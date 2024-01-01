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Influencer Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Günümüzün dijital ortamında influencer pazarlama platformları, sosyal influencerların gücünden yararlanmak isteyen kuruluşlar için kapsamlı çözümler sunuyor. Bu platformlar, etkileyicileri belirleme, içerik oluşturmayı denetleme ve kampanya etkinliğini değerlendirme sürecini kolaylaştırır. Ünlüler, içerik oluşturucular, mikro etkileyiciler ve marka elçileriyle ortaklıklardan yararlanarak markalar, müşteri edinme ve ürün tanıtımı için yeni yollar keşfedebilir. Öncelikle perakende, moda, güzellik, e-ticaret ve doğrudan tüketiciye (DTC) markalar gibi tüketici ürünleri sektörlerindeki pazarlama ve reklam ekipleri tarafından kullanılan etkileyici pazarlama platformları, hedeflenen sosyal yardım ve işbirliğini kolaylaştırır. Markalar ve etkileyiciler arasında bir köprü görevi görerek kusursuz iletişim ve içerik yönetimi sağlarlar. Bu platformlar aracılığıyla etkileyicileri bulmak için iki ana yaklaşım vardır. Bazıları, kitle analizi için yapay zekadan yararlanarak, çeşitli sosyal ağlardaki doğrulanmış etkileyicilerin profillerini içeren kapsamlı veritabanları sunar. Diğerleri, markalarla işbirliği yapmayı seçen etkileyicilerin oluşturduğu özel ağlara erişim sağlar. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bu platformlar işletmelere arama kriterlerini hassaslaştırma ve marka değerlerine ve hedef demografiye uygun etkileyicilerle bağlantı kurma olanağı sağlıyor. Entegre işbirliği araçları ve içerik yönetimi özellikleri sayesinde pazarlamacılar, etkileyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurabilir, içerik oluşturmayı denetleyebilir ve kampanya performansını değerlendirebilir. Bu kapsamlı yaklaşım, influencer pazarlama girişimlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
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Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Doğru etkileyicilerle bağlantı kurun ve satışlarınızı artırın. InfluencerMarketing.ai, etkileyicileri keşfetmenize ve yönetmenize, kampanya başarısını ölçmenize ve markalı bir arayüz aracılığıyla sonuçları müşterilere sunmanıza yardımcı olur.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103,5 milyon etkileyiciden oluşan dünyanın en büyük Etkileyici veritabanına sahip, önde gelen etki sahibi keşif ve analiz SaaS platformudur. BrandMaxima'nın özellikleri arasında Etkileyici Keşfi, Etkileyici Analizi, Etkileyici Yönetimi ve Sosya...
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Traackr
traackr.com
Traackr, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yapmak, kampanyaları kolaylaştırmak ve programları ölçeklendirmek için kullandıkları veri odaklı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir.
Julius
juliusworks.com
Julius, verilerle yönlendirilen ölçeklenebilir tam huni çözümleri sunan bir etkileyici pazarlama platformudur. Tescilli teknolojisi, kurumsal müşterilerin kampanyalarını tanımlama, etkinleştirme ve doğru bir şekilde ölçme ve kampanyalarından en iyi değeri elde etme konusundaki benzersiz ihtiyaçların...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
Fohr
fohr.co
Fohr, doğru influencerları ve marka elçilerini en iyi markalara bağlayan en iyi influencer pazarlama şirketlerinden biridir. Bugün web sitemizi ziyaret edin.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturuc...
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher, içeriklerinin doğasına (ör. moda, oyun, anne) göre etkileyicileri tanımlamak ve hedef kitlelerine dair içgörü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Araç ayrıca belirli bir kampanyada birlikte çalıştığınız etkileyicileri bir araya toplayarak etkileyici kampanyalarını takip etmeni...
Influence.co
influence.co
Bir yaratıcı olarak başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şey. Etkileyiciler ve yaratıcılar için tasarlanmış ilk profesyonel ağa katılın. Para kazanmak, birbirinizden öğrenmek ve topluluklar aracılığıyla insanlarla tanışmak için profilinizi bugün oluşturun.
Tolt
tolt.io
Kendi ortaklık programınızı başlatmak için uygun fiyatlı bir çözüm. Tolt, SaaS startuplarının kendi ortaklık programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Stripe ve Paddle ile çalışır.
#paid
hashtagpaid.com
Hashtag Ücretli - Tek bir platformda içerik oluşturucularla eşleştirin, kampanyalar başlatın ve içerik oluşturucuların beyaz listesini çalıştırın. Influencer pazarlaması artık güvenli, kolay ve hızlı.
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık ...
Lefty
lefty.io
Lefty, önde gelen yaşam tarzı markaları için oluşturulmuş uçtan uca etkileyici bir pazarlama platformudur. Lefty, markaların ve ajansların en iyi performans gösteren etkileyici programlarını yönetmelerine yardımcı olur: yetenek keşfi ve kalifikasyonu, ilişki yönetimi, otomatik kampanya raporlaması, ...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics, ikonik yaşam tarzı markaları için gelişmiş etkileyici pazarlama analitiği ve çözümleri sunuyor. Influencer pazarlama analiz platformumuz, markanızın kazandığı medya programının tam resmini görmenizi sağlar. Size yardımcı oluyoruz: - Markanız hakkında oluşturulan en önemli etkileyici ...
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkile...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlele...
Node App
node-app.com
Node, işletmelerin ürünlerinin yüzlerce incelenen etkileyici tarafından örneklenmesine ve tanıtılmasına olanak tanıyan özel bir platformdur. Kuzey Amerika'da 1000'den fazla marka, kendi nişlerindeki içerik oluşturucularla eşleşen ürün ve hizmetleri yayınlamak için Node'u kullanıyor. İşletmeler, sosy...
Vyrill
vyrill.com
Video içeriğinin yıldan yıla %400 oranında büyümesiyle markalar ve perakendeciler büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bunu biliyor muydun: * Günde 2,16 saat mobil cihazlarda video izleyerek geçiriliyor * YouTube'a dakikada 700 saatten fazla video yükleniyor * YouTube'da günde 5 milyardan fazla...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. ...
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Pazarlamacılar, Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyicileri bulma konusundaki sıkıcı manuel süreci otomatikleştirebil...
Socialveins
socialveins.com
Kampanya yöneticilerinin, platforma kayıtlı 1000'lerce yaratıcı ile kampanyalarını başlatıp yönetebilecekleri bir Influencer pazarlama platformudur.
Social Native
socialnative.com
Markalı içeriği desteklemek için hepsi bir arada UGC platformu ve etkileyici çözümü. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ve sosyal içeriği oluşturun, kaynaklayın ve optimize edin.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce, Instagram ve TikTok'unuzu büyüleyici alışveriş deneyimlerine dönüştürür, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik aracılığıyla markanızın toplulukları teşvik etme potansiyelini ortaya çıkarır ve Etkileyici Ortaklıklar aracılığıyla satışları artırır.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza, reklamverenlerin etkileyicileri aramasına, bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına ve platformunda etkileyici kampanyalarını yönetmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Linkpizza'nın ağına bağlı 3.500'den fazla etkileyici var ve öncelikle Hollanda pazarına odaklanıyo...
LeaLi
leali.io
Yaratıcı işbirlikleri dünyasını keşfetmeye yönelik yenilikçi platform. Sanatın, tasarımın, modanın ve ötesinin geleceğini şekillendirmek için olağanüstü beyinlerin bir araya geldiği dinamik bir topluluğa kendinizi kaptırın. Sanatsal potansiyelinizi açığa çıkarın, sizinle aynı fikirde olan vizyonerle...
Boksi.com
boksi.com
Etkileyici pazarlama kampanyaları. Tam kullanım haklarına sahip özel marka fotoğrafları ve videoları. 10.000'den fazla muhteşem yaratıcı. Hepsi kullanımı kolay tek bir platformda.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence, kullanıcıların stratejileri ve etkileyicilerle iletişimleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bir Etkileyici Pazarlama Çözümü aracıdır. Uygulama, özellikle e-ticaret mağazalarının mağazalarını birbirine bağlaması ve etkileyici satışlarını kolaylaştırmaya başlaması ve e...
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai, ajansların ve markaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, onlara veri odaklı kararlar ve girdilerle etkileyici keşiflerini, kampanya yönetimini ve raporlamayı yönetme olanağı tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag, pazarlamacıların, halkla ilişkiler ajanslarının, yetenek ajanslarının ve etkileyici ağların Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarında etkileyici pazarlama kampanyalarını keşfetmesine, etkinleştirmesine, yönetmesine, izlemesine ve ilişkilendirmesi...
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influ...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks, İçerik Oluşturucular ve dünyanın önde gelen tüketici markalarıyla sosyal ticareti güçlendiren, ödüllü bir Etkileyici Pazarlama Platformu ve Sertifikalı B Şirketidir. MagicLinks'in tescilli teknolojisi Match Intelligence™, sosyal medyada farkındalığı, etkileşimi ve satışları artırmak iste...
Influencity
influencity.com
Influencity, tek bir platformda eksiksiz Etkileyici İlişkiler Yönetimine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür. Teknoloji yığınımız, büyük ve küçük şirketlerin iş akışlarını özelleştirmelerine ve uçtan uca etkileyici kampanyaları başarıyla yürütmelerine yardımcı olan ...
SocialBook
socialbook.io
Satışları artırabilecek ve sonuç sunabilecek etkileyicileri bulmak her markanın ana hedefidir! Hiçbir etkisi olmayan etkileyicileri işe almayın, SocialBook'u kullanın. SocialBook son derece güçlü, uçtan uca etkileyici bir pazarlama yönetimi yazılım aracıdır. SocialBook ile aşağıdakileri yapabilirsin...
inBeat
inbeat.co
Spam kontrollü etki sahibi veritabanımızda TikTok ve Instagram etkileyicilerini arayın ve bulun. Etkileyici pazarlama kampanyalarınızı aramak, incelemek ve takip etmek için araçlarımızı kullanın.