Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Lefty

lefty.io

Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, performans ölçümü ve rekabetçi kıyaslama. Lefty, Bağımsızlar grubunun bir parçasıdır. The Independents, lüks ve yaşam tarzı sektör liderlerine yönelik küresel bir pazarlama ve iletişim grubudur. Karla Otto, K2, The Qode, Lefty ve Bureau Betak'ın birleşmesiyle oluştu. Ofisler: Paris, Londra, Milano, Münih, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Şanghay, Pekin, Seul, Dubai Daha fazla bilgi için https://www.lefty.io adresini ziyaret edin.