Endüstriyel AR Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Endüstriyel sektörlerdeki işgücünün operasyonel iş akışlarını geliştirmek için endüstriyel artırılmış gerçeklik (AR) platformları kullanılmaktadır. Etkileşimli AR içeriğinden yararlanan bu platformlar, çalışanların verimliliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırır. Endüstriyel AR yazılımı kullanıcıları, genellikle bir AR SDK kullanılarak hazırlanmış kendi AR içeriklerini entegre etme ve erişilebilirlik için platformda saklama yetkisine sahiptir. Üstelik bu yazılım birden fazla kullanıcıya eşzamanlı dağıtımı kolaylaştırır. Bu platformlar, gerçek dünyadaki nesnelerin taranmasını kolaylaştırarak kullanıcıların etiketleri ve açıklamaları üst üste bindirmesine olanak tanır ve böylece iş başında eğitimi daha etkili hale getirir. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları temel belgelere kolaylıkla erişebilirler. Bu araçların çoğu, uzak ekip üyelerinin kullanıcının bakış açısını gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyan video erişim özelliklerini de içerir. Endüstriyel AR'yi AR eğitim simülatör yazılımından ayırmak önemlidir; zira ikincisi özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmamıştır.
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CareAR
carear.com
CareAR, uzaktan artırılmış gerçeklik desteği sunarak, sorunları hızlı çözmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve herhangi bir yere gitmeden yardımcı olmayı sağlar.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
XMReality
xmreality.com
XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.
Help Lightning
helplightning.com
Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.
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