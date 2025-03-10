Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning, uzaktan yardım konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olarak B2B yazılım (SaaS) şirketidir. Bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan yeni nesil video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözmek için iki video akışının birleştirilmesi ve 3D açıklamaların kullanılması da dahil olmak üzere artırılmış gerçeklik özelliklerini uyguluyor. Yardım Yıldırım, karmaşık ekipman ve ürünlerin kurulumu, denetimi, eğitimi, servisi ve onarımı için kullanılır. Help Lightning ile müşteriler, ilk seferde onarım oranlarında artış, daha az kamyon devri, genişletilmiş iş gücü kapasitesi ve son müşteri memnuniyetinde artış dahil olmak üzere hizmet gelirini ve marjını artırırken anında performans iyileştirmeleri görüyor.