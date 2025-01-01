Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Olay Müdahale Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Olay Müdahale Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Olay müdahale yazılımı, kullanıcıları temel araçlarla donatarak güvenlik ihlallerini tespit etme ve giderme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir. Şirketler bu araçları, izinsiz giriş veya olağandışı etkinlik belirtilerine karşı ağları, altyapıyı ve uç noktaları izlemek için kullanır. Potansiyel tehditler belirlendiğinde yazılım, sistem içindeki izinsiz girişlerin ve kötü amaçlı yazılımların ayrıntılı olarak incelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Bu ürünler, güvenlik duvarlarına ve diğer güvenlik savunmalarına nüfuz eden tehditlere karşı özellikle değerlidir. Yöneticilere uygulamalara ve ağlara yetkisiz erişim konusunda bilgi verirler ve çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilirler. Bazı araçlar çözüm sürecini otomatikleştirirken diğerleri, bu sorunları çözmeye yönelik yerleşik prosedürler aracılığıyla kullanıcılara rehberlik eder.

Yeni Uygulama Gönder


Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cyberseason, kötü niyetli faaliyetleri algılayarak koruma sağlayan, uç nokta güvenliği için bir siber güvenlik platformudur.

DATEV

DATEV

datev.de

DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO, bulut tabanlı SOC platformu ile siber tehditleri hızlıca tespit eden, analiz eden ve yanıt veren yönetilen bir güvenlik çözümüdür.

Torq

Torq

torq.io

Torq, siber güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren ve AI araçlarını entegre eden bir platformdur. Güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yönetir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.