Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Endüstriyel AR Platformları - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Endüstriyel sektörlerdeki işgücünün operasyonel iş akışlarını geliştirmek için endüstriyel artırılmış gerçeklik (AR) platformları kullanılmaktadır. Etkileşimli AR içeriğinden yararlanan bu platformlar, çalışanların verimliliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırır. Endüstriyel AR yazılımı kullanıcıları, genellikle bir AR SDK kullanılarak hazırlanmış kendi AR içeriklerini entegre etme ve erişilebilirlik için platformda saklama yetkisine sahiptir. Üstelik bu yazılım birden fazla kullanıcıya eşzamanlı dağıtımı kolaylaştırır. Bu platformlar, gerçek dünyadaki nesnelerin taranmasını kolaylaştırarak kullanıcıların etiketleri ve açıklamaları üst üste bindirmesine olanak tanır ve böylece iş başında eğitimi daha etkili hale getirir. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları temel belgelere kolaylıkla erişebilirler. Bu araçların çoğu, uzak ekip üyelerinin kullanıcının bakış açısını gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanıyan video erişim özelliklerini de içerir. Endüstriyel AR'yi AR eğitim simülatör yazılımından ayırmak önemlidir; zira ikincisi özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmamıştır.
Yeni Uygulama Gönder
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçek...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...
Augmentir
augmentir.com
Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saflardaki operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bire...