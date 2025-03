Truly

truly.co

Salesforce için ilk Satış Süreci Optimizasyon platformunu sunuyoruz; temsilcinin manuel veri girişine gerek yok. Temsilcilerin CRM'yi güncellemesini kolaylaştıran satış araçlarının aksine Truly, ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. - Truly Capture ürünü (e-posta, ses, web toplantıları, sms), satış ekibindeki tüm rakip ürünlere kıyasla otomatik olarak daha fazla etkinlik verisi yakalar (Outreach gibi satış etkileşim araçlarından %68 daha fazla e-posta, LiveOps gibi çağrı merkezi yazılımlarından %33 daha fazla çağrı, %6) Gong gibi sohbet zekası araçlarından daha fazla web toplantısı) - Gerçekten yapay zeka, tüm etkinlik verilerinizi zenginleştirir ve Salesforce'ta raporlanabilir, yapılandırılmış meta veriler sunar. Transkripsiyon, konuşma içeriğinizin satış gücünde raporlanabilir ve aranabilir olmasını sağlar. Konuşma analizi size 'gerçek konuşma süresini' gösterir. İletişim bilgileri, web toplantılarında konuştuğunuz kişilerin kıdemlerini ve kimliklerini ortaya çıkarır. AI çağrı notları, çağrılarda olanları özetler - Satış Süreci iyileştirici, tüm veri girişini otomatikleştirmenize olanak tanır (kişi oluşturma, ilerleme fırsatları, eğilimleri güncelleme, rakipleri listeleme ve daha fazlası!). Huni Analizi, satış performansınıza ilişkin raporlar/analizler sağlamak için huninizi otomatik olarak modeller. Süreç iyileştirici, satış sürecinizin herhangi bir yönüne uyulup uyulmadığını test etmenize VE huni dönüşümünü ne kadar iyileştirdiğini göstermenize olanak tanır. Gelir Süreci otomasyonu, çalışan süreçleri almanıza ve bunları temsilciler için otomatikleştirmenize, böylece daha tutarlı yürütme ve her hafta saatlerce zaman kazanmanıza olanak tanır.