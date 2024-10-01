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Olay Müdahale Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransa
Olay müdahale yazılımı, kullanıcıları temel araçlarla donatarak güvenlik ihlallerini tespit etme ve giderme sürecini kolaylaştırır ve geliştirir. Şirketler bu araçları, izinsiz giriş veya olağandışı etkinlik belirtilerine karşı ağları, altyapıyı ve uç noktaları izlemek için kullanır. Potansiyel tehditler belirlendiğinde yazılım, sistem içindeki izinsiz girişlerin ve kötü amaçlı yazılımların ayrıntılı olarak incelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Bu ürünler, güvenlik duvarlarına ve diğer güvenlik savunmalarına nüfuz eden tehditlere karşı özellikle değerlidir. Yöneticilere uygulamalara ve ağlara yetkisiz erişim konusunda bilgi verirler ve çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilirler. Bazı araçlar çözüm sürecini otomatikleştirirken diğerleri, bu sorunları çözmeye yönelik yerleşik prosedürler aracılığıyla kullanıcılara rehberlik eder.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason, uç nokta algılama ve yanıt, yeni nesil antivirüs, yönetilen izleme ve IR hizmetleri sunan uç nokta korumasında liderdir.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izlemeyi, uygulama per...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. güvenlik, operasyonlar ve BI kullanım senaryolarına odaklanan bulut tabanlı bir makine veri analitiği şirketidir. Gerçek zamanlı BT içgörüleri sunmak için makine tarafından oluşturulan büyük verilerden yararlanan günlük yönetimi ve analiz hizmetleri sağlar. Merkezi Redwood City, Kal...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirme...
DATEV
datev.de
Tek cümleyle DATEV: Güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliği ile ilgili tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görü...
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği ...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.
Torq
torq.io
Torq, yapay zeka birinci sınıf kurumsal düzeyde hiperotomasyon platformuyla siber güvenliği dönüştürüyor. Torq, tüm güvenlik altyapısı yığınını birbirine bağlayarak kuruluşlara güvenlik olaylarını anında ve kesin bir şekilde düzeltme ve karmaşık güvenlik süreçlerini uygun ölçekte yönetme olanağı sağ...