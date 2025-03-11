Görüntü Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bilgisayar görüşü olarak da adlandırılan görüntü tanıma yazılımı, uygulamaların görüntüleri veya videoları yorumlamasını sağlar. Görüntüleri girdi olarak işler ve bilgisayarlı görme algoritmaları aracılığıyla etiketler veya sınırlayıcı kutular gibi çıktılar üretir. Tipik olarak akıllı uygulamalara entegre edilen görüntü restorasyonu, nesne tanıma ve sahne yeniden yapılandırması gibi çeşitli işlevleri kapsar. Veri bilimcileri modelleri eğitmek için görüntü tanıma yazılımından yararlanırken, geliştiriciler de görüntü tanıma özelliklerini yazılımlarına dahil ediyor. Bu yazılıma erişim biçimi, makine öğrenimi kitaplıkları veya çerçevelerinden API'lere, SDK'lara veya uçtan uca platformlara kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişir. Görüntü tanıma yazılımını ilgili araçlardan ayırmak önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları, bilgisayarla görme modellerinin eğitimi için özellikler sunarken daha geniş odak noktalarına sahiptir. Üstelik görüntü tanıma, bir makine öğrenimi biçimi olsa da öneri motorları veya örüntü tanıma gibi diğer makine öğrenimi yeteneklerinden farklıdır. Metin tanıma yazılımı Optik Karakter Tanıma (OCR) kategorisine girer. Birçok görüntü tanıma yazılımı birden fazla amaca hizmet ederken bazıları logo algılama, yüz tanıma, nesne algılama veya müstehcen içerik algılama gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Yalnızca görüntü dosyalarını veya hem görüntüleri hem de videoları işleyebilirler. Ek olarak çoğu bulutta çalışırken bazıları uç veya cihaz üzerinde işlemeyi destekler. Görüntü Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: * Görüntü tanıma için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. * Belirli işlevleri veya çözümleri öğrenmek için görüntü veri havuzlarıyla arayüz. *Görüntü verilerini girdi olarak kabul edin ve çıktı olarak çözüm sağlayın. * Diğer uygulamalar, işlemler veya hizmetler için görüntü tanıma özelliklerini etkinleştirin.
Yeni Uygulama Gönder
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID, fotoğrafla yüz tanıma yöntemiyle kişileri aramanıza ve kimliklerini doğrulamanıza olanak tanır.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, yüz tanıma yazılımı kullanarak resim ve videolardan yüzleri analiz eder, demografik raporlar oluşturur ve işyeri girişlerini izler.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator, görüntüleri AI ile işleyerek sanatsal değişimler yapar ve metinle görsel oluşturmaya olanak tanır.
DeepAI
deepai.org
DeepAI, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve video analizi gibi AI araçları sunarak iş süreçlerini kolaylaştıran çok yönlü bir platformdur.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow, bilgisayar görme modellerini oluşturma, eğitme ve yönetme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar veri kümelerini düzenleyip, modelleri dağıtabilir.
PixLab
pixlab.io
PixLab, geliştiricilere görüntü ve video işleme API'leri sunan bir platformdur. Yüz tanıma, kimlik doğrulama ve içerik moderasyonu gibi işlevleri destekler.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, ciltteki yaşlanma belirtilerini analiz eden bir uygulamadır. E-ticaret platformlarına kolayca entegre edilebilir.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, derin öğrenme mühendisleri tarafından geliştirilen, GPU bulut hizmetleri ve yüksek performanslı bilgisayar sistemleri sunar.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye, görüntü arama ve tanıma hizmeti sunan bir uygulamadır. Görselleri aranabilir hale getirmek için yapay zeka teknolojileri kullanır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, yüz tanıma teknolojileri sunan bir platformdur. Geliştiriciler, güvenilir yüz analizi ve tanıma uygulamaları oluşturabilir.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver, captcha'ları otomatik olarak çözmek için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların veri çıkarma ve otomasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
Relu
relu.eu
Relu, 3D medikal görüntüleri sanal hastaya otomatik olarak dönüştüren AI yazılımı geliştiren bir şirkettir. Diş hekimliği iş akışına entegrasyonu kolaylaştırır.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty, ham görüntüleri ve videoları üretime hazır modellere dönüştüren bir platformdur. Hızlı ve yüksek kaliteli etiketleme hizmetleri sunar.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilerin, işletmelerin ve şirketlerin görüntüleri otomatik olarak etiketlemesine ve kategorize etmesine olanak tanıyan bir görüntü işleme platformudur.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad ve akıllı telefonları zaman kaydedici platformlarına dönüştüren, yüz tanıma ve sıcaklık taraması gibi özellikler sunan bir takip çözümüdür.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI, yüz ve plaka örtme hizmetleri sunarak veri koruma düzenlemelerine uyulmasına yardımcı olan bir anonimleştirme uygulamasıdır.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai, geliştiricilere ses, video ve mesajlaşma özellikleri sunarak çok kanallı iletişim sistemleri oluşturma imkanı veren bir iletişim platformudur.
Hive
thehive.ai
Hive, çeşitli sektörlerde dijital içeriği analiz eden ve optimize eden bir yapay zeka platformudur, gerçek zamanlı içerik denetimi ve uygulama geliştirme sağlar.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize, medya varlıklarını optimizasyonu sağlayarak web sitelerinin yükleme sürelerini iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck, saha ekiplerinin mağaza içi verileri toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, fotoğraflardan nesne tanıma ve açıklamalar sağlayan bir görüntü analizi platformudur. Geliştiricilere API aracılığıyla hizmet sunar.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket, yüz tanıma teknolojisi ile etkinliklerde hızlı ve güvenli giriş sağlar, kullanıcı deneyimini artırır ve güvenliği güçlendirir.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılan web tabanlı bir platformdur.
Partium
partium.io
Partium, yedek parça arayan kullanıcıların doğru parçayı hızlıca bulmasına yardımcı olan bir arama uygulamasıdır.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, makine görme ve AIoT çözümleri geliştiren bir platformdur. Cihazların çevresini görselleştirerek endüstriyel uygulamaları destekler.
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin görüntü verilerini yapay zeka ile daha etkili kullanmasını sağlayan bir yazılım platformudur. Görüntü tanıma ve nesne tespiti çözümleri sunar.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Coğrafi Yazılım, uzaktan algılama verileri ile ilgili analiz ve yönetim araçları sunarak profesyonellerin veri erişimini ve analizini kolaylaştırır.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, çoklu lokasyonlu işletmeler için video verilerini yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Analiz, envanter ve güvenlik çözümleri sunar.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare, veri etiketlemesi ve makine öğrenimi süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur, böylece model doğruluğunu artırır ve işbirliğini hızlandırır.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, görüntü ve metin sınıflandırmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, etiketler ekleyerek hızlıca AI modeli oluşturabilir.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot, saha personelinin AI desteğiyle metin ve görseller üzerinde daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmettir.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI, e-ticaret perakendecilerine görsel arama ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sağlar.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, kod yazmadan yapay zeka modelleri oluşturmayı, eğitmeyi ve entegre etmeyi sağlayan bir platformdur. Her boyuttaki işletmelere hizmet eder.
INTSIG
intsig.us
INTSIG uygulamaları, belgeleri dijital ortama dönüştürmeyi, yönetmeyi ve paylaşmayı sağlayan araçlar sunar, özellikle CamScanner ile popülerdir.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo'nun Kendin Yap Araştırma ve Geri Bildirim Toplama platformu, müşterilerin tüm dijital içerikler için doğru kararları almasına yardımcı olmak amacıyla davranışsal ve duygusal içgörüleri kullanır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve panellerimizle birlikte, müşterilerimizin geleneksel müşteri veri analitiğinin ötesine geçmesine ve tüm dijital içeriğin etkinliğini ve etkisini anlamak için müşterilerin kalplerine ve zihinlerine girmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerin web, mobil, sosyal medya, TV vb. herhangi bir kanalda reklamlar, uygulamalar, medya akışı içeriği ve benzerleri gibi daha amaca yönelik dijital içerik oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Marka, mesajlaşma, ve zorlukları deneyimleyin. Bilinçdışı (dikkat ve duygu) ve belirtilen (anket) yanıtları birleştirmeye yönelik yeni yöntemimiz, müşterilerin tüm dijital içeriğin etkinliğini çok hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Niteliksel araştırmayı müşterilerin cihazlarında geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde mümkün kılmak için yapay zekadan yararlanıyoruz. Müşterilerin ve müşterilerinin herhangi bir şeyi indirmesine, yüklemesine veya bakımını yapmasına gerek kalmadan. Emozo'nun SaaS platformu yinelemeli tasarım-geliştirme süreçlerini destekler ve müşteriler ve onların müşterileri için tamamen güvenli veri koruması sunar.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi olarak biz, dönüştürücü sonuçlara odaklanan çeşitli yenilikçilerden oluşan bir ekibiz ve işletmeleri akıl almaz bir Dijital geleceğe taşıyabildiğimiz için son derece heyecanlıyız. Vizyon Yapay Zekanın Yapay Zekanın Geleceğinin temel taşı olacağına inanıyoruz. Kognitif paketlerimizin ilki AIVI (Yapay Zeka Vizyonu), Vizyon Zekasının gücünü Üretim, Perakende, Sağlık ve Gözetim dahil olmak üzere çeşitli iş sektörlerine getirmeye yardımcı olan özel bir platformdur. AIVI, karmaşık uzamsal hesaplamaya, makine öğrenimine, örüntü tanımaya, anormallik tespitine ve bilgisayar görüşüne dayanır ve gerçek yaşam ortamlarında sahada kanıtlanmıştır. Platform bugün 150'den fazla sektöre özel modeli barındırıyor, 10.000'den fazla kameraya güç veriyor ve minimum yatırımla işletmeler genelinde 6 milyon ABD doları gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Büyük ölçekli çözümleri hızla geliştirmek, dağıtmak ve işletmek için kanıtlanmış yeteneklere ve kendi araç ve metodolojilerimize sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş yapay zeka uzmanlarından oluşan ağımızın kolektif bilgeliği ve uzmanlığı, inovasyonumuzu ve dijital uygulamalar için kritik öneme sahip yazılım geliştirme sürecimizi yönlendiriyor. Sahip olduğumuz bilişsel teknolojiler ve mühendislik becerilerinin ötesinde, tüm paydaşlara katlanarak büyümeyi getirecek şeyin mükemmellik tutkumuz ve problem çözme tutkumuz olduğuna kesinlikle inanıyoruz.
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemine sahip olan ve uygulamaları ve web siteleri için geniş ölçekte güvenli çok formatlı dosya işlemeye ihtiyaç duyan yazılım ve medya şirketleri için en uygun fiyatlı SaaS çözümüdür.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
© 2025 WebCatalog, Inc.