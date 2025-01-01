Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Gelen çağrı izleme yazılımı, reklamlar, web sitesi konumları, tıklama başına ödeme kampanyaları ve anahtar kelimeler için benzersiz yerel ve ücretsiz numaralar oluşturarak gelen telefon çağrılarını ilgili kaynaklarına atar. Bu, kuruluşların potansiyel müşteri oluşturmada çeşitli kampanya kaynaklarının etkinliğini izlemesine olanak tanır. Bu çözümler, temel izlemenin ötesine geçerek çağrı kaydetme, izleme, yönlendirme ve etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi gelişmiş özellikler sunarak potansiyel müşterileri nitelendirir ve ayrıntılı raporlama sunar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan gelen çağrı izleme ürünleri, belirli pazarlama kampanyası başarısının ölçülmesini kolaylaştırır. Kampanya yatırım getirisi ve optimizasyonu hakkında kapsamlı raporlama ve analizler sağlarlar. Dijital analiz ve reklam araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevrimdışı dönüşümlerin genel dönüşüm hunilerine dahil edilmesini kolaylaştırırlar. Üstelik, hem pazarlama hem de satış ekipleri için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için sıklıkla CRM yazılımıyla entegre olurlar. Ek olarak, gelen çağrı izleme yazılımı, satış temsilcileri tarafından yaygın olarak kullanılan giden çağrı izleme özelliklerini içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Vonage
vonage.com
Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.
CallGear
callgear.ae
Callgear, işletmelerin çağrı yönetimini otomatikleştirerek müşteri iletişimini geliştirmelerine yardımcı olan bir iletişim çözümüdür.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.
800.com
800.com
800.com, işletmelere hatırlanması kolay telefon numaraları ve çağrı yönetimi sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye yardımcı olur.
Ringover
ringover.com
Ringover, çağrı, SMS, video görüşme ve e-posta gibi hizmetler sunan çok kanallı bir bulut iletişim çözümüdür.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, saha hizmet yönetimi için müşteri yönetimi, faturalama, envanter ve zaman takibi gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, çağrıları yönetmek ve yönlendirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir iletişim aracıdır. iOS, Android ve web üzerinden erişilebilir.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Ringba
ringba.com
Ringba, işletmeler için gelen çağrı izleme ve analiz platformu olup, gerçek zamanlı yönlendirme ve veri zenginleştirme hizmetleri sunar.
DCDial
dcdial.com
DCDial, bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümüdür; metin ve sesli iletişimle firmaların milyonlarca müşteriyle etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
Cordless
cordless.io
Cordless, çağrı merkezi için bulut tabanlı bir uygulamadır. Müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonla iletişim kurmasını ve görüşmelerden içgörüler elde etmesini sağlar.
CallRoot
callroot.com
CallRoot, pazarlama ekipleri ve ajanslar için gelen telefonları takip eden ve kaydeden bir yazılımdır. Her çağrıda numara ve kaynak bilgilerini dinamik olarak ekler.
CallFire
callfire.com
CallFire, işletmelere sesli ve SMS pazarlama kampanyalarını yönetmeleri için araçlar sunan bir iletişim platformudur.
Truly
truly.co
Truly, temsilcilerin manuel veri girişi yapmasına gerek kalmadan Salesforce için satış süreçlerini optimize eden bir platformdur.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat, çağrı izleme, sanal PBX ve analitik sunan bir platformdur; işletmelere pazarlama ve müşteri iletişimini optimize etme imkanı tanır.
Dialics
dialics.com
Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını takip etmesine ve en etkili kampanya ve anahtar kelimeleri belirlemesine yardımcı olan bir yazılımdır.
CallAction
callaction.co
CallAction, pazarlama kanallarındaki gelen çağrıları izlemeye ve yönetmeye yarayan bir mobil web uygulamasıdır.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector, e-posta, SMS ve sesli mesajlar ile potansiyel müşterilerle etkileşimi kolaylaştıran bir dış satış otomasyon platformudur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ, arama izleme sürecini 5 adımda gerçekleştirir; numara atama, aramaları takip etme ve kritik analizler sunar.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler, işletmelere çağrı izleme ve analiz hizmeti sunarak telefon iletişimlerini yönetmelerine ve pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Marchex
marchex.com
Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch, çağrı izleme ve analiz hizmeti sunarak işletmelerin pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub, çağrı öncesi, sırası ve sonrasında müşteri yolculuğunu takip ederek pazarlama verimliliğini artıran çağrı analitiği platformudur.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom, telefon veya çağrı merkezi aktivitelerinin detaylı raporlarını bulut üzerinden kolayca oluşturmayı sağlayan bir analiz platformudur.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver, işletmelere çağrı verilerini yönetme ve analiz etme imkanı sunarak müşteri etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata, telefon potansiyel müşterilerini izlemek ve analiz etmek için geliştirilmiş bir çağrı izleme platformudur.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io, satış ve pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin gelir operasyonlarını optimize etmeye yardımcı olan bir gelir istihbarat platformudur.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa, olası satışları izleyen ve yöneten bir yazılımdır; performans ve pazarlama verimliliğini artırmayı sağlar.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve işletmeler için çağrı, form ve sohbet izleme sağlayan lider izleme ve yönetim yazılımıdır.
Convirza
convirza.com
Convirza, çağrı izleme ve optimizasyonu sağlayan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve kullanıcı davranışlarını anlama konusunda yardımcı olur.
OnviSource
onvisource.com
OnviSource, çağrı merkezleri için otomatik çağrı kaydı yazılımı sunan bir platformdur; AI ile iletişim süreçlerini iyileştirir ve analiz eder.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall, işletmelere çağrı izleme, kayıt ve analiz hizmetleri sunarak pazarlama bütçesini optimize etmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
800response
800response.com
800response, işletmelere kişiselleştirilmiş ücretsiz telefon numaraları, çağrı izleme ve müşteri analitiği sunarak müşteri ilişkilerini yönetmelerini sağlar.
iovox
iovox.com
IOVOX, telefon çağrılarını izleyip analiz ederek bireylerin ve işletmelerin iletişimini geliştiren bir yazılımdır.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell, işletmeler için reklam kampanyalarını izleyen, optimize eden ve koruyan bir uygulamadır. Tıklama sahtekarlığını belirler ve pazarlama verimliliğini artırır.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics, işletmelere çağrı verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmelerine ve müşteri hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Infinity Portal
infinity.co
Infinity Portal, çağrı analitiği platformudur. Müşteri yolculuğunu izleyip, çağrı dönüşüm kaynaklarını belirleyerek, operasyonel verimliliği artırır.
WildJar
wildjar.com
WildJar, 2016 yılında kuruldu ve 4,000'den fazla işletmeye ses ve SMS çözümleri sunarak müşterileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor.
Invoca
invoca.com
Invoca, pazarlama ve satış ekiplerine destek veren, çağrı izleme ve analiz platformudur. Müşteri etkileşimlerini optimize ederek gelir artışı sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.