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Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik gibi tüketim malları sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekiplerinin yanı sıra e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan t...
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ, içerik oluşturucu pazarlamasını geliştirmek isteyen kuruluşlar için en güvenilir etkileyici pazarlama platformudur. Kurumsal düzeydeki teknolojisi ve sektör lideri zekası, ölçeklendirilmiş içerik oluşturucu keşfini, kolaylaştırılmış iş akışlarını ve güçlü raporlamayı kolaylaştırırken uyum...
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Doğru etkileyicilerle bağlantı kurun ve satışlarınızı artırın. InfluencerMarketing.ai, etkileyicileri keşfetmenize ve yönetmenize, kampanya başarısını ölçmenize ve markalı bir arayüz aracılığıyla müşterilere sonuçlar sunmanıza yardımcı olur.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketle...
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şir...
Affable.ai
affable.ai
Yapay zeka destekli uçtan uca Etkileyici Yönetim Platformu En kısa sürede daha fazla etki sahibini etkinleştirin 6 Milyondan Fazla Etkileyici | 4 Sosyal Kanal | 100'den fazla lider küresel marka ve 4300'den fazla veri odaklı pazarlamacının güvendiği, kullanıcı dostu, yapay zeka destekli 1 platform H...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, pazarlamacıların sosyal medyada yarattıkları etkiyi ölçmelerine, iyileştirmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Keyhole'un sosyal dinleme, etkileyici takibi ve sosyal medya analiz ürünleri, pazarlamacıların sosyal medya stratejilerini geliştirmelerine ve etkilerini meslektaşlarına ve ...
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içer...
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözü...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğu...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher, içeriklerinin doğasına (ör. moda, oyun, anne) göre etkileyicileri tanımlamak ve hedef kitlelerine dair içgörü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Araç ayrıca belirli bir kampanyada birlikte çalıştığınız etkileyicileri bir araya toplayarak etkileyici kampanyalarını takip etmeni...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence, markalara influencer kampanyalarını kolaylaştırmak ve daha fazla satış sağlamak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlar. İncelenmiş etkileyicilerden oluşan geniş bir veri tabanı, Canlı Yakalama aracılığıyla organik etkileyici tanımlama ve e-Ticaret entegrasyonları yoluyla etkileyici t...
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor, markalara, ajanslara ve etkileyicilerle ilgilenen platformlara karmaşık çözümler sunan bir SaaS şirketidir. HypeAuditor, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch ve Twitter'daki etkileyicileri analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını planlamak için kapsamlı bir araç ve rapor seti geliştirdi....
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
Julius
juliusworks.com
Julius, verilerle yönlendirilen ölçeklenebilir tam huni çözümleri sunan bir etkileyici pazarlama platformudur. Tescilli teknolojisi, kurumsal müşterilerin kampanyalarını tanımlama, etkinleştirme ve doğru bir şekilde ölçme ve kampanyalarından en iyi değeri elde etme konusundaki benzersiz ihtiyaçların...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların, Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturu...
Traackr
traackr.com
Traackr, etkili etkileyici pazarlama programlarını yürütmek için gereken zekayı ve araçları sağlayan, veriye dayalı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir. Platformumuz, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yaparak, rakiplerini geride bırakarak, kampanyaları düzene sokarak ve küresel...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103,5 milyon etkileyiciden oluşan dünyanın en büyük Etkileyici veritabanıyla önde gelen etkileyici keşif ve analiz SaaS platformudur. BrandMaxima'nın özellikleri arasında Etkileyici Keşfi, Etkileyici Analizi, Etkileyici Yönetimi ve Sosyal Yardı...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayı...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Influence.co
influence.co
Son 4 yıldır influencer ekonomisinde gerçek insanlardan oluşan en büyük topluluğu oluşturduk. 170 binden fazla etkileyici, 35 binden fazla marka ve 10 binden fazla ajansla çalışıyoruz. Platformumuz, tek bir uçtan uca çözüm aracılığıyla etkileyicileri anında keşfetmenize, onlarla etkileşime geçmenize...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
Fohr
fohr.co
Fohr'da elçi pazarlamanın en iyi şekilde etkileyici pazarlama olduğuna inanıyoruz. Bu, hatırlayacağınız türden bir reklamdır ve aynı zamanda unuttuğunuz türden bir reklam, aslında bir reklamdır. Marka sevgisi, hikaye anlatımı ve dürüstlük üzerine inşa edilmiştir. Fohr, 2013'ten bu yana en iyi markal...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için ödeme almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize...
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık ...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlele...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık ön...
#paid
hashtagpaid.com
#paid, deneyimli içerik oluşturucuları McDonald's, Sephora, Samsung ve Disney gibi dünyanın en tanınmış markalarıyla buluşturan bir içerik oluşturucu pazar yeridir. İçerik oluşturucular ve pazarlamacılar, merkezi ve entegre bir deneyimde birlikte çalışarak içerik oluşturucu pazarlama kampanyalarının...
Lefty
lefty.io
Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, ...
inBeat
inbeat.co
Spam kontrollü etki sahibi veritabanımızda TikTok ve Instagram etkileyicilerini arayın ve bulun. Etkileyici pazarlama kampanyalarınızı aramak, incelemek ve takip etmek için araçlarımızı kullanın.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemele...
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx, etkileyicilerle iletişim kurmak, markalarla çalışmak, sözleşmeler oluşturmak ve katılımı ölçmek için bir pazarlama platformudur.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics, ikonik yaşam tarzı markaları için gelişmiş etkileyici pazarlama analitiği ve çözümleri sunuyor. Influencer pazarlama analiz platformumuz, markanızın kazandığı medya programının tam resmini görmenizi sağlar. Size yardımcı oluyoruz: - Markanız hakkında oluşturulan en önemli etkileyici ...
Afluencer
afluencer.com
Etkileyiciler, Mikro Etkileyiciler ve Yaratıcılarla burada tanışın! Instagram, TikTok ve YouTube'daki gönderiler ve makaralar için. • Sizi, sizin için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) oluşturacak ve bunu kendi sosyal medya kanallarında yayınlayacak yeni ortaklarla tanıştıralım. • Marka ...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Humanz
humanz.com
Humanz, etkileyici pazarlamayı pazarlamacılar ve etkileyiciler için erişilebilir, güvenilir ve güvenilir kılan yapay zeka destekli bir platformdur. Çözüm, pazarlamacıların büyük ölçekte ilgili ve kimliği doğrulanmış içerik oluşturucuları tanımlayabilme konusundaki en büyük sıkıntısını gideriyor; ve ...
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkile...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun ve...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ...
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla, pazarlamacılar e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyici manuel bulma sürecini otomatikleştirebilir, etkileşimde bulun...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Görsel Alışveriş ve Instagram Mağazaları ile takipçilerinize tek tıklamayla Etkileyici Satın Alma Gücü verin, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğinizi alışveriş yapılabilir sosyal kanıtlara ve Etkileyenleri markanız için güçlü bir perakende kanalına dönüştürün. Sauce, Sosyal Medyanızı güçlü e-Ti...
SARAL
getsaral.com
SARAL, e-ticaret markaları için oluşturulmuş basit ve etkili influencer pazarlama platformunuzdur. Kullanılmayan etkileyicileri bulun, sosyal yardımları otomatikleştirin, ilişkileri yönetin, performansı takip edin ve ödeme gönderin - hepsi tek bir çatı altında! Ücretsiz denemeyi edinin ve kendiniz t...
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza, reklamverenlerin etkileyicileri aramasına, bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına ve platformunda etkileyici kampanyalarını yönetmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Linkpizza'nın ağına bağlı 3.500'den fazla etkileyici var ve öncelikle Hollanda pazarına odaklanıyo...
Boksi.com
boksi.com
Etkileyici pazarlama kampanyaları. Tam kullanım haklarına sahip özel marka fotoğrafları ve videoları. 10.000'den fazla muhteşem yaratıcı. Hepsi kullanımı kolay tek bir platformda.
Modash
modash.io
Büyümeye öncelik veren şirketler için tek etkileyici araç. Büyüyen B2C işletmeleri için hedef kitle verilerine ve izlemeye sahip küresel bir etkileyici arama motoru.
Influence4You
influence4you.com
160.000'den fazla aboneye sahip etkileyiciye ve 100 milyon profile erişime sahip etki pazarlama platformu. Mikro etkileyiciler ünlülerden 3 kat daha ilgi çekicidir. Piyasadaki en eksiksiz platform aracılığıyla bunların özgünlüğünden yararlanın, harika profiller keşfedin ve kampanyalarınızı onlarla v...
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com sizi anında bağlayacak doğrudan bir pazar yeridir; Ücretli ortaklıklar için milyonlarca küresel markayla Instagram, TikTok ve Youtube'daki etkileyiciler ve yaratıcılar. Yaratıcılığınızı sergilemek, görünürlük kazanmak, kişisel markanızı oluşturmak ve takipçilerinizde yankı uyandıran ...
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influ...
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosy...
Lumanu
lumanu.com
Yaratıcı ekonomi için oluşturulmuş ödeme platformu Lumanu ile yaratıcı yeteneğinize yapılan ödemeleri otomatikleştirin. Lumanu, tüm ödeme sürecini kolaylaştırarak pazarlama ve finans ekiplerine her ay 100'lerce saat tasarruf sağlıyor: - Yaratıcı yeteneklere dünyanın her yerinde aynı gün ödemelerle ö...