Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Keyhole
keyhole.co
Keyhole, pazarlamacıların sosyal medyada yarattıkları etkiyi ölçmelerine, iyileştirmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un sosyal dinleme, etkileyici takibi ve sosyal medya analiz ürünleri, pazarlamacıların sosyal medya stratejilerini geliştirmelerine ve etkilerini meslektaşlarına ve müşterilerine kanıtlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un kullanımı kolay kontrol paneli, raporları anında oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyarak yılda yüzlerce saat tasarruf etmenizi sağlar. Hashtagleriniz hakkında konuşan savunucuları analiz etmek için Keyhole'un özel Etkileyici ölçümlerini kullanın. * Etkileyicileri biyografilerindeki coğrafi konuma ve anahtar kelimelere göre filtreleyebilirsiniz. Katılımı artırmaya ve pazarlama yatırım getirinizi artırmaya yardımcı olmak için etkileyicilere ulaşın. * Etkileyicileri, oluşturdukları görünürlüğe ve etkileşim düzeylerine göre de sıralayabilirsiniz. Analitik kontrol panelinde, ana hashtag'inizle birlikte yaygın olarak kullanılan hashtag'leri gösteren kullanışlı bir kelime bulutu bulunur. * Kampanyanızla alakalı en popüler hashtag'leri belirlemek ve fırsat alanlarını bulmak için aracı kolayca kullanabilirsiniz.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketlerin programları PartnerStack pazarında listelenir ve programları +450.000'den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sunulur. Bu şirketler, PartnerStack ağı aracılığıyla satın alınan iş ortakları sayesinde iş ortağı kanallarında +%30'luk bir gelir artışı görüyor. Ağ, iş ortaklarının tek bir platformdan birden fazla SaaS uygulaması satmasına olanak tanır; bu, kanala yatırım yapan entegre SaaS çözümleri için bir gerekliliktir.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block, etkileyici pazarlama dünyasına erişmenin en kolay ve en etkili yoludur. Bize hedef etkileyicinizin tam olarak kim olduğunu söyleyin, biz de markanıza uygun mükemmel yaratıcı grubunu bulmak için hemen optimizasyona başlarız.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays, her ölçekteki marka için hepsi bir arada etkileyici pazarlama ve görsel içerik oluşturma platformunuzdur. İşbirliğini kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanan Popular Pays, birden fazla platform veya yaratıcı temas noktasıyla uğraşmadan içerik oluşturma çabalarınızı ölçeklendirmenize ve iş etkisini artıran pazarlama kampanyaları başlatmanıza olanak tanır. İçerik oluşturucu pazarımız, marka değerlerinize ve hedef kitlenize uygun etkileyicileri ve yaratıcıları kolayca bulmanızı ve bulmanızı sağlar. Popular Pays, Meta, TikTok, Amazon ve Pinterest'in resmi ortağıdır ve Kelloggs, Kraft, Delta ve Lyft gibi markalarla çalışır.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, Bazaarvoice ile ortaklık yapan işletmeler yatırımlarının %400 oranında geri dönüşünü görmeyi bekleyebilirler. Bazaarvoice ile çalışma deneyimi olan dokuz farklı şirketteki karar vericilerle görüşülen çalışma, ilk yatırımın yalnızca üç ay veya daha kısa sürede geri döndüğünü ortaya çıkardı. Bazaarvoice ile çalışmanın işletmeniz için ne anlama gelebileceğini öğrenin. Aşağıdaki resmi indirmeler bölümünde çalışmanın tamamını okuyun. Bazaarvoice, başarınıza gerçek bir yatırım yaparak sektördeki en büyük, en geniş ağı, kapsamlı bir platformu ve en özel hizmeti sunar. ** Proaktif Strateji ve Uzmanlık: Her müşterinin benzersiz hedeflerine göre uyarlanmış bir yaklaşımla 15 yılı aşkın deneyim. ** Tek Platformda Yenilik: Tüm işletme boyutlarını ve yapılandırmalarını destekleyen, kullanımı kolay bir platformla tek bir sağlayıcıdan her türlü UGC. ** Dünyanın En Büyük Ağı: Milyonlarca aktif alışverişçinin bulunduğu 11.500'den fazla marka ve perakendeciden oluşan bir ağ; böylece kimin ne için alışveriş yaptığını biliyoruz ve alakalı reklamlar ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunabiliyoruz. ** İçerik Bütünlüğü ve Güvenliği: Dolandırıcılık ve spam önleme teknolojisi ve 38 dilde ana dili konuşanlardan oluşan en büyük şirket içi denetim ekibiyle markanızı korumak için orijinalliği inceleyin. ** Olağanüstü Hizmet ve Destek: 7/24 küresel destek ve sektör lideri müşteri memnuniyeti düzeyleriyle gerçek ortaklığa bağlılık. Bazaarvoice'un kapsamlı küresel perakende, sosyal ve arama ağı ağı, ürün tutkunu topluluğu ve kurumsal düzeydeki teknolojisi, markaların ve perakendecilerin tüm müşteri yolculuğu boyunca daha akıllı alışveriş deneyimleri yaratmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy, markalar ve ajanslar için tasarlanmış bir etkileyici pazarlama platformudur. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca etkileyiciye ve sosyal medya kampanyalarınız için doğru olanı bulmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara erişin. Instagram, YouTube ve TikTok'ta etkileyicileri bulun. Aramanızı konuma, kategoriye, takipçi sayısına, etkileşim oranına ve daha fazlasına göre filtreleyin. Heepsy ayrıca her etkileyici hakkında ayrıntılı analiz raporları sağlar. Katılımlarını, takipçi artışını, kitle demografisini ve özgünlüğünü analiz edin. Son derece şüpheli kitlelere ve inorganik büyümeye sahip etkileyicilerden kaçının. Markanız için oluşturulan içeriğin nasıl performans gösterebileceğini görmek için gönderi başına ortalama beğeni ve yorumlarına göz atın. Favori etkileyicilerinizi listeler halinde düzenleyin. Etkileyicilere ulaşmaya başlayabilmeniz için iletişim bilgilerini almak ister misiniz? İletişim bilgilerini ve diğer tüm etkileyici istatistiklerini ihtiyacınız olan her yerde kaydedilen tek bir yere almak için listelerinizi indirin. Ancak markalara yalnızca etkileyici bulma seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyicilerin markaların yayınladığı kampanyaları bulabilecekleri bir Pazar Yeri seçeneğini de sunuyor. Burada içerik oluşturucular, kampanyanın konumuna, promosyon ağına, tanıtılan kategoriye ve daha fazlasına göre filtreleme yapmalarına olanak tanıyan özelliklerle, ilgi alanlarına uygun kampanyaları seçme esnekliğine sahip oluyor. Bu kurulum, etkileyicilerin hedef kitlelerinin tercihlerine ve kendi içerik oluşturma tarzlarına uygun kampanyaları kolayca keşfedebilmelerini sağlar. Denemeye hazır mısınız? Heepsy ücretsiz deneme ve aylık planlar sunar, böylece uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce platformu deneyebilirsiniz. Ücretsiz kaydolmak ve denemek için bugün bizi ziyaret edin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırsız kampanya başlatın, medya uzmanlarıyla eşleştirin, performansı nitelendirip izleyin ve optimize edin.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir. Şirket, nasıl iş yaptıkları konusunda net olan bir önceki Müşteri Başarısı Başkanı tarafından kurulmuştur; Kesinlikle insanların ürünlerinden değer elde etmesini istiyorlar ve bunu başarmanıza yardımcı olacaklar. Ücretsiz bir plan sunuyorlar ve premium bir paket satın aldığınızda, fiyatlandırmayı nasıl tanımladıklarına bağlı olarak gerçekten hızlı bir şekilde yatırım getirisi elde edeceksiniz. SaaS şirketlerinin yüksek ön maliyetler olmadan ortaklık programlarına başlamaları için harika bir yol. Şirket Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunmaktadır (GDPR'ye uygundur) ve 2020 yılında kurulmuştur.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık önleme yetenekleri paketi sunan türünün tek örneğidir. Birincil satış ve pazarlama kanallarına aşırı bağımlılığın sonucu. Kategorinin tek kurum içi destek programı da dahil olmak üzere rakipsiz hizmet tarafından desteklenen Partnerize ile, tüm ortaklık pazarlama yaşam döngüsünün kontrolü tek bir platformda sizdedir. Partnerize, Uluslararası Performans Pazarlama Ödülleri'nden En İyi Teknoloji de dahil olmak üzere iki düzineden fazla ödül kazandı. 63 önde gelen perakendeci, 12 uluslararası havayolu, en büyük telekomünikasyon şirketlerinden 9'u ve 1.600'den fazla küresel marka dahil olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri, her yıl iş ortağı satışlarında 6 milyar dolardan fazla ve iş ortağı ödemelerinde 700 milyon dolardan fazla gelir elde etmek ve yönetmek için Partnerize'a güveniyor. Merkezi New York'ta bulunan Partnerize'ın Avustralya, Birleşik Krallık, Japonya, San Francisco, Philadelphia ve Wilkes-Barre'de ofisleri bulunmaktadır. Partnerize'ın ortaklıklarınızı kâr merkezine dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://partnerize.com/en adresini ziyaret edin.
Influence.co
influence.co
Son 4 yıldır influencer ekonomisinde gerçek insanlardan oluşan en büyük topluluğu oluşturduk. 170 binden fazla etkileyici, 35 binden fazla marka ve 10 binden fazla ajansla çalışıyoruz. Platformumuz, tek bir uçtan uca çözüm aracılığıyla etkileyicileri anında keşfetmenize, onlarla etkileşime geçmenize ve bağlantı kurmanıza olanak tanır. Artık manuel e-tablolar yok. Artık yönetilen hizmet yok. Artık en iyi yeteneklerle bağlantı kurmak için Instagram'da sayısız saatler harcamanıza gerek yok.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemeler, bağlı kuruluşlar için beyaz etiketli bağlı kuruluş portalı, varlıklar sayfası, %0 ücret ve daha fazlası dahil olmak üzere SaaS'ınızın Affiliate Marketing ile büyümesine yardımcı olacak her şey!
Upfluence
upfluence.com
Upfluence, markalara influencer kampanyalarını kolaylaştırmak ve daha fazla satış sağlamak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlar. İncelenmiş etkileyicilerden oluşan geniş bir veri tabanı, Canlı Yakalama aracılığıyla organik etkileyici tanımlama ve e-Ticaret entegrasyonları yoluyla etkileyici tanımlama dahil olmak üzere Upfluence'ın etkileyici keşif araçları paketiyle en iyi etkileyicileri bulun. Tüm etkileyici ilişkilerinizi takip edin, etkileyici ödemelerini yönetin ve kampanya sonuçlarını tek bir platformda ölçün. Upfluence'ın uçtan uca platformu, influencer pazarlamasını ölçeklendirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Gönderileri tüm sosyal platformlara planlayın, hashtag önerileri alın, paylaşım için en iyi zamanları alın, görsellerinizi bio'da özel bir bağlantıyla tıklanabilir, alışveriş yapılabilir gönderilere dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın!
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB, 3 milyondan fazla etkileyici, 130'dan fazla filtre, 500'den fazla konu ve neredeyse 9000 niş ile kullanıcıların etkileyicileri keşfetmesine, pazarları analiz etmesine ve kampanyaları takip etmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. CreatorDB, kullanıcılara etkileyici pazarlamaya ayrıntılı erişim sağlar ve 130'dan fazla arama kriterini kullanarak doğru etkileyiciyi keşfetmelerini sağlamayı amaçlar. Ek olarak kullanıcılar şunları yapabilir: Bireysel yaratıcı sonuçlarını, Konularına ilişkin ortalama sonuçlarla saniyeler içinde karşılaştırarak bunları karşılaştırabilirsiniz. Kampanyaları izleyin, bir markaya bağlı tüm içeriği bireyselleştirin ve toplu bilgi edinin. Marka bölümü ile rekabeti takip edebilir, nerede ne yaptıklarını, içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. Ne zaman ve nerede etkileşime geçileceğine karar vermek için çeşitli konulardaki içeriğin nasıl performans gösterdiğini görün. İçerik oluşturucular ve konu demografisi hakkında ayrıntılı verilere erişin ve her zaman doğru kişilerle konuştuğunuzdan emin olun. Tüm CreatorDB hizmetleri, mevcut iş akışınızla en iyi şekilde birleştirilebilmeleri için SaaS ve API entegrasyonumuz aracılığıyla mevcuttur. CreatorDB, şirket içinde uçtan uca kampanya yönetimiyle birlikte ajans hizmetleri de sunuyor. Satıcı, ajans ekibinin en çok konuşulan 11 dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini ve bunun sınır ötesi kampanyalar için uygun bir çözüm olduğunu belirtiyor.
Current
current.tech
Güncel Nedir? Elçi programlarını oluşturmak, influencer pazarlamasını en üst düzeye çıkarmak ve gelirlerini artırmak isteyen markalar için 1 numaralı çözüm. Current Technologies'de araç paketimiz, yaratıcıların keşfedilmesinden kampanya yönetimine, otomatik yetenek ödemeleri ve vergi uyumluluğuna kadar markaları destekler. Markanız için en iyi etkileyicileri ve elçileri bulmanıza, geniş ölçekte etkili içerik oluşturmanıza ve işletmenizin başarısını artırmak için gerçek yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olabiliriz. Ürün paketimizde şunlardan yararlanacaksınız: 1.) Elçi Merkezi - Büyümeniz için tasarlanmış eksiksiz bir elçi platformu. Elçilerden oluşan özel bir topluluk başlatın, içerik performansını ölçün, satışları takip edin ve geliri artırın. 2.) Programlı İşe Alma - Saatlerce aramanıza gerek kalmadan doğru etkileyicileri bulun. Bırakın yazılımımız her gün potansiyel yaratıcılarla eşleşmek için gerekli tüm işi yapsın. 3.) Ödeme Platformu - Entegre platformumuz, ekibinizin ödemeleri yetkilendirmesine, ödemeleri özelleştirmesine, vergi belgelerini toplamasına ve 1099'ları otomatik olarak yeteneklere dağıtmasına olanak tanır. Üstelik yaratıcılarınıza ACH, banka havalesi veya PayPal yoluyla ödeme alma esnekliği sağlarken. 4.) Mesajlaşma - Topluluğunuzla anlamlı ve kalıcı bağlantılar kurun. Potansiyel ortaklara ulaşın, elçileriniz ve etkileyicilerinizle doğrudan iletişim kurun veya topluluğunuzla sohbet edin. 5.) Raporlama ve Analiz - Raporlama paketinizdeki kapsamlı performans öngörüleriyle stratejinize ince ayar yaparken başarınızı ölçün. 6.) Yönetilen Hizmetler ve Hesap Yönetimi - Kârlı elçi programları geliştiriyoruz. Kalıcı etkileyici stratejileri geliştiriyoruz. Ve müşterilerimizin başarısının sorumluluğunu üstleniyoruz.
Inflead
inflead.com
Inflead, Influencer Marketing zekasının ön saflarında yer alır ve benzersiz hassasiyet ve analitik etkinlik sunar. Inflead, Etkileyici Pazarlama alanında bir adım önde olmak için ileri bilim ve teknolojiden yararlanır. Inflead'in platformu markalara, ajanslara ve medya merkezlerine hizmet vererek etkileyici keşif, yapay zeka odaklı analiz, kampanya yönetimi ve rekabetçi içgörüler için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Instagram, TikTok, YouTube ve Twitch gibi platformlarda 10 milyondan fazla profile erişimi olan Inflead, müşterilerimize influencer kampanyalarını keşfetme, değerlendirme, takip etme ve büyütme olanağı sağlıyor. Pazar trendlerini ortaya çıkarmak, rakiplerin stratejilerini analiz etmek ve özel hazırlanmış raporlar almak için Veri Laboratuvarımıza dalın.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero, etkileyici veritabanından ve tüm kampanya yönetimi sürecini otomatikleştiren tam hizmet CRM'sinden oluşan hepsi bir arada bir etkileyici yönetim yazılımıdır. Üç adıma ayrılabilir. 1). 11,7 milyon Instagram ve 12,3 milyon Youtube etkileyicisinden oluşan veritabanımız aracılığıyla etkileyici keşfi ve ayrıntılı arama filtreleri + sahte takipçi ve bot tespiti 2). CRM 3) aracılığıyla otomatik iletişim. Doğrulanmış gösterimleri, tıklamaları ve dönüşümleri içeren raporlama ve analizler. Mağazanızla entegrasyon sayesinde tüm süreci CRM'imiz üzerinden yönetebilirsiniz. Ortaklık bağlantılarını, indirim kodlarını ayarlayabilir ve ödemeleri otomatik olarak işleyebilirsiniz. Etkileyicilerinize tam kontrol vermeyi tercih ederseniz, ortaklık kontrol paneline giriş yapabilirler, performanslarını görebilir ve ortaklık bakiyelerini kendileri ödeyebilirler. Etkileyici gönderi paylaştıktan sonra, incelenmek, indirilmek ve yeniden kullanılmak üzere otomatik olarak CRM'ye kaydedilecektir. Ürünler CRM aracılığıyla otomatik olarak gönderilebilir ve Facebook işletme yöneticinize bağlanmak istiyorsanız, ücretli reklamlar aracılığıyla etkileyici içeriğinizi artırabilirsiniz. Bu genişletilmiş ve kullanımı kolay platformun yanı sıra, bu platformun büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketlerin erişimine açık olmasını da sağlıyoruz.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Racontor
racontor.com
Racontor bir yaratıcı ekonomi platformudur ve sosyal medya yaratıcılarının gücünü kullanarak devasa küresel çevrimiçi pazarlama endüstrisini altüst etme sürecindeyiz. Hizmetimiz etkileyici pazarlamayı ve diğer içerik oluşturucu hizmetlerini içerir.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere, tüketici markalarının geniş ölçekte içerik kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir mikro etkileyici pazarlama platformudur. Gelişmiş eşleştirme araçlarımız, sipariş karşılama teknolojimiz ve marka portalımız, etkileyici kampanyaları yürütmenin gerektirdiği manuel ayak işlerinin %98'ini ortadan kaldırır. Bu, programınızdan ödün vermeden her zaman açık bir etkileyici pazarlama stratejisini sürdürebileceğiniz anlamına gelir. Haklara hazır içeriğe gerçek zamanlı erişim sayesinde markalar, orijinal UGC'den oluşan sürekli bir kitaplık oluşturabilir. Statusphere, en zorlu kampanya pazarlama görevlerinizi kolaylaştırarak markaların incelenen içerik oluşturuculardan çok kısa bir sürede 100'lerce gönderi kazanmasını sağlar.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle, reklamverenlerin uçtan uca içerik oluşturucu kampanyaları yürütmesine yönelik son teknoloji ürünü bir etkileyici pazarlama platformudur. Platform, RoAS'ı, Erişimi, Etkileşimi artırmak ve Müşteri edinme maliyetini düşürmek için Meta, Instagram ve TikTok'taki ücretli sosyal kampanyalarla desteklenen 1 milyon içerik oluşturucuya erişim sağlıyor. Cirqle'ın yazılım platformu, yaratıcı strateji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen yüksek kaliteli etkileyici çalışmalarını kolaylaştırır. Çalışmalar, marka bilinirliği ve satışlar için etkileyicileri kolayca etkinleştirmekten, içeriği marka kanallarını doldurmak için sorunsuz bir şekilde onaylamaya/ölçeklendirmeye veya büyümeyi hızlandırmak için yeni (reklam) yerleşimleri hızlı bir şekilde test etmeye kadar uzanır. Müşteriler, kendi reklamlarına (BAU) ve eski içerik üretim yöntemlerine kıyasla içerik oluşturucu tarafından üretilen içerik için The Cirqle ile ortaklık kurduklarında RoAS'ı ve performansı 10 kata kadar artırırken, genel üretim ve satın alma maliyetlerinde ortalama %30-50'lik bir maliyet düşüşü görüyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre, milyonlarca etkileyicinin güçlü işbirlikleri için küresel markalarla bağlantı kurmasını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir etkileyici platformudur. Ve daha da iyisi, Atisfyre etkileyiciler için tamamen ÜCRETSİZDİR. Atisfyre, influencer pazarlama sektöründe devrim yaratma ve olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan doğdu. Her büyüklükteki etkileyicinin birlikte çalışacakları doğru markaları bulmasının ne kadar zor olduğunu gördük ve onlara orta kişiyi atlayıp kendi yöneticileri olmalarını sağlayacak araçları verebilecek bir platform geliştirebileceğimizi biliyorduk.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?
Embold
embold.co
Embold, markaları 9.000'den fazla yerel mikro etkileyiciyle buluşturan, Kanada'nın en çok tercih edilen etkileyici pazarlama platformudur. Kampanya yönetimini, içerik incelemesini ve etkileyici ödemelerini basitleştirin. Yönetilen Kampanyalar, CampaignPlus ve Beyaz Liste Reklamları dahil olmak üzere özel çözümlerimizden yararlanın. En iyi Kanada markalarının güvendiği Embold, yazılımının kullanımıyla maksimum yatırım getirisini ve kampanya başarısını garanti eder.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Influence4You
influence4you.com
160.000'den fazla aboneye sahip etkileyiciye ve 100 milyon profile erişime sahip etki pazarlama platformu. Mikro etkileyiciler ünlülerden 3 kat daha ilgi çekicidir. Piyasadaki en eksiksiz platform aracılığıyla bunların özgünlüğünden yararlanın, harika profiller keşfedin ve kampanyalarınızı onlarla verimli bir şekilde yönetin! Influence4You'nun özellikleri: - Kampanyalarınız için 160.000'den fazla aboneli etkileyiciye erişin ve HypeAuditor entegre aracı sayesinde 100 milyon profilin istatistiklerine bakın ve sahte takipçileri tespit edin - Ücretli veya yalnızca hediye kampanyaları başlatmayı seçin (bu, en uygun profillerle işbirliği yapmanıza olanak tanır) bütçenizi optimize edin) - Tüm sektörlerde, 7 dilde ve 35 ülkede, tüm sosyal ağlarda (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) 5000'den fazla kampanya başlatma deneyimi - En ergonomik ve kullanıcı dostu arayüz - Çok sayıda karşılaştırmaya göre en eksiksiz platform - Ücretsiz platform desteği (posta veya telefon yoluyla) 2012'den bu yana Influence4You hem en üst teknolojiyi hem de etkileyici pazarlama uzmanlarını birleştirdi.
Influential
influential.co
Yapay zeka destekli en akıllı verileri optimize eden Influential, benzersiz ölçülebilir sonuçlar için yeni kitlelere ulaşmak amacıyla markaları etkileyicilerle hassas bir şekilde eşleştirir.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare'in Etkileyici Pazarlama Platformu, en son verileri ve teknolojiyi basit bir UX/UI'de birleştirerek markaların bir üst düzeyde farkındalığa ulaşmasını ve ciddi yatırım getirisi elde etmesini sağlar.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence, kullanıcıların stratejileri ve etkileyicilerle iletişimleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bir Etkileyici Pazarlama Çözümü aracıdır. Uygulama, özellikle e-ticaret mağazalarının mağazalarını birbirine bağlaması ve etkileyici satışlarını kolaylaştırmaya başlaması ve etkileyicilerin kupon kullanarak yaptığı satışlara dayalı olarak yatırım getirisini ve geliri takip etmesi için tasarlanmıştır. Ninja Influence, Instagram, TikTok ve YouTube'daki 100.000.000'den fazla etkileyiciden oluşan bir veritabanıyla, web üzerindeki açık ara en kapsamlı veritabanı olan verilerle güçlendirilmiştir.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
Wednesday.app
wednesday.app
Çarşamba.app, küçük işletmeleri, yeni başlayanları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir etkileyici pazarlama platformudur. Büyüyen işletmelerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlaması için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Erişimi genişletmeye, marka bilinirliğini artırmaya ve etkileyici pazarlama alanında güçlü bir yatırım getirisi sağlamaya odaklanarak her büyüklükteki şirket için erişilebilir ve etkili bir ortak olmayı amaçlamaktadır.
Woomio
home.woomio.com
Woomio, etkileyicileri keşfetmek, kampanyaları tahmin etmek ve yatırım getirisini ölçmek için gerekli araçları sağlayarak pazarlamacıların ve ajansların etkileyici pazarlamada başarılı olmasına yardımcı olur
Aggero Software
aggero.io
Aggero, tüm büyük sosyal medya platformlarından binlerce saatlik video içeriğini sizin için analiz eder. Kitle duyarlılığı verileri, etkileşim oranı ve hem videoda hem de metinde marka veya üründen bahsedilen en önemli anlar gibi benzersiz ve alakalı video analizlerini çıkarmak için AI teknolojisini kullanır. Bir sosyal dinleme aracı olarak içerik oluşturucuların videolarda ne söylediğini ve gösterdiğini anlar. Ayrıca bunu, maksimum etkileşim için gerçek zamanlı içerik oluşturucu liderliğindeki kampanya optimizasyonuna olanak tanıyan izleyici tepkileriyle ilişkilendirir.
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkileyicileri işe almasına, gönderilerini takip etmesine ve sonuçları raporlamasına olanak tanır.
atisfyreach
atisfyreach.com
İlk gerçek zamanlı veri odaklı etkileyici ekonomisi AtisfyReach, zahmetsizce yüksek yatırım getirisi ve çok kanallı ölçeklendirme sağlayan self-servis uçtan uca etkileyici pazarlama teknolojisi sunuyor. AtisfyReach, etkileyici pazarlamanın yeniden tanımlanmasıdır. Bu makine öğrenimi, AI odaklı platform, etkileyici pazarlamaya yeni bir yön vererek işletmelerin büyük ölçekli kampanyaları hızlı bir şekilde satın almasına olanak tanıyor. Algoritmamız, sözleşmelerinizin ortak platformumuz Atisfyre'de hedef kitleniz için en iyi kişilerle eşleştirilmesini sağlamak amacıyla makine öğrenimi, yapay zeka, veriler ve demografik bilgileri kullanır. Son on yılda e-ticaretin değişen ortamında, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar şirketlerin bunu pazarlama stratejilerine dahil etmesiyle, etkileyicilere olan ihtiyaç arttı. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch ve TikTok gibi büyük sosyal medya platformlarını destekliyoruz; bu da markanızın doğru hedef kitleyle doğru fiyata bağlantı kurmasının her zamankinden daha kolay olduğu anlamına geliyor.
Boksi.com
boksi.com
Etkileyici pazarlama kampanyaları. Tam kullanım haklarına sahip özel marka fotoğrafları ve videoları. 10.000'den fazla muhteşem yaratıcı. Hepsi kullanımı kolay tek bir platformda.
Brinfer
brinfer.com
Geniş bir etkileyici kitlesine sahip olan Brinfer, markaların ve ajansların işleri için en uygun içerik oluşturucuları keşfetmelerine olanak tanır. Gelişmiş arama ve filtreler aracılığıyla farklı kategorilerdeki en etkili içerik oluşturucuları bulabiliyor ve her etkileyicinin performansına ve KPI'larına dayalı bir puanla benzersiz bir analiz elde edebiliyorlar. Markalar ve ajanslar, etkileyicileri konuma, yaşa, içerik türüne, dile veya performansa göre bulabilir. Diğer taraftan, etkileyiciler kampanya özetine erişebilir ve herhangi bir kampanyanın parçası olmak için başvuruda bulunabilirler. Seçildikten sonra, en iyi içeriği oluşturmak ve hedef kitleleri üzerinde etki yaratmak için tüm detayları markayla birlikte platform içinde tanımlayabilirler.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için ödeme almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
Primetag
primetag.com
Primetag, karmaşık şeyleri kolaylaştırmak ve zor şeyleri mümkün kılmak için oluşturulmuş güçlü bir Etkileyici Pazarlama yazılımıdır.
Promoty
promoty.io
Promoty, markaların ve ajansların doğru yaratıcıları bulmasına, etkileyici ilişkilerini yönetmesine ve etkileyici pazarlamada zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan bir etkileyici ilişki pazarlama aracıdır.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için riski azaltır ve şeffaflık ve kanallarının ve hedef kitlelerinin performans karşılaştırmasını yaparak etkileyicilerle çalışırken sonuçları güçlendirir.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her ölçekteki marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.
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