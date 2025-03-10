Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Gelen çağrı izleme yazılımı, reklamlar, web sitesi konumları, tıklama başına ödeme kampanyaları ve anahtar kelimeler için benzersiz yerel ve ücretsiz numaralar oluşturarak gelen telefon çağrılarını ilgili kaynaklarına atar. Bu, kuruluşların potansiyel müşteri oluşturmada çeşitli kampanya kaynaklarının etkinliğini izlemesine olanak tanır. Bu çözümler, temel izlemenin ötesine geçerek çağrı kaydetme, izleme, yönlendirme ve etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi gelişmiş özellikler sunarak potansiyel müşterileri nitelendirir ve ayrıntılı raporlama sunar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan gelen çağrı izleme ürünleri, belirli pazarlama kampanyası başarısının ölçülmesini kolaylaştırır. Kampanya yatırım getirisi ve optimizasyonu hakkında kapsamlı raporlama ve analizler sağlarlar. Dijital analiz ve reklam araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevrimdışı dönüşümlerin genel dönüşüm hunilerine dahil edilmesini kolaylaştırırlar. Üstelik, hem pazarlama hem de satış ekipleri için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için sıklıkla CRM yazılımıyla entegre olurlar. Ek olarak, gelen çağrı izleme yazılımı, satış temsilcileri tarafından yaygın olarak kullanılan giden çağrı izleme özelliklerini içerebilir.
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CallGear
callgear.ae
Callgear, işletmelerin çağrı yönetimini otomatikleştirerek müşteri iletişimini geliştirmelerine yardımcı olan bir iletişim çözümüdür.
Infinity Portal
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tüm müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanıza ve müşterilerinizin telefonu açmadan önce etkileşime geçtiği kampanyalar, web sayfaları ve tam anahtar kelimeler gibi paha biçilmez bilgilerin kilidini açmanıza olanak tanır. Arama dönüşümlerinin nereden geldiğini belirlemek, performans analizi söz konusu olduğunda resmin tamamını görmenize yardımcı olacaktır. Satışları neyin oluşturduğuna ilişkin tahminleri tamamen ortadan kaldırarak, pazarlama harcamalarınızda etkileyici bir yatırım getirisi elde edebileceksiniz. Infinity Hub, kullanıcıların Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce ve çok daha fazlasının en son sürümleriyle entegre olmalarını sağlayarak sınıfının en iyisi müşteri deneyimleri oluşturmalarını sağlamak üzere sürekli olarak gelişiyor. Ayrıca Instagram ve Facebook ile de entegre oluyoruz; bu, Infinity kullanıcılarının sosyal reklamlarından ek değer elde edebilecekleri anlamına geliyor. Konuşma Analizi paketimiz, tüm gelen ve giden çağrıları geniş ölçekte analiz eder ve neyin olumlu sonuçlar doğurup neyin doğurmadığına dair hayati bilgiler sunar. Agent ID, kusursuz müşteri deneyimleri oluşturmaya yönelik özel eğitim oturumları oluşturabilmeniz için bireysel temsilci performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Müşterilerimizin elde etmesine yardımcı olduğumuz sonuçlardan bazıları şunlardır: Uçuş Merkezi dönüşümlerinde %79 artış Pendragon için Müşteri Edinme Maliyetlerinde (CAC) %64 azalma Erişim Kişisel Depolama için çağrı merkezi maliyetlerinde %50 azalma
Infinity Hub
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tüm müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanıza ve müşterilerinizin telefonu açmadan önce etkileşime geçtiği kampanyalar, web sayfaları ve tam anahtar kelimeler gibi paha biçilmez bilgilerin kilidini açmanıza olanak tanır. Arama dönüşümlerinin nereden geldiğini belirlemek, performans analizi söz konusu olduğunda resmin tamamını görmenize yardımcı olacaktır. Satışları neyin oluşturduğuna ilişkin tahminleri tamamen ortadan kaldırarak, pazarlama harcamalarınızda etkileyici bir yatırım getirisi elde edebileceksiniz. Infinity Hub, kullanıcıların Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce ve çok daha fazlasının en son sürümleriyle entegre olmalarını sağlayarak sınıfının en iyisi müşteri deneyimleri oluşturmalarını sağlamak üzere sürekli olarak gelişiyor. Ayrıca Instagram ve Facebook ile de entegre oluyoruz; bu, Infinity kullanıcılarının sosyal reklamlarından ek değer elde edebilecekleri anlamına geliyor. Konuşma Analizi paketimiz, tüm gelen ve giden çağrıları geniş ölçekte analiz eder ve neyin olumlu sonuçlar doğurup neyin doğurmadığına dair hayati bilgiler sunar. Agent ID, kusursuz müşteri deneyimleri oluşturmaya yönelik özel eğitim oturumları oluşturabilmeniz için bireysel temsilci performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Müşterilerimizin elde etmesine yardımcı olduğumuz sonuçlardan bazıları şunlardır: Uçuş Merkezi dönüşümlerinde %79 artış Pendragon için Müşteri Edinme Maliyetlerinde (CAC) %64 azalma Erişim Kişisel Depolama için çağrı merkezi maliyetlerinde %50 azalma
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara ve bütçe harcayanlara bölebilirsiniz. Çağrı izleme, ölçeklenmeye değer kanalların ve reklamların ve devre dışı bırakılması gereken diğerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aylık 60,00$'dan başlayan fiyatlar Standart - KOBİ'ler için uçtan uca analiz - Dinamik ve statik çağrı takibi Çağrı günlüğü Çağrı etiketleme - Anahtar kelime spesifikasyonu - Web sitesi hedefleri ve sipariş takibi - Ayrıntılı raporlar, satış hunisi ve yatırım getirisi - Reklam platformları ve CRM sistemleri entegrasyonu - Tam müşteri desteği
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, saha hizmet yönetimi için müşteri yönetimi, faturalama, envanter ve zaman takibi gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat, çağrı izleme, sanal PBX ve analitik sunan bir platformdur; işletmelere pazarlama ve müşteri iletişimini optimize etme imkanı tanır.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata, daha iyi gelen potansiyel müşteriler oluşturan ve daha fazla web ziyaretçisini satışa dönüştüren benzersiz potansiyel müşteri yakalama, dönüşüm izleme, pazarlama ilişkilendirme ve potansiyel müşteri yönetimi yeteneklerini birleştirir. Nimbata (https://www.nimbata.com) şunları sağlar: • Dünya çapında 4.300 şehir ve 70'ten fazla ülke için yerel, ücretsiz veya özel numaralar aracılığıyla telefonla potansiyel müşteri yakalama. • Nimbata komut dosyası/piksel aracılığıyla çağrı dönüşümü ve web formu gönderimi takibine ilişkin birinci taraf verileri. Dinamik numara ekleme (DNI) kullanan arama dönüşümleri için oturum düzeyinde ilişkilendirme (kaynak, kampanya veya anahtar kelime). • Telefon/Çağrı Olasılığı yönetimi (Kayıtlar, Karşılamalar, Fısıltılar, Anketler, Spam Filtreleri, Etiketleme). • Daha iyi satış fırsatı etkinliği ve kapanışı için gelişmiş yönlendirme (Öncelikli, Çoklu, Ağırlıklı) ve Coğrafi yönlendirme yeteneklerinden yararlanan Çağrı Yönetimi İş Akışları. • Favori pazarlama, satış ve işbirliği araçlarınızı eyleme dönüştürülebilir verilerle zenginleştirecek Otomasyon ve Entegrasyonlar. • Müşteri yolculuğunun tamamının ayrıntılarını ortaya çıkaran ve ilk kez arayanlar ve tekrarlayan arayanlar gibi temel bilgileri görselleştiren Analitik ve Raporlama yetenekleri.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver, pazarlamacıların, ajansların ve markaların müşteri yolculuklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bulut tabanlı yazılımımız, arayanı etiketleyerek, takip ederek ve uygun kişiye veya departmana yönlendirerek gerçek zamanlı gelen çağrı verileri sağlar. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için HubSpot, Eloqua ve Instapage gibi popüler pazarlama çözümlerinden elde edilen verilerden yararlanın. Bu verilerden yararlanarak hangi kampanyaların en fazla geliri sağladığını belirleyecek, müşteri memnuniyetini artıracak ve daha yüksek dönüşümleri teşvik edeceksiniz. Bugün bizi (877) 794-6544 numaralı telefondan arayın veya ziyaret edin
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector, e-posta, SMS ve sesli mesajlar ile potansiyel müşterilerle etkileşimi kolaylaştıran bir dış satış otomasyon platformudur.
CallRoot
callroot.com
CallRoot, pazarlama ekipleri ve ajanslar için gelen telefonları takip eden ve kaydeden bir yazılımdır. Her çağrıda numara ve kaynak bilgilerini dinamik olarak ekler.
WildJar
wildjar.com
WildJar, son teknoloji Ses ve SMS çözümleri sunarak işletmelerin son derece başarılı olmasına yardımcı olur. 2016 yılında kurulan WildJar, dünya çapında 4.000'den fazla şirketin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve gelir elde etmesine yardımcı oluyor.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io, yüksek performanslı ekiplere gerçek zamanlı rehberlik sağlar. Revenue.io, en iyi neyin işe yaradığını ortaya çıkararak ve önererek HPE, Nutanix ve AWS gibi yüzlerce müşterinin öngörülebilir sonuçlar sunmasına ve tüm gelir operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır. 2013 yılında kurulan Revenue.io'nun genel merkezi Los Angeles'tadır ve Goldman Sachs, Bryant Stibel ve Palisades Capital'in girişim fonları tarafından desteklenmektedir.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler, işletmelere çağrı izleme ve analiz hizmeti sunarak telefon iletişimlerini yönetmelerine ve pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell, işletmeler ve dijital pazarlama ajansları için eksiksiz bir çözüm sunmaktadır. Yeni dijital çağda çevrimiçi reklamverenler için çağrı izleme, web analizi, tıklama başına sahtekarlık tespiti, önleme ve koruma hizmetleri. Sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerimiz için güvenli ve sağlam şeffaf bir reklam deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. İşletmelerin reklam kampanyalarını optimize etmesine ve korumalarına, satışları, kar ve yatırım getirisini artırmalarına ve müşteri hizmetlerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.
CallAction
callaction.co
CallAction, pazarlama kanallarındaki gelen çağrıları izlemeye ve yönetmeye yarayan bir mobil web uygulamasıdır.
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ Nasıl Çalışır? Saniyeden çok kısa bir sürede 5 adımlı süreç 5 adımlı çağrı izleme sürecimizin, numara atamaktan bu numaralardaki her çağrıyı izlemeye ve her çağrı hakkında canlı, gerçek, kritik analizler sunmaya kadar nasıl çalıştığını görmek için bu kısa videoyu izleyin. . Pazarlama paranızdan tasarruf etmeye hazır mısınız? DEMO İSTE 1-866-721-2180 Canlı …
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, çağrıları yönetmek ve yönlendirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir iletişim aracıdır. iOS, Android ve web üzerinden erişilebilir.
iovox
iovox.com
Dünyanın her yerindeki bireylere ve işletmelere yönelik telefon görüşmesi izleme ve üretkenlik yazılımı.
800response
800response.com
800response, işletmelerin dönüşüm hunisinin en üstünde potansiyel müşteri yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olmak için geniş bir ücretsiz özel telefon numaraları, çağrı izleme araçları ve müşteri analiz verileri yelpazesi sunarken, yatırım getirinizi elde etmenize ve karınızı korumanıza yardımcı olacak değerli pazarlama ilişkilendirme verileri elde etmenize yardımcı olur. en değerli müşteriler. İşletmelerin yeni müşteri kazanımlarını artırmasına ve optimize etmesine, kampanya performansını ölçüp izlemesine ve müşteri deneyimini izlemesine yardımcı olmak için eksiksiz bir çağrı izleme araçları çözümü sunuyoruz. Yatırım getirinizi ve reklam kampanyası yanıtınızı iyileştirmek için arayan analizi arıyorsanız, 800response ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Ve bu verileri doğrudan CRM'nize besleyebiliriz.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall, dünya çapındaki işletmelere olağanüstü çağrı analitiği çözümleri sunma konusunda seçkindir. Telefonunuzun çalmasını sağlayan her hususa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. En yüksek geliri elde etmenize ve memnun müşteriler elde etmenize olanak tanıyan Telefon Görüşmesi Takibi, Kaydı, Analizi ve daha fazlası. AuditCall, yenilikçi bulut tümleşik iletişim ve işbirliği çözümleriyle tanınan bir üründür. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan AuditCall, sezgisel yazılımı AuditCall ile işletmelere ve sektörlere müşterileriyle ve çalışanlarıyla bağlantı kurmak, iş gücü verimliliğini artırmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için daha gelişmiş ve güvenli yollar sağlar. En çok çağrı getiren reklamlar ve anahtar kelimeler için yatırım getirisini optimize ederek şirketlerin pazarlama harcamalarını nasıl dağıtacakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Veriye dayalı pazarlamacıların reklam kampanyalarının performansını optimize etmelerine, satış etkinliğini artırmalarına ve müşteri tutmayı iyileştirmelerine olanak tanıyan ilgi çekici özelliklerle donatılmıştır. AuditCall, yalnızca aramalarınızı yönlendiren kampanyaları görmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her aramanın sonucunun tam resmini sunar. Sonuç? Daha fazla gelir getiren aramaları ve daha etkili kampanyaları teşvik etmek için kampanya optimizasyon kararlarını daha akıllı alabilirsiniz.
Dialics
dialics.com
Dialics, profesyonel pazarlamacılara daha fazla dönüşüm sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir çağrı izleme yazılımıdır. Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını izlemelerine ve hangi anahtar kelimelerin, reklam kampanyalarının ve tekliflerin gelir elde etmede en etkili olduğunu belirlemelerine olanak tanır. Şirketin amacı, profesyonellere pazarlama çabalarını optimize etmelerine olanak tanıyan ölçümleri sağlayarak dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olmaktır.
OnviSource
onvisource.com
Çok çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezleri ve işletmeler için otomatik çağrı kaydetme yazılımı.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
Marchex
marchex.com
Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.
Ringover
ringover.com
Ringover, çağrı, SMS, video görüşme ve e-posta gibi hizmetler sunan çok kanallı bir bulut iletişim çözümüdür.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analizi platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
Truly
truly.co
Truly, temsilcilerin manuel veri girişi yapmasına gerek kalmadan Salesforce için satış süreçlerini optimize eden bir platformdur.
Vonage
vonage.com
Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.
Cordless
cordless.io
Cordless, çağrı merkezi için bulut tabanlı bir uygulamadır. Müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonla iletişim kurmasını ve görüşmelerden içgörüler elde etmesini sağlar.
CallFire
callfire.com
CallFire, işletmelere sesli ve SMS pazarlama kampanyalarını yönetmeleri için araçlar sunan bir iletişim platformudur.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet takibi için WhatConverts'ı kullanın. PPC reklamları için WhatConverts, hangi kampanyaların en iyi sonucu verdiğini gösteren anahtar kelime çağrı izleme olanağı sunar. WhatConverts ayrıca güçlü müşteri adayı yönetimine ve müşteri adayı raporlamasına sahiptir. Bu, çağrı izleme yazılımından daha fazlasıdır; eksiksiz bir potansiyel müşteri izleme, yönetme ve raporlama panosudur.
Ringba
ringba.com
Ringba, işletmeler için gelen çağrı izleme ve analiz platformu olup, gerçek zamanlı yönlendirme ve veri zenginleştirme hizmetleri sunar.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
DCDial
dcdial.com
DCDial, bulut tabanlı bir iletişim merkezi çözümüdür; metin ve sesli iletişimle firmaların milyonlarca müşteriyle etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa, performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlama için kurumsal sınıf izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, tüketici liderliği ve yaşam döngüsü aracılığıyla taşıyan temel teknolojidir ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı, ortak ve ücretli kanallardaki markalar için yatırım getirisini kullanmasına yardımcı olur. Phonexa, tıklamalar, çağrılar, form gönderimleri, web sitesi davranışı ve daha fazlası gibi müşteri etkileşimleri arasında sonuçlara dayalı pazarlamaya öncelik verir. Tek işletme çözümü sayesinde Phonexa Suite, D2C yayıncılarına, ağlara, ajanslara ve kampanyalara benzeri görülmemiş erişim ve kontrol sağlar, olası satış üretimi boyunca şeffaflık eksikliğini ortadan kaldırır ve süreçleri otomatikleştirir. Phonexa Suite, müşterilerin sürtünmesiz müşteri edinme çabalarını optimize etmesine ve nitelikli boru hattını yönlendiren kaynakları analiz etmesine olanak tanır. Phonexa’nın küresel merkezi, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Kanada'da ek ofisleri olan Los Angeles'ta bulunmaktadır. Şirket 200'den fazla personel istihdam etmektedir. Daha fazla bilgi için www.phonexa.com adresini ziyaret edin.
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsamlı pazarlama otomasyonu ile harekete geçmek için konuşma tanıma teknolojisini ve gelişmiş algoritmaları kullanır. Deneyimli pazarlamacıların daha iyi kararlar almasına, geliri artırırken kapanış oranlarını ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz. Otomotiv, sağlık, otelcilik, ev ve finans hizmetlerinde önde gelen ulusal ve uluslararası markalara hizmet veriyoruz. Her ölçekteki işletme, medya/yayıncılık ajansları, çağrı merkezleri ve daha fazlası için tasarlanan, arayanın amacını ve davranışını anlamak için çağrıları izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olan çağrı kaydı ve veri çözümleri sağlıyoruz. Şirket kısa süre önce Silicon Slopes, Utah'taki genel merkezinden çığır açan bir çağrı pazarlama optimizasyon platformunu piyasaya sürdü.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğiniz bilgisayara bağlayarak başarabilirsiniz; hepsi bu kadar. Toplayıcı yazılım, çağrı bilgilerinizi çağrı merkezinizden veya PBX'inizden otomatik olarak alır ve daha sonra bu bilgiyi PBXDom'un sunucusuna gönderir, ardından sunucumuz size çeşitli raporlar sunmak için bilgileri analiz eder.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
800.com
800.com
800.com, işletmelere hatırlanması kolay telefon numaraları ve çağrı yönetimi sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye yardımcı olur.
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