Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Infinity Portal

infinity.co

Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tüm müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanıza ve müşterilerinizin telefonu açmadan önce etkileşime geçtiği kampanyalar, web sayfaları ve tam anahtar kelimeler gibi paha biçilmez bilgilerin kilidini açmanıza olanak tanır. Arama dönüşümlerinin nereden geldiğini belirlemek, performans analizi söz konusu olduğunda resmin tamamını görmenize yardımcı olacaktır. Satışları neyin oluşturduğuna ilişkin tahminleri tamamen ortadan kaldırarak, pazarlama harcamalarınızda etkileyici bir yatırım getirisi elde edebileceksiniz. Infinity Hub, kullanıcıların Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce ve çok daha fazlasının en son sürümleriyle entegre olmalarını sağlayarak sınıfının en iyisi müşteri deneyimleri oluşturmalarını sağlamak üzere sürekli olarak gelişiyor. Ayrıca Instagram ve Facebook ile de entegre oluyoruz; bu, Infinity kullanıcılarının sosyal reklamlarından ek değer elde edebilecekleri anlamına geliyor. Konuşma Analizi paketimiz, tüm gelen ve giden çağrıları geniş ölçekte analiz eder ve neyin olumlu sonuçlar doğurup neyin doğurmadığına dair hayati bilgiler sunar. Agent ID, kusursuz müşteri deneyimleri oluşturmaya yönelik özel eğitim oturumları oluşturabilmeniz için bireysel temsilci performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Müşterilerimizin elde etmesine yardımcı olduğumuz sonuçlardan bazıları şunlardır: Uçuş Merkezi dönüşümlerinde %79 artış Pendragon için Müşteri Edinme Maliyetlerinde (CAC) %64 azalma Erişim Kişisel Depolama için çağrı merkezi maliyetlerinde %50 azalma