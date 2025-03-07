Meltwater

meltwater.com

Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şirket, milyarlarca çevrimiçi görüşmeden haberdar olmak ve markalarını stratejik olarak yönetmek için ilgili bilgileri elde etmek için Meltwater'ın medyasını ve sosyal zekasını kullanıyor. Veri analizinde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Meltwater, altı kıtadaki 60 ofisin yerel uzmanlığı üzerine kurulu kişisel, küresel hizmete kendini adamıştır. Müşterilerimiz hem haberlerde hem de sosyal medyada medya kapsamını izleyebilir. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, yorumlar, inceleme siteleri, forumlar, mesaj panoları ve 300 milyonun üzerindeki 300.000'den fazla çevrimiçi haber kaynağını takip ediyoruz, basılı ve yayın izleme için ortaklıklarımız var ve sosyal konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinliyoruz bloglar. Müşterilerimizin medyayı ve sosyal medya kapsamını hem niteliksel hem de niceliksel ölçümlerle kolaylıkla analiz etmelerine yardımcı oluyoruz. Sürekli genişleyen pencere öğesi kitaplığımız, müşterilerimizin medya kapsamını görselleştirmelerine ve PR ve pazarlama çabalarının yatırım getirisini raporlamalarına yardımcı olmak için sorunsuz bir şekilde gösterge tabloları oluşturmalarına olanak tanır. Rakamların ardındaki bağlamı belirtmek için her şey etkileşimli ve dışa aktarılabilir. Halkla İlişkiler için Medya Zekası 300.000'den fazla kaynak ve en büyük premium içerik kitaplığıyla, çevrimiçi yayınlar, basılı medya, sosyal medya, TV ve radyo istasyonlarından ilgili medya haberlerinin her parçasını gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin. Etkileyici kişiler ve gazetecilerle bağlantı kurun ve sosyal yardımlarınızı takip edin. Pazarlamacılar için Sosyal Çözümler Eski adı Sysomos olan (Nisan 2018'de satın alındı) Sosyal bölümü, sosyal stratejinizi yönlendirmek için kapsamlı ve entegre veri çözümleri sunar. Sınırsız sorguyla ve veri sınırı olmadan 200 milyardan fazla sosyal sohbeti araştırın ve izleyin, tek bir platformdan etkileşim kurun ve yayınlayın, sosyal etki sahibi kişileri kolayca bulun, tüketici içgörülerini derinlemesine inceleyin ve sosyal sohbetleri yönlendiren toplulukları keşfedin. Kurumlara Özel Çözümler Kurumsal Çözümler ekibi, en karmaşık teslimatların bile sektör uzmanları ve analistlerden oluşan ekibimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasını sağlar. Meltwater, dünyanın önde gelen markalarına profesyonel hizmetler ve premium teklifler sunmaktadır.