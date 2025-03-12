Görüntü Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bilgisayar görüşü olarak da adlandırılan görüntü tanıma yazılımı, uygulamaların görüntüleri veya videoları yorumlamasını sağlar. Görüntüleri girdi olarak işler ve bilgisayarlı görme algoritmaları aracılığıyla etiketler veya sınırlayıcı kutular gibi çıktılar üretir. Tipik olarak akıllı uygulamalara entegre edilen görüntü restorasyonu, nesne tanıma ve sahne yeniden yapılandırması gibi çeşitli işlevleri kapsar. Veri bilimcileri modelleri eğitmek için görüntü tanıma yazılımından yararlanırken, geliştiriciler de görüntü tanıma özelliklerini yazılımlarına dahil ediyor. Bu yazılıma erişim biçimi, makine öğrenimi kitaplıkları veya çerçevelerinden API'lere, SDK'lara veya uçtan uca platformlara kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişir. Görüntü tanıma yazılımını ilgili araçlardan ayırmak önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları, bilgisayarla görme modellerinin eğitimi için özellikler sunarken daha geniş odak noktalarına sahiptir. Üstelik görüntü tanıma, bir makine öğrenimi biçimi olsa da öneri motorları veya örüntü tanıma gibi diğer makine öğrenimi yeteneklerinden farklıdır. Metin tanıma yazılımı Optik Karakter Tanıma (OCR) kategorisine girer. Birçok görüntü tanıma yazılımı birden fazla amaca hizmet ederken bazıları logo algılama, yüz tanıma, nesne algılama veya müstehcen içerik algılama gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Yalnızca görüntü dosyalarını veya hem görüntüleri hem de videoları işleyebilirler. Ek olarak çoğu bulutta çalışırken bazıları uç veya cihaz üzerinde işlemeyi destekler. Görüntü Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: * Görüntü tanıma için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. * Belirli işlevleri veya çözümleri öğrenmek için görüntü veri havuzlarıyla arayüz. *Görüntü verilerini girdi olarak kabul edin ve çıktı olarak çözüm sağlayın. * Diğer uygulamalar, işlemler veya hizmetler için görüntü tanıma özelliklerini etkinleştirin.
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Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID, fotoğrafla yüz tanıma yöntemiyle kişileri aramanıza ve kimliklerini doğrulamanıza olanak tanır.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, yüz tanıma yazılımı kullanarak resim ve videolardan yüzleri analiz eder, demografik raporlar oluşturur ve işyeri girişlerini izler.
DeepAI
deepai.org
DeepAI, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve video analizi gibi AI araçları sunarak iş süreçlerini kolaylaştıran çok yönlü bir platformdur.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator, görüntüleri AI ile işleyerek sanatsal değişimler yapar ve metinle görsel oluşturmaya olanak tanır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow, bilgisayar görme modellerini oluşturma, eğitme ve yönetme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar veri kümelerini düzenleyip, modelleri dağıtabilir.
PixLab
pixlab.io
PixLab, geliştiricilere görüntü ve video işleme API'leri sunan bir platformdur. Yüz tanıma, kimlik doğrulama ve içerik moderasyonu gibi işlevleri destekler.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, ciltteki yaşlanma belirtilerini analiz eden bir uygulamadır. E-ticaret platformlarına kolayca entegre edilebilir.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, derin öğrenme mühendisleri tarafından geliştirilen, GPU bulut hizmetleri ve yüksek performanslı bilgisayar sistemleri sunar.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye, görüntü arama ve tanıma hizmeti sunan bir uygulamadır. Görselleri aranabilir hale getirmek için yapay zeka teknolojileri kullanır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, yüz tanıma teknolojileri sunan bir platformdur. Geliştiriciler, güvenilir yüz analizi ve tanıma uygulamaları oluşturabilir.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver, captcha'ları otomatik olarak çözmek için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların veri çıkarma ve otomasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
Relu
relu.eu
Relu, 3D medikal görüntüleri sanal hastaya otomatik olarak dönüştüren AI yazılımı geliştiren bir şirkettir. Diş hekimliği iş akışına entegrasyonu kolaylaştırır.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty, ham görüntüleri ve videoları üretime hazır modellere dönüştüren bir platformdur. Hızlı ve yüksek kaliteli etiketleme hizmetleri sunar.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilerin, işletmelerin ve şirketlerin görüntüleri otomatik olarak etiketlemesine ve kategorize etmesine olanak tanıyan bir görüntü işleme platformudur.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI, yüz ve plaka örtme hizmetleri sunarak veri koruma düzenlemelerine uyulmasına yardımcı olan bir anonimleştirme uygulamasıdır.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad ve akıllı telefonları zaman kaydedici platformlarına dönüştüren, yüz tanıma ve sıcaklık taraması gibi özellikler sunan bir takip çözümüdür.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck, saha ekiplerinin mağaza içi verileri toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai, geliştiricilere ses, video ve mesajlaşma özellikleri sunarak çok kanallı iletişim sistemleri oluşturma imkanı veren bir iletişim platformudur.
Hive
thehive.ai
Hive, çeşitli sektörlerde dijital içeriği analiz eden ve optimize eden bir yapay zeka platformudur, gerçek zamanlı içerik denetimi ve uygulama geliştirme sağlar.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize, medya varlıklarını optimizasyonu sağlayarak web sitelerinin yükleme sürelerini iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, fotoğraflardan nesne tanıma ve açıklamalar sağlayan bir görüntü analizi platformudur. Geliştiricilere API aracılığıyla hizmet sunar.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket, yüz tanıma teknolojisi ile etkinliklerde hızlı ve güvenli giriş sağlar, kullanıcı deneyimini artırır ve güvenliği güçlendirir.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılan web tabanlı bir platformdur.
Partium
partium.io
Partium, yedek parça arayan kullanıcıların doğru parçayı hızlıca bulmasına yardımcı olan bir arama uygulamasıdır.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, makine görme ve AIoT çözümleri geliştiren bir platformdur. Cihazların çevresini görselleştirerek endüstriyel uygulamaları destekler.
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin görüntü verilerini yapay zeka ile daha etkili kullanmasını sağlayan bir yazılım platformudur. Görüntü tanıma ve nesne tespiti çözümleri sunar.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Coğrafi Yazılım, uzaktan algılama verileri ile ilgili analiz ve yönetim araçları sunarak profesyonellerin veri erişimini ve analizini kolaylaştırır.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, çoklu lokasyonlu işletmeler için video verilerini yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Analiz, envanter ve güvenlik çözümleri sunar.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare, veri etiketlemesi ve makine öğrenimi süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur, böylece model doğruluğunu artırır ve işbirliğini hızlandırır.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, görüntü ve metin sınıflandırmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, etiketler ekleyerek hızlıca AI modeli oluşturabilir.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot, saha personelinin AI desteğiyle metin ve görseller üzerinde daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmettir.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI, e-ticaret perakendecilerine görsel arama ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sağlar.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, kod yazmadan yapay zeka modelleri oluşturmayı, eğitmeyi ve entegre etmeyi sağlayan bir platformdur. Her boyuttaki işletmelere hizmet eder.
INTSIG
intsig.us
INTSIG uygulamaları, belgeleri dijital ortama dönüştürmeyi, yönetmeyi ve paylaşmayı sağlayan araçlar sunar, özellikle CamScanner ile popülerdir.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo Labs, davranışsal ve duygusal verileri kullanarak dijital içerik araştırma ve geri bildirim toplama platformudur. AI ile ölçeklenebilir nitel araştırmalar yapar.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi, farklı sektörler için yapay zeka tabanlı görsel analiz çözümleri sunan bir platformdur. Üretim, perakende, sağlık ve gözetim alanlarındadır.
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemi olan yazılım ve medya şirketleri için uygun fiyatlı, güvenli çok formatlı dosya işleme hizmeti sunan bir SaaS çözümüdür.
Zippin
getzippin.com
Zippin, alışveriş sırasında ödeme gerektirmeyen bir teknoloji ile mağazalarda sorunsuz alışveriş deneyimi sunan bir perakende platformudur.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai, robotik ve otonom sürüş için çoklu sensör verilerini etiketlemek üzere hızlı ve kesin bir platformdur. Görüntü, video ve 3D nokta bulutları için etiketleme sağlar.
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