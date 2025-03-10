Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği