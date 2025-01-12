Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Gönderileri tüm sosyal platformlara planlayın, hashtag önerileri alın, paylaşım için en iyi zamanları alın, görsellerinizi bio'da özel bir bağlantıyla tıklanabilir, alışveriş yapılabilir gönderilere dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın!
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şirket, milyarlarca çevrimiçi görüşmeden haberdar olmak ve markalarını stratejik olarak yönetmek için ilgili bilgileri elde etmek için Meltwater'ın medyasını ve sosyal zekasını kullanıyor. Veri analizinde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Meltwater, altı kıtadaki 60 ofisin yerel uzmanlığı üzerine kurulu kişisel, küresel hizmete kendini adamıştır. Müşterilerimiz hem haberlerde hem de sosyal medyada medya kapsamını izleyebilir. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, yorumlar, inceleme siteleri, forumlar, mesaj panoları ve 300 milyonun üzerindeki 300.000'den fazla çevrimiçi haber kaynağını takip ediyoruz, basılı ve yayın izleme için ortaklıklarımız var ve sosyal konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinliyoruz bloglar. Müşterilerimizin medyayı ve sosyal medya kapsamını hem niteliksel hem de niceliksel ölçümlerle kolaylıkla analiz etmelerine yardımcı oluyoruz. Sürekli genişleyen pencere öğesi kitaplığımız, müşterilerimizin medya kapsamını görselleştirmelerine ve PR ve pazarlama çabalarının yatırım getirisini raporlamalarına yardımcı olmak için sorunsuz bir şekilde gösterge tabloları oluşturmalarına olanak tanır. Rakamların ardındaki bağlamı belirtmek için her şey etkileşimli ve dışa aktarılabilir. Halkla İlişkiler için Medya Zekası 300.000'den fazla kaynak ve en büyük premium içerik kitaplığıyla, çevrimiçi yayınlar, basılı medya, sosyal medya, TV ve radyo istasyonlarından ilgili medya haberlerinin her parçasını gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin. Etkileyici kişiler ve gazetecilerle bağlantı kurun ve sosyal yardımlarınızı takip edin. Pazarlamacılar için Sosyal Çözümler Eski adı Sysomos olan (Nisan 2018'de satın alındı) Sosyal bölümü, sosyal stratejinizi yönlendirmek için kapsamlı ve entegre veri çözümleri sunar. Sınırsız sorguyla ve veri sınırı olmadan 200 milyardan fazla sosyal sohbeti araştırın ve izleyin, tek bir platformdan etkileşim kurun ve yayınlayın, sosyal etki sahibi kişileri kolayca bulun, tüketici içgörülerini derinlemesine inceleyin ve sosyal sohbetleri yönlendiren toplulukları keşfedin. Kurumlara Özel Çözümler Kurumsal Çözümler ekibi, en karmaşık teslimatların bile sektör uzmanları ve analistlerden oluşan ekibimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasını sağlar. Meltwater, dünyanın önde gelen markalarına profesyonel hizmetler ve premium teklifler sunmaktadır.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
Drope.me
drope.me
Drope.me, oyun şirketlerini, mikro yayıncıları ve bunların topluluklarını birbirine bağlayan bir etkileyici pazarlama platformudur. Oyun yayıncılarına ve geliştiricilerine, performans pazarlama kampanyalarında yayıncılarla etkileşime geçme yetkisi veriyoruz. Drope.me aynı zamanda mikro yayıncıların oyun markalarıyla işbirlikleri yoluyla faaliyetlerinden para kazanmaya başlamalarına da yardımcı oluyor.
Onalytica Brands
onalytica.com
2009 yılında kurulan Onalytica, Etkileyici İlişkiler Yönetimi yazılımı sağlama ve markaların 1'e 1 Etkileyici İlişkiler Yönetimi sonuçlarını ölçeklendirmesine yardımcı olacak profesyonel hizmetleri destekleme konusunda uzmanlaşmıştır. Etkileme faaliyetlerini daha iyi otomatikleştirip kolaylaştırabilmelerinin yanı sıra devam eden katılım fırsatlarını belirleyebilmeleri için özel etkileyici programların yapılandırılmasına yardımcı olmak üzere Pazarlama, İletişim, Dijital ve Halkla İlişkiler uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.
Onalytica Influencers
onalytica.com
2009 yılında kurulan Onalytica, Etkileyici İlişkiler Yönetimi yazılımı sağlama ve markaların 1'e 1 Etkileyici İlişkiler Yönetimi sonuçlarını ölçeklendirmesine yardımcı olacak profesyonel hizmetleri destekleme konusunda uzmanlaşmıştır. Etkileme faaliyetlerini daha iyi otomatikleştirip kolaylaştırabilmelerinin yanı sıra devam eden katılım fırsatlarını belirleyebilmeleri için özel etkileyici programların yapılandırılmasına yardımcı olmak üzere Pazarlama, İletişim, Dijital ve Halkla İlişkiler uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast, markaların ve işletmelerin en popüler altı sosyal medya ağında gerçek etkileyicileri bulmasına, bağlantı kurmasına ve onlarla işbirliği yapmasına yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. Ajansların uygun içerik oluşturucuları bulmak ve veriye dayalı etkili kampanyalar başlatmak için daha az zaman harcamasına yardımcı oluyoruz.
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosyal medya gönderilerine ek olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için tam dağıtım haklarına da sahip oluyor ve bu da onlara dijital reklam ve diğer ticari amaçlar için çok sayıda yaratıcı varlık sağlıyor.
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık üyelik yoluyla içerik (fotoğraflar, videolar, canlı yayınlar) için ödeme yapabilir.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker, bloglarda ve sosyal ağlarda yer almak isteyen markaları, fırsat arayan 10.000'den fazla blog yazarına ve etkileyiciye bağlayan, hızla büyüyen bir blog yazarı, vlogger ve etkileyici ağıdır.
Current
current.tech
Güncel Nedir? Elçi programlarını oluşturmak, influencer pazarlamasını en üst düzeye çıkarmak ve gelirlerini artırmak isteyen markalar için 1 numaralı çözüm. Current Technologies'de araç paketimiz, yaratıcıların keşfedilmesinden kampanya yönetimine, otomatik yetenek ödemeleri ve vergi uyumluluğuna kadar markaları destekler. Markanız için en iyi etkileyicileri ve elçileri bulmanıza, geniş ölçekte etkili içerik oluşturmanıza ve işletmenizin başarısını artırmak için gerçek yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olabiliriz. Ürün paketimizde şunlardan yararlanacaksınız: 1.) Elçi Merkezi - Büyümeniz için tasarlanmış eksiksiz bir elçi platformu. Elçilerden oluşan özel bir topluluk başlatın, içerik performansını ölçün, satışları takip edin ve geliri artırın. 2.) Programlı İşe Alma - Saatlerce aramanıza gerek kalmadan doğru etkileyicileri bulun. Bırakın yazılımımız her gün potansiyel yaratıcılarla eşleşmek için gerekli tüm işi yapsın. 3.) Ödeme Platformu - Entegre platformumuz, ekibinizin ödemeleri yetkilendirmesine, ödemeleri özelleştirmesine, vergi belgelerini toplamasına ve 1099'ları otomatik olarak yeteneklere dağıtmasına olanak tanır. Üstelik yaratıcılarınıza ACH, banka havalesi veya PayPal yoluyla ödeme alma esnekliği sağlarken. 4.) Mesajlaşma - Topluluğunuzla anlamlı ve kalıcı bağlantılar kurun. Potansiyel ortaklara ulaşın, elçileriniz ve etkileyicilerinizle doğrudan iletişim kurun veya topluluğunuzla sohbet edin. 5.) Raporlama ve Analiz - Raporlama paketinizdeki kapsamlı performans öngörüleriyle stratejinize ince ayar yaparken başarınızı ölçün. 6.) Yönetilen Hizmetler ve Hesap Yönetimi - Kârlı elçi programları geliştiriyoruz. Kalıcı etkileyici stratejileri geliştiriyoruz. Ve müşterilerimizin başarısının sorumluluğunu üstleniyoruz.
Inflead
inflead.com
Inflead, Influencer Marketing zekasının ön saflarında yer alır ve benzersiz hassasiyet ve analitik etkinlik sunar. Inflead, Etkileyici Pazarlama alanında bir adım önde olmak için ileri bilim ve teknolojiden yararlanır. Inflead'in platformu markalara, ajanslara ve medya merkezlerine hizmet vererek etkileyici keşif, yapay zeka odaklı analiz, kampanya yönetimi ve rekabetçi içgörüler için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Instagram, TikTok, YouTube ve Twitch gibi platformlarda 10 milyondan fazla profile erişimi olan Inflead, müşterilerimize influencer kampanyalarını keşfetme, değerlendirme, takip etme ve büyütme olanağı sağlıyor. Pazar trendlerini ortaya çıkarmak, rakiplerin stratejilerini analiz etmek ve özel hazırlanmış raporlar almak için Veri Laboratuvarımıza dalın.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero, etkileyici veritabanından ve tüm kampanya yönetimi sürecini otomatikleştiren tam hizmet CRM'sinden oluşan hepsi bir arada bir etkileyici yönetim yazılımıdır. Üç adıma ayrılabilir. 1). 11,7 milyon Instagram ve 12,3 milyon Youtube etkileyicisinden oluşan veritabanımız aracılığıyla etkileyici keşfi ve ayrıntılı arama filtreleri + sahte takipçi ve bot tespiti 2). CRM 3) aracılığıyla otomatik iletişim. Doğrulanmış gösterimleri, tıklamaları ve dönüşümleri içeren raporlama ve analizler. Mağazanızla entegrasyon sayesinde tüm süreci CRM'imiz üzerinden yönetebilirsiniz. Ortaklık bağlantılarını, indirim kodlarını ayarlayabilir ve ödemeleri otomatik olarak işleyebilirsiniz. Etkileyicilerinize tam kontrol vermeyi tercih ederseniz, ortaklık kontrol paneline giriş yapabilirler, performanslarını görebilir ve ortaklık bakiyelerini kendileri ödeyebilirler. Etkileyici gönderi paylaştıktan sonra, incelenmek, indirilmek ve yeniden kullanılmak üzere otomatik olarak CRM'ye kaydedilecektir. Ürünler CRM aracılığıyla otomatik olarak gönderilebilir ve Facebook işletme yöneticinize bağlanmak istiyorsanız, ücretli reklamlar aracılığıyla etkileyici içeriğinizi artırabilirsiniz. Bu genişletilmiş ve kullanımı kolay platformun yanı sıra, bu platformun büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketlerin erişimine açık olmasını da sağlıyoruz.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Racontor
racontor.com
Racontor bir yaratıcı ekonomi platformudur ve sosyal medya yaratıcılarının gücünü kullanarak devasa küresel çevrimiçi pazarlama endüstrisini altüst etme sürecindeyiz. Hizmetimiz etkileyici pazarlamayı ve diğer içerik oluşturucu hizmetlerini içerir.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere, tüketici markalarının geniş ölçekte içerik kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir mikro etkileyici pazarlama platformudur. Gelişmiş eşleştirme araçlarımız, sipariş karşılama teknolojimiz ve marka portalımız, etkileyici kampanyaları yürütmenin gerektirdiği manuel ayak işlerinin %98'ini ortadan kaldırır. Bu, programınızdan ödün vermeden her zaman açık bir etkileyici pazarlama stratejisini sürdürebileceğiniz anlamına gelir. Haklara hazır içeriğe gerçek zamanlı erişim sayesinde markalar, orijinal UGC'den oluşan sürekli bir kitaplık oluşturabilir. Statusphere, en zorlu kampanya pazarlama görevlerinizi kolaylaştırarak markaların incelenen içerik oluşturuculardan çok kısa bir sürede 100'lerce gönderi kazanmasını sağlar.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle, reklamverenlerin uçtan uca içerik oluşturucu kampanyaları yürütmesine yönelik son teknoloji ürünü bir etkileyici pazarlama platformudur. Platform, RoAS'ı, Erişimi, Etkileşimi artırmak ve Müşteri edinme maliyetini düşürmek için Meta, Instagram ve TikTok'taki ücretli sosyal kampanyalarla desteklenen 1 milyon içerik oluşturucuya erişim sağlıyor. Cirqle'ın yazılım platformu, yaratıcı strateji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen yüksek kaliteli etkileyici çalışmalarını kolaylaştırır. Çalışmalar, marka bilinirliği ve satışlar için etkileyicileri kolayca etkinleştirmekten, içeriği marka kanallarını doldurmak için sorunsuz bir şekilde onaylamaya/ölçeklendirmeye veya büyümeyi hızlandırmak için yeni (reklam) yerleşimleri hızlı bir şekilde test etmeye kadar uzanır. Müşteriler, kendi reklamlarına (BAU) ve eski içerik üretim yöntemlerine kıyasla içerik oluşturucu tarafından üretilen içerik için The Cirqle ile ortaklık kurduklarında RoAS'ı ve performansı 10 kata kadar artırırken, genel üretim ve satın alma maliyetlerinde ortalama %30-50'lik bir maliyet düşüşü görüyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre, milyonlarca etkileyicinin güçlü işbirlikleri için küresel markalarla bağlantı kurmasını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir etkileyici platformudur. Ve daha da iyisi, Atisfyre etkileyiciler için tamamen ÜCRETSİZDİR. Atisfyre, influencer pazarlama sektöründe devrim yaratma ve olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan doğdu. Her büyüklükteki etkileyicinin birlikte çalışacakları doğru markaları bulmasının ne kadar zor olduğunu gördük ve onlara orta kişiyi atlayıp kendi yöneticileri olmalarını sağlayacak araçları verebilecek bir platform geliştirebileceğimizi biliyorduk.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?
Embold
embold.co
Embold, markaları 9.000'den fazla yerel mikro etkileyiciyle buluşturan, Kanada'nın en çok tercih edilen etkileyici pazarlama platformudur. Kampanya yönetimini, içerik incelemesini ve etkileyici ödemelerini basitleştirin. Yönetilen Kampanyalar, CampaignPlus ve Beyaz Liste Reklamları dahil olmak üzere özel çözümlerimizden yararlanın. En iyi Kanada markalarının güvendiği Embold, yazılımının kullanımıyla maksimum yatırım getirisini ve kampanya başarısını garanti eder.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Influence4You
influence4you.com
160.000'den fazla aboneye sahip etkileyiciye ve 100 milyon profile erişime sahip etki pazarlama platformu. Mikro etkileyiciler ünlülerden 3 kat daha ilgi çekicidir. Piyasadaki en eksiksiz platform aracılığıyla bunların özgünlüğünden yararlanın, harika profiller keşfedin ve kampanyalarınızı onlarla verimli bir şekilde yönetin! Influence4You'nun özellikleri: - Kampanyalarınız için 160.000'den fazla aboneli etkileyiciye erişin ve HypeAuditor entegre aracı sayesinde 100 milyon profilin istatistiklerine bakın ve sahte takipçileri tespit edin - Ücretli veya yalnızca hediye kampanyaları başlatmayı seçin (bu, en uygun profillerle işbirliği yapmanıza olanak tanır) bütçenizi optimize edin) - Tüm sektörlerde, 7 dilde ve 35 ülkede, tüm sosyal ağlarda (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) 5000'den fazla kampanya başlatma deneyimi - En ergonomik ve kullanıcı dostu arayüz - Çok sayıda karşılaştırmaya göre en eksiksiz platform - Ücretsiz platform desteği (posta veya telefon yoluyla) 2012'den bu yana Influence4You hem en üst teknolojiyi hem de etkileyici pazarlama uzmanlarını birleştirdi.
Influential
influential.co
Yapay zeka destekli en akıllı verileri optimize eden Influential, benzersiz ölçülebilir sonuçlar için yeni kitlelere ulaşmak amacıyla markaları etkileyicilerle hassas bir şekilde eşleştirir.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare'in Etkileyici Pazarlama Platformu, en son verileri ve teknolojiyi basit bir UX/UI'de birleştirerek markaların bir üst düzeyde farkındalığa ulaşmasını ve ciddi yatırım getirisi elde etmesini sağlar.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence, kullanıcıların stratejileri ve etkileyicilerle iletişimleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bir Etkileyici Pazarlama Çözümü aracıdır. Uygulama, özellikle e-ticaret mağazalarının mağazalarını birbirine bağlaması ve etkileyici satışlarını kolaylaştırmaya başlaması ve etkileyicilerin kupon kullanarak yaptığı satışlara dayalı olarak yatırım getirisini ve geliri takip etmesi için tasarlanmıştır. Ninja Influence, Instagram, TikTok ve YouTube'daki 100.000.000'den fazla etkileyiciden oluşan bir veritabanıyla, web üzerindeki açık ara en kapsamlı veritabanı olan verilerle güçlendirilmiştir.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
Wednesday.app
wednesday.app
Çarşamba.app, küçük işletmeleri, yeni başlayanları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir etkileyici pazarlama platformudur. Büyüyen işletmelerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlaması için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Erişimi genişletmeye, marka bilinirliğini artırmaya ve etkileyici pazarlama alanında güçlü bir yatırım getirisi sağlamaya odaklanarak her büyüklükteki şirket için erişilebilir ve etkili bir ortak olmayı amaçlamaktadır.
Woomio
home.woomio.com
Woomio, etkileyicileri keşfetmek, kampanyaları tahmin etmek ve yatırım getirisini ölçmek için gerekli araçları sağlayarak pazarlamacıların ve ajansların etkileyici pazarlamada başarılı olmasına yardımcı olur
Aggero Software
aggero.io
Aggero, tüm büyük sosyal medya platformlarından binlerce saatlik video içeriğini sizin için analiz eder. Kitle duyarlılığı verileri, etkileşim oranı ve hem videoda hem de metinde marka veya üründen bahsedilen en önemli anlar gibi benzersiz ve alakalı video analizlerini çıkarmak için AI teknolojisini kullanır. Bir sosyal dinleme aracı olarak içerik oluşturucuların videolarda ne söylediğini ve gösterdiğini anlar. Ayrıca bunu, maksimum etkileşim için gerçek zamanlı içerik oluşturucu liderliğindeki kampanya optimizasyonuna olanak tanıyan izleyici tepkileriyle ilişkilendirir.
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkileyicileri işe almasına, gönderilerini takip etmesine ve sonuçları raporlamasına olanak tanır.
atisfyreach
atisfyreach.com
İlk gerçek zamanlı veri odaklı etkileyici ekonomisi AtisfyReach, zahmetsizce yüksek yatırım getirisi ve çok kanallı ölçeklendirme sağlayan self-servis uçtan uca etkileyici pazarlama teknolojisi sunuyor. AtisfyReach, etkileyici pazarlamanın yeniden tanımlanmasıdır. Bu makine öğrenimi, AI odaklı platform, etkileyici pazarlamaya yeni bir yön vererek işletmelerin büyük ölçekli kampanyaları hızlı bir şekilde satın almasına olanak tanıyor. Algoritmamız, sözleşmelerinizin ortak platformumuz Atisfyre'de hedef kitleniz için en iyi kişilerle eşleştirilmesini sağlamak amacıyla makine öğrenimi, yapay zeka, veriler ve demografik bilgileri kullanır. Son on yılda e-ticaretin değişen ortamında, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar şirketlerin bunu pazarlama stratejilerine dahil etmesiyle, etkileyicilere olan ihtiyaç arttı. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch ve TikTok gibi büyük sosyal medya platformlarını destekliyoruz; bu da markanızın doğru hedef kitleyle doğru fiyata bağlantı kurmasının her zamankinden daha kolay olduğu anlamına geliyor.
Promoty
promoty.io
Promoty, markaların ve ajansların doğru yaratıcıları bulmasına, etkileyici ilişkilerini yönetmesine ve etkileyici pazarlamada zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan bir etkileyici ilişki pazarlama aracıdır.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların, Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici pazarlamanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyor. ViralMango, bu bağlantıları kolaylaştırarak markaların ve yaratıcıların ilgi çekici ve özgün içerik oluşturmak için işbirliği yapma biçiminde devrim yaratıyor.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmak istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiverse: UPCRED'in Çoklu Evreni, yaratıcılar ve işletmeler için yaratıcı ekonomiyle ilgili bir dizi sorunu çözecek olan UPCRED GDS üzerine inşa edilmiştir. UPCRED'in genel merkezi Hindistan'ın Bangalore kentindedir ve şu anda Pan Hindistan'da tam kapasiteyle, ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Singapur, Japonya ve dünyanın geri kalanında ise Etkileyici Pazarlama kampanyaları için sınırlı yeteneklerle faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine ve ortaklık ortaklıkları@upcred.ai adresine ulaşın.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her ölçekteki marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için ödeme almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla, pazarlamacılar e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyici manuel bulma sürecini otomatikleştirebilir, etkileşimde bulundukları etkileyiciler hakkında veriye dayalı kararlar alabilir, iş akışını planlayabilir ve otomatikleştirebilir ve hatta kampanya yatırım getirisini tahmin edip ölçebilir. Stellar yazılım ve ajansımız, ileri teknolojimiz ve tutkulu kadromuzla dünya çapında ve çeşitli sektörlerdeki birçok şirkete yardımcı oldu.
Socialveins
socialveins.com
Kampanya yöneticilerinin, platforma kayıtlı 1000'lerce yaratıcı ile kampanyalarını başlatıp yönetebilecekleri bir Influencer pazarlama platformudur.
Social Native
socialnative.com
Social Native, markalara geniş ölçekte yaratıcılık kaynağı sağlama konusunda güç veren lider küresel pazar yeridir. Adidas, The North Face ve Lego'nun da aralarında bulunduğu binlerce küresel marka, müşteri yolculuğunun tamamında yüksek performanslı içeriğe yönelik giderek artan talepleri karşılamak için Social Native'e güveniyor. Social Native'in akıllı içerik iş akışı, organik ve ücretli stratejileri birbirine bağlayarak ortaklarımızın içeriklerinin yaşam boyu değerini tam olarak anlamalarına yardımcı olur. Misyonu, yaratıcı içeriği demokratikleştirerek markaların çeşitli ve özgün hikaye anlatımı yoluyla hedef kitleleriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olmaktır.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim, Yapay Zeka Destekli Etkileyici Pazarlama ve yaratıcı yönetim platformudur. En iyi hizmetleri sunuyoruz ve markaların, sosyal medya platformlarındaki erişim, demografik bilgiler ve hedef kitleye göre etkileyicileri belirlemesine yardımcı oluyoruz. Yapay zeka destekli aracımız, gerçek takipçilerle özgün bir şekilde etkileşim kuran en iyi etkileyicilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Socialfaim aracı kampanyanızı takip etmenize ve performansı ölçmenize yardımcı olur.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Görsel Alışveriş ve Instagram Mağazaları ile takipçilerinize tek tıklamayla Etkileyici Satın Alma Gücü verin, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğinizi alışveriş yapılabilir sosyal kanıtlara ve Etkileyenleri markanız için güçlü bir perakende kanalına dönüştürün. Sauce, Sosyal Medyanızı güçlü e-Ticaret Sosyal Alışveriş Deneyimlerine dönüştüren kullanımı kolay araçlar ve yerleştirmeler içeren bir platform sağlar. Inc Magazine şöyle diyor: “…Influencer Pazarlaması Çığır Açmak Üzere” - Sauce, sosyal pazarlamadaki bu artan büyümenin arkasında ve her muhteşem markanın kalbinde, gelişen toplulukların olduğuna inanıyor. Misyonu, büyük markaların takipçilerini anlamalarına ve en etkili savunucularına ve içeriklerine ilişkin öngörüleri kullanarak yeni kitleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Veri kraldır, ancak çok az kişi onun genişleyen potansiyelinden nasıl yararlanılacağını biliyor. Sauce, markaların ve yaratıcıların hedef kitlelerini büyük veri analizi yoluyla anlamaları için bir platform sağlar. İçgörüler, sosyal ekosistemleri etrafında yoğunlaşıyor ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği fırsatlarının ve canlı toplulukları anlama ve büyütme araçlarının keşfedilmesini sağlıyor.
SARAL
getsaral.com
SARAL, e-ticaret markaları için oluşturulmuş basit ve etkili influencer pazarlama platformunuzdur. Kullanılmayan etkileyicileri bulun, sosyal yardımları otomatikleştirin, ilişkileri yönetin, performansı takip edin ve ödeme gönderin - hepsi tek bir çatı altında! Ücretsiz denemeyi edinin ve kendiniz test edin!
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için riski azaltır ve şeffaflık ve kanallarının ve hedef kitlelerinin performans karşılaştırmasını yaparak etkileyicilerle çalışırken sonuçları güçlendirir.