabetçi markaların etkileyici stratejilerini keşfetmeye yönelik Rakip Analizini içerir. Rakip Karşılaştırma raporu, birden fazla markanın yan yana karşılaştırılmasına yardımcı olur. Tüm hizmetler, HypeAuditor'un davranış kalıplarını tanımlamasına ve şüpheli hesapları tespit etmesine olanak tanıyan yapay zeka algoritmalarını temel alır. HypeAuditor'ın hedefi, şirketin müşterilerinin sosyal medya yaratıcılarıyla mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için en üst düzeyde analitik çözümü sunmaktır.
Fohr
fohr.co
Fohr'da elçi pazarlamanın en iyi şekilde etkileyici pazarlama olduğuna inanıyoruz. Bu, hatırlayacağınız türden bir reklamdır ve aynı zamanda unuttuğunuz türden bir reklam, aslında bir reklamdır. Marka sevgisi, hikaye anlatımı ve dürüstlük üzerine inşa edilmiştir. Fohr, 2013'ten bu yana en iyi markaları doğru yaratıcılarla buluşturan dünyadaki ilk influencer pazarlama platformudur. Fohr'un sundukları: KEŞFET Bir sonraki influencer ortaklarınızı bulursunuz. Self-servis platformumuz, etkileyici kampanyalarını, etkileyicinin belirlenmesinden raporlamaya kadar sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. BÜYÜKELÇİ YÖNETİM PLATFORMU (AMP) Influencer topluluğunuz ayağınıza geliyor. En iyi müşterilerinizi marka elçileri olarak işe almak için özel olarak tasarlanmış yazılım. YÖNETİLEN HİZMETLER Sizin için influencer ortakları buluyor ve kampanyalar yürütüyoruz. Tescilli teknolojimizle zenginleştirilen stratejik uçtan uca büyükelçi kampanya programı yönetimi. ÖZEL TEKNOLOJİ Tamamen yeni bir şeyin ortak yazarıyız. İş ihtiyaçlarınıza göre tamamen size özel bir etkileyici programı, stratejisi ve platformu. 180.000'den fazla platformdaki etkileyici, 80 milyon ABD dolarının üzerinde etkileyici ödeme verileri ve 5.000'den fazla etkileyici kampanyasıyla, sektörle birlikte sürekli öğreniyor ve gelişiyoruz. Fohr, etkileyicilerle çalışmanın daha iyi yollarını geliştiren tamamen mükemmel insanlardan oluşan bir gruptur.
Affable.ai
affable.ai
Yapay zeka destekli uçtan uca Etkileyici Yönetim Platformu En kısa sürede daha fazla etki sahibini etkinleştirin 6 Milyondan Fazla Etkileyici | 4 Sosyal Kanal | 100'den fazla lider küresel marka ve 4300'den fazla veri odaklı pazarlamacının güvendiği, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli 1 platform Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM ve daha fazlası gibi küresel oyuncular tarafından kullanılıyor! affable.ai'nin self-servis platformu, en alakalı etkileyicileri bulmaktan etkilerini ölçmeye kadar etkileyici kampanya planlamasını ve yürütmeyi kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, affable.ai'nin derin demografik analizlerini kullanarak kampanyalarını maksimum yatırım getirisi sağlayacak şekilde sorunsuz bir şekilde optimize edebilir. affable.ai, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarında dünya çapında 6 milyondan fazla etkileyiciyi takip ediyor. affable.ai'yi kullanarak şu şekilde yararlanabilirsiniz: 1. affable.ai'nin Etkileyici ve İçerik Keşfi'ni kullanarak özgün ve ilgili etkileyicileri bulun 2. affable.ai'nin yerleşik Etkileyici İlişkiler Yönetimi çözümünü kullanarak etkileyicilere ulaşın 3. Tüm içeriği takip edin - Kampanya Kontrol Panelinizdeki gönderiler ve hikayeler dahil 4. Erişim, Etkileşim, Gösterim ve Medya Değeri dahil Sosyal Metrikler hakkında raporlar oluşturun ve dışa aktarın 5. Devam eden etkileyici trendlerini haftalık olarak takip edin 6. Etkileyici performanslarınızı rakiplerle karşılaştırın
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher, içeriklerinin doğasına (ör. moda, oyun, anne) göre etkileyicileri tanımlamak ve hedef kitlelerine dair içgörü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Araç ayrıca belirli bir kampanyada birlikte çalıştığınız etkileyicileri bir araya toplayarak etkileyici kampanyalarını takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Glewee
glewee.com
Glewee, markaların ve ajansların etkileyici pazarlama yapma şeklini değiştiren, 2.500'den fazla marka ve ajansın yanı sıra 10.000'den fazla yaratıcı ve etkileyicinin güvendiği, en kolay ve en hızlı hepsi bir arada etkileyici pazarlama ağıdır. Glewee, markalara ve ajanslara sınırsız etkileyici pazarlama kampanyalarını tek bir platformda başlatma, yönetme, takip etme ve ölçeklendirme olanağı sağlar. Glewee, en güvenilir içerik oluşturucu ve etkileyici pazarlama platformunu sunarak markaların, ajansların ve yaratıcıların satışları artırmak ve yeni kitlelere ulaşmak için sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve etkileyici pazarlama kampanyaları yürütmesini mümkün kılar. Glewee, markanız için etkileyicileri bulmayı kusursuz hale getirir. Glewee'nin self-servis web tabanlı platformu ve iOS içerik oluşturucu uygulaması, marka pazarlamacılarını ve reklamverenleri, toplu olarak 2,5 milyardan fazla net sosyal medya takipçisini masaya getiren, önceden incelenmiş, kimliği doğrulanmış binlerce etkileyiciyle buluşturuyor. Glewee, bulut bilişim platformu aracılığıyla, markaların her zaman, genellikle bir kampanyanın başlatılmasından birkaç dakika sonra en uygun içerik oluşturucu ekibiyle eşleştirileceğini garanti ediyor. Uçtan uca etkileyici pazarlama çözümümüzle başlayın. Akıllı araçlarla sınıfının en iyisi özetler oluşturun. Glewee ile sosyal medya pazarlama stratejinizi geliştirmek için görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin. Glewee'nin sezgisel uygulama içi deneyimi, markaların ve içerik oluşturucuların bire bir iletişim kurmasına ve gerçek zamanlı özgün ilişkiler kurmasına olanak tanır. Glewee'nin akıllı adım adım süreci, markaların uyumlu uçtan uca içerik pazarlama kampanyaları yürütmesini her zamankinden daha kolay hale getirerek onu piyasadaki en verimli içerik oluşturma platformu haline getiriyor. Markalar ve ajanslar, Glewee'nin app.glewee.io adresindeki etkileyici pazarlama platformunda bir hesap oluşturabilir. İçerik oluşturucular Glewee uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirebilir. Glewee hakkında daha fazla bilgi için lütfen glewee.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Lefty
lefty.io
Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, performans ölçümü ve rekabetçi kıyaslama. Lefty, Bağımsızlar grubunun bir parçasıdır. The Independents, lüks ve yaşam tarzı sektör liderlerine yönelik küresel bir pazarlama ve iletişim grubudur. Karla Otto, K2, The Qode, Lefty ve Bureau Betak'ın birleşmesiyle oluştu. Ofisler: Paris, Londra, Milano, Münih, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Şanghay, Pekin, Seul, Dubai Daha fazla bilgi için https://www.lefty.io adresini ziyaret edin.
Traackr
traackr.com
Traackr, etkili etkileyici pazarlama programlarını yürütmek için gereken zekayı ve araçları sağlayan, veriye dayalı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir. Platformumuz, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yaparak, rakiplerini geride bırakarak, kampanyaları düzene sokarak ve küresel programları ölçeklendirerek daha büyük etki ve yatırım getirisi elde etmelerine olanak tanır. L'Oréal, Shiseido, Unilever, Charlotte Tilbury, Michelin, Pandora, Samsung, Omnicom, Edelman gibi lider markalar ve ajansları için dünyanın en gelişmiş ve en büyük ölçekli influencer pazarlama programlarına güç vermekten onur duyuyoruz. ve Cheil. Şirketimiz küresel olarak doğmuştur ve 70 ülke ve 26 dilde etkili koordinasyon sağlama konusunda büyümektedir. Bizi San Francisco, New York, Boston, Londra, Paris ve Singapur'da bulabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için www.traackr.com adresini ziyaret edin.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, pazarlamacıların sosyal medyada yarattıkları etkiyi ölçmelerine, iyileştirmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un sosyal dinleme, etkileyici takibi ve sosyal medya analiz ürünleri, pazarlamacıların sosyal medya stratejilerini geliştirmelerine ve etkilerini meslektaşlarına ve müşterilerine kanıtlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un kullanımı kolay kontrol paneli, raporları anında oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyarak yılda yüzlerce saat tasarruf etmenizi sağlar. Hashtagleriniz hakkında konuşan savunucuları analiz etmek için Keyhole'un özel Etkileyici ölçümlerini kullanın. * Etkileyicileri biyografilerindeki coğrafi konuma ve anahtar kelimelere göre filtreleyebilirsiniz. Katılımı artırmaya ve pazarlama yatırım getirinizi artırmaya yardımcı olmak için etkileyicilere ulaşın. * Etkileyicileri, oluşturdukları görünürlüğe ve etkileşim düzeylerine göre de sıralayabilirsiniz. Analitik kontrol panelinde, ana hashtag'inizle birlikte yaygın olarak kullanılan hashtag'leri gösteren kullanışlı bir kelime bulutu bulunur. * Kampanyanızla alakalı en popüler hashtag'leri belirlemek ve fırsat alanlarını bulmak için aracı kolayca kullanabilirsiniz.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Doğru etkileyicilerle bağlantı kurun ve satışlarınızı artırın. InfluencerMarketing.ai, etkileyicileri keşfetmenize ve yönetmenize, kampanya başarısını ölçmenize ve markalı bir arayüz aracılığıyla müşterilere sonuçlar sunmanıza yardımcı olur.
Influence.co
influence.co
Son 4 yıldır influencer ekonomisinde gerçek insanlardan oluşan en büyük topluluğu oluşturduk. 170 binden fazla etkileyici, 35 binden fazla marka ve 10 binden fazla ajansla çalışıyoruz. Platformumuz, tek bir uçtan uca çözüm aracılığıyla etkileyicileri anında keşfetmenize, onlarla etkileşime geçmenize ve bağlantı kurmanıza olanak tanır. Artık manuel e-tablolar yok. Artık yönetilen hizmet yok. Artık en iyi yeteneklerle bağlantı kurmak için Instagram'da sayısız saatler harcamanıza gerek yok.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Insense
insense.pro
Insense, UGC'ye kaynak sağlamak, etkileyici kampanyaları yönetmek ve Meta ve TikTok'ta beyaz listeye alınmış reklamlar yayınlamak için 20.000'den fazla mikro etkileyiciden oluşan küresel bir topluluğu markalara ve ajanslara bağlayan bir içerik oluşturucu pazarlama platformudur. Yalnızca 10-15 gün içinde, yüksek performanslı mobil öncelikli reklam öğelerinizi alabilir, doğrulanmış ve kabul edilmiş içerik oluşturucularla doğrudan bağlantı kurabilir ve tek tıklamayla etkileyicilerin beyaz listeye alınmasına erişim sağlayabilirsiniz. Insense, UGC Reklam yaratıcıları ve beyaz liste oluşturmak için ABD, Kaliforniya, Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya'da Güzellik ve Cilt Bakımı, Tüketici ürünleri, Moda ve Giyim, Yiyecek ve İçecek ve diğerleri gibi sektörlerde 1500'den fazla markayı ve büyüme ajansını destekliyor entegrasyonlarımız aracılığıyla.
Influentials
influentials.com
Markaların etkileyicilerle çalışmasına olanak tanıyan Avrupa çapında uçtan uca bir pazarlama platformuyuz. Tüm ağır işlerle biz ilgileniyoruz ve işinizi büyütecek başarılı kampanyalar yürütmeye odaklanmanızı sağlıyoruz.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırsız kampanya başlatın, medya uzmanlarıyla eşleştirin, performansı nitelendirip izleyin ve optimize edin.
Current
current.tech
Güncel Nedir? Elçi programlarını oluşturmak, influencer pazarlamasını en üst düzeye çıkarmak ve gelirlerini artırmak isteyen markalar için 1 numaralı çözüm. Current Technologies'de araç paketimiz, yaratıcıların keşfedilmesinden kampanya yönetimine, otomatik yetenek ödemeleri ve vergi uyumluluğuna kadar markaları destekler. Markanız için en iyi etkileyicileri ve elçileri bulmanıza, geniş ölçekte etkili içerik oluşturmanıza ve işletmenizin başarısını artırmak için gerçek yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olabiliriz. Ürün paketimizde şunlardan yararlanacaksınız: 1.) Elçi Merkezi - Büyümeniz için tasarlanmış eksiksiz bir elçi platformu. Elçilerden oluşan özel bir topluluk başlatın, içerik performansını ölçün, satışları takip edin ve geliri artırın. 2.) Programlı İşe Alma - Saatlerce aramanıza gerek kalmadan doğru etkileyicileri bulun. Bırakın yazılımımız her gün potansiyel yaratıcılarla eşleşmek için gerekli tüm işi yapsın. 3.) Ödeme Platformu - Entegre platformumuz, ekibinizin ödemeleri yetkilendirmesine, ödemeleri özelleştirmesine, vergi belgelerini toplamasına ve 1099'ları otomatik olarak yeteneklere dağıtmasına olanak tanır. Üstelik yaratıcılarınıza ACH, banka havalesi veya PayPal yoluyla ödeme alma esnekliği sağlarken. 4.) Mesajlaşma - Topluluğunuzla anlamlı ve kalıcı bağlantılar kurun. Potansiyel ortaklara ulaşın, elçileriniz ve etkileyicilerinizle doğrudan iletişim kurun veya topluluğunuzla sohbet edin. 5.) Raporlama ve Analiz - Raporlama paketinizdeki kapsamlı performans öngörüleriyle stratejinize ince ayar yaparken başarınızı ölçün. 6.) Yönetilen Hizmetler ve Hesap Yönetimi - Kârlı elçi programları geliştiriyoruz. Kalıcı etkileyici stratejileri geliştiriyoruz. Ve müşterilerimizin başarısının sorumluluğunu üstleniyoruz.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun başarısını desteklemek. Size aşağıdakileri sağlamak için sektör lideri veri bilimini uluslararası danışmanlık ve sınıfının en iyisi halkla ilişkiler iş akışı araçlarıyla birleştiriyoruz: • İzleme – küresel medyadaki markanız ve itibarınızla ilgili kapsamı ve son dakika haberlerini belirleyin • Ölçüm – gerçek zamanlı ölçüm iletişiminizin etkisi, önemli konular ve medya eğilimleri • Araştırma ve Danışmanlık – itibar ve iletişim başarısının itici güçlerini keşfedin ve daha etkili stratejiler ve kampanyalar oluşturun • Halkla İlişkiler ve İletişim Araçları – basın odanızı, kampanya planlamanızı ve medya ilişkilerinizi yönetmek için eksiksiz bir çözüm teknoloji, içgörü ve uzmanlık, içinde çalıştığınız parçalı, hızlı hareket eden medya dünyasını anlamlandırarak performansınızı yükseltmenize ve değerinizi kanıtlayıp geliştirmenize yardımcı olur. Her gün, her gün. Daha fazla bilgi için onclusive.com adresini ziyaret edin ve bizi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook @Onclusive üzerinden takip edin.
Creatable
creatable.io
Creatable, markaların özgün ürün içeriği oluşturmak için yaratıcılardan (etkileyiciler ve mağaza çalışanlarından) yararlanan kampanyalar yürüttüğü, e-ticarete yönelik etkileyici pazarlama platformudur. İçerik, sosyal medyadaki içerik oluşturucu kitleleriyle paylaşılır, Google tarafından dizine eklenir ve yeni organik etkileşim ve satışları artırır. Yapay zeka destekli öneri motorumuz, ürün sayfalarında ve diğer pazarlama kanallarında en yüksek performanslı içerik oluşturucu içeriğini dinamik olarak sunarak trafiği ve satışları daha da artırır, ROAS'ı ve müşteri yaşam boyu değerini artırır.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ, içerik oluşturucu pazarlamasını geliştirmek isteyen kuruluşlar için en güvenilir etkileyici pazarlama platformudur. Kurumsal düzeydeki teknolojisi ve sektör lideri zekası, ölçeklendirilmiş içerik oluşturucu keşfini, kolaylaştırılmış iş akışlarını ve güçlü raporlamayı kolaylaştırırken uyumluluk ve marka güvenliğini de sağlar. AB InBev, CVS, Disney, Logitech, Nestlé, Red Bull, Sephora, Unilever ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi binlerce markası CreatorIQ'yu kullanıyor. 2014 yılında kurulan CreatorIQ'nun genel merkezi Los Angeles'ta olup New York, Londra ve Ukrayna'da ofisleri bulunmaktadır. Eylül 2021'de CreatorIQ, tutku odaklı markaların dijital kazanılmış medyayı yönlendirmesine yardımcı olan önde gelen etkileyici pazarlama platformu Tribe Dynamics'i satın aldı. Daha fazla bilgi için CreatorIQ.com'u ziyaret edin. + Markanıza uygun daha fazla içerik oluşturucuyu zahmetsizce bulmak ve incelemek için daha kısa sürede, ayrıntılı alanları ve bilgileri kullanarak arama yapın, karşılaştırın ve öneriler alın. + İçerik oluşturuculara yönelik iletişim araçları ve onlara katılım ve etkinleştirme aşamalarında rehberlik eden hedeflerle olağanüstü bir ortaklık deneyimi yaratın. + Kampanyalarınızdaki maliyetleri ve İçerik Oluşturucu Harcamalarının Getirisini tahmin ederek stratejinizi oluşturun ve tüm kampanyalar, yaratıcılar ve gönderiler genelinde program performansının tamamını analiz edin.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics, ikonik yaşam tarzı markaları için gelişmiş etkileyici pazarlama analitiği ve çözümleri sunuyor. Influencer pazarlama analiz platformumuz, markanızın kazandığı medya programının tam resmini görmenizi sağlar. Size yardımcı oluyoruz: - Markanız hakkında oluşturulan en önemli etkileyici içeriğin tamamına ilişkin tam görünürlük elde edin. - Influencer topluluğunuzun tamamını anlayın ve bireysel ilişkileri değerlendirin. - Kampanya performansını izleyerek, değerlendirerek ve karşılaştırarak etkileyici pazarlama stratejinizi geliştirin ve yönlendirin. - Markanızın zaman içindeki performans ölçümlerinden bilgi edinin ve liderliğinizi genişletmek için rakip, pazar ve sektör analizlerinden yararlanın.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekiplerinize hedef kitleleri daha önce hiç olmadığı şekilde anlama yeteneği kazandırın. Hedef kitlenize neyin ilham verdiğini, onları harekete geçirdiğini ve etkilediğini bilin.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici pazarlamanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyor. ViralMango, bu bağlantıları kolaylaştırarak markaların ve yaratıcıların ilgi çekici ve özgün içerik oluşturmak için işbirliği yapma biçiminde devrim yaratıyor.
Primetag
primetag.com
Primetag, karmaşık şeyleri kolaylaştırmak ve zor şeyleri mümkün kılmak için oluşturulmuş güçlü bir Etkileyici Pazarlama yazılımıdır.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB, 3 milyondan fazla etkileyici, 130'dan fazla filtre, 500'den fazla konu ve neredeyse 9000 niş ile kullanıcıların etkileyicileri keşfetmesine, pazarları analiz etmesine ve kampanyaları takip etmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. CreatorDB, kullanıcılara etkileyici pazarlamaya ayrıntılı erişim sağlar ve 130'dan fazla arama kriterini kullanarak doğru etkileyiciyi keşfetmelerini sağlamayı amaçlar. Ek olarak kullanıcılar şunları yapabilir: Bireysel yaratıcı sonuçlarını, Konularına ilişkin ortalama sonuçlarla saniyeler içinde karşılaştırarak bunları karşılaştırabilirsiniz. Kampanyaları izleyin, bir markaya bağlı tüm içeriği bireyselleştirin ve toplu bilgi edinin. Marka bölümü ile rekabeti takip edebilir, nerede ne yaptıklarını, içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. Ne zaman ve nerede etkileşime geçileceğine karar vermek için çeşitli konulardaki içeriğin nasıl performans gösterdiğini görün. İçerik oluşturucular ve konu demografisi hakkında ayrıntılı verilere erişin ve her zaman doğru kişilerle konuştuğunuzdan emin olun. Tüm CreatorDB hizmetleri, mevcut iş akışınızla en iyi şekilde birleştirilebilmeleri için SaaS ve API entegrasyonumuz aracılığıyla mevcuttur. CreatorDB, şirket içinde uçtan uca kampanya yönetimiyle birlikte ajans hizmetleri de sunuyor. Satıcı, ajans ekibinin en çok konuşulan 11 dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini ve bunun sınır ötesi kampanyalar için uygun bir çözüm olduğunu belirtiyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık üyelik yoluyla içerik (fotoğraflar, videolar, canlı yayınlar) için ödeme yapabilir.
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosyal medya gönderilerine ek olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için tam dağıtım haklarına da sahip oluyor ve bu da onlara dijital reklam ve diğer ticari amaçlar için çok sayıda yaratıcı varlık sağlıyor.
Sideqik
sideqik.com
Sideqik, pazarlamacıların gelecekle yüzleşmesine yardımcı olan bir teknoloji çözümüdür. Hepsi bir arada etkileyici pazarlama otomasyon platformumuz, markaların doğru etkileyicileri keşfetmesine ve etkinleştirmesine yardımcı olur. Daha sonra uçtan uca ölçümle müşterilerimizin kampanyalarını sayısallaştırmalarına yardımcı oluyoruz. Sideqik'in CBS Interactive, Logitech ve Coca-Cola'yı da içeren müşterileri, ürünü kullanırken erişim ve etkileşimde 50 ila 300 kat artış görüyor.
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
Lumanu
lumanu.com
Yaratıcı ekonomi için oluşturulmuş ödeme platformu Lumanu ile yaratıcı yeteneğinize yapılan ödemeleri otomatikleştirin. Lumanu, tüm ödeme sürecini kolaylaştırarak pazarlama ve finans ekiplerine her ay 100'lerce saat tasarruf sağlıyor: - Yaratıcı yeteneklere dünyanın her yerinde aynı gün ödemelerle ödeme yapın QuickBooks ve Bill.com da dahil olmak üzere tüm önemli AP ve muhasebe platformlarıyla entegre olur - Lumanu tüm ödemeleri üstlenir Satıcıya katılım ve vergi raporlama yükümlülükleri (artık W9/1099 yok) - Yeteneğiniz Lumanu EarlyPay'e erişim sağlayarak kendi şartlarınıza göre ödeme yapmanıza ve nakit akışını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. - Otomatik Beyaz Listeye Alma. Facebook ve Instagram'da etkileyici odaklı reklamlar yayınlamak için sosyal hesaplara saniyeler içinde erişin. Lumanu, özellikle etkileyiciler ve serbest çalışanlarla çalışan yoğun pazarlama ekiplerinin benzersiz ihtiyaçları ve iş akışları için tasarlandı. Dünyanın önde gelen marka ve ajanslarının ödeme çözümü olarak neden Lumanu'ya güvendiğini öğrenin.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz, markaların yaratıcıları bulmasına, iletişim kurmasına ve onlarla işbirliği yapmasına yardımcı olan bir içerik oluşturucu ağıdır. Qoruz Platformu Markalara şu olanakları sunar: 🔍 İş için DOĞRU Etkileyiciyi keşfedin (7,5 Milyon Yaratıcıdan!) 💬 Doğrudan Sohbet Edin ve Etkileşime Geçin (Aracı Yok!) 💰 Kampanyalarınızı Başlatın ve Şeffaf Ödeme Yapın (Şeffaf maliyetler, BS Yok) 🫂 sadık etkileyici-yaratıcılardan oluşan topluluk ve çok daha fazlası!
Julius
juliusworks.com
Julius, verilerle yönlendirilen ölçeklenebilir tam huni çözümleri sunan bir etkileyici pazarlama platformudur. Tescilli teknolojisi, kurumsal müşterilerin kampanyalarını tanımlama, etkinleştirme ve doğru bir şekilde ölçme ve kampanyalarından en iyi değeri elde etme konusundaki benzersiz ihtiyaçlarına hizmet eder. Şirket, Allergan, NARS, Mediacom ve Club Med gibi küresel müşterilerin ilgisini çekti. Etkileyici pazarlamada 2012 yılına dayanan bir ayak izi bulunan Julius, 2017 yılında Jared Augustine, Tiki Barber ve Marc Gerson tarafından resmileştirildi. Julius, HYPR'yi 2020 yılında satın aldı ve şirket toplu olarak pazardaki en etkileyici pazarlama uzmanlığına ve veri analitiğine sahip. Julius, Inc. 5000'in 2021'de en hızlı büyüyen özel şirketler listesinde yer aldı. Merkezi New York City'de bulunan Julius'un San Francisco, Londra ve Krakow'da ek ofisleri var.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays, her ölçekteki marka için hepsi bir arada etkileyici pazarlama ve görsel içerik oluşturma platformunuzdur. İşbirliğini kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanan Popular Pays, birden fazla platform veya yaratıcı temas noktasıyla uğraşmadan içerik oluşturma çabalarınızı ölçeklendirmenize ve iş etkisini artıran pazarlama kampanyaları başlatmanıza olanak tanır. İçerik oluşturucu pazarımız, marka değerlerinize ve hedef kitlenize uygun etkileyicileri ve yaratıcıları kolayca bulmanızı ve bulmanızı sağlar. Popular Pays, Meta, TikTok, Amazon ve Pinterest'in resmi ortağıdır ve Kelloggs, Kraft, Delta ve Lyft gibi markalarla çalışır.
Aspire
aspire.io
Aspire, e-Ticaret markalarının etkileyiciler, elçiler, bağlı kuruluşlar, müşteriler ve daha fazlasından oluşan etkili topluluklar oluşturmasını ve geliştirmesini sağlayan etkileyici pazarlama platformudur. Aspire'ı kullanan markalar, etkileyici pazarlama yolculuğunun neresinde olursa olsun, özgün ortaklar keşfedebilir, ilişkileri kolaylaştırabilir, programlarını ölçeklendirebilir ve gerçek iş etkisini ölçebilir. Glossier, Coola, Bombas, Newell, Ruggable ve 800'den fazla müşteri Aspire'a güveniyor. Yatırımcılar arasında Hummer Winblad Venture Partners, Pear.vc ve daha fazlası yer alıyor.
Influencity
influencity.com
Influencity, tek bir platformda eksiksiz Etkileyici İlişkiler Yönetimine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür. Teknoloji yığınımız, büyük ve küçük şirketlerin iş akışlarını özelleştirmelerine ve uçtan uca etkileyici kampanyaları başarıyla yürütmelerine yardımcı olan 60'tan fazla özellik içerir. Etki size şunları sağlar: - Mükemmel etkileyicileri saniyeler içinde bulun. +170 milyon etkileyici profilden oluşan bir veritabanını parmaklarınızın ucuna getiriyoruz ve 20'den fazla filtreyle ideal profillere odaklanmanıza yardımcı oluyoruz. Influencer etkileşimi, konum, cinsiyet, yaş, ilgi alanları, hedef kitle demografisi ve daha fazlasına göre arama yapın. - Sosyal medyada gösterilmeyen istatistikleri görmek için değerli profil bilgileri edinin ve örtüşen takipçilerin yüzdesini görmek için etkileyicileri listeler halinde düzenleyin. - Bir kuruş bile yatırım yapmadan önce kampanyanızın sonuçlarını tahmin edin ve iş akışlarını ekibinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın. - Görsel öncelikli raporlarda sonuçları gönderiden gönderiye, etkileyiciden etkileyiciye ve kampanyadan kampanyaya ölçün ve karşılaştırın.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemeler, bağlı kuruluşlar için beyaz etiketli bağlı kuruluş portalı, varlıklar sayfası, %0 ücret ve daha fazlası dahil olmak üzere SaaS'ınızın Affiliate Marketing ile büyümesine yardımcı olacak her şey!
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık önleme yetenekleri paketi sunan türünün tek örneğidir. Birincil satış ve pazarlama kanallarına aşırı bağımlılığın sonucu. Kategorinin tek kurum içi destek programı da dahil olmak üzere rakipsiz hizmet tarafından desteklenen Partnerize ile, tüm ortaklık pazarlama yaşam döngüsünün kontrolü tek bir platformda sizdedir. Partnerize, Uluslararası Performans Pazarlama Ödülleri'nden En İyi Teknoloji de dahil olmak üzere iki düzineden fazla ödül kazandı. 63 önde gelen perakendeci, 12 uluslararası havayolu, en büyük telekomünikasyon şirketlerinden 9'u ve 1.600'den fazla küresel marka dahil olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri, her yıl iş ortağı satışlarında 6 milyar dolardan fazla ve iş ortağı ödemelerinde 700 milyon dolardan fazla gelir elde etmek ve yönetmek için Partnerize'a güveniyor. Merkezi New York'ta bulunan Partnerize'ın Avustralya, Birleşik Krallık, Japonya, San Francisco, Philadelphia ve Wilkes-Barre'de ofisleri bulunmaktadır. Partnerize'ın ortaklıklarınızı kâr merkezine dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://partnerize.com/en adresini ziyaret edin.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy, markalar ve ajanslar için tasarlanmış bir etkileyici pazarlama platformudur. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca etkileyiciye ve sosyal medya kampanyalarınız için doğru olanı bulmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara erişin. Instagram, YouTube ve TikTok'ta etkileyicileri bulun. Aramanızı konuma, kategoriye, takipçi sayısına, etkileşim oranına ve daha fazlasına göre filtreleyin. Heepsy ayrıca her etkileyici hakkında ayrıntılı analiz raporları sağlar. Katılımlarını, takipçi artışını, kitle demografisini ve özgünlüğünü analiz edin. Son derece şüpheli kitlelere ve inorganik büyümeye sahip etkileyicilerden kaçının. Markanız için oluşturulan içeriğin nasıl performans gösterebileceğini görmek için gönderi başına ortalama beğeni ve yorumlarına göz atın. Favori etkileyicilerinizi listeler halinde düzenleyin. Etkileyicilere ulaşmaya başlayabilmeniz için iletişim bilgilerini almak ister misiniz? İletişim bilgilerini ve diğer tüm etkileyici istatistiklerini ihtiyacınız olan her yerde kaydedilen tek bir yere almak için listelerinizi indirin. Ancak markalara yalnızca etkileyici bulma seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyicilerin markaların yayınladığı kampanyaları bulabilecekleri bir Pazar Yeri seçeneğini de sunuyor. Burada içerik oluşturucular, kampanyanın konumuna, promosyon ağına, tanıtılan kategoriye ve daha fazlasına göre filtreleme yapmalarına olanak tanıyan özelliklerle, ilgi alanlarına uygun kampanyaları seçme esnekliğine sahip oluyor. Bu kurulum, etkileyicilerin hedef kitlelerinin tercihlerine ve kendi içerik oluşturma tarzlarına uygun kampanyaları kolayca keşfedebilmelerini sağlar. Denemeye hazır mısınız? Heepsy ücretsiz deneme ve aylık planlar sunar, böylece uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce platformu deneyebilirsiniz. Ücretsiz kaydolmak ve denemek için bugün bizi ziyaret edin.
CisionOne
cision.one
Markanızın geleceğini şekillendirin. Gerçek zamanlı. Bugünün medya manzarasında etkili bir şekilde gezinmek için, PR ve iletişim ekiplerinin AI'nın gücünden yararlanan yeni bir platforma ihtiyacı vardır, daha hızlı, daha doğru kararlar vermek için gereken gerçek zamanlı medya bilgileri sunar ve bunları doğru medya kişileriyle birleştirir. Cisionone, PR ve iletişim ekiplerinin çalışma şeklini dönüştürecek platformdur, böylece markalarının geleceğini şekillendiren stratejiler yaratmaya odaklanabilirler.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
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