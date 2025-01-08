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Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Gönderileri tüm sosyal platformlara planlayın, hashtag önerileri alın, paylaşım için en iyi zamanları alın, görsellerinizi bio'da özel bir bağlantıyla tıklanabilir, alışveriş yapılabilir gönderilere dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın!
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Doğru etkileyicilerle bağlantı kurun ve satışlarınızı artırın. InfluencerMarketing.ai, etkileyicileri keşfetmenize ve yönetmenize, kampanya başarısını ölçmenize ve markalı bir arayüz aracılığıyla müşterilere sonuçlar sunmanıza yardımcı olur.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şirket, milyarlarca çevrimiçi görüşmeden haberdar olmak ve markalarını stratejik olarak yönetmek için ilgili bilgileri elde etmek için Meltwater'ın medyasını ve sosyal zekasını kullanıyor. Veri analizinde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Meltwater, altı kıtadaki 60 ofisin yerel uzmanlığı üzerine kurulu kişisel, küresel hizmete kendini adamıştır. Müşterilerimiz hem haberlerde hem de sosyal medyada medya kapsamını izleyebilir. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, yorumlar, inceleme siteleri, forumlar, mesaj panoları ve 300 milyonun üzerindeki 300.000'den fazla çevrimiçi haber kaynağını takip ediyoruz, basılı ve yayın izleme için ortaklıklarımız var ve sosyal konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinliyoruz bloglar. Müşterilerimizin medyayı ve sosyal medya kapsamını hem niteliksel hem de niceliksel ölçümlerle kolaylıkla analiz etmelerine yardımcı oluyoruz. Sürekli genişleyen pencere öğesi kitaplığımız, müşterilerimizin medya kapsamını görselleştirmelerine ve PR ve pazarlama çabalarının yatırım getirisini raporlamalarına yardımcı olmak için sorunsuz bir şekilde gösterge tabloları oluşturmalarına olanak tanır. Rakamların ardındaki bağlamı belirtmek için her şey etkileşimli ve dışa aktarılabilir. Halkla İlişkiler için Medya Zekası 300.000'den fazla kaynak ve en büyük premium içerik kitaplığıyla, çevrimiçi yayınlar, basılı medya, sosyal medya, TV ve radyo istasyonlarından ilgili medya haberlerinin her parçasını gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin. Etkileyici kişiler ve gazetecilerle bağlantı kurun ve sosyal yardımlarınızı takip edin. Pazarlamacılar için Sosyal Çözümler Eski adı Sysomos olan (Nisan 2018'de satın alındı) Sosyal bölümü, sosyal stratejinizi yönlendirmek için kapsamlı ve entegre veri çözümleri sunar. Sınırsız sorguyla ve veri sınırı olmadan 200 milyardan fazla sosyal sohbeti araştırın ve izleyin, tek bir platformdan etkileşim kurun ve yayınlayın, sosyal etki sahibi kişileri kolayca bulun, tüketici içgörülerini derinlemesine inceleyin ve sosyal sohbetleri yönlendiren toplulukları keşfedin. Kurumlara Özel Çözümler Kurumsal Çözümler ekibi, en karmaşık teslimatların bile sektör uzmanları ve analistlerden oluşan ekibimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasını sağlar. Meltwater, dünyanın önde gelen markalarına profesyonel hizmetler ve premium teklifler sunmaktadır.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketlerin programları PartnerStack pazarında listelenir ve programları +450.000'den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sunulur. Bu şirketler, PartnerStack ağı aracılığıyla satın alınan iş ortakları sayesinde iş ortağı kanallarında +%30'luk bir gelir artışı görüyor. Ağ, iş ortaklarının tek bir platformdan birden fazla SaaS uygulaması satmasına olanak tanır; bu, kanala yatırım yapan entegre SaaS çözümleri için bir gerekliliktir.
Affable.ai
affable.ai
Yapay zeka destekli uçtan uca Etkileyici Yönetim Platformu En kısa sürede daha fazla etki sahibini etkinleştirin 6 Milyondan Fazla Etkileyici | 4 Sosyal Kanal | 100'den fazla lider küresel marka ve 4300'den fazla veri odaklı pazarlamacının güvendiği, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli 1 platform Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM ve daha fazlası gibi küresel oyuncular tarafından kullanılıyor! affable.ai'nin self-servis platformu, en alakalı etkileyicileri bulmaktan etkilerini ölçmeye kadar etkileyici kampanya planlamasını ve yürütmeyi kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, affable.ai'nin derin demografik analizlerini kullanarak kampanyalarını maksimum yatırım getirisi sağlayacak şekilde sorunsuz bir şekilde optimize edebilir. affable.ai, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarında dünya çapında 6 milyondan fazla etkileyiciyi takip ediyor. affable.ai'yi kullanarak şu şekilde yararlanabilirsiniz: 1. affable.ai'nin Etkileyici ve İçerik Keşfi'ni kullanarak özgün ve ilgili etkileyicileri bulun 2. affable.ai'nin yerleşik Etkileyici İlişkiler Yönetimi çözümünü kullanarak etkileyicilere ulaşın 3. Tüm içeriği takip edin - Kampanya Kontrol Panelinizdeki gönderiler ve hikayeler dahil 4. Erişim, Etkileşim, Gösterim ve Medya Değeri dahil Sosyal Metrikler hakkında raporlar oluşturun ve dışa aktarın 5. Devam eden etkileyici trendlerini haftalık olarak takip edin 6. Etkileyici performanslarınızı rakiplerle karşılaştırın
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, pazarlamacıların sosyal medyada yarattıkları etkiyi ölçmelerine, iyileştirmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un sosyal dinleme, etkileyici takibi ve sosyal medya analiz ürünleri, pazarlamacıların sosyal medya stratejilerini geliştirmelerine ve etkilerini meslektaşlarına ve müşterilerine kanıtlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un kullanımı kolay kontrol paneli, raporları anında oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyarak yılda yüzlerce saat tasarruf etmenizi sağlar. Hashtagleriniz hakkında konuşan savunucuları analiz etmek için Keyhole'un özel Etkileyici ölçümlerini kullanın. * Etkileyicileri biyografilerindeki coğrafi konuma ve anahtar kelimelere göre filtreleyebilirsiniz. Katılımı artırmaya ve pazarlama yatırım getirinizi artırmaya yardımcı olmak için etkileyicilere ulaşın. * Etkileyicileri, oluşturdukları görünürlüğe ve etkileşim düzeylerine göre de sıralayabilirsiniz. Analitik kontrol panelinde, ana hashtag'inizle birlikte yaygın olarak kullanılan hashtag'leri gösteren kullanışlı bir kelime bulutu bulunur. * Kampanyanızla alakalı en popüler hashtag'leri belirlemek ve fırsat alanlarını bulmak için aracı kolayca kullanabilirsiniz.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher, içeriklerinin doğasına (ör. moda, oyun, anne) göre etkileyicileri tanımlamak ve hedef kitlelerine dair içgörü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Araç ayrıca belirli bir kampanyada birlikte çalıştığınız etkileyicileri bir araya toplayarak etkileyici kampanyalarını takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor, markalara, ajanslara ve etkileyicilerle ilgilenen platformlara karmaşık çözümler sunan bir SaaS şirketidir. HypeAuditor, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch ve Twitter'daki etkileyicileri analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını planlamak için kapsamlı bir araç ve rapor seti geliştirdi. Araç seti, etkileyicilerin hesaplarının kalitesini keşfetmeye ve karşılaştırmaya, hedef kitlenin gerçekliğini doğrulamaya ve hedef kitle demografisini analiz etmeye yardımcı olur. Kampanya Yönetimi Çözümü, işletmelerin influencer kampanyaları için markalı medya planları oluşturmasına, kampanyaları yapay zeka tabanlı özelliklerle yönetip otomatikleştirmesine ve performanslarını takip etmesine olanak tanır. HypeAuditor, işletmelere sektör içgörüleri ve farklı ülkelerdeki ve niş pazarlardaki etkileyici pazarlama ortamını sağlamak için tasarlanmış bir dizi Pazar Analizi raporu sağlar. Raporlar, rekabetçi markaların etkileyici stratejilerini keşfetmeye yönelik Rakip Analizini içerir. Rakip Karşılaştırma raporu, birden fazla markanın yan yana karşılaştırılmasına yardımcı olur. Tüm hizmetler, HypeAuditor'un davranış kalıplarını tanımlamasına ve şüpheli hesapları tespit etmesine olanak tanıyan yapay zeka algoritmalarını temel alır. HypeAuditor'ın hedefi, şirketin müşterilerinin sosyal medya yaratıcılarıyla mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için en üst düzeyde analitik çözümü sunmaktır.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence, markalara influencer kampanyalarını kolaylaştırmak ve daha fazla satış sağlamak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlar. İncelenmiş etkileyicilerden oluşan geniş bir veri tabanı, Canlı Yakalama aracılığıyla organik etkileyici tanımlama ve e-Ticaret entegrasyonları yoluyla etkileyici tanımlama dahil olmak üzere Upfluence'ın etkileyici keşif araçları paketiyle en iyi etkileyicileri bulun. Tüm etkileyici ilişkilerinizi takip edin, etkileyici ödemelerini yönetin ve kampanya sonuçlarını tek bir platformda ölçün. Upfluence'ın uçtan uca platformu, influencer pazarlamasını ölçeklendirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların, Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
Julius
juliusworks.com
Julius, verilerle yönlendirilen ölçeklenebilir tam huni çözümleri sunan bir etkileyici pazarlama platformudur. Tescilli teknolojisi, kurumsal müşterilerin kampanyalarını tanımlama, etkinleştirme ve doğru bir şekilde ölçme ve kampanyalarından en iyi değeri elde etme konusundaki benzersiz ihtiyaçlarına hizmet eder. Şirket, Allergan, NARS, Mediacom ve Club Med gibi küresel müşterilerin ilgisini çekti. Etkileyici pazarlamada 2012 yılına dayanan bir ayak izi bulunan Julius, 2017 yılında Jared Augustine, Tiki Barber ve Marc Gerson tarafından resmileştirildi. Julius, HYPR'yi 2020 yılında satın aldı ve şirket toplu olarak pazardaki en etkileyici pazarlama uzmanlığına ve veri analitiğine sahip. Julius, Inc. 5000'in 2021'de en hızlı büyüyen özel şirketler listesinde yer aldı. Merkezi New York City'de bulunan Julius'un San Francisco, Londra ve Krakow'da ek ofisleri var.
Traackr
traackr.com
Traackr, etkili etkileyici pazarlama programlarını yürütmek için gereken zekayı ve araçları sağlayan, veriye dayalı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir. Platformumuz, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yaparak, rakiplerini geride bırakarak, kampanyaları düzene sokarak ve küresel programları ölçeklendirerek daha büyük etki ve yatırım getirisi elde etmelerine olanak tanır. L'Oréal, Shiseido, Unilever, Charlotte Tilbury, Michelin, Pandora, Samsung, Omnicom, Edelman gibi lider markalar ve ajansları için dünyanın en gelişmiş ve en büyük ölçekli influencer pazarlama programlarına güç vermekten onur duyuyoruz. ve Cheil. Şirketimiz küresel olarak doğmuştur ve 70 ülke ve 26 dilde etkili koordinasyon sağlama konusunda büyümektedir. Bizi San Francisco, New York, Boston, Londra, Paris ve Singapur'da bulabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için www.traackr.com adresini ziyaret edin.
Influence.co
influence.co
Son 4 yıldır influencer ekonomisinde gerçek insanlardan oluşan en büyük topluluğu oluşturduk. 170 binden fazla etkileyici, 35 binden fazla marka ve 10 binden fazla ajansla çalışıyoruz. Platformumuz, tek bir uçtan uca çözüm aracılığıyla etkileyicileri anında keşfetmenize, onlarla etkileşime geçmenize ve bağlantı kurmanıza olanak tanır. Artık manuel e-tablolar yok. Artık yönetilen hizmet yok. Artık en iyi yeteneklerle bağlantı kurmak için Instagram'da sayısız saatler harcamanıza gerek yok.
#paid
hashtagpaid.com
#paid, deneyimli içerik oluşturucuları McDonald's, Sephora, Samsung ve Disney gibi dünyanın en tanınmış markalarıyla buluşturan bir içerik oluşturucu pazar yeridir. İçerik oluşturucular ve pazarlamacılar, merkezi ve entegre bir deneyimde birlikte çalışarak içerik oluşturucu pazarlama kampanyalarının tamamını ölçer. Şirket, içerik oluşturuculara sevdikleri şeyi yapmaları konusunda güç veriyor ve gerçek çok kanallı içerik oluşturucu pazarlaması yaratan adil fiyatlandırma, algoritmik eşleştirme ve otomatik içerik kullanım hakları gibi büyük kategori sorunlarına özel teknoloji çözümleriyle içerik oluşturucu ekosistemine güven sağlıyor. #paid, gösterişli ölçümlere ve etki sahibi kişilere güvenmek yerine yalnızca içerik oluşturuculara odaklanır ve bunların temel iş performansı ölçümleri üzerindeki etkisini ölçer. Şirket, müşteri desteği ve yönetilen hizmetleri açısından 1 numara olarak derecelendirilmiştir ve Türkiye'deki ofislerdeki pazarlama ekiplerine ve içerik oluşturuculara güç vermektedir. Toronto, New York, Los Angeles, Chicago ve Miami.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103,5 milyon etkileyiciden oluşan dünyanın en büyük Etkileyici veritabanıyla önde gelen etkileyici keşif ve analiz SaaS platformudur. BrandMaxima'nın özellikleri arasında Etkileyici Keşfi, Etkileyici Analizi, Etkileyici Yönetimi ve Sosyal Yardım, Kampanya Yönetimi ve Kampanya Raporlaması yer alır.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için ödeme almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık üyelik yoluyla içerik (fotoğraflar, videolar, canlı yayınlar) için ödeme yapabilir.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekiplerinize hedef kitleleri daha önce hiç olmadığı şekilde anlama yeteneği kazandırın. Hedef kitlenize neyin ilham verdiğini, onları harekete geçirdiğini ve etkilediğini bilin.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için etkileyici pazarlamanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyor. ViralMango, bu bağlantıları kolaylaştırarak markaların ve yaratıcıların ilgi çekici ve özgün içerik oluşturmak için işbirliği yapma biçiminde devrim yaratıyor.
Fohr
fohr.co
Fohr'da elçi pazarlamanın en iyi şekilde etkileyici pazarlama olduğuna inanıyoruz. Bu, hatırlayacağınız türden bir reklamdır ve aynı zamanda unuttuğunuz türden bir reklam, aslında bir reklamdır. Marka sevgisi, hikaye anlatımı ve dürüstlük üzerine inşa edilmiştir. Fohr, 2013'ten bu yana en iyi markaları doğru yaratıcılarla buluşturan dünyadaki ilk influencer pazarlama platformudur. Fohr'un sundukları: KEŞFET Bir sonraki influencer ortaklarınızı bulursunuz. Self-servis platformumuz, etkileyici kampanyalarını, etkileyicinin belirlenmesinden raporlamaya kadar sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. BÜYÜKELÇİ YÖNETİM PLATFORMU (AMP) Influencer topluluğunuz ayağınıza geliyor. En iyi müşterilerinizi marka elçileri olarak işe almak için özel olarak tasarlanmış yazılım. YÖNETİLEN HİZMETLER Sizin için influencer ortakları buluyor ve kampanyalar yürütüyoruz. Tescilli teknolojimizle zenginleştirilen stratejik uçtan uca büyükelçi kampanya programı yönetimi. ÖZEL TEKNOLOJİ Tamamen yeni bir şeyin ortak yazarıyız. İş ihtiyaçlarınıza göre tamamen size özel bir etkileyici programı, stratejisi ve platformu. 180.000'den fazla platformdaki etkileyici, 80 milyon ABD dolarının üzerinde etkileyici ödeme verileri ve 5.000'den fazla etkileyici kampanyasıyla, sektörle birlikte sürekli öğreniyor ve gelişiyoruz. Fohr, etkileyicilerle çalışmanın daha iyi yollarını geliştiren tamamen mükemmel insanlardan oluşan bir gruptur.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influencer İnce Parçalı Arama 20.000.000 65.000 Niş Etiketi ve 17.000 marka etiketinden oluşan Influencer veritabanı Influencer Pazarlama Kampanyası: Influencer Veri Analizini Başlatma ve İzleme Global Influencer Üst Sıralaması (Coğrafya ve Niş'e göre)
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her ölçekteki marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.
inBeat
inbeat.co
Spam kontrollü etki sahibi veritabanımızda TikTok ve Instagram etkileyicilerini arayın ve bulun. Etkileyici pazarlama kampanyalarınızı aramak, incelemek ve takip etmek için araçlarımızı kullanın.
Afluencer
afluencer.com
Etkileyiciler, Mikro Etkileyiciler ve Yaratıcılarla burada tanışın! Instagram, TikTok ve YouTube'daki gönderiler ve makaralar için. • Sizi, sizin için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) oluşturacak ve bunu kendi sosyal medya kanallarında yayınlayacak yeni ortaklarla tanıştıralım. • Marka profilinizi oluşturmak için bize (ücretsiz!) kayıt olabilirsiniz.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık önleme yetenekleri paketi sunan türünün tek örneğidir. Birincil satış ve pazarlama kanallarına aşırı bağımlılığın sonucu. Kategorinin tek kurum içi destek programı da dahil olmak üzere rakipsiz hizmet tarafından desteklenen Partnerize ile, tüm ortaklık pazarlama yaşam döngüsünün kontrolü tek bir platformda sizdedir. Partnerize, Uluslararası Performans Pazarlama Ödülleri'nden En İyi Teknoloji de dahil olmak üzere iki düzineden fazla ödül kazandı. 63 önde gelen perakendeci, 12 uluslararası havayolu, en büyük telekomünikasyon şirketlerinden 9'u ve 1.600'den fazla küresel marka dahil olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri, her yıl iş ortağı satışlarında 6 milyar dolardan fazla ve iş ortağı ödemelerinde 700 milyon dolardan fazla gelir elde etmek ve yönetmek için Partnerize'a güveniyor. Merkezi New York'ta bulunan Partnerize'ın Avustralya, Birleşik Krallık, Japonya, San Francisco, Philadelphia ve Wilkes-Barre'de ofisleri bulunmaktadır. Partnerize'ın ortaklıklarınızı kâr merkezine dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://partnerize.com/en adresini ziyaret edin.
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla, pazarlamacılar e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyici manuel bulma sürecini otomatikleştirebilir, etkileşimde bulundukları etkileyiciler hakkında veriye dayalı kararlar alabilir, iş akışını planlayabilir ve otomatikleştirebilir ve hatta kampanya yatırım getirisini tahmin edip ölçebilir. Stellar yazılım ve ajansımız, ileri teknolojimiz ve tutkulu kadromuzla dünya çapında ve çeşitli sektörlerdeki birçok şirkete yardımcı oldu.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, takip etmesine ve ilişkilendirmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Asya için oluşturulan platform, kullanıcılara, etkileyiciler için kardeş uygulaması AnyCreator'a kaydolanlar da dahil olmak üzere, bölge genelinde 300.000'den fazla etkileyiciye ve etkileyici veri noktasına erişim sağlıyor. AnyTag ayrıca kullanıcılara, markaya ait sosyal medya hesapları için demografik bilgiler ve gönderi analizleri, rakip analizleri, hashtag analizleri, markadan bahsetmeler ve UGC yönetimi dahil olmak üzere sosyal medya analizleri sağlar.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics, ikonik yaşam tarzı markaları için gelişmiş etkileyici pazarlama analitiği ve çözümleri sunuyor. Influencer pazarlama analiz platformumuz, markanızın kazandığı medya programının tam resmini görmenizi sağlar. Size yardımcı oluyoruz: - Markanız hakkında oluşturulan en önemli etkileyici içeriğin tamamına ilişkin tam görünürlük elde edin. - Influencer topluluğunuzun tamamını anlayın ve bireysel ilişkileri değerlendirin. - Kampanya performansını izleyerek, değerlendirerek ve karşılaştırarak etkileyici pazarlama stratejinizi geliştirin ve yönlendirin. - Markanızın zaman içindeki performans ölçümlerinden bilgi edinin ve liderliğinizi genişletmek için rakip, pazar ve sektör analizlerinden yararlanın.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ, içerik oluşturucu pazarlamasını geliştirmek isteyen kuruluşlar için en güvenilir etkileyici pazarlama platformudur. Kurumsal düzeydeki teknolojisi ve sektör lideri zekası, ölçeklendirilmiş içerik oluşturucu keşfini, kolaylaştırılmış iş akışlarını ve güçlü raporlamayı kolaylaştırırken uyumluluk ve marka güvenliğini de sağlar. AB InBev, CVS, Disney, Logitech, Nestlé, Red Bull, Sephora, Unilever ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi binlerce markası CreatorIQ'yu kullanıyor. 2014 yılında kurulan CreatorIQ'nun genel merkezi Los Angeles'ta olup New York, Londra ve Ukrayna'da ofisleri bulunmaktadır. Eylül 2021'de CreatorIQ, tutku odaklı markaların dijital kazanılmış medyayı yönlendirmesine yardımcı olan önde gelen etkileyici pazarlama platformu Tribe Dynamics'i satın aldı. Daha fazla bilgi için CreatorIQ.com'u ziyaret edin. + Markanıza uygun daha fazla içerik oluşturucuyu zahmetsizce bulmak ve incelemek için daha kısa sürede, ayrıntılı alanları ve bilgileri kullanarak arama yapın, karşılaştırın ve öneriler alın. + İçerik oluşturuculara yönelik iletişim araçları ve onlara katılım ve etkinleştirme aşamalarında rehberlik eden hedeflerle olağanüstü bir ortaklık deneyimi yaratın. + Kampanyalarınızdaki maliyetleri ve İçerik Oluşturucu Harcamalarının Getirisini tahmin ederek stratejinizi oluşturun ve tüm kampanyalar, yaratıcılar ve gönderiler genelinde program performansının tamamını analiz edin.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırsız kampanya başlatın, medya uzmanlarıyla eşleştirin, performansı nitelendirip izleyin ve optimize edin.
Humanz
humanz.com
Humanz, etkileyici pazarlamayı pazarlamacılar ve etkileyiciler için erişilebilir, güvenilir ve güvenilir kılan yapay zeka destekli bir platformdur. Çözüm, pazarlamacıların büyük ölçekte ilgili ve kimliği doğrulanmış içerik oluşturucuları tanımlayabilme konusundaki en büyük sıkıntısını gideriyor; ve sonrasında influencer seçimi, içerik onayı, ödeme ve yatırım getirisi analitiğine kadar tüm kampanya sürecini tek bir platformda yönetmek. McDonalds, Kimberly-Clark, Zara, L'Oréal, Nestlé, Unilever, Group M, Omnicom ve Universal McCann dahil olmak üzere önde gelen küresel çok uluslu müşteriler Humanz'ı kullanmayı tercih etti. Humanz, her boyuttaki değerli içerik oluşturucuları güçlendirerek ve onları sosyal medyada markanızın satış elemanına dönüştürerek, satış pikselimiz tarafından ölçülen performansa dayalı olarak kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyarak kulaktan kulağa pazarlamadan para kazanmaya odaklanmaktadır. Müşterilerimiz bugüne kadar yaratıcılardan %8,6 dönüşüm oranıyla 55 milyon doların üzerinde satış elde etti. Humanz, müşteri taleplerini karşılamak için ABD, İsrail, Güney Afrika, Türkiye, Nijerya, Brezilya ve Hindistan'daki operasyonlarıyla bölgeler arasında hızla genişledi.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemeler, bağlı kuruluşlar için beyaz etiketli bağlı kuruluş portalı, varlıklar sayfası, %0 ücret ve daha fazlası dahil olmak üzere SaaS'ınızın Affiliate Marketing ile büyümesine yardımcı olacak her şey!
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkileyicileri içerik oluşturmaya teşvik etmelerine olanak tanır.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz, markaların yaratıcıları bulmasına, iletişim kurmasına ve onlarla işbirliği yapmasına yardımcı olan bir içerik oluşturucu ağıdır. Qoruz Platformu Markalara şu olanakları sunar: 🔍 İş için DOĞRU Etkileyiciyi keşfedin (7,5 Milyon Yaratıcıdan!) 💬 Doğrudan Sohbet Edin ve Etkileşime Geçin (Aracı Yok!) 💰 Kampanyalarınızı Başlatın ve Şeffaf Ödeme Yapın (Şeffaf maliyetler, BS Yok) 🫂 sadık etkileyici-yaratıcılardan oluşan topluluk ve çok daha fazlası!
Lefty
lefty.io
Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, performans ölçümü ve rekabetçi kıyaslama. Lefty, Bağımsızlar grubunun bir parçasıdır. The Independents, lüks ve yaşam tarzı sektör liderlerine yönelik küresel bir pazarlama ve iletişim grubudur. Karla Otto, K2, The Qode, Lefty ve Bureau Betak'ın birleşmesiyle oluştu. Ofisler: Paris, Londra, Milano, Münih, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Şanghay, Pekin, Seul, Dubai Daha fazla bilgi için https://www.lefty.io adresini ziyaret edin.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemenize olanak sağlar. - Hassas analiz ve kampanyanız üzerinde maksimum etki için YG'nizi optimize etmek için yapay zeka tarafından zenginleştirilen içerik oluşturucu profillerinden yararlanın. - İçerik Üretici Takibi (AI) aracılığıyla otomatik sektör izleme özelliğimizle bir adım önde olun, trendleri ve yeni ortaya çıkan yaratıcıları ilk keşfeden siz olun. Artık güncellemeler için ağları tarayarak saatler harcamanıza gerek yok; artık tüm gönderiler rahatlıkla takibinizde.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir. Şirket, nasıl iş yaptıkları konusunda net olan bir önceki Müşteri Başarısı Başkanı tarafından kurulmuştur; Kesinlikle insanların ürünlerinden değer elde etmesini istiyorlar ve bunu başarmanıza yardımcı olacaklar. Ücretsiz bir plan sunuyorlar ve premium bir paket satın aldığınızda, fiyatlandırmayı nasıl tanımladıklarına bağlı olarak gerçekten hızlı bir şekilde yatırım getirisi elde edeceksiniz. SaaS şirketlerinin yüksek ön maliyetler olmadan ortaklık programlarına başlamaları için harika bir yol. Şirket Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunmaktadır (GDPR'ye uygundur) ve 2020 yılında kurulmuştur.
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ilişkin bilgiler verebilirsiniz. Bunun karşılığında, hedeflerinize ulaşırken en iyi çalışmanızı yapma özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olursunuz!
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
Keymailer
keymailer.co
Yaratıcıları, yazılımı ve hizmetleri tek bir portalda sunan dünyanın en büyük oyun etkileyicileri pazarlama platformu. Organik teşvikli inceleme kampanyaları, uygun maliyetli performans pazarlama kampanyaları, sponsorlu içerik kampanyaları ve daha fazlası aracılığıyla içerik oluşturucularla dünya çapında etkileşime geçin. Binlerce yayıncı ve marka, etkileyici pazarlama hedeflerini karşılamak için Keymailer'a güveniyor ve 50.000'den fazla profesyonel düzeyde etkileyiciden oluşan ağımıza ve 3,5 milyar izleyiciye sahip basına erişiyor.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ilgi çekici ve özgün içerikler oluşturarak para kazanmak için nişinizdeki markalarla işbirliği yapın. Ainfluencer mobil uygulamalarıyla kazanç potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için sınırsız fırsatlara erişebilir ve takipçilerinize sevdikleri ürünleri satın almaları için yön verebilirsiniz.
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosyal medya gönderilerine ek olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için tam dağıtım haklarına da sahip oluyor ve bu da onlara dijital reklam ve diğer ticari amaçlar için çok sayıda yaratıcı varlık sağlıyor.
SocialBook
socialbook.io
Satışları artırabilecek ve sonuç sunabilecek etkileyicileri bulmak her markanın ana hedefidir! Hiçbir etkisi olmayan etkileyicileri işe almayın, SocialBook'u kullanın. SocialBook son derece güçlü, uçtan uca etkileyici bir pazarlama yönetimi yazılım aracıdır. SocialBook ile aşağıdakileri yapabilirsiniz: 1) YouTube, Instagram ve Twitch'teki 3 milyondan fazla etkileyicinin yer aldığı gerçek zamanlı bir veritabanında arama yapın. 2) Etkileyicileri, gerçek olduklarından emin olmak için en ayrıntılı ve doğru verileri kontrol ederek doğrulayın. 3) Etkileyicilere toplu e-posta veya toplu doğrudan mesaj yoluyla kolayca ulaşın 4) Kampanyayı KPI'larınıza göre yönetin. 5) Ödeme sistemi hayatınızı kolaylaştırır. 6) Pazar payını kazanmak için tüm rakiplerinizi izlemek için Sosyal Dinleme.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. Platform şunları yapabileceğiniz güçlü araçlar sağlar: - Güçlü bir filtre kullanarak Etkileyicileri arayın - 20'den fazla ölçümden oluşan Etkileyici analiz raporları - Etkileyici Sosyal Yardımı - Rakip Analizi - Kampanya Yöneticisi