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Endüstriyel AR Platformları
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Endüstriyel AR Platformları - En Popüler Uygulamalar

Endüstriyel sektörlerdeki işgücünün operasyonel iş akışlarını geliştirmek için endüstriyel artırılmış gerçeklik (AR) platformları kullanılmaktadır. Etkileşimli AR içeriğinden yararlanan bu platformlar, çalışanların verimliliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırır. Endüstriyel AR yazılımı kullanıcıları, genellikle bir AR SDK kullanılarak hazırlanmış kendi AR içeriklerini entegre etme ve erişilebilirlik için platformda saklama yetkisine sahiptir. Üstelik bu yazılım birden fazla kullanıcıya eşzamanlı dağıtımı kolaylaştırır. Bu platformlar, gerçek dünyadaki nesnelerin taranmasını kolaylaştırarak kullanıcıların etiketleri ve açıklamaları üst üste bindirmesine olanak tanır ve böylece iş başında eğitimi daha etkili hale getirir. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları temel belgelere kolaylıkla erişebilirler. Bu araçların çoğu, uzak ekip üyelerinin kullanıcının bakış açısını gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyan video erişim özelliklerini de içerir. Endüstriyel AR'yi AR eğitim simülatör yazılımından ayırmak önemlidir; zira ikincisi özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmamıştır.

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CareAR

CareAR

carear.com

CareAR, uzaktan artırılmış gerçeklik desteği sunarak, sorunları hızlı çözmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve herhangi bir yere gitmeden yardımcı olmayı sağlar.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.

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