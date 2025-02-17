Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkileyicileri işe almasına, gönderilerini takip etmesine ve sonuçları raporlamasına olanak tanır.
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence, makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanarak markaları ve reklamverenleri sosyal medya etkileyicileriyle algoritmik olarak birleştiren lider etkileyici pazarlama keşif ve yönetim platformudur. Yüzlerce markanın güvendiği Smartfluence, influencer pazarlama programlarını ölçeklendirir ve herhangi bir sosyal medya fenomeni hakkında derinlemesine hedef kitle analizlerine erişim sağlar.
Avalan
avalan.io
Avalan, etkileyici pazarlamanızı ölçeklendirmek için hepsi bir arada bir çözümdür. Zahmetsizce harika etkileyicileri bulun, onları analiz edin, rakiplerinizin etkileyici stratejisini inceleyin ve daha fazla satış sağlamak için kampanyaları otomatikleştirin. Manuel olarak yapmanız gerekmesine kıyasla 10 kat daha hızlı ölçeklendirin.
galleri5
galleri5.com
galleri5, markaların yaratıcı iş akışlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor. galleri5'in analitik, pazarlama ve ticaret alanındaki sektör lideri çözüm paketine H&M, MANGO, Nautica, Myntra gibi markalar güveniyor ve yıllar içinde on binlerce yaratıcının yeteneklerinden para kazanmasına olanak tanıyor.
NeoReach
neoreach.com
NeoReach, lider markalar ve küresel Fortune 500'ler için birinci sınıf etkileyici kampanyalarını yöneten, teknoloji destekli bir etkileyici pazarlama ajansı ve yazılım çözümüdür. Etkileyici ilişkiler kurmayı ve geniş ölçekte etkili kampanyalar oluşturmayı kolaylaştıran kurumsal düzeyde analizlerle sınıfının en iyisi etkileyici arama, yönetim ve izleme olanağı sunarlar. NeoReach'in uçtan uca etkileyici pazarlama platformu, yaratıcı keşfi, yaratıcı işlemleri, kampanya yönetimi, analizler ve raporlama ile yaratıcı ödemelerini içerir. Ek olarak NeoReach'in API'si, kullanıcıların kampanyaları için tam parametreleri almak üzere veritabanlarındaki veri kümelerini filtrelemelerine olanak tanır. API'lerinin özellikleri arasında sponsorluk fiyatlandırma verileri, hedef kitle eşleştirme, hızla büyüyen etkileyicileri takip etme yeteneği, rakip harcama analizi, geçmiş fiyat ve yatırım getirisi verileri, sahtekarlık tespiti ve daha fazlası yer alır.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block, etkileyici pazarlama dünyasına erişmenin en kolay ve en etkili yoludur. Bize hedef etkileyicinizin tam olarak kim olduğunu söyleyin, biz de markanıza uygun mükemmel yaratıcı grubunu bulmak için hemen optimizasyona başlarız.
Onalytica Brands
onalytica.com
2009 yılında kurulan Onalytica, Etkileyici İlişkiler Yönetimi yazılımı sağlama ve markaların 1'e 1 Etkileyici İlişkiler Yönetimi sonuçlarını ölçeklendirmesine yardımcı olacak profesyonel hizmetleri destekleme konusunda uzmanlaşmıştır. Etkileme faaliyetlerini daha iyi otomatikleştirip kolaylaştırabilmelerinin yanı sıra devam eden katılım fırsatlarını belirleyebilmeleri için özel etkileyici programların yapılandırılmasına yardımcı olmak üzere Pazarlama, İletişim, Dijital ve Halkla İlişkiler uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.
Onalytica Influencers
onalytica.com
2009 yılında kurulan Onalytica, Etkileyici İlişkiler Yönetimi yazılımı sağlama ve markaların 1'e 1 Etkileyici İlişkiler Yönetimi sonuçlarını ölçeklendirmesine yardımcı olacak profesyonel hizmetleri destekleme konusunda uzmanlaşmıştır. Etkileme faaliyetlerini daha iyi otomatikleştirip kolaylaştırabilmelerinin yanı sıra devam eden katılım fırsatlarını belirleyebilmeleri için özel etkileyici programların yapılandırılmasına yardımcı olmak üzere Pazarlama, İletişim, Dijital ve Halkla İlişkiler uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast, markaların ve işletmelerin en popüler altı sosyal medya ağında gerçek etkileyicileri bulmasına, bağlantı kurmasına ve onlarla işbirliği yapmasına yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. Ajansların uygun içerik oluşturucuları bulmak ve veriye dayalı etkili kampanyalar başlatmak için daha az zaman harcamasına yardımcı oluyoruz.
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosyal medya gönderilerine ek olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için tam dağıtım haklarına da sahip oluyor ve bu da onlara dijital reklam ve diğer ticari amaçlar için çok sayıda yaratıcı varlık sağlıyor.
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık üyelik yoluyla içerik (fotoğraflar, videolar, canlı yayınlar) için ödeme yapabilir.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker, bloglarda ve sosyal ağlarda yer almak isteyen markaları, fırsat arayan 10.000'den fazla blog yazarına ve etkileyiciye bağlayan, hızla büyüyen bir blog yazarı, vlogger ve etkileyici ağıdır.
Current
current.tech
Güncel Nedir? Elçi programlarını oluşturmak, influencer pazarlamasını en üst düzeye çıkarmak ve gelirlerini artırmak isteyen markalar için 1 numaralı çözüm. Current Technologies'de araç paketimiz, yaratıcıların keşfedilmesinden kampanya yönetimine, otomatik yetenek ödemeleri ve vergi uyumluluğuna kadar markaları destekler. Markanız için en iyi etkileyicileri ve elçileri bulmanıza, geniş ölçekte etkili içerik oluşturmanıza ve işletmenizin başarısını artırmak için gerçek yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olabiliriz. Ürün paketimizde şunlardan yararlanacaksınız: 1.) Elçi Merkezi - Büyümeniz için tasarlanmış eksiksiz bir elçi platformu. Elçilerden oluşan özel bir topluluk başlatın, içerik performansını ölçün, satışları takip edin ve geliri artırın. 2.) Programlı İşe Alma - Saatlerce aramanıza gerek kalmadan doğru etkileyicileri bulun. Bırakın yazılımımız her gün potansiyel yaratıcılarla eşleşmek için gerekli tüm işi yapsın. 3.) Ödeme Platformu - Entegre platformumuz, ekibinizin ödemeleri yetkilendirmesine, ödemeleri özelleştirmesine, vergi belgelerini toplamasına ve 1099'ları otomatik olarak yeteneklere dağıtmasına olanak tanır. Üstelik yaratıcılarınıza ACH, banka havalesi veya PayPal yoluyla ödeme alma esnekliği sağlarken. 4.) Mesajlaşma - Topluluğunuzla anlamlı ve kalıcı bağlantılar kurun. Potansiyel ortaklara ulaşın, elçileriniz ve etkileyicilerinizle doğrudan iletişim kurun veya topluluğunuzla sohbet edin. 5.) Raporlama ve Analiz - Raporlama paketinizdeki kapsamlı performans öngörüleriyle stratejinize ince ayar yaparken başarınızı ölçün. 6.) Yönetilen Hizmetler ve Hesap Yönetimi - Kârlı elçi programları geliştiriyoruz. Kalıcı etkileyici stratejileri geliştiriyoruz. Ve müşterilerimizin başarısının sorumluluğunu üstleniyoruz.
Inflead
inflead.com
Inflead, Influencer Marketing zekasının ön saflarında yer alır ve benzersiz hassasiyet ve analitik etkinlik sunar. Inflead, Etkileyici Pazarlama alanında bir adım önde olmak için ileri bilim ve teknolojiden yararlanır. Inflead'in platformu markalara, ajanslara ve medya merkezlerine hizmet vererek etkileyici keşif, yapay zeka odaklı analiz, kampanya yönetimi ve rekabetçi içgörüler için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Instagram, TikTok, YouTube ve Twitch gibi platformlarda 10 milyondan fazla profile erişimi olan Inflead, müşterilerimize influencer kampanyalarını keşfetme, değerlendirme, takip etme ve büyütme olanağı sağlıyor. Pazar trendlerini ortaya çıkarmak, rakiplerin stratejilerini analiz etmek ve özel hazırlanmış raporlar almak için Veri Laboratuvarımıza dalın.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero, etkileyici veritabanından ve tüm kampanya yönetimi sürecini otomatikleştiren tam hizmet CRM'sinden oluşan hepsi bir arada bir etkileyici yönetim yazılımıdır. Üç adıma ayrılabilir. 1). 11,7 milyon Instagram ve 12,3 milyon Youtube etkileyicisinden oluşan veritabanımız aracılığıyla etkileyici keşfi ve ayrıntılı arama filtreleri + sahte takipçi ve bot tespiti 2). CRM 3) aracılığıyla otomatik iletişim. Doğrulanmış gösterimleri, tıklamaları ve dönüşümleri içeren raporlama ve analizler. Mağazanızla entegrasyon sayesinde tüm süreci CRM'imiz üzerinden yönetebilirsiniz. Ortaklık bağlantılarını, indirim kodlarını ayarlayabilir ve ödemeleri otomatik olarak işleyebilirsiniz. Etkileyicilerinize tam kontrol vermeyi tercih ederseniz, ortaklık kontrol paneline giriş yapabilirler, performanslarını görebilir ve ortaklık bakiyelerini kendileri ödeyebilirler. Etkileyici gönderi paylaştıktan sonra, incelenmek, indirilmek ve yeniden kullanılmak üzere otomatik olarak CRM'ye kaydedilecektir. Ürünler CRM aracılığıyla otomatik olarak gönderilebilir ve Facebook işletme yöneticinize bağlanmak istiyorsanız, ücretli reklamlar aracılığıyla etkileyici içeriğinizi artırabilirsiniz. Bu genişletilmiş ve kullanımı kolay platformun yanı sıra, bu platformun büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketlerin erişimine açık olmasını da sağlıyoruz.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Racontor
racontor.com
Racontor bir yaratıcı ekonomi platformudur ve sosyal medya yaratıcılarının gücünü kullanarak devasa küresel çevrimiçi pazarlama endüstrisini altüst etme sürecindeyiz. Hizmetimiz etkileyici pazarlamayı ve diğer içerik oluşturucu hizmetlerini içerir.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere, tüketici markalarının geniş ölçekte içerik kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir mikro etkileyici pazarlama platformudur. Gelişmiş eşleştirme araçlarımız, sipariş karşılama teknolojimiz ve marka portalımız, etkileyici kampanyaları yürütmenin gerektirdiği manuel ayak işlerinin %98'ini ortadan kaldırır. Bu, programınızdan ödün vermeden her zaman açık bir etkileyici pazarlama stratejisini sürdürebileceğiniz anlamına gelir. Haklara hazır içeriğe gerçek zamanlı erişim sayesinde markalar, orijinal UGC'den oluşan sürekli bir kitaplık oluşturabilir. Statusphere, en zorlu kampanya pazarlama görevlerinizi kolaylaştırarak markaların incelenen içerik oluşturuculardan çok kısa bir sürede 100'lerce gönderi kazanmasını sağlar.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle, reklamverenlerin uçtan uca içerik oluşturucu kampanyaları yürütmesine yönelik son teknoloji ürünü bir etkileyici pazarlama platformudur. Platform, RoAS'ı, Erişimi, Etkileşimi artırmak ve Müşteri edinme maliyetini düşürmek için Meta, Instagram ve TikTok'taki ücretli sosyal kampanyalarla desteklenen 1 milyon içerik oluşturucuya erişim sağlıyor. Cirqle'ın yazılım platformu, yaratıcı strateji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen yüksek kaliteli etkileyici çalışmalarını kolaylaştırır. Çalışmalar, marka bilinirliği ve satışlar için etkileyicileri kolayca etkinleştirmekten, içeriği marka kanallarını doldurmak için sorunsuz bir şekilde onaylamaya/ölçeklendirmeye veya büyümeyi hızlandırmak için yeni (reklam) yerleşimleri hızlı bir şekilde test etmeye kadar uzanır. Müşteriler, kendi reklamlarına (BAU) ve eski içerik üretim yöntemlerine kıyasla içerik oluşturucu tarafından üretilen içerik için The Cirqle ile ortaklık kurduklarında RoAS'ı ve performansı 10 kata kadar artırırken, genel üretim ve satın alma maliyetlerinde ortalama %30-50'lik bir maliyet düşüşü görüyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre, milyonlarca etkileyicinin güçlü işbirlikleri için küresel markalarla bağlantı kurmasını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir etkileyici platformudur. Ve daha da iyisi, Atisfyre etkileyiciler için tamamen ÜCRETSİZDİR. Atisfyre, influencer pazarlama sektöründe devrim yaratma ve olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan doğdu. Her büyüklükteki etkileyicinin birlikte çalışacakları doğru markaları bulmasının ne kadar zor olduğunu gördük ve onlara orta kişiyi atlayıp kendi yöneticileri olmalarını sağlayacak araçları verebilecek bir platform geliştirebileceğimizi biliyorduk.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?
Embold
embold.co
Embold, markaları 9.000'den fazla yerel mikro etkileyiciyle buluşturan, Kanada'nın en çok tercih edilen etkileyici pazarlama platformudur. Kampanya yönetimini, içerik incelemesini ve etkileyici ödemelerini basitleştirin. Yönetilen Kampanyalar, CampaignPlus ve Beyaz Liste Reklamları dahil olmak üzere özel çözümlerimizden yararlanın. En iyi Kanada markalarının güvendiği Embold, yazılımının kullanımıyla maksimum yatırım getirisini ve kampanya başarısını garanti eder.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Influence4You
influence4you.com
160.000'den fazla aboneye sahip etkileyiciye ve 100 milyon profile erişime sahip etki pazarlama platformu. Mikro etkileyiciler ünlülerden 3 kat daha ilgi çekicidir. Piyasadaki en eksiksiz platform aracılığıyla bunların özgünlüğünden yararlanın, harika profiller keşfedin ve kampanyalarınızı onlarla verimli bir şekilde yönetin! Influence4You'nun özellikleri: - Kampanyalarınız için 160.000'den fazla aboneli etkileyiciye erişin ve HypeAuditor entegre aracı sayesinde 100 milyon profilin istatistiklerine bakın ve sahte takipçileri tespit edin - Ücretli veya yalnızca hediye kampanyaları başlatmayı seçin (bu, en uygun profillerle işbirliği yapmanıza olanak tanır) bütçenizi optimize edin) - Tüm sektörlerde, 7 dilde ve 35 ülkede, tüm sosyal ağlarda (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) 5000'den fazla kampanya başlatma deneyimi - En ergonomik ve kullanıcı dostu arayüz - Çok sayıda karşılaştırmaya göre en eksiksiz platform - Ücretsiz platform desteği (posta veya telefon yoluyla) 2012'den bu yana Influence4You hem en üst teknolojiyi hem de etkileyici pazarlama uzmanlarını birleştirdi.
Influential
influential.co
Yapay zeka destekli en akıllı verileri optimize eden Influential, benzersiz ölçülebilir sonuçlar için yeni kitlelere ulaşmak amacıyla markaları etkileyicilerle hassas bir şekilde eşleştirir.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare'in Etkileyici Pazarlama Platformu, en son verileri ve teknolojiyi basit bir UX/UI'de birleştirerek markaların bir üst düzeyde farkındalığa ulaşmasını ve ciddi yatırım getirisi elde etmesini sağlar.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence, kullanıcıların stratejileri ve etkileyicilerle iletişimleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bir Etkileyici Pazarlama Çözümü aracıdır. Uygulama, özellikle e-ticaret mağazalarının mağazalarını birbirine bağlaması ve etkileyici satışlarını kolaylaştırmaya başlaması ve etkileyicilerin kupon kullanarak yaptığı satışlara dayalı olarak yatırım getirisini ve geliri takip etmesi için tasarlanmıştır. Ninja Influence, Instagram, TikTok ve YouTube'daki 100.000.000'den fazla etkileyiciden oluşan bir veritabanıyla, web üzerindeki açık ara en kapsamlı veritabanı olan verilerle güçlendirilmiştir.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
Wednesday.app
wednesday.app
Çarşamba.app, küçük işletmeleri, yeni başlayanları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir etkileyici pazarlama platformudur. Büyüyen işletmelerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlaması için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Erişimi genişletmeye, marka bilinirliğini artırmaya ve etkileyici pazarlama alanında güçlü bir yatırım getirisi sağlamaya odaklanarak her büyüklükteki şirket için erişilebilir ve etkili bir ortak olmayı amaçlamaktadır.
Woomio
home.woomio.com
Woomio, etkileyicileri keşfetmek, kampanyaları tahmin etmek ve yatırım getirisini ölçmek için gerekli araçları sağlayarak pazarlamacıların ve ajansların etkileyici pazarlamada başarılı olmasına yardımcı olur
Aggero Software
aggero.io
Aggero, tüm büyük sosyal medya platformlarından binlerce saatlik video içeriğini sizin için analiz eder. Kitle duyarlılığı verileri, etkileşim oranı ve hem videoda hem de metinde marka veya üründen bahsedilen en önemli anlar gibi benzersiz ve alakalı video analizlerini çıkarmak için AI teknolojisini kullanır. Bir sosyal dinleme aracı olarak içerik oluşturucuların videolarda ne söylediğini ve gösterdiğini anlar. Ayrıca bunu, maksimum etkileşim için gerçek zamanlı içerik oluşturucu liderliğindeki kampanya optimizasyonuna olanak tanıyan izleyici tepkileriyle ilişkilendirir.
Primetag
primetag.com
Primetag, karmaşık şeyleri kolaylaştırmak ve zor şeyleri mümkün kılmak için oluşturulmuş güçlü bir Etkileyici Pazarlama yazılımıdır.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların, Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici pazarlamanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyor. ViralMango, bu bağlantıları kolaylaştırarak markaların ve yaratıcıların ilgi çekici ve özgün içerik oluşturmak için işbirliği yapma biçiminde devrim yaratıyor.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her ölçekteki marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için ödeme almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla, pazarlamacılar e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyici manuel bulma sürecini otomatikleştirebilir, etkileşimde bulundukları etkileyiciler hakkında veriye dayalı kararlar alabilir, iş akışını planlayabilir ve otomatikleştirebilir ve hatta kampanya yatırım getirisini tahmin edip ölçebilir. Stellar yazılım ve ajansımız, ileri teknolojimiz ve tutkulu kadromuzla dünya çapında ve çeşitli sektörlerdeki birçok şirkete yardımcı oldu.
Socialveins
socialveins.com
Kampanya yöneticilerinin, platforma kayıtlı 1000'lerce yaratıcı ile kampanyalarını başlatıp yönetebilecekleri bir Influencer pazarlama platformudur.
Social Native
socialnative.com
Social Native, markalara geniş ölçekte yaratıcılık kaynağı sağlama konusunda güç veren lider küresel pazar yeridir. Adidas, The North Face ve Lego'nun da aralarında bulunduğu binlerce küresel marka, müşteri yolculuğunun tamamında yüksek performanslı içeriğe yönelik giderek artan talepleri karşılamak için Social Native'e güveniyor. Social Native'in akıllı içerik iş akışı, organik ve ücretli stratejileri birbirine bağlayarak ortaklarımızın içeriklerinin yaşam boyu değerini tam olarak anlamalarına yardımcı olur. Misyonu, yaratıcı içeriği demokratikleştirerek markaların çeşitli ve özgün hikaye anlatımı yoluyla hedef kitleleriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olmaktır.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim, Yapay Zeka Destekli Etkileyici Pazarlama ve yaratıcı yönetim platformudur. En iyi hizmetleri sunuyoruz ve markaların, sosyal medya platformlarındaki erişim, demografik bilgiler ve hedef kitleye göre etkileyicileri belirlemesine yardımcı oluyoruz. Yapay zeka destekli aracımız, gerçek takipçilerle özgün bir şekilde etkileşim kuran en iyi etkileyicilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Socialfaim aracı kampanyanızı takip etmenize ve performansı ölçmenize yardımcı olur.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Görsel Alışveriş ve Instagram Mağazaları ile takipçilerinize tek tıklamayla Etkileyici Satın Alma Gücü verin, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğinizi alışveriş yapılabilir sosyal kanıtlara ve Etkileyenleri markanız için güçlü bir perakende kanalına dönüştürün. Sauce, Sosyal Medyanızı güçlü e-Ticaret Sosyal Alışveriş Deneyimlerine dönüştüren kullanımı kolay araçlar ve yerleştirmeler içeren bir platform sağlar. Inc Magazine şöyle diyor: “…Influencer Pazarlaması Çığır Açmak Üzere” - Sauce, sosyal pazarlamadaki bu artan büyümenin arkasında ve her muhteşem markanın kalbinde, gelişen toplulukların olduğuna inanıyor. Misyonu, büyük markaların takipçilerini anlamalarına ve en etkili savunucularına ve içeriklerine ilişkin öngörüleri kullanarak yeni kitleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Veri kraldır, ancak çok az kişi onun genişleyen potansiyelinden nasıl yararlanılacağını biliyor. Sauce, markaların ve yaratıcıların hedef kitlelerini büyük veri analizi yoluyla anlamaları için bir platform sağlar. İçgörüler, sosyal ekosistemleri etrafında yoğunlaşıyor ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği fırsatlarının ve canlı toplulukları anlama ve büyütme araçlarının keşfedilmesini sağlıyor.
SARAL
getsaral.com
SARAL, e-ticaret markaları için oluşturulmuş basit ve etkili influencer pazarlama platformunuzdur. Kullanılmayan etkileyicileri bulun, sosyal yardımları otomatikleştirin, ilişkileri yönetin, performansı takip edin ve ödeme gönderin - hepsi tek bir çatı altında! Ücretsiz denemeyi edinin ve kendiniz test edin!
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için riski azaltır ve şeffaflık ve kanallarının ve hedef kitlelerinin performans karşılaştırmasını yaparak etkileyicilerle çalışırken sonuçları güçlendirir.
Promoty
promoty.io
Promoty, markaların ve ajansların doğru yaratıcıları bulmasına, etkileyici ilişkilerini yönetmesine ve etkileyici pazarlamada zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan bir etkileyici ilişki pazarlama aracıdır.
Creable
creable.com
Creable, tüm Etkileyici Pazarlama sürecini kolaylaştıran, uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir Etkileyici Pazarlama Platformudur. Mükemmel etkileyicileri bulup analiz etmekten, onlarla iletişim kurmaya, kampanyaları yönetmeye, gönderi performansını izlemeye ve raporlamayı otomatikleştirmeye kadar. Instagram, TikTok ve YouTube'da 300 milyondan fazla etkileyiciden oluşan sektörün en büyük etki sahibi veritabanı, gelişmiş arama işlevleri ve yapay zeka destekli kapsamlı özellikler paketiyle Creable, uygun fiyatlı fiyatlandırma, esnek abonelik seçenekleri ve modern, kullanımı kolay bir platform sunar. kullanıcı arayüzü. Yalnızca markanızla yankı uyandıran değil aynı zamanda son derece ilgili ve alakalı bir kitleye sahip olan etkileyicilerle bağlantı kurarak yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için Creable'ın yapay zeka destekli içgörülerinden yararlanın.
HOLLYFY
hollyfy.com
Reklamverenlerin ve içerik oluşturucuların etkileyici pazarlama, sponsorluklar, ürün yerleştirme ve markalı eğlence konularında işlem yapmaları için AI eşleştirme platformu. Teklif yapın, teklif gönderin, işlemleri başlatın/tamamlayın ve işinizi büyütün.
Drope.me
drope.me
Drope.me, oyun şirketlerini, mikro yayıncıları ve bunların topluluklarını birbirine bağlayan bir etkileyici pazarlama platformudur. Oyun yayıncılarına ve geliştiricilerine, performans pazarlama kampanyalarında yayıncılarla etkileşime geçme yetkisi veriyoruz. Drope.me aynı zamanda mikro yayıncıların oyun markalarıyla işbirlikleri yoluyla faaliyetlerinden para kazanmaya başlamalarına da yardımcı oluyor.
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet, içerik oluşturuculara ve ajanslara, hızlı Jet Kit oluşturmadan çoklu platform sosyal bağlantıya ve gerçek zamanlı istatistiklere kadar kusursuz çözümler sunan, zahmetsiz marka işbirliklerini kolaylaştıran öncü bir hepsi bir arada platformdur.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB, 3 milyondan fazla etkileyici, 130'dan fazla filtre, 500'den fazla konu ve neredeyse 9000 niş ile kullanıcıların etkileyicileri keşfetmesine, pazarları analiz etmesine ve kampanyaları takip etmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. CreatorDB, kullanıcılara etkileyici pazarlamaya ayrıntılı erişim sağlar ve 130'dan fazla arama kriterini kullanarak doğru etkileyiciyi keşfetmelerini sağlamayı amaçlar. Ek olarak kullanıcılar şunları yapabilir: Bireysel yaratıcı sonuçlarını, Konularına ilişkin ortalama sonuçlarla saniyeler içinde karşılaştırarak bunları karşılaştırabilirsiniz. Kampanyaları izleyin, bir markaya bağlı tüm içeriği bireyselleştirin ve toplu bilgi edinin. Marka bölümü ile rekabeti takip edebilir, nerede ne yaptıklarını, içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. Ne zaman ve nerede etkileşime geçileceğine karar vermek için çeşitli konulardaki içeriğin nasıl performans gösterdiğini görün. İçerik oluşturucular ve konu demografisi hakkında ayrıntılı verilere erişin ve her zaman doğru kişilerle konuştuğunuzdan emin olun. Tüm CreatorDB hizmetleri, mevcut iş akışınızla en iyi şekilde birleştirilebilmeleri için SaaS ve API entegrasyonumuz aracılığıyla mevcuttur. CreatorDB, şirket içinde uçtan uca kampanya yönetimiyle birlikte ajans hizmetleri de sunuyor. Satıcı, ajans ekibinin en çok konuşulan 11 dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini ve bunun sınır ötesi kampanyalar için uygun bir çözüm olduğunu belirtiyor.
Boksi.com
boksi.com
Etkileyici pazarlama kampanyaları. Tam kullanım haklarına sahip özel marka fotoğrafları ve videoları. 10.000'den fazla muhteşem yaratıcı. Hepsi kullanımı kolay tek bir platformda.
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