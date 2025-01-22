Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, Bazaarvoice ile ortaklık yapan işletmeler yatırımlarının %400 oranında geri dönüşünü görmeyi bekleyebilirler. Bazaarvoice ile çalışma deneyimi olan dokuz farklı şirketteki karar vericilerle görüşülen çalışma, ilk yatırımın yalnızca üç ay veya daha kısa sürede geri döndüğünü ortaya çıkardı. Bazaarvoice ile çalışmanın işletmeniz için ne anlama gelebileceğini öğrenin. Aşağıdaki resmi indirmeler bölümünde çalışmanın tamamını okuyun. Bazaarvoice, başarınıza gerçek bir yatırım yaparak sektördeki en büyük, en geniş ağı, kapsamlı bir platformu ve en özel hizmeti sunar. ** Proaktif Strateji ve Uzmanlık: Her müşterinin benzersiz hedeflerine göre uyarlanmış bir yaklaşımla 15 yılı aşkın deneyim. ** Tek Platformda Yenilik: Tüm işletme boyutlarını ve yapılandırmalarını destekleyen, kullanımı kolay bir platformla tek bir sağlayıcıdan her türlü UGC. ** Dünyanın En Büyük Ağı: Milyonlarca aktif alışverişçinin bulunduğu 11.500'den fazla marka ve perakendeciden oluşan bir ağ; böylece kimin ne için alışveriş yaptığını biliyoruz ve alakalı reklamlar ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunabiliyoruz. ** İçerik Bütünlüğü ve Güvenliği: Dolandırıcılık ve spam önleme teknolojisi ve 38 dilde ana dili konuşanlardan oluşan en büyük şirket içi denetim ekibiyle markanızı korumak için orijinalliği inceleyin. ** Olağanüstü Hizmet ve Destek: 7/24 küresel destek ve sektör lideri müşteri memnuniyeti düzeyleriyle gerçek ortaklığa bağlılık. Bazaarvoice'un kapsamlı küresel perakende, sosyal ve arama ağı ağı, ürün tutkunu topluluğu ve kurumsal düzeydeki teknolojisi, markaların ve perakendecilerin tüm müşteri yolculuğu boyunca daha akıllı alışveriş deneyimleri yaratmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.