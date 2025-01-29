Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

CreatorDB

creatordb.app

CreatorDB, 3 milyondan fazla etkileyici, 130'dan fazla filtre, 500'den fazla konu ve neredeyse 9000 niş ile kullanıcıların etkileyicileri keşfetmesine, pazarları analiz etmesine ve kampanyaları takip etmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. CreatorDB, kullanıcılara etkileyici pazarlamaya ayrıntılı erişim sağlar ve 130'dan fazla arama kriterini kullanarak doğru etkileyiciyi keşfetmelerini sağlamayı amaçlar. Ek olarak kullanıcılar şunları yapabilir: Bireysel yaratıcı sonuçlarını, Konularına ilişkin ortalama sonuçlarla saniyeler içinde karşılaştırarak bunları karşılaştırabilirsiniz. Kampanyaları izleyin, bir markaya bağlı tüm içeriği bireyselleştirin ve toplu bilgi edinin. Marka bölümü ile rekabeti takip edebilir, nerede ne yaptıklarını, içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. Ne zaman ve nerede etkileşime geçileceğine karar vermek için çeşitli konulardaki içeriğin nasıl performans gösterdiğini görün. İçerik oluşturucular ve konu demografisi hakkında ayrıntılı verilere erişin ve her zaman doğru kişilerle konuştuğunuzdan emin olun. Tüm CreatorDB hizmetleri, mevcut iş akışınızla en iyi şekilde birleştirilebilmeleri için SaaS ve API entegrasyonumuz aracılığıyla mevcuttur. CreatorDB, şirket içinde uçtan uca kampanya yönetimiyle birlikte ajans hizmetleri de sunuyor. Satıcı, ajans ekibinin en çok konuşulan 11 dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini ve bunun sınır ötesi kampanyalar için uygun bir çözüm olduğunu belirtiyor.