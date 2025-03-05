Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Later
later.com
Daha sonra, işletme sahiplerinin, içerik oluşturucuların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Daha sonra, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerde yönetmeyi kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Her sosyal platformda yayınları planlayın, hashtag önerileri alın, yayınlamak için en iyi zamanlar, görüntülerinizi tıklanabilir, biyografide özel bir bağlantıya sahip Shoppable yayınlarına dönüştürün ve çok daha fazlası!
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık üyelik yoluyla içerik (fotoğraflar, videolar, canlı yayınlar) için ödeme yapabilir.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketlerin programları PartnerStack pazarında listelenir ve programları +450.000'den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sunulur. Bu şirketler, PartnerStack ağı aracılığıyla satın alınan iş ortakları sayesinde iş ortağı kanallarında +%30'luk bir gelir artışı görüyor. Ağ, iş ortaklarının tek bir platformdan birden fazla SaaS uygulaması satmasına olanak tanır; bu, kanala yatırım yapan entegre SaaS çözümleri için bir gerekliliktir.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor, markalara, ajanslara ve etkileyicilerle ilgilenen platformlara karmaşık çözümler sunan bir SaaS şirketidir. HypeAuditor, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch ve Twitter'daki etkileyicileri analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını planlamak için kapsamlı bir araç ve rapor seti geliştirdi. Araç seti, etkileyicilerin hesaplarının kalitesini keşfetmeye ve karşılaştırmaya, hedef kitlenin gerçekliğini doğrulamaya ve hedef kitle demografisini analiz etmeye yardımcı olur. Kampanya Yönetimi Çözümü, işletmelerin influencer kampanyaları için markalı medya planları oluşturmasına, kampanyaları yapay zeka tabanlı özelliklerle yönetip otomatikleştirmesine ve performanslarını takip etmesine olanak tanır. HypeAuditor, işletmelere sektör içgörüleri ve farklı ülkelerdeki ve niş pazarlardaki etkileyici pazarlama ortamını sağlamak için tasarlanmış bir dizi Pazar Analizi raporu sağlar. Raporlar, rekabetçi markaların etkileyici stratejilerini keşfetmeye yönelik Rakip Analizini içerir. Rakip Karşılaştırma raporu, birden fazla markanın yan yana karşılaştırılmasına yardımcı olur. Tüm hizmetler, HypeAuditor'un davranış kalıplarını tanımlamasına ve şüpheli hesapları tespit etmesine olanak tanıyan yapay zeka algoritmalarını temel alır. HypeAuditor'ın hedefi, şirketin müşterilerinin sosyal medya yaratıcılarıyla mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için en üst düzeyde analitik çözümü sunmaktır.
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
Affable.ai
affable.ai
Yapay zeka destekli uçtan uca Etkileyici Yönetim Platformu En kısa sürede daha fazla etki sahibini etkinleştirin 6 Milyondan Fazla Etkileyici | 4 Sosyal Kanal | 100'den fazla lider küresel marka ve 4300'den fazla veri odaklı pazarlamacının güvendiği, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli 1 platform Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM ve daha fazlası gibi küresel oyuncular tarafından kullanılıyor! affable.ai'nin self-servis platformu, en alakalı etkileyicileri bulmaktan etkilerini ölçmeye kadar etkileyici kampanya planlamasını ve yürütmeyi kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, affable.ai'nin derin demografik analizlerini kullanarak kampanyalarını maksimum yatırım getirisi sağlayacak şekilde sorunsuz bir şekilde optimize edebilir. affable.ai, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarında dünya çapında 6 milyondan fazla etkileyiciyi takip ediyor. affable.ai'yi kullanarak şu şekilde yararlanabilirsiniz: 1. affable.ai'nin Etkileyici ve İçerik Keşfi'ni kullanarak özgün ve ilgili etkileyicileri bulun 2. affable.ai'nin yerleşik Etkileyici İlişkiler Yönetimi çözümünü kullanarak etkileyicilere ulaşın 3. Tüm içeriği takip edin - Kampanya Kontrol Panelinizdeki gönderiler ve hikayeler dahil 4. Erişim, Etkileşim, Gösterim ve Medya Değeri dahil Sosyal Metrikler hakkında raporlar oluşturun ve dışa aktarın 5. Devam eden etkileyici trendlerini haftalık olarak takip edin 6. Etkileyici performanslarınızı rakiplerle karşılaştırın
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık önleme yetenekleri paketi sunan türünün tek örneğidir. Birincil satış ve pazarlama kanallarına aşırı bağımlılığın sonucu. Kategorinin tek kurum içi destek programı da dahil olmak üzere rakipsiz hizmet tarafından desteklenen Partnerize ile, tüm ortaklık pazarlama yaşam döngüsünün kontrolü tek bir platformda sizdedir. Partnerize, Uluslararası Performans Pazarlama Ödülleri'nden En İyi Teknoloji de dahil olmak üzere iki düzineden fazla ödül kazandı. 63 önde gelen perakendeci, 12 uluslararası havayolu, en büyük telekomünikasyon şirketlerinden 9'u ve 1.600'den fazla küresel marka dahil olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri, her yıl iş ortağı satışlarında 6 milyar dolardan fazla ve iş ortağı ödemelerinde 700 milyon dolardan fazla gelir elde etmek ve yönetmek için Partnerize'a güveniyor. Merkezi New York'ta bulunan Partnerize'ın Avustralya, Birleşik Krallık, Japonya, San Francisco, Philadelphia ve Wilkes-Barre'de ofisleri bulunmaktadır. Partnerize'ın ortaklıklarınızı kâr merkezine dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://partnerize.com/en adresini ziyaret edin.
Lefty
lefty.io
Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, performans ölçümü ve rekabetçi kıyaslama. Lefty, Bağımsızlar grubunun bir parçasıdır. The Independents, lüks ve yaşam tarzı sektör liderlerine yönelik küresel bir pazarlama ve iletişim grubudur. Karla Otto, K2, The Qode, Lefty ve Bureau Betak'ın birleşmesiyle oluştu. Ofisler: Paris, Londra, Milano, Münih, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Şanghay, Pekin, Seul, Dubai Daha fazla bilgi için https://www.lefty.io adresini ziyaret edin.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
trendHERO
trendhero.io
trendHERO, Instagram için gelişmiş bir etkileyici pazarlama platformudur. Ana amaçlar: - Influencer arama ve keşfetme - Sahte takipçi ve beğeni tespiti - Hesap denetimi - Büyüme takibi - Kitle analizi (coğrafi ve ilgi alanı istatistikleri) - Rakip izleme - Reklam veri tabanı - Influencer Sosyal Yardımı - Influencer kitle çakışmaları
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher, içeriklerinin doğasına (ör. moda, oyun, anne) göre etkileyicileri tanımlamak ve hedef kitlelerine dair içgörü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Araç ayrıca belirli bir kampanyada birlikte çalıştığınız etkileyicileri bir araya toplayarak etkileyici kampanyalarını takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur.
inBeat
inbeat.co
Spam kontrollü etki sahibi veritabanımızda TikTok ve Instagram etkileyicilerini arayın ve bulun. Etkileyici pazarlama kampanyalarınızı aramak, incelemek ve takip etmek için araçlarımızı kullanın.
Afluencer
afluencer.com
Etkileyiciler, Mikro Etkileyiciler ve Yaratıcılarla burada tanışın! Instagram, TikTok ve YouTube'daki gönderiler ve makaralar için. • Sizi, sizin için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) oluşturacak ve bunu kendi sosyal medya kanallarında yayınlayacak yeni ortaklarla tanıştıralım. • Marka profilinizi oluşturmak için bize (ücretsiz!) kayıt olabilirsiniz.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosyal medya gönderilerine ek olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için tam dağıtım haklarına da sahip oluyor ve bu da onlara dijital reklam ve diğer ticari amaçlar için çok sayıda yaratıcı varlık sağlıyor.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker, bloglarda ve sosyal ağlarda yer almak isteyen markaları, fırsat arayan 10.000'den fazla blog yazarına ve etkileyiciye bağlayan, hızla büyüyen bir blog yazarı, vlogger ve etkileyici ağıdır.
Current
current.tech
Güncel Nedir? Elçi programlarını oluşturmak, influencer pazarlamasını en üst düzeye çıkarmak ve gelirlerini artırmak isteyen markalar için 1 numaralı çözüm. Current Technologies'de araç paketimiz, yaratıcıların keşfedilmesinden kampanya yönetimine, otomatik yetenek ödemeleri ve vergi uyumluluğuna kadar markaları destekler. Markanız için en iyi etkileyicileri ve elçileri bulmanıza, geniş ölçekte etkili içerik oluşturmanıza ve işletmenizin başarısını artırmak için gerçek yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olabiliriz. Ürün paketimizde şunlardan yararlanacaksınız: 1.) Elçi Merkezi - Büyümeniz için tasarlanmış eksiksiz bir elçi platformu. Elçilerden oluşan özel bir topluluk başlatın, içerik performansını ölçün, satışları takip edin ve geliri artırın. 2.) Programlı İşe Alma - Saatlerce aramanıza gerek kalmadan doğru etkileyicileri bulun. Bırakın yazılımımız her gün potansiyel yaratıcılarla eşleşmek için gerekli tüm işi yapsın. 3.) Ödeme Platformu - Entegre platformumuz, ekibinizin ödemeleri yetkilendirmesine, ödemeleri özelleştirmesine, vergi belgelerini toplamasına ve 1099'ları otomatik olarak yeteneklere dağıtmasına olanak tanır. Üstelik yaratıcılarınıza ACH, banka havalesi veya PayPal yoluyla ödeme alma esnekliği sağlarken. 4.) Mesajlaşma - Topluluğunuzla anlamlı ve kalıcı bağlantılar kurun. Potansiyel ortaklara ulaşın, elçileriniz ve etkileyicilerinizle doğrudan iletişim kurun veya topluluğunuzla sohbet edin. 5.) Raporlama ve Analiz - Raporlama paketinizdeki kapsamlı performans öngörüleriyle stratejinize ince ayar yaparken başarınızı ölçün. 6.) Yönetilen Hizmetler ve Hesap Yönetimi - Kârlı elçi programları geliştiriyoruz. Kalıcı etkileyici stratejileri geliştiriyoruz. Ve müşterilerimizin başarısının sorumluluğunu üstleniyoruz.
Inflead
inflead.com
Inflead, Influencer Marketing zekasının ön saflarında yer alır ve benzersiz hassasiyet ve analitik etkinlik sunar. Inflead, Etkileyici Pazarlama alanında bir adım önde olmak için ileri bilim ve teknolojiden yararlanır. Inflead'in platformu markalara, ajanslara ve medya merkezlerine hizmet vererek etkileyici keşif, yapay zeka odaklı analiz, kampanya yönetimi ve rekabetçi içgörüler için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Instagram, TikTok, YouTube ve Twitch gibi platformlarda 10 milyondan fazla profile erişimi olan Inflead, müşterilerimize influencer kampanyalarını keşfetme, değerlendirme, takip etme ve büyütme olanağı sağlıyor. Pazar trendlerini ortaya çıkarmak, rakiplerin stratejilerini analiz etmek ve özel hazırlanmış raporlar almak için Veri Laboratuvarımıza dalın.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero, etkileyici veritabanından ve tüm kampanya yönetimi sürecini otomatikleştiren tam hizmet CRM'sinden oluşan hepsi bir arada bir etkileyici yönetim yazılımıdır. Üç adıma ayrılabilir. 1). 11,7 milyon Instagram ve 12,3 milyon Youtube etkileyicisinden oluşan veritabanımız aracılığıyla etkileyici keşfi ve ayrıntılı arama filtreleri + sahte takipçi ve bot tespiti 2). CRM 3) aracılığıyla otomatik iletişim. Doğrulanmış gösterimleri, tıklamaları ve dönüşümleri içeren raporlama ve analizler. Mağazanızla entegrasyon sayesinde tüm süreci CRM'imiz üzerinden yönetebilirsiniz. Ortaklık bağlantılarını, indirim kodlarını ayarlayabilir ve ödemeleri otomatik olarak işleyebilirsiniz. Etkileyicilerinize tam kontrol vermeyi tercih ederseniz, ortaklık kontrol paneline giriş yapabilirler, performanslarını görebilir ve ortaklık bakiyelerini kendileri ödeyebilirler. Etkileyici gönderi paylaştıktan sonra, incelenmek, indirilmek ve yeniden kullanılmak üzere otomatik olarak CRM'ye kaydedilecektir. Ürünler CRM aracılığıyla otomatik olarak gönderilebilir ve Facebook işletme yöneticinize bağlanmak istiyorsanız, ücretli reklamlar aracılığıyla etkileyici içeriğinizi artırabilirsiniz. Bu genişletilmiş ve kullanımı kolay platformun yanı sıra, bu platformun büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketlerin erişimine açık olmasını da sağlıyoruz.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Racontor
racontor.com
Racontor bir yaratıcı ekonomi platformudur ve sosyal medya yaratıcılarının gücünü kullanarak devasa küresel çevrimiçi pazarlama endüstrisini altüst etme sürecindeyiz. Hizmetimiz etkileyici pazarlamayı ve diğer içerik oluşturucu hizmetlerini içerir.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere, tüketici markalarının geniş ölçekte içerik kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir mikro etkileyici pazarlama platformudur. Gelişmiş eşleştirme araçlarımız, sipariş karşılama teknolojimiz ve marka portalımız, etkileyici kampanyaları yürütmenin gerektirdiği manuel ayak işlerinin %98'ini ortadan kaldırır. Bu, programınızdan ödün vermeden her zaman açık bir etkileyici pazarlama stratejisini sürdürebileceğiniz anlamına gelir. Haklara hazır içeriğe gerçek zamanlı erişim sayesinde markalar, orijinal UGC'den oluşan sürekli bir kitaplık oluşturabilir. Statusphere, en zorlu kampanya pazarlama görevlerinizi kolaylaştırarak markaların incelenen içerik oluşturuculardan çok kısa bir sürede 100'lerce gönderi kazanmasını sağlar.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle, reklamverenlerin uçtan uca içerik oluşturucu kampanyaları yürütmesine yönelik son teknoloji ürünü bir etkileyici pazarlama platformudur. Platform, RoAS'ı, Erişimi, Etkileşimi artırmak ve Müşteri edinme maliyetini düşürmek için Meta, Instagram ve TikTok'taki ücretli sosyal kampanyalarla desteklenen 1 milyon içerik oluşturucuya erişim sağlıyor. Cirqle'ın yazılım platformu, yaratıcı strateji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen yüksek kaliteli etkileyici çalışmalarını kolaylaştırır. Çalışmalar, marka bilinirliği ve satışlar için etkileyicileri kolayca etkinleştirmekten, içeriği marka kanallarını doldurmak için sorunsuz bir şekilde onaylamaya/ölçeklendirmeye veya büyümeyi hızlandırmak için yeni (reklam) yerleşimleri hızlı bir şekilde test etmeye kadar uzanır. Müşteriler, kendi reklamlarına (BAU) ve eski içerik üretim yöntemlerine kıyasla içerik oluşturucu tarafından üretilen içerik için The Cirqle ile ortaklık kurduklarında RoAS'ı ve performansı 10 kata kadar artırırken, genel üretim ve satın alma maliyetlerinde ortalama %30-50'lik bir maliyet düşüşü görüyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre, milyonlarca etkileyicinin güçlü işbirlikleri için küresel markalarla bağlantı kurmasını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir etkileyici platformudur. Ve daha da iyisi, Atisfyre etkileyiciler için tamamen ÜCRETSİZDİR. Atisfyre, influencer pazarlama sektöründe devrim yaratma ve olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan doğdu. Her büyüklükteki etkileyicinin birlikte çalışacakları doğru markaları bulmasının ne kadar zor olduğunu gördük ve onlara orta kişiyi atlayıp kendi yöneticileri olmalarını sağlayacak araçları verebilecek bir platform geliştirebileceğimizi biliyorduk.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?
Embold
embold.co
Embold, markaları 9.000'den fazla yerel mikro etkileyiciyle buluşturan, Kanada'nın en çok tercih edilen etkileyici pazarlama platformudur. Kampanya yönetimini, içerik incelemesini ve etkileyici ödemelerini basitleştirin. Yönetilen Kampanyalar, CampaignPlus ve Beyaz Liste Reklamları dahil olmak üzere özel çözümlerimizden yararlanın. En iyi Kanada markalarının güvendiği Embold, yazılımının kullanımıyla maksimum yatırım getirisini ve kampanya başarısını garanti eder.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Influence4You
influence4you.com
160.000'den fazla aboneye sahip etkileyiciye ve 100 milyon profile erişime sahip etki pazarlama platformu. Mikro etkileyiciler ünlülerden 3 kat daha ilgi çekicidir. Piyasadaki en eksiksiz platform aracılığıyla bunların özgünlüğünden yararlanın, harika profiller keşfedin ve kampanyalarınızı onlarla verimli bir şekilde yönetin! Influence4You'nun özellikleri: - Kampanyalarınız için 160.000'den fazla aboneli etkileyiciye erişin ve HypeAuditor entegre aracı sayesinde 100 milyon profilin istatistiklerine bakın ve sahte takipçileri tespit edin - Ücretli veya yalnızca hediye kampanyaları başlatmayı seçin (bu, en uygun profillerle işbirliği yapmanıza olanak tanır) bütçenizi optimize edin) - Tüm sektörlerde, 7 dilde ve 35 ülkede, tüm sosyal ağlarda (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) 5000'den fazla kampanya başlatma deneyimi - En ergonomik ve kullanıcı dostu arayüz - Çok sayıda karşılaştırmaya göre en eksiksiz platform - Ücretsiz platform desteği (posta veya telefon yoluyla) 2012'den bu yana Influence4You hem en üst teknolojiyi hem de etkileyici pazarlama uzmanlarını birleştirdi.
Influential
influential.co
Yapay zeka destekli en akıllı verileri optimize eden Influential, benzersiz ölçülebilir sonuçlar için yeni kitlelere ulaşmak amacıyla markaları etkileyicilerle hassas bir şekilde eşleştirir.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare'in Etkileyici Pazarlama Platformu, en son verileri ve teknolojiyi basit bir UX/UI'de birleştirerek markaların bir üst düzeyde farkındalığa ulaşmasını ve ciddi yatırım getirisi elde etmesini sağlar.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence, kullanıcıların stratejileri ve etkileyicilerle iletişimleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bir Etkileyici Pazarlama Çözümü aracıdır. Uygulama, özellikle e-ticaret mağazalarının mağazalarını birbirine bağlaması ve etkileyici satışlarını kolaylaştırmaya başlaması ve etkileyicilerin kupon kullanarak yaptığı satışlara dayalı olarak yatırım getirisini ve geliri takip etmesi için tasarlanmıştır. Ninja Influence, Instagram, TikTok ve YouTube'daki 100.000.000'den fazla etkileyiciden oluşan bir veritabanıyla, web üzerindeki açık ara en kapsamlı veritabanı olan verilerle güçlendirilmiştir.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
Wednesday.app
wednesday.app
Çarşamba.app, küçük işletmeleri, yeni başlayanları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir etkileyici pazarlama platformudur. Büyüyen işletmelerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlaması için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Erişimi genişletmeye, marka bilinirliğini artırmaya ve etkileyici pazarlama alanında güçlü bir yatırım getirisi sağlamaya odaklanarak her büyüklükteki şirket için erişilebilir ve etkili bir ortak olmayı amaçlamaktadır.
Woomio
home.woomio.com
Woomio, etkileyicileri keşfetmek, kampanyaları tahmin etmek ve yatırım getirisini ölçmek için gerekli araçları sağlayarak pazarlamacıların ve ajansların etkileyici pazarlamada başarılı olmasına yardımcı olur
Aggero Software
aggero.io
Aggero, tüm büyük sosyal medya platformlarından binlerce saatlik video içeriğini sizin için analiz eder. Kitle duyarlılığı verileri, etkileşim oranı ve hem videoda hem de metinde marka veya üründen bahsedilen en önemli anlar gibi benzersiz ve alakalı video analizlerini çıkarmak için AI teknolojisini kullanır. Bir sosyal dinleme aracı olarak içerik oluşturucuların videolarda ne söylediğini ve gösterdiğini anlar. Ayrıca bunu, maksimum etkileşim için gerçek zamanlı içerik oluşturucu liderliğindeki kampanya optimizasyonuna olanak tanıyan izleyici tepkileriyle ilişkilendirir.
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için riski azaltır ve şeffaflık ve kanallarının ve hedef kitlelerinin performans karşılaştırmasını yaparak etkileyicilerle çalışırken sonuçları güçlendirir.
SARAL
getsaral.com
SARAL, e-ticaret markaları için oluşturulmuş basit ve etkili influencer pazarlama platformunuzdur. Kullanılmayan etkileyicileri bulun, sosyal yardımları otomatikleştirin, ilişkileri yönetin, performansı takip edin ve ödeme gönderin - hepsi tek bir çatı altında! Ücretsiz denemeyi edinin ve kendiniz test edin!
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Görsel Alışveriş ve Instagram Mağazaları ile takipçilerinize tek tıklamayla Etkileyici Satın Alma Gücü verin, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğinizi alışveriş yapılabilir sosyal kanıtlara ve Etkileyenleri markanız için güçlü bir perakende kanalına dönüştürün. Sauce, Sosyal Medyanızı güçlü e-Ticaret Sosyal Alışveriş Deneyimlerine dönüştüren kullanımı kolay araçlar ve yerleştirmeler içeren bir platform sağlar. Inc Magazine şöyle diyor: “…Influencer Pazarlaması Çığır Açmak Üzere” - Sauce, sosyal pazarlamadaki bu artan büyümenin arkasında ve her muhteşem markanın kalbinde, gelişen toplulukların olduğuna inanıyor. Misyonu, büyük markaların takipçilerini anlamalarına ve en etkili savunucularına ve içeriklerine ilişkin öngörüleri kullanarak yeni kitleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Veri kraldır, ancak çok az kişi onun genişleyen potansiyelinden nasıl yararlanılacağını biliyor. Sauce, markaların ve yaratıcıların hedef kitlelerini büyük veri analizi yoluyla anlamaları için bir platform sağlar. İçgörüler, sosyal ekosistemleri etrafında yoğunlaşıyor ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği fırsatlarının ve canlı toplulukları anlama ve büyütme araçlarının keşfedilmesini sağlıyor.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim, Yapay Zeka Destekli Etkileyici Pazarlama ve yaratıcı yönetim platformudur. En iyi hizmetleri sunuyoruz ve markaların, sosyal medya platformlarındaki erişim, demografik bilgiler ve hedef kitleye göre etkileyicileri belirlemesine yardımcı oluyoruz. Yapay zeka destekli aracımız, gerçek takipçilerle özgün bir şekilde etkileşim kuran en iyi etkileyicilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Socialfaim aracı kampanyanızı takip etmenize ve performansı ölçmenize yardımcı olur.
Social Native
socialnative.com
Social Native, markalara geniş ölçekte yaratıcılık kaynağı sağlama konusunda güç veren lider küresel pazar yeridir. Adidas, The North Face ve Lego'nun da aralarında bulunduğu binlerce küresel marka, müşteri yolculuğunun tamamında yüksek performanslı içeriğe yönelik giderek artan talepleri karşılamak için Social Native'e güveniyor. Social Native'in akıllı içerik iş akışı, organik ve ücretli stratejileri birbirine bağlayarak ortaklarımızın içeriklerinin yaşam boyu değerini tam olarak anlamalarına yardımcı olur. Misyonu, yaratıcı içeriği demokratikleştirerek markaların çeşitli ve özgün hikaye anlatımı yoluyla hedef kitleleriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olmaktır.
Socialveins
socialveins.com
Kampanya yöneticilerinin, platforma kayıtlı 1000'lerce yaratıcı ile kampanyalarını başlatıp yönetebilecekleri bir Influencer pazarlama platformudur.
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla, pazarlamacılar e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyici manuel bulma sürecini otomatikleştirebilir, etkileşimde bulundukları etkileyiciler hakkında veriye dayalı kararlar alabilir, iş akışını planlayabilir ve otomatikleştirebilir ve hatta kampanya yatırım getirisini tahmin edip ölçebilir. Stellar yazılım ve ajansımız, ileri teknolojimiz ve tutkulu kadromuzla dünya çapında ve çeşitli sektörlerdeki birçok şirkete yardımcı oldu.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların, Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici pazarlamanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyor. ViralMango, bu bağlantıları kolaylaştırarak markaların ve yaratıcıların ilgi çekici ve özgün içerik oluşturmak için işbirliği yapma biçiminde devrim yaratıyor.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her ölçekteki marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.
© 2025 WebCatalog, Inc.