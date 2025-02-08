Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

influData

infludata.com

influData, takip, raporlama ve sosyal dinleme özelliklerine sahip kapsamlı ve özelleştirilebilir bir kampanya yönetimiyle birlikte Instagram, TikTok, YouTube ve YouTube Shorts'ta 20 milyondan fazla etkileyicinin ve onların hedef kitlesinin derinlemesine aranmasını ve analiz edilmesini sağlar. Araç halihazırda 5.000'den fazla kampanyada kendini kanıtlamıştır ve büyüklüğü ne olursa olsun ajanslar, markalar ve şirketler için uygundur. Yapay zeka destekli aramamızda İçerik Oluşturucular, Hedef Kitleler ve İçerik için 50'den fazla arama ve filtre kriteri arasından seçim yapabilirsiniz. influData, etkileşim, akıllı medya değeri, takipçi büyümesi ve çok daha fazlasına dayalı olarak bir etkileyicinin reklam kampanyaları potansiyeli hakkında değerli bilgiler sağlar, kesin takipçi bilgileri sunar ve gerçek takipçileri sahtelerden ayırır. Kapsamlı kampanya yönetimi, kampanyaları ve bireysel içerik oluşturucuları izleme ve raporlamanın yanı sıra, diğer şeylerin yanı sıra özelleştirilebilir gösterge tabloları, anlamsal ve topluluk analizleri sunarak kampanyanızın hedef kitlede gerçekten özgün bir şekilde yankı bulmasını sağlar ve bu analizlere dayalı olarak fırtınalı uyarılar sağlar. Daha fazla hedef kitle analizinin yanı sıra marka büyümesi ve rakip takibi de dahildir. Aracın etkinliği, aralarında Kia, Purelei, Teufel, L'Osteria, OBI, Deichmann, Gymondo, Beiersdorf, Sky, Villeroy & Boch, Babor, MotelOne, Jägermeister, Flaconi ve Henkel gibi saygın markaların da bulunduğu çok sayıda memnun müşteri sayesinde açıkça görülmektedir.