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Gelen çağrı izleme yazılımı, reklamlar, web sitesi konumları, tıklama başına ödeme kampanyaları ve anahtar kelimeler için benzersiz yerel ve ücretsiz numaralar oluşturarak gelen telefon çağrılarını ilgili kaynaklarına atar. Bu, kuruluşların potansiyel müşteri oluşturmada çeşitli kampanya kaynaklarının etkinliğini izlemesine olanak tanır. Bu çözümler, temel izlemenin ötesine geçerek çağrı kaydetme, izleme, yönlendirme ve etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi gelişmiş özellikler sunarak potansiyel müşterileri nitelendirir ve ayrıntılı raporlama sunar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan gelen çağrı izleme ürünleri, belirli pazarlama kampanyası başarısının ölçülmesini kolaylaştırır. Kampanya yatırım getirisi ve optimizasyonu hakkında kapsamlı raporlama ve analizler sağlarlar. Dijital analiz ve reklam araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevrimdışı dönüşümlerin genel dönüşüm hunilerine dahil edilmesini kolaylaştırırlar. Üstelik, hem pazarlama hem de satış ekipleri için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için sıklıkla CRM yazılımıyla entegre olurlar. Ek olarak, gelen çağrı izleme yazılımı, satış temsilcileri tarafından yaygın olarak kullanılan giden çağrı izleme özelliklerini içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
CallGear
callgear.ae
Müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurmak için ihtiyacınız olan her şey. Çağrı akışlarını otomatikleştirin ve işinize odaklanın.
Infinity Portal
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tüm müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanıza ve müşterilerinizin telefonu açmadan önce etkileşime geçtiği kampanyalar, web sayfaları ve tam anahtar kelimeler gibi paha biçilmez bilgilerin kilidini açmanıza olanak tanır. Arama dönüşümlerinin nereden geldiğini belirlemek, performans analizi söz konusu olduğunda resmin tamamını görmenize yardımcı olacaktır. Satışları neyin oluşturduğuna ilişkin tahminleri tamamen ortadan kaldırarak, pazarlama harcamalarınızda etkileyici bir yatırım getirisi elde edebileceksiniz. Infinity Hub, kullanıcıların Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce ve çok daha fazlasının en son sürümleriyle entegre olmalarını sağlayarak sınıfının en iyisi müşteri deneyimleri oluşturmalarını sağlamak üzere sürekli olarak gelişiyor. Ayrıca Instagram ve Facebook ile de entegre oluyoruz; bu, Infinity kullanıcılarının sosyal reklamlarından ek değer elde edebilecekleri anlamına geliyor. Konuşma Analizi paketimiz, tüm gelen ve giden çağrıları geniş ölçekte analiz eder ve neyin olumlu sonuçlar doğurup neyin doğurmadığına dair hayati bilgiler sunar. Agent ID, kusursuz müşteri deneyimleri oluşturmaya yönelik özel eğitim oturumları oluşturabilmeniz için bireysel temsilci performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Müşterilerimizin elde etmesine yardımcı olduğumuz sonuçlardan bazıları şunlardır: Uçuş Merkezi dönüşümlerinde %79 artış Pendragon için Müşteri Edinme Maliyetlerinde (CAC) %64 azalma Erişim Kişisel Depolama için çağrı merkezi maliyetlerinde %50 azalma
Infinity Hub
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tüm müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanıza ve müşterilerinizin telefonu açmadan önce etkileşime geçtiği kampanyalar, web sayfaları ve tam anahtar kelimeler gibi paha biçilmez bilgilerin kilidini açmanıza olanak tanır. Arama dönüşümlerinin nereden geldiğini belirlemek, performans analizi söz konusu olduğunda resmin tamamını görmenize yardımcı olacaktır. Satışları neyin oluşturduğuna ilişkin tahminleri tamamen ortadan kaldırarak, pazarlama harcamalarınızda etkileyici bir yatırım getirisi elde edebileceksiniz. Infinity Hub, kullanıcıların Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce ve çok daha fazlasının en son sürümleriyle entegre olmalarını sağlayarak sınıfının en iyisi müşteri deneyimleri oluşturmalarını sağlamak üzere sürekli olarak gelişiyor. Ayrıca Instagram ve Facebook ile de entegre oluyoruz; bu, Infinity kullanıcılarının sosyal reklamlarından ek değer elde edebilecekleri anlamına geliyor. Konuşma Analizi paketimiz, tüm gelen ve giden çağrıları geniş ölçekte analiz eder ve neyin olumlu sonuçlar doğurup neyin doğurmadığına dair hayati bilgiler sunar. Agent ID, kusursuz müşteri deneyimleri oluşturmaya yönelik özel eğitim oturumları oluşturabilmeniz için bireysel temsilci performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Müşterilerimizin elde etmesine yardımcı olduğumuz sonuçlardan bazıları şunlardır: Uçuş Merkezi dönüşümlerinde %79 artış Pendragon için Müşteri Edinme Maliyetlerinde (CAC) %64 azalma Erişim Kişisel Depolama için çağrı merkezi maliyetlerinde %50 azalma
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara ve bütçe harcayanlara bölebilirsiniz. Çağrı izleme, ölçeklenmeye değer kanalların ve reklamların ve devre dışı bırakılması gereken diğerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aylık 60,00$'dan başlayan fiyatlar Standart - KOBİ'ler için uçtan uca analiz - Dinamik ve statik çağrı takibi Çağrı günlüğü Çağrı etiketleme - Anahtar kelime spesifikasyonu - Web sitesi hedefleri ve sipariş takibi - Ayrıntılı raporlar, satış hunisi ve yatırım getirisi - Reklam platformları ve CRM sistemleri entegrasyonu - Tam müşteri desteği
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalandırma ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman izleme ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha hizmet yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenlerini ve müşterileri bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevcuttur.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat, çağrı izleme, telefon ve uçtan uca analiz platformudur. Ringostat, yatırım getirisini dikkate alarak pazarlamayı optimize etmeye, müşterilerle etkili iletişim kurmaya ve satışları artırmaya yardımcı olur. Resmi bir Google Analytics teknoloji ortağı olmak Doğu Avrupa'da türünün tek örneğidir. Platform yedi ürün içeriyor: çağrı izleme, uçtan uca analiz, sanal PBX, geri arama widget'ı, Ringostat Akıllı Telefon, Ringostat Insider ve Ringostat Messenger. Bu ürünlerin her biri, birlikte tek bir ekosistemi oluşturan üç daldan birini temsil eder: analiz, iletişim ve satış. Ringostat Sanal Santral bir günde devreye girer, ek ekipman yatırımı gerektirmez ve satış departmanının her türlü çalışma koşuluna uygundur. Ringostat çözümleri çağrı merkezleri için mükemmeldir. İsteklerin hızlı bir şekilde işlenmesine ve tek tıklamayla arama yapılmasına olanak tanır. Müşteri ihtiyaçları platformun ana önceliğidir. Güleryüzlü teknik destek ekibi, kullanıcıların isteklerine özenli davranır ve dört dakikadan kısa sürede yanıt verir. Kullanıcıların %95'i Ringostat teknik destek uzmanlarını "Mükemmel" veya "İyi" olarak değerlendiriyor. Ayrıca, özel bir müşteri başarı yöneticisi, müşterilerin Ringostat ürünlerini kendi özel iş ihtiyaçları için mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata, daha iyi gelen potansiyel müşteriler oluşturan ve daha fazla web ziyaretçisini satışa dönüştüren benzersiz potansiyel müşteri yakalama, dönüşüm izleme, pazarlama ilişkilendirme ve potansiyel müşteri yönetimi yeteneklerini birleştirir. Nimbata (https://www.nimbata.com) şunları sağlar: • Dünya çapında 4.300 şehir ve 70'ten fazla ülke için yerel, ücretsiz veya özel numaralar aracılığıyla telefonla potansiyel müşteri yakalama. • Nimbata komut dosyası/piksel aracılığıyla çağrı dönüşümü ve web formu gönderimi takibine ilişkin birinci taraf verileri. Dinamik numara ekleme (DNI) kullanan arama dönüşümleri için oturum düzeyinde ilişkilendirme (kaynak, kampanya veya anahtar kelime). • Telefon/Çağrı Olasılığı yönetimi (Kayıtlar, Karşılamalar, Fısıltılar, Anketler, Spam Filtreleri, Etiketleme). • Daha iyi satış fırsatı etkinliği ve kapanışı için gelişmiş yönlendirme (Öncelikli, Çoklu, Ağırlıklı) ve Coğrafi yönlendirme yeteneklerinden yararlanan Çağrı Yönetimi İş Akışları. • Favori pazarlama, satış ve işbirliği araçlarınızı eyleme dönüştürülebilir verilerle zenginleştirecek Otomasyon ve Entegrasyonlar. • Müşteri yolculuğunun tamamının ayrıntılarını ortaya çıkaran ve ilk kez arayanlar ve tekrarlayan arayanlar gibi temel bilgileri görselleştiren Analitik ve Raporlama yetenekleri.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver, pazarlamacıların, ajansların ve markaların müşteri yolculuklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bulut tabanlı yazılımımız, arayanı etiketleyerek, takip ederek ve uygun kişiye veya departmana yönlendirerek gerçek zamanlı gelen çağrı verileri sağlar. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için HubSpot, Eloqua ve Instapage gibi popüler pazarlama çözümlerinden elde edilen verilerden yararlanın. Bu verilerden yararlanarak hangi kampanyaların en fazla geliri sağladığını belirleyecek, müşteri memnuniyetini artıracak ve daha yüksek dönüşümleri teşvik edeceksiniz. Bugün bizi (877) 794-6544 numaralı telefondan arayın veya ziyaret edin
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector, e-postayı, sms'i, zilsiz sesli mesajları, giden çeviriciyi ve gelen çeviriciyi basit bir CRM'ye entegre eden bir Giden satış otomasyon platformudur.
CallRoot
callroot.com
CallRoot, pazarlama ekipleri ve ajanslara yönelik bir çağrı izleme yazılımıdır. Gelen telefon çağrılarını izler ve kaydeder, telefon numaralarını dinamik olarak ekler ve her gelen çağrıyla yönlendiren kaynağı eşler.
WildJar
wildjar.com
WildJar, son teknoloji Ses ve SMS çözümleri sunarak işletmelerin son derece başarılı olmasına yardımcı olur. 2016 yılında kurulan WildJar, dünya çapında 4.000'den fazla şirketin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve gelir elde etmesine yardımcı oluyor.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io, yüksek performanslı ekiplere gerçek zamanlı rehberlik sağlar. Revenue.io, en iyi neyin işe yaradığını ortaya çıkararak ve önererek HPE, Nutanix ve AWS gibi yüzlerce müşterinin öngörülebilir sonuçlar sunmasına ve tüm gelir operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır. 2013 yılında kurulan Revenue.io'nun genel merkezi Los Angeles'tadır ve Goldman Sachs, Bryant Stibel ve Palisades Capital'in girişim fonları tarafından desteklenmektedir.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler, çağrı izleme kampanyalarınızı sektördeki en rekabetçi fiyatlarla başlatmanın ve ölçeklendirmenin kolay bir yolunu sunar.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell, işletmeler ve dijital pazarlama ajansları için eksiksiz bir çözüm sunar. Yeni dijital çağda çevrimiçi reklamverenler için çağrı izleme, web analitiği, Tıklama Başına Ödeme dolandırıcılığının tespiti, önleme ve koruma hizmetleri. Sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerimize güvenli ve şeffaf bir reklam deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. İşletmelerin reklam kampanyalarını optimize etmesine ve korumasına, satışları, kârı ve yatırım getirisini artırmasına ve müşteri hizmetlerini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
CallAction
callaction.co
CallAction, tüm pazarlama kanallarında gelen çağrıların takibini ve etkileşimini otomatik hale getiren bir mobil web uygulamasıdır.
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ Nasıl Çalışır? Saniyeden çok kısa bir sürede 5 adımlı süreç 5 adımlı çağrı izleme sürecimizin, numara atamaktan bu numaralardaki her çağrıyı izlemeye ve her çağrı hakkında canlı, gerçek, kritik analizler sunmaya kadar nasıl çalıştığını görmek için bu kısa videoyu izleyin. . Pazarlama paranızdan tasarruf etmeye hazır mısınız? DEMO İSTE 1-866-721-2180 Canlı …
CallPlease
webapp.callplease.com
iOS, Android ve web için zarif arayüzlere sahip, dünyanın en gelişmiş çağrı kaydı, çağrı sayfası ve telefon mesajı işbirliği yazılımı Callplease. Dünyanın önde gelen tüm medya üreticilerinin yanı sıra hukuk firmaları, hizmet organizasyonları, satış organizasyonları ve daha birçokları tarafından kullanılmaktadır.
iovox
iovox.com
Dünyanın her yerindeki bireylere ve işletmelere yönelik telefon görüşmesi izleme ve üretkenlik yazılımı.
800response
800response.com
800response, işletmelerin dönüşüm hunisinin en üstünde potansiyel müşteri yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olmak için geniş bir ücretsiz özel telefon numaraları, çağrı izleme araçları ve müşteri analiz verileri yelpazesi sunarken, yatırım getirinizi elde etmenize ve karınızı korumanıza yardımcı olacak değerli pazarlama ilişkilendirme verileri elde etmenize yardımcı olur. en değerli müşteriler. İşletmelerin yeni müşteri kazanımlarını artırmasına ve optimize etmesine, kampanya performansını ölçüp izlemesine ve müşteri deneyimini izlemesine yardımcı olmak için eksiksiz bir çağrı izleme araçları çözümü sunuyoruz. Yatırım getirinizi ve reklam kampanyası yanıtınızı iyileştirmek için arayan analizi arıyorsanız, 800response ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Ve bu verileri doğrudan CRM'nize besleyebiliriz.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall, dünya çapındaki işletmelere olağanüstü çağrı analitiği çözümleri sunma konusunda seçkindir. Telefonunuzun çalmasını sağlayan her hususa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. En yüksek geliri elde etmenize ve memnun müşteriler elde etmenize olanak tanıyan Telefon Görüşmesi Takibi, Kaydı, Analizi ve daha fazlası. AuditCall, yenilikçi bulut tümleşik iletişim ve işbirliği çözümleriyle tanınan bir üründür. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan AuditCall, sezgisel yazılımı AuditCall ile işletmelere ve sektörlere müşterileriyle ve çalışanlarıyla bağlantı kurmak, iş gücü verimliliğini artırmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için daha gelişmiş ve güvenli yollar sağlar. En çok çağrı getiren reklamlar ve anahtar kelimeler için yatırım getirisini optimize ederek şirketlerin pazarlama harcamalarını nasıl dağıtacakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Veriye dayalı pazarlamacıların reklam kampanyalarının performansını optimize etmelerine, satış etkinliğini artırmalarına ve müşteri tutmayı iyileştirmelerine olanak tanıyan ilgi çekici özelliklerle donatılmıştır. AuditCall, yalnızca aramalarınızı yönlendiren kampanyaları görmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her aramanın sonucunun tam resmini sunar. Sonuç? Daha fazla gelir getiren aramaları ve daha etkili kampanyaları teşvik etmek için kampanya optimizasyon kararlarını daha akıllı alabilirsiniz.
Dialics
dialics.com
Dialics, profesyonel pazarlamacılara daha fazla dönüşüm sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir çağrı izleme yazılımıdır. Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını izlemelerine ve hangi anahtar kelimelerin, reklam kampanyalarının ve tekliflerin gelir elde etmede en etkili olduğunu belirlemelerine olanak tanır. Şirketin amacı, profesyonellere pazarlama çabalarını optimize etmelerine olanak tanıyan ölçümleri sağlayarak dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olmaktır.
OnviSource
onvisource.com
Çok çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezleri ve işletmeler için otomatik çağrı kaydetme yazılımı.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge, hangi pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelen aramaları ve mesajları oluşturduğunu, bu görüşmelerde neler olduğunu ortaya çıkaran ve dijital pazarlama performansını iyileştirmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlara olanak tanıyan, kullanımı kolay bir konuşma zekası çözümü sunar. Marchex Marketing Edge, çağrı yönlendirmeden çağrı sonuçlarına kadar gelen her çağrının veya mesajın değerini optimize etmenize yardımcı olur.
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun ve satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinizin üretkenliğini artırın. Gelişmiş denetim ve koçluk özelliklerimiz, operasyonları yakından izlemenize ve ekip üyelerinizi hızlı bir şekilde eğitmenize olanak tanır. Ringover, 80'den fazla iş aracıyla (CRM, yardım masası...) entegre olarak görevleri daha fazla verimlilik için kolaylaştırıyor.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analizi platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
Truly
truly.co
Salesforce için ilk Satış Süreci Optimizasyon platformunu sunuyoruz; temsilcinin manuel veri girişine gerek yok. Temsilcilerin CRM'yi güncellemesini kolaylaştıran satış araçlarının aksine Truly, ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. - Truly Capture ürünü (e-posta, ses, web toplantıları, sms), satış ekibindeki tüm rakip ürünlere kıyasla otomatik olarak daha fazla etkinlik verisi yakalar (Outreach gibi satış etkileşim araçlarından %68 daha fazla e-posta, LiveOps gibi çağrı merkezi yazılımlarından %33 daha fazla çağrı, %6) Gong gibi sohbet zekası araçlarından daha fazla web toplantısı) - Gerçekten yapay zeka, tüm etkinlik verilerinizi zenginleştirir ve Salesforce'ta raporlanabilir, yapılandırılmış meta veriler sunar. Transkripsiyon, konuşma içeriğinizin satış gücünde raporlanabilir ve aranabilir olmasını sağlar. Konuşma analizi size 'gerçek konuşma süresini' gösterir. İletişim bilgileri, web toplantılarında konuştuğunuz kişilerin kıdemlerini ve kimliklerini ortaya çıkarır. AI çağrı notları, çağrılarda olanları özetler - Satış Süreci iyileştirici, tüm veri girişini otomatikleştirmenize olanak tanır (kişi oluşturma, ilerleme fırsatları, eğilimleri güncelleme, rakipleri listeleme ve daha fazlası!). Huni Analizi, satış performansınıza ilişkin raporlar/analizler sağlamak için huninizi otomatik olarak modeller. Süreç iyileştirici, satış sürecinizin herhangi bir yönüne uyulup uyulmadığını test etmenize VE huni dönüşümünü ne kadar iyileştirdiğini göstermenize olanak tanır. Gelir Süreci otomasyonu, çalışan süreçleri almanıza ve bunları temsilciler için otomatikleştirmenize, böylece daha tutarlı yürütme ve her hafta saatlerce zaman kazanmanıza olanak tanır.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 itibarıyla 1,25 milyar dolarlık konsolide gelir bildirdi. 2013'te başlayan bir dizi satın almayla, daha önce tüketici odaklı bir hizmet sağlayıcı olan Vonage, işletmeler arası pazardaki varlığını genişletti. Vonage'ın teklifleri arasında birleşik iletişim, iletişim merkezi uygulamaları ve iletişim API'leri yer alıyor.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Cordless
cordless.io
Cordless, yerleşik konuşma zekasına sahip, müşteri destek ekipleri için modern, bulut tabanlı bir çağrı merkezidir. Cordless, müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonda konuşması ve görüşmelerden derin bilgiler elde etmesi için hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Kutudan çıkan transkripsiyonlar, duyarlılık analizi, konuşmaların otomatik etiketlenmesi ve en popüler CRM'lerle derin entegrasyonlar sayesinde Cordless, müşteri destek yöneticilerinin daha iyi QA yapmasına, eğitim fırsatlarını belirlemesine olanak tanır. Cordless, müşteri hizmetleri için modern bir bulut tabanlı çağrı merkezidir. yerleşik konuşma zekasına sahip müşteri destek ekipleri. Cordless, müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonda konuşması ve görüşmelerden derin bilgiler elde etmesi için hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Kullanıma hazır transkripsiyonlar, duyarlılık analizi, konuşmaların otomatik olarak etiketlenmesi ve en popüler CRM'lerle derin entegrasyonlar sayesinde Cordless, müşteri destek yöneticilerinin daha iyi QA yapmasına, eğitim fırsatlarını belirlemesine, müşteri sorgularındaki trendleri tespit etmesine ve müşterilerle iletişim kurmasına olanak tanır. daha geniş bir ekip.
CallFire
callfire.com
CallFire, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis sesli pazarlama çözümleri sunmaktadır. IVR, Sesli Yayın ve Çağrı Takibi gibi sosyal yardım ve katılım hizmetleriyle yerel işletmelerin büyümesine ve gelirlerini korumasına yardımcı olma konusunda uzmanız. CallFire, yerel işletmelere hizmet vermenin yanı sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların ve diğer kuruluşların hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. CallFire'ın genel merkezi Santa Monica, California'da olup bağlı ofisleri Austin, Texas ve Kiev, Ukrayna'da bulunmaktadır.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet takibi için WhatConverts'ı kullanın. PPC reklamları için WhatConverts, hangi kampanyaların en iyi sonucu verdiğini gösteren anahtar kelime çağrı izleme olanağı sunar. WhatConverts ayrıca güçlü müşteri adayı yönetimine ve müşteri adayı raporlamasına sahiptir. Bu, çağrı izleme yazılımından daha fazlasıdır; eksiksiz bir potansiyel müşteri izleme, yönetme ve raporlama panosudur.
Ringba
ringba.com
Ringba, işletmeler, çağrı merkezleri ve profesyonel çağrı başına ödeme pazarlamacıları için sektör lideri gelen çağrı izleme ve analiz platformudur. Ringba'nın gerçek zamanlı çağrı yönlendirmesi, çağrılar için zil ağacı ve sektör lideri analizleri ile diğer tüm platformlardan daha fazla yatırım getirisi elde edin. Hepsinde sözleşmeler, minimumlar veya aşımlar yoktur. Daha fazla bilgi edinmek için (800) 824-5000 numaralı telefondan bizi arayın veya [email protected] adresinden ekibimizle bağlantı kurun.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, duygular, itirazlar, niyetler vb. dahil olmak üzere ayrıntılı Çağrı Analitiği aracılığıyla yöneticilere ve satış temsilcilerine her çağrıda görünürlük sağlar.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi artırmaya bugün başlayın.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Satış ve pazarlama, planlama, duyurular, ödeme işlemleri ve daha fazlası gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek müşterilerimizin üretkenliğini artırmasına, verimliliğini artırmasına ve karlılığını artırmasına yardımcı oluyoruz. Atlanta, Georgia'da bulunmaktadır.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı olan temel teknolojidir. Phonexa, tıklamalar, aramalar, form gönderimleri, web sitesi davranışları ve daha fazlası gibi müşteri etkileşimlerinde sonuç odaklı pazarlamaya öncelik verir. Phonexa Suite, tek işletim çözümü aracılığıyla D2C yayıncılarına, ağlara, ajanslara ve markalara kampanyalara benzeri görülmemiş bir erişim ve kontrol sağlar, potansiyel müşteri yaratmada şeffaflık eksikliğini ortadan kaldırır ve süreçleri otomatikleştirir. Phonexa Suite, müşterilerin sorunsuz müşteri edinme çabalarını optimize etmesine ve nitelikli satış hattını yönlendiren kaynakları analiz etmesine olanak tanır. Phonexa'nın küresel genel merkezi Los Angeles'ta olup Birleşik Krallık, Ukrayna ve Kanada'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şirketin 200'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.Phonexa.com adresini ziyaret edin.
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsamlı pazarlama otomasyonu ile harekete geçmek için konuşma tanıma teknolojisini ve gelişmiş algoritmaları kullanır. Deneyimli pazarlamacıların daha iyi kararlar almasına, geliri artırırken kapanış oranlarını ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz. Otomotiv, sağlık, otelcilik, ev ve finans hizmetlerinde önde gelen ulusal ve uluslararası markalara hizmet veriyoruz. Her ölçekteki işletme, medya/yayıncılık ajansları, çağrı merkezleri ve daha fazlası için tasarlanan, arayanın amacını ve davranışını anlamak için çağrıları izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olan çağrı kaydı ve veri çözümleri sağlıyoruz. Şirket kısa süre önce Silicon Slopes, Utah'taki genel merkezinden çığır açan bir çağrı pazarlama optimizasyon platformunu piyasaya sürdü.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğiniz bilgisayara bağlayarak başarabilirsiniz; hepsi bu kadar. Toplayıcı yazılım, çağrı bilgilerinizi çağrı merkezinizden veya PBX'inizden otomatik olarak alır ve daha sonra bu bilgiyi PBXDom'un sunucusuna gönderir, ardından sunucumuz size çeşitli raporlar sunmak için bilgileri analiz eder.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
800.com
800.com
800.com olarak kendimizi işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmaya adadık. Ücretsiz telefon numaraları, özel telefon numaraları ve çağrı yazılımı alanında lider bir sağlayıcı olarak şirketlerin dünyanın her yerindeki müşterilerine ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Misyonumuz telekomünikasyon yoluyla insan bağlantısını güçlendirmektir. Herkesin unutulmaz, ücretsiz, özel bir telefon numarası bulması ve kaydetmesi için kullanımı kolay bir platform sağlıyoruz. Ayrıca platformumuz sayesinde tüm numaralarınızı tek bir yerden yönetebilir, aramaları takip edebilir, başarıyı ölçebilir ve aramaları seçtiğiniz herhangi bir telefona yönlendirebilirsiniz. Ancak hepsi bu kadar değil; aynı zamanda her büyüklükteki işletme için SMS pazarlama ve API entegrasyonu da sunarak yeni müşteriler çekmenizi ve işinizi büyütmenizi kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla müşterilerinizle iletişiminizi ve bağlantınızı geliştirmenin bir yolunu arıyorsanız 800.com'dan başkasına bakmayın.
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