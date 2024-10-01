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Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijer
Gelen çağrı izleme yazılımı, reklamlar, web sitesi konumları, tıklama başına ödeme kampanyaları ve anahtar kelimeler için benzersiz yerel ve ücretsiz numaralar oluşturarak gelen telefon çağrılarını ilgili kaynaklarına atar. Bu, kuruluşların potansiyel müşteri oluşturmada çeşitli kampanya kaynaklarının etkinliğini izlemesine olanak tanır. Bu çözümler, temel izlemenin ötesine geçerek çağrı kaydetme, izleme, yönlendirme ve etkileşimli sesli yanıt sistemleri gibi gelişmiş özellikler sunarak potansiyel müşterileri nitelendirir ve ayrıntılı raporlama sunar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan gelen çağrı izleme ürünleri, belirli pazarlama kampanyası başarısının ölçülmesini kolaylaştırır. Kampanya yatırım getirisi ve optimizasyonu hakkında kapsamlı raporlama ve analizler sağlarlar. Dijital analiz ve reklam araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevrimdışı dönüşümlerin genel dönüşüm hunilerine dahil edilmesini kolaylaştırırlar. Üstelik, hem pazarlama hem de satış ekipleri için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için sıklıkla CRM yazılımıyla entegre olurlar. Ek olarak, gelen çağrı izleme yazılımı, satış temsilcileri tarafından yaygın olarak kullanılan giden çağrı izleme özelliklerini içerebilir.
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CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterile...
CallGear
callgear.ae
Müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurmak için ihtiyacınız olan her şey. Çağrı akışlarını otomatikleştirin ve işinize odaklanın.
CallFire
callfire.com
CallFire, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis sesli pazarlama çözümleri sunmaktadır. IVR, Sesli Yayın ve Çağrı Takibi gibi sosyal yardım ve katılım hizmetleriyle yerel işletmelerin büyümesine ve gelirlerini korumasına yardımcı olma konusunda uzmanız. CallFire, yerel iş...
800.com
800.com
800.com olarak kendimizi işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmaya adadık. Ücretsiz telefon numaraları, özel telefon numaraları ve çağrı yazılımı alanında lider bir sağlayıcı olarak şirketlerin dünyanın her yerindeki müşterilerine ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Misyonumuz telek...
Truly
truly.co
Salesforce için ilk Satış Süreci Optimizasyon platformunu sunuyoruz; temsilcinin manuel veri girişine gerek yok. Temsilcilerin CRM'yi güncellemesini kolaylaştıran satış araçlarının aksine Truly, ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. - Truly Capture ürünü (e-posta, ses, web toplantıları, sms), satış eki...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, ...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...
CallPlease
webapp.callplease.com
iOS, Android ve web için zarif arayüzlere sahip, dünyanın en gelişmiş çağrı kaydı, çağrı sayfası ve telefon mesajı işbirliği yazılımı Callplease. Dünyanın önde gelen tüm medya üreticilerinin yanı sıra hukuk firmaları, hizmet organizasyonları, satış organizasyonları ve daha birçokları tarafından kull...
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak t...
Ringba
ringba.com
Ringba, işletmeler, çağrı merkezleri ve profesyonel çağrı başına ödeme pazarlamacıları için sektör lideri gelen çağrı izleme ve analiz platformudur. Ringba'nın gerçek zamanlı çağrı yönlendirmesi, çağrılar için zil ağacı ve sektör lideri analizleri ile diğer tüm platformlardan daha fazla yatırım geti...
Cordless
cordless.io
Cordless, yerleşik konuşma zekasına sahip, müşteri destek ekipleri için modern, bulut tabanlı bir çağrı merkezidir. Cordless, müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonda konuşması ve görüşmelerden derin bilgiler elde etmesi için hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Kutudan çıkan transkripsiyonla...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
CallRoot
callroot.com
CallRoot, pazarlama ekipleri ve ajanslara yönelik bir çağrı izleme yazılımıdır. Gelen telefon çağrılarını izler ve kaydeder, telefon numaralarını dinamik olarak ekler ve her gelen çağrıyla yönlendiren kaynağı eşler.
Dialics
dialics.com
Dialics, profesyonel pazarlamacılara daha fazla dönüşüm sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir çağrı izleme yazılımıdır. Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını izlemelerine ve hangi anahtar kelimelerin, reklam kampanyalarının ve tekliflerin gelir elde etmede en etkili o...
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector, e-postayı, sms'i, zilsiz sesli mesajları, giden çeviriciyi ve gelen çeviriciyi basit bir CRM'ye entegre eden bir Giden satış otomasyon platformudur.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat, çağrı izleme, telefon ve uçtan uca analiz platformudur. Ringostat, yatırım getirisini dikkate alarak pazarlamayı optimize etmeye, müşterilerle etkili iletişim kurmaya ve satışları artırmaya yardımcı olur. Resmi bir Google Analytics teknoloji ortağı olmak Doğu Avrupa'da türünün tek örneğid...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge, hangi pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelen aramaları ve mesajları oluşturduğunu, bu görüşmelerde neler olduğunu ortaya çıkaran ve dijital pazarlama performansını iyileştirmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlara olanak tanıyan, kullanımı ko...
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ Nasıl Çalışır? Saniyeden çok kısa bir sürede 5 adımlı süreç 5 adımlı çağrı izleme sürecimizin, numara atamaktan bu numaralardaki her çağrıyı izlemeye ve her çağrı hakkında canlı, gerçek, kritik analizler sunmaya kadar nasıl çalıştığını görmek için bu kısa videoyu izleyin. . Pazarlama paranız...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch çok kanallı bir pazarlama platformudur. Müşterilerinizin ilgisini çekmenize, dönüştürmenize ve analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Calltouch, reklamların verimliliğine ilişkin tüm bilgileri veren bir çağrı izleme hizmeti sağlar. Çağrı takip hizmeti sayesinde tüm reklamları satış yapanlara v...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet tak...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler, çağrı izleme kampanyalarınızı sektördeki en rekabetçi fiyatlarla başlatmanın ve ölçeklendirmenin kolay bir yolunu sunar.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver, pazarlamacıların, ajansların ve markaların müşteri yolculuklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bulut tabanlı yazılımımız, arayanı etiketleyerek, takip ederek ve uygun kişiye veya departmana yönlendirerek gerçek zamanlı gelen çağrı verileri sağlar. Kişiselleştirilmiş deneyimler sun...
Nimbata
nimbata.com
Nimbata, daha iyi gelen potansiyel müşteriler oluşturan ve daha fazla web ziyaretçisini satışa dönüştüren benzersiz potansiyel müşteri yakalama, dönüşüm izleme, pazarlama ilişkilendirme ve potansiyel müşteri yönetimi yeteneklerini birleştirir. Nimbata (https://www.nimbata.com) şunları sağlar: • Düny...
Infinity Hub
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tü...
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analizi platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
OnviSource
onvisource.com
Çok çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezleri ve işletmeler için otomatik çağrı kaydetme yazılımı.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall, dünya çapındaki işletmelere olağanüstü çağrı analitiği çözümleri sunma konusunda seçkindir. Telefonunuzun çalmasını sağlayan her hususa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. En yüksek geliri elde etmenize ve memnun müşteriler elde etmenize olanak tanıyan Telefon Görüşmesi Takibi, Kaydı, Anal...
iovox
iovox.com
Dünyanın her yerindeki bireylere ve işletmelere yönelik telefon görüşmesi izleme ve üretkenlik yazılımı.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io, yüksek performanslı ekiplere gerçek zamanlı rehberlik sağlar. Revenue.io, en iyi neyin işe yaradığını ortaya çıkararak ve önererek HPE, Nutanix ve AWS gibi yüzlerce müşterinin öngörülebilir sonuçlar sunmasına ve tüm gelir operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır. 2013 yılında kurul...
800response
800response.com
800response, işletmelerin dönüşüm hunisinin en üstünde potansiyel müşteri yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olmak için geniş bir ücretsiz özel telefon numaraları, çağrı izleme araçları ve müşteri analiz verileri yelpazesi sunarken, yatırım getirinizi elde etmenize ve karınızı korumanıza yard...
CallAction
callaction.co
CallAction, tüm pazarlama kanallarında gelen çağrıların takibini ve etkileşimini otomatik hale getiren bir mobil web uygulamasıdır.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell, işletmeler ve dijital pazarlama ajansları için eksiksiz bir çözüm sunar. Yeni dijital çağda çevrimiçi reklamverenler için çağrı izleme, web analitiği, Tıklama Başına Ödeme dolandırıcılığının tespiti, önleme ve koruma hizmetleri. Sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerimize güvenli ve şeffaf...
WildJar
wildjar.com
WildJar, son teknoloji Ses ve SMS çözümleri sunarak işletmelerin son derece başarılı olmasına yardımcı olur. 2016 yılında kurulan WildJar, dünya çapında 4.000'den fazla şirketin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve gelir elde etmesine yardımcı oluyor.
Infinity Portal
infinity.co
Her çağrı öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu keşfedin ve pazarlama ve operasyonel verimliliği artırmak için gerçek eylemler gerçekleştirin. Infinity, ayrıntılı ziyaretçi izleme özelliklerine sahip, dünya standartlarında bir ISO 27001 Sertifikalı çağrı zekası platformudur. Infinity, tü...
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir g...