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Olay müdahale yazılımı, kullanıcıları temel araçlarla donatarak güvenlik ihlallerini tespit etme ve giderme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir. Şirketler bu araçları, izinsiz giriş veya olağandışı etkinlik belirtilerine karşı ağları, altyapıyı ve uç noktaları izlemek için kullanır. Potansiyel tehditler belirlendiğinde yazılım, sistem içindeki izinsiz girişlerin ve kötü amaçlı yazılımların ayrıntılı olarak incelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Bu ürünler, güvenlik duvarlarına ve diğer güvenlik savunmalarına nüfuz eden tehditlere karşı özellikle değerlidir. Yöneticilere uygulamalara ve ağlara yetkisiz erişim konusunda bilgi verirler ve çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilirler. Bazı araçlar çözüm sürecini otomatikleştirirken diğerleri, bu sorunları çözmeye yönelik yerleşik prosedürler aracılığıyla kullanıcılara rehberlik eder.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izlemeyi, uygulama performansı izlemeyi ve günlük yönetimini entegre eder ve otomatikleştirir. Datadog, dijital dönüşümü ve bulut geçişini sağlamak, geliştirme, operasyonlar, güvenlik ve iş ekipleri arasında işbirliğini artırmak, uygulamaları pazara sunma süresini hızlandırmak, sorun çözme süresini kısaltmak ve uygulamaları güvenli hale getirmek için her boyuttaki ve çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılır. ve altyapı, kullanıcı davranışını anlayın ve temel iş ölçümlerini izleyin.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason, uç nokta algılama ve yanıt, yeni nesil antivirüs, yönetilen izleme ve IR hizmetleri sunan uç nokta korumasında liderdir.
OneTrust
onetrust.com
Güven İstihbarat Platformu, kuruluşların veri, ekipler ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust’un misyonu, veri ve yapay zekanın sorumlu kullanımını sağlamaktır. Platformu, verilerin onay ve tercihlerle toplanmasını basitleştirir, gizlilik, güvenlik, BT/Tech, üçüncü taraf ve yapay zeka riski arasında entegre risk yönetimi olan verilerin yönetişimini otomatikleştirir ve verileri uygulayarak ve uygulayarak verilerin sorumlu kullanımını etkinleştirir Tüm veri mülkü ve yaşam döngüsü boyunca politikalar. OneTrust, hızlı ve güvenilir inovasyonu artırmak için veri ekipleri ve risk ekipleri arasındaki sorunsuz işbirliğini destekler. Bir pazar öncüsü ve lider olarak tanınan Onetrust, 300'den fazla patentle övünüyor ve endüstri devlerinden küçük işletmelere kadar küresel olarak 14.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor. * Onay ve Tercihler: Tüketici şeffaflığı için rıza ve tercih yönetimini kolaylaştırın. * Gizlilik Otomasyonu: Gizlilik Programınızı Operasyonelleştirerek Veri Yaşam Döngüsü boyunca sorumlu kullanımı etkinleştirin. * Teknik Risk ve Uyum: Kaynaklarınızı ölçeklendirin ve risk ve uyum yaşam döngünüzü optimize edin. * Üçüncü Taraf Yönetimi: Üçüncü taraf yönetimini alımdan risk değerlendirmesine, hafifletmeye, devam eden izleme ve raporlamaya kadar otomatikleştirin.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksler ve ilişkilendirir. zaman verilerini grafikler, raporlar, uyarılar, gösterge tabloları ve görselleştirmeler oluşturabileceği aranabilir bir depoda tutar. Splunk, veri modellerini tanımlayarak, ölçümler sağlayarak, sorunları teşhis ederek ve iş operasyonları için zeka sağlayarak makine verilerini bir kuruluş genelinde erişilebilir hale getirir. Splunk, uygulama yönetimi, güvenlik ve uyumluluğun yanı sıra iş ve web analitiği için kullanılan yatay bir teknolojidir. Son zamanlarda Splunk, BizOps için makine öğrenimi ve veri çözümleri de geliştirmeye başladı.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. güvenlik, operasyonlar ve BI kullanım senaryolarına odaklanan bulut tabanlı bir makine veri analitiği şirketidir. Gerçek zamanlı BT içgörüleri sunmak için makine tarafından oluşturulan büyük verilerden yararlanan günlük yönetimi ve analiz hizmetleri sağlar. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Sumo Logic, Nisan 2010'da ArcSight emektarları Kumar Saurabh ve Christian Beedgen tarafından kuruldu ve Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures'tan fon aldı. , melek yatırımcı Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management ve Franklin Templeton. Mayıs 2019 itibarıyla şirket, toplam 345 milyon ABD doları tutarında VC finansmanı topladı. 17 Eylül 2020'de Sumo Logic, halka açık bir şirket olarak ilk halka arzıyla NASDAQ borsasına giriş yaptı.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirmesine ve otomatikleştirmesine, yazılımı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmasına ve kusursuz dijital deneyimler sağlamasına olanak tanır.
DATEV
datev.de
Tek cümleyle DATEV: güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular portre DATEV'in geçmişi sürekli bir genişleme öyküsüdür: 1966 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde kurulan DATEV, ulusal bir hizmet sağlayıcıdan Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcıya doğru sürekli olarak gelişmiştir. DATEV, küreselleşmenin artmasıyla birlikte, tüzüğüne uygun olarak üyelerine yurt içi ve yurt dışında destek olma görevini yerine getirmektedir. DATEV'in genel merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde, Brüksel, Belçika'da bir Bilgi Ofisi ve İtalya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da ilgili şirketleri bulunmaktadır. DATEV ilkesi Her denetçinin ve vergi danışmanının kendi performans profili, farklı müşterileri, kişisel gereksinimleri ve bireysel çalışma uygulamaları vardır. Bu nedenle DATEV'in teklifi, her uzmanlığa, ofis büyüklüğüne ve yapısına açık, yazılım, hizmet ve bilgiden oluşan esnek modüler bir konsepttir. Girişimci ve vergi danışmanı DATEV, denetçiler ve vergi danışmanları ofisleri ve şirketlerinin işbirliğini desteklemektedir. Bireysel olarak ayarlanmış bir dağıtım ve çalışma süreçlerinin birbirine kenetlenmesi, sinerji potansiyellerini geliştirir; örneğin muhasebe sektöründe. DATEV, görev paylaşımı için ideal yazılımı sağlar. DATEV bilgi işlem merkezi veri döner tablası gibi çalışıyor.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
Torq
torq.io
Torq, yapay zeka birinci sınıf kurumsal düzeyde hiperotomasyon platformuyla siber güvenliği dönüştürüyor. Torq, tüm güvenlik altyapısı yığınını birbirine bağlayarak kuruluşlara güvenlik olaylarını anında ve kesin bir şekilde düzeltme ve karmaşık güvenlik süreçlerini uygun ölçekte yönetme olanağı sağlar. Dünyanın en büyük finans, teknoloji, ambalajlı tüketim malları, moda, konaklama ve spor giyim şirketlerinin de aralarında bulunduğu Fortune 500 işletmeleri Torq ile olağanüstü sonuçlar elde ediyor.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği sürekli olarak güçlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform sağlar. Defendify ile kuruluşlar siber güvenlik değerlendirmelerini, testlerini, politikalarını, eğitimlerini, tespitlerini, müdahalelerini ve kontrol altına alma süreçlerini tek bir birleştirilmiş ve uygun maliyetli siber güvenlik çözümünde kolaylaştırıyor. 3 katman, 13 çözüm, 1 platform şunları içerir: • Yönetilen Tespit ve Müdahale • Siber Olay Müdahale Planı • Siber Güvenlik Tehdit Uyarıları • Kimlik Avı Simülasyonları • Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi • Siber Güvenlik Farkındalığı Videoları • Siber Güvenlik Farkındalığı Posterleri ve Grafikleri • Teknoloji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası • Siber Güvenlik Riski Değerlendirmeler • Sızma Testi • Güvenlik Açığı Taraması • Güvenliği Tehlikeye Girmiş Şifre Taraması • Web Sitesi Güvenliği Taraması Defendify'ı çalışırken görün www.deefendify.com.
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