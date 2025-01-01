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Gelen Çağrı Takip Yazılımı
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Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gelen çağrı izleme yazılımı, reklamlar, web sitesi konumları, tıklama başına ödeme kampanyaları ve anahtar kelimeler için benzersiz yerel ve ücretsiz numaralar oluşturarak gelen telefon çağrılarını ilgili kaynaklarına atar. Bu, kuruluşların potansiyel müşteri oluşturmada çeşitli kampanya kaynaklarının etkinliğini izlemesine olanak tanır. Bu çözümler, temel izlemenin ötesine geçerek çağrı kaydetme, izleme, yönlendirme ve etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi gelişmiş özellikler sunarak potansiyel müşterileri nitelendirir ve ayrıntılı raporlama sunar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan gelen çağrı izleme ürünleri, belirli pazarlama kampanyası başarısının ölçülmesini kolaylaştırır. Kampanya yatırım getirisi ve optimizasyonu hakkında kapsamlı raporlama ve analizler sağlarlar. Dijital analiz ve reklam araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevrimdışı dönüşümlerin genel dönüşüm hunilerine dahil edilmesini kolaylaştırırlar. Üstelik, hem pazarlama hem de satış ekipleri için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için sıklıkla CRM yazılımıyla entegre olurlar. Ek olarak, gelen çağrı izleme yazılımı, satış temsilcileri tarafından yaygın olarak kullanılan giden çağrı izleme özelliklerini içerebilir.

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CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.

CallGear

CallGear

callgear.ae

Callgear, işletmelerin çağrı yönetimini otomatikleştirerek müşteri iletişimini geliştirmelerine yardımcı olan bir iletişim çözümüdür.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.

800.com

800.com

800.com

800.com, işletmelere hatırlanması kolay telefon numaraları ve çağrı yönetimi sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover, çağrı, SMS, video görüşme ve e-posta gibi hizmetler sunan çok kanallı bir bulut iletişim çözümüdür.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion, saha hizmet yönetimi için müşteri yönetimi, faturalama, envanter ve zaman takibi gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease, çağrıları yönetmek ve yönlendirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir iletişim aracıdır. iOS, Android ve web üzerinden erişilebilir.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba, işletmeler için gelen çağrı izleme ve analiz platformu olup, gerçek zamanlı yönlendirme ve veri zenginleştirme hizmetleri sunar.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial, bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümüdür; metin ve sesli iletişimle firmaların milyonlarca müşteriyle etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless, çağrı merkezi için bulut tabanlı bir uygulamadır. Müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonla iletişim kurmasını ve görüşmelerden içgörüler elde etmesini sağlar.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot, pazarlama ekipleri ve ajanslar için gelen telefonları takip eden ve kaydeden bir yazılımdır. Her çağrıda numara ve kaynak bilgilerini dinamik olarak ekler.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire, işletmelere sesli ve SMS pazarlama kampanyalarını yönetmeleri için araçlar sunan bir iletişim platformudur.

Truly

Truly

truly.co

Truly, temsilcilerin manuel veri girişi yapmasına gerek kalmadan Salesforce için satış süreçlerini optimize eden bir platformdur.

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat, çağrı izleme, sanal PBX ve analitik sunan bir platformdur; işletmelere pazarlama ve müşteri iletişimini optimize etme imkanı tanır.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını takip etmesine ve en etkili kampanya ve anahtar kelimeleri belirlemesine yardımcı olan bir yazılımdır.

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction, pazarlama kanallarındaki gelen çağrıları izlemeye ve yönetmeye yarayan bir mobil web uygulamasıdır.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector, e-posta, SMS ve sesli mesajlar ile potansiyel müşterilerle etkileşimi kolaylaştıran bir dış satış otomasyon platformudur.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Call iQ, arama izleme sürecini 5 adımda gerçekleştirir; numara atama, aramaları takip etme ve kritik analizler sunar.

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler, işletmelere çağrı izleme ve analiz hizmeti sunarak telefon iletişimlerini yönetmelerine ve pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch, çağrı izleme ve analiz hizmeti sunarak işletmelerin pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Infinity Hub, çağrı öncesi, sırası ve sonrasında müşteri yolculuğunu takip ederek pazarlama verimliliğini artıran çağrı analitiği platformudur.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom, telefon veya çağrı merkezi aktivitelerinin detaylı raporlarını bulut üzerinden kolayca oluşturmayı sağlayan bir analiz platformudur.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver, işletmelere çağrı verilerini yönetme ve analiz etme imkanı sunarak müşteri etkileşimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata, telefon potansiyel müşterilerini izlemek ve analiz etmek için geliştirilmiş bir çağrı izleme platformudur.

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io, satış ve pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin gelir operasyonlarını optimize etmeye yardımcı olan bir gelir istihbarat platformudur.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa, olası satışları izleyen ve yöneten bir yazılımdır; performans ve pazarlama verimliliğini artırmayı sağlar.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts, pazarlama ajansları ve işletmeler için çağrı, form ve sohbet izleme sağlayan lider izleme ve yönetim yazılımıdır.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza, çağrı izleme ve optimizasyonu sağlayan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve kullanıcı davranışlarını anlama konusunda yardımcı olur.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

OnviSource, çağrı merkezleri için otomatik çağrı kaydı yazılımı sunan bir platformdur; AI ile iletişim süreçlerini iyileştirir ve analiz eder.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall, işletmelere çağrı izleme, kayıt ve analiz hizmetleri sunarak pazarlama bütçesini optimize etmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

800response

800response

800response.com

800response, işletmelere kişiselleştirilmiş ücretsiz telefon numaraları, çağrı izleme ve müşteri analitiği sunarak müşteri ilişkilerini yönetmelerini sağlar.

iovox

iovox

iovox.com

IOVOX, telefon çağrılarını izleyip analiz ederek bireylerin ve işletmelerin iletişimini geliştiren bir yazılımdır.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell, işletmeler için reklam kampanyalarını izleyen, optimize eden ve koruyan bir uygulamadır. Tıklama sahtekarlığını belirler ve pazarlama verimliliğini artırır.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics, işletmelere çağrı verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmelerine ve müşteri hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Infinity Portal, çağrı analitiği platformudur. Müşteri yolculuğunu izleyip, çağrı dönüşüm kaynaklarını belirleyerek, operasyonel verimliliği artırır.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar, 2016 yılında kuruldu ve 4,000'den fazla işletmeye ses ve SMS çözümleri sunarak müşterileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca, pazarlama ve satış ekiplerine destek veren, çağrı izleme ve analiz platformudur. Müşteri etkileşimlerini optimize ederek gelir artışı sağlar.

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