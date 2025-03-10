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Olay müdahale yazılımı, kullanıcıları temel araçlarla donatarak güvenlik ihlallerini tespit etme ve giderme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir. Şirketler bu araçları, izinsiz giriş veya olağandışı etkinlik belirtilerine karşı ağları, altyapıyı ve uç noktaları izlemek için kullanır. Potansiyel tehditler belirlendiğinde yazılım, sistem içindeki izinsiz girişlerin ve kötü amaçlı yazılımların ayrıntılı olarak incelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Bu ürünler, güvenlik duvarlarına ve diğer güvenlik savunmalarına nüfuz eden tehditlere karşı özellikle değerlidir. Yöneticilere uygulamalara ve ağlara yetkisiz erişim konusunda bilgi verirler ve çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilirler. Bazı araçlar çözüm sürecini otomatikleştirirken diğerleri, bu sorunları çözmeye yönelik yerleşik prosedürler aracılığıyla kullanıcılara rehberlik eder.
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Cybereason
cybereason.com
Cyberseason, kötü niyetli faaliyetleri algılayarak koruma sağlayan, uç nokta güvenliği için bir siber güvenlik platformudur.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
Torq
torq.io
Torq, yapay zeka birinci sınıf kurumsal düzeyde hiperotomasyon platformuyla siber güvenliği dönüştürüyor. Torq, tüm güvenlik altyapısı yığınını birbirine bağlayarak kuruluşlara güvenlik olaylarını anında ve kesin bir şekilde düzeltme ve karmaşık güvenlik süreçlerini uygun ölçekte yönetme olanağı sağlar. Dünyanın en büyük finans, teknoloji, ambalajlı tüketim malları, moda, konaklama ve spor giyim şirketlerinin de aralarında bulunduğu Fortune 500 işletmeleri Torq ile olağanüstü sonuçlar elde ediyor.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
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