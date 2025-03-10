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Endüstriyel sektörlerdeki işgücünün operasyonel iş akışlarını geliştirmek için endüstriyel artırılmış gerçeklik (AR) platformları kullanılmaktadır. Etkileşimli AR içeriğinden yararlanan bu platformlar, çalışanların verimliliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırır. Endüstriyel AR yazılımı kullanıcıları, genellikle bir AR SDK kullanılarak hazırlanmış kendi AR içeriklerini entegre etme ve erişilebilirlik için platformda saklama yetkisine sahiptir. Üstelik bu yazılım birden fazla kullanıcıya eşzamanlı dağıtımı kolaylaştırır. Bu platformlar, gerçek dünyadaki nesnelerin taranmasını kolaylaştırarak kullanıcıların etiketleri ve açıklamaları üst üste bindirmesine olanak tanır ve böylece iş başında eğitimi daha etkili hale getirir. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları temel belgelere kolaylıkla erişebilirler. Bu araçların çoğu, uzak ekip üyelerinin kullanıcının bakış açısını gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyan video erişim özelliklerini de içerir. Endüstriyel AR'yi AR eğitim simülatör yazılımından ayırmak önemlidir; zira ikincisi özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmamıştır.
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Augmentir
augmentir.com
Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning, uzaktan yardım konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olarak B2B yazılım (SaaS) şirketidir. Bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan yeni nesil video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözmek için iki video akışının birleştirilmesi ve 3D açıklamaların kullanılması da dahil olmak üzere artırılmış gerçeklik özelliklerini uyguluyor. Yardım Yıldırım, karmaşık ekipman ve ürünlerin kurulumu, denetimi, eğitimi, servisi ve onarımı için kullanılır. Help Lightning ile müşteriler, ilk seferde onarım oranlarında artış, daha az kamyon devri, genişletilmiş iş gücü kapasitesi ve son müşteri memnuniyetinde artış dahil olmak üzere hizmet gelirini ve marjını artırırken anında performans iyileştirmeleri görüyor.
XMReality
xmreality.com
XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
CareAR
carear.com
CareAR, uzaktan artırılmış gerçeklik desteği sunarak, sorunları hızlı çözmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve herhangi bir yere gitmeden yardımcı olmayı sağlar.
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