Endüstriyel AR Platformları - En Popüler Uygulamalar - Katar

CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışanların ve saha personelinin deneyimini büyük ölçüde artırır. Faydalar: • Daha Hızlı Çözüm Süresi: Anında görsel bağlam elde edin; durumu değerlendirmek yerine sorunu çözmeye zaman ayırın • Daha Yüksek İlk Seferde Düzeltme Oranları: Ek açıklama araç kutusuyla desteklenen daha hızlı çözünürlük elde edin • Maliyetli Gönderileri Saptırın: Görsel yardım ve rehberlik yoluyla uzak çözünürlükleri artırın ve gereksiz gönderileri azaltın • Bilgi Transferi: Beceri açığınızı azaltın ve uzmanları daha kıdemsiz saha kaynakları veya yükleniciler için daha erişilebilir hale getirin • Müşteri Deneyimi: Eşsiz kalite, hizmet ve yetenekler aracılığıyla müşteri memnuniyetini ve NPS'yi artırın • Karbon ayak izinizi azaltın: Karbon ayak izinizi düşürürken ve paradan tasarruf ederken sorun çözümüne ulaşmak için kamyon rulolarını ortadan kaldırın veya azaltın • Kendi Kendine Çözüm Deneyimleri: Her kullanıcının cihazında adım adım AR görsel yönlendirmesi ile müşterilerin ve çalışanların kendi kendine çözüm etkinliğini artırın. CareAR Assist, daha hızlı, daha etkili sorun çözümü sağlamak, arıza süresini azaltmak ve seyahat ve nakliye maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmek isteyen servis yönetimi ekipleri için mükemmel bir araçtır. CareAR Instruct, müşteriler ve teknisyenler için ayrıntılı adım adım talimatlar sunarak, sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyarak ilk seferde onarım oranının artmasına, müşteri hizmetleri çağrılarının azalmasına ve prosedür uyumluluğunun artmasına olanak sağlar. CareAR Experience yapısı, herhangi bir iş kullanıcısının, kod gerektirmeyen bir işaretle ve tıkla arayüzü aracılığıyla sürükleyici AR ve yapay zeka destekli dijital çalışma talimatları oluşturmasına olanak tanır. Temel Özellikler • Çok Taraflı İşbirliği: Yüksek çözünürlüklü canlı video akışlarını kullanarak sorunları uzaktan çözmek için istediğiniz sayıda ekip üyesiyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. • AR Açıklama Araçları: Canlı video yayınlarına ve paylaşılan görüntülere açıklama eklemek için CareAR'ın sektör lideri AR açıklama araç kutusunu kullanın ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılı görsel rehberlik sağlayın. • Kendi Kendine Çözüm Talimatları: Müşterilere ve teknisyenlere kurulum prosedürleri, rutin bakım, sorun giderme kılavuzları ve onarımlar konusunda rehberlik etmek için zengin, kendinden kılavuzlu, adım adım talimatlar sunun. • Deneyim Oluşturucu: Kod gerektirmeyen işaretle ve tıkla Deneyim Oluşturucu ile hızlı bir şekilde deneyimler oluşturun. Müşteri ve teknisyenin self servis hizmetini güçlendirmek amacıyla takip edilmesi kolay talimatlar için 3D içerik, video, resim ve metin kullanın. • Entegre Arama: Doğrudan kendi kendine çözüm deneyimi içinde arama işlevselliği sağlayarak kullanıcının bilgiye erişimini iyileştirin. • Görsel Doğrulama: Prosedür uyumluluğunu artırmak ve görevlerin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olmak için yapay zeka destekli nesne ve durum algılamayı görüntü tanımayla birlikte kullanın. • Anında Bilgi Paylaşımı: Bağlantı, QR kodu veya CareAR mobil uygulaması aracılığıyla anında ve kolayca erişilebilen dijital çalışma talimatlarını yayınlayın. • Zengin Analitikler ve Kontrol Panelleri: CareAR'ın yöneticilerin, yöneticilerin ve ekip liderlerinin kullanımına sunulan ayrıntılı kontrol panellerini ve analizlerini kullanarak ekiplerin saha sorunlarını nasıl çözdüklerine dair daha derin bilgiler edinin. • Anketler: Kuruluşunuz için önemli olan temel performans göstergelerini ölçmek ve hızlı yineleme için müşterilerden ve teknisyenlerden yapılandırılmış geri bildirim toplamak için CareAR'ın anket oluşturucusunu kullanın. • Gerçek Yatırım Getirisi: İyileştirilmiş performans, artan dağıtım sapması, azaltılmış çözüm süreleri, azaltılmış kamyon dönüşleri/saha ziyaretleri ve iyileştirilmiş ilk seferde düzeltme oranları açısından yatırım getirisini belirlemek için CareAR tarafından sağlanan verilerden yararlanın. • ServiceNow: ServiceNow için CareAR, ServiceNow CSM, FSM ve ITSM ile uyumludur • Salesforce: CareAR for Salesforce, CareAR ile Salesforce Hizmet Bulutu ve Saha Hizmet Yönetimi ile uyumludur • API: CareAR'ı web API aracılığıyla kolayca kendi müşteri hizmetlerinize veya saha hizmet yönetimi uygulamanıza entegre edin