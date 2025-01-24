Olay Müdahale Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail

DATEV

datev.de

Tek cümleyle DATEV: güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular portre DATEV'in geçmişi sürekli bir genişleme öyküsüdür: 1966 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde kurulan DATEV, ulusal bir hizmet sağlayıcıdan Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcıya doğru sürekli olarak gelişmiştir. DATEV, küreselleşmenin artmasıyla birlikte, tüzüğüne uygun olarak üyelerine yurt içi ve yurt dışında destek olma görevini yerine getirmektedir. DATEV'in genel merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde, Brüksel, Belçika'da bir Bilgi Ofisi ve İtalya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da ilgili şirketleri bulunmaktadır. DATEV ilkesi Her denetçinin ve vergi danışmanının kendi performans profili, farklı müşterileri, kişisel gereksinimleri ve bireysel çalışma uygulamaları vardır. Bu nedenle DATEV'in teklifi, her uzmanlığa, ofis büyüklüğüne ve yapısına açık, yazılım, hizmet ve bilgiden oluşan esnek modüler bir konsepttir. Girişimci ve vergi danışmanı DATEV, denetçiler ve vergi danışmanları ofisleri ve şirketlerinin işbirliğini desteklemektedir. Bireysel olarak ayarlanmış bir dağıtım ve çalışma süreçlerinin birbirine kenetlenmesi, sinerji potansiyellerini geliştirir; örneğin muhasebe sektöründe. DATEV, görev paylaşımı için ideal yazılımı sağlar. DATEV bilgi işlem merkezi veri döner tablası gibi çalışıyor.