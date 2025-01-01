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En Popüler Son Eklenenler Endüstriyel AR Platformları - En Popüler Uygulamalar

Endüstriyel sektörlerdeki işgücünün operasyonel iş akışlarını geliştirmek için endüstriyel artırılmış gerçeklik (AR) platformları kullanılmaktadır. Etkileşimli AR içeriğinden yararlanan bu platformlar, çalışanların verimliliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırır. Endüstriyel AR yazılımı kullanıcıları, genellikle bir AR SDK kullanılarak hazırlanmış kendi AR içeriklerini entegre etme ve erişilebilirlik için platformda saklama yetkisine sahiptir. Üstelik bu yazılım birden fazla kullanıcıya eşzamanlı dağıtımı kolaylaştırır. Bu platformlar, gerçek dünyadaki nesnelerin taranmasını kolaylaştırarak kullanıcıların etiketleri ve açıklamaları üst üste bindirmesine olanak tanır ve böylece iş başında eğitimi daha etkili hale getirir. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları temel belgelere kolaylıkla erişebilirler. Bu araçların çoğu, uzak ekip üyelerinin kullanıcının bakış açısını gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyan video erişim özelliklerini de içerir. Endüstriyel AR'yi AR eğitim simülatör yazılımından ayırmak önemlidir; zira ikincisi özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmamıştır.