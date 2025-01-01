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Olay müdahale yazılımı, kullanıcıları temel araçlarla donatarak güvenlik ihlallerini tespit etme ve giderme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir. Şirketler bu araçları, izinsiz giriş veya olağandışı etkinlik belirtilerine karşı ağları, altyapıyı ve uç noktaları izlemek için kullanır. Potansiyel tehditler belirlendiğinde yazılım, sistem içindeki izinsiz girişlerin ve kötü amaçlı yazılımların ayrıntılı olarak incelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Bu ürünler, güvenlik duvarlarına ve diğer güvenlik savunmalarına nüfuz eden tehditlere karşı özellikle değerlidir. Yöneticilere uygulamalara ve ağlara yetkisiz erişim konusunda bilgi verirler ve çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilirler. Bazı araçlar çözüm sürecini otomatikleştirirken diğerleri, bu sorunları çözmeye yönelik yerleşik prosedürler aracılığıyla kullanıcılara rehberlik eder.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Cybereason
cybereason.com
Cyberseason, kötü niyetli faaliyetleri algılayarak koruma sağlayan, uç nokta güvenliği için bir siber güvenlik platformudur.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı SOC platformu ile siber tehditleri hızlıca tespit eden, analiz eden ve yanıt veren yönetilen bir güvenlik çözümüdür.
Torq
torq.io
Torq, siber güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren ve AI araçlarını entegre eden bir platformdur. Güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yönetir.
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