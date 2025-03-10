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Bilgisayar görüşü olarak da adlandırılan görüntü tanıma yazılımı, uygulamaların görüntüleri veya videoları yorumlamasını sağlar. Görüntüleri girdi olarak işler ve bilgisayarlı görme algoritmaları aracılığıyla etiketler veya sınırlayıcı kutular gibi çıktılar üretir. Tipik olarak akıllı uygulamalara entegre edilen görüntü restorasyonu, nesne tanıma ve sahne yeniden yapılandırması gibi çeşitli işlevleri kapsar. Veri bilimcileri modelleri eğitmek için görüntü tanıma yazılımından yararlanırken, geliştiriciler de görüntü tanıma özelliklerini yazılımlarına dahil ediyor. Bu yazılıma erişim biçimi, makine öğrenimi kitaplıkları veya çerçevelerinden API'lere, SDK'lara veya uçtan uca platformlara kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişir. Görüntü tanıma yazılımını ilgili araçlardan ayırmak önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları, bilgisayarla görme modellerinin eğitimi için özellikler sunarken daha geniş odak noktalarına sahiptir. Üstelik görüntü tanıma, bir makine öğrenimi biçimi olsa da öneri motorları veya örüntü tanıma gibi diğer makine öğrenimi yeteneklerinden farklıdır. Metin tanıma yazılımı Optik Karakter Tanıma (OCR) kategorisine girer. Birçok görüntü tanıma yazılımı birden fazla amaca hizmet ederken bazıları logo algılama, yüz tanıma, nesne algılama veya müstehcen içerik algılama gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Yalnızca görüntü dosyalarını veya hem görüntüleri hem de videoları işleyebilirler. Ek olarak çoğu bulutta çalışırken bazıları uç veya cihaz üzerinde işlemeyi destekler. Görüntü Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: * Görüntü tanıma için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. * Belirli işlevleri veya çözümleri öğrenmek için görüntü veri havuzlarıyla arayüz. *Görüntü verilerini girdi olarak kabul edin ve çıktı olarak çözüm sağlayın. * Diğer uygulamalar, işlemler veya hizmetler için görüntü tanıma özelliklerini etkinleştirin.
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Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, dünyanın en büyük markalarının ve perakendecilerinin güvenilir ortağıdır ve birleşik vizyon platformumuzla "Basit Anlamlı Video" sunar. Çok konumlu işletmeler için özel olarak tasarlanmış, Apple M1 ve Generative AI tarafından desteklenen paketimiz, VMS ve hırsız alarmlarından perakende içgörülerine, raf envanter yönetimine ve öncü otomatik ödeme dolandırıcılık tespitine kadar üst düzey uygulamaları içerir. Bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlarda başarılı olmak üzere tasarlanan küresel varlığımız ve güçlü patent portföyümüz, kuruluşların eyleme dönüştürülebilir zeka için video verilerinden yararlanma şeklini dönüştürme kararlılığımızın altını çiziyor.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Coğrafi Yazılım, uzaktan algılama verileri ile ilgili analiz ve yönetim araçları sunarak profesyonellerin veri erişimini ve analizini kolaylaştırır.
INTSIG
intsig.us
Sektör lideri bir Yapay Zeka ve Büyük Veri şirketi olarak INTSIG, dünya genelinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için birçok uygulama geliştirmiş ve çözümler formüle etmiştir. CamScanner ve CamCard adlı iki mobil uygulamasıyla ünlü INTSIG, dünya çapında 2,3 milyar insanın kalbini kazandı. INTSIG, en yeni veri yakalama ve çıkarma teknolojilerini daha fazla belge türüne uygulayarak artık kurumsal kullanıcılar için 5 ana ürün sunuyor: * Güçlü belge tarama yetenekleri sunan CamScanner API/SDK; * Kartvizitlerin toplu olarak tanınmasına ve şirkete ait CRM'lerle kusursuz entegrasyona olanak tanıyan CamCard API/SDK; * Kartvizit yönetimini kolaylaştıran ve ağ verimliliğini artıran bir SaaS ürünü olan CamCard Business; * Banka kartı tanıma için CamCheckout API/SDK'sı ve * Devlet tarafından verilen kimlik belgesi tanıma için CamID API/SDK. Firmalar bu ürünleri kolaylıkla kendi Uygulamalarına/Web/sistemlerine entegre edebilirler. INTSIG ayrıca her türden işletme için 5 ana çözüm sunmaktadır: * İşletmelerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olan eKYC çözümü; * Banka ekstreleri ve faturaların tablolarla tanınmasında üstün doğruluk sunan, manuel veri girişi ve hataları azaltan ve fatura işleme verimliliğini artıran Borç Hesapları Otomasyonu çözümü; * Dahili gider yönetimini optimize etmek ve fatura tahsilatı ve geri ödeme verimliliğini artırmak için Seyahat ve Gider çözümü; * Bankalarda, sigortada, menkul kıymet şirketlerinde, geleneksel imalatta ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan, karmaşık senaryolarda yapılandırılmış metin tanımanın etkisini iyileştirmeye yönelik model eğitimi için TextIn Studio ve * Fatura, satın alma siparişi, makbuz, sözleşme notu, tedarikçi beyanı, borç/alacak dekontunu yüksek doğrulukla tanımak için fatura yönetimi motoru
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye, görüntü arama ve tanıma hizmeti sunan bir uygulamadır. Görselleri aranabilir hale getirmek için yapay zeka teknolojileri kullanır.
Partium
partium.io
Partium'un hikayesi 2020 yılında yedek parça arayan herkes için ışık hızında, anında ve güvenilir bir arama deneyimi yaratma fikriyle başladı. Teknisyenlerin ve parça katalogları ile web mağazalarının kullanıcılarının doğru parçayı aramak için sonsuz zaman harcama ihtiyacını azalttık. Bunun yerine kullanıcıların saniyeler içinde doğru yedek parçayı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bugün Partium her ay milyonlarca yedek parça araması gerçekleştiriyor ve dünya çapında sayısız teknisyenin işi bitirmek için doğru parçayı bulmasına yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, kullanıcılarına sınıfının en iyisi parça arama deneyimini sunmak ve onlara yedek parça aramak, onaylamak ve yedek parça sipariş etmek için hızlı ve rahat bir süreç sağlamak için Bakım, Satış Sonrası ve Servis ortamlarına Partium'u tanıtmaktadır. Partium'un yapay zekası mevcut yedek parça verilerinden yararlanır, ancak aynı zamanda kritik bilgileri ekleyerek verilerinizi zenginleştirebilir ve optimize edebilir. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL ve diğer birçok şirket, Partium'u müşterilerine yalnızca harika bir arama sağlamak için değil aynı zamanda alaka düzeyi, doğruluk ve kolaylık nedeniyle daha yüksek oranlarda dönüşüm sağlayan bir arama sağlamak için kullanıyor -kullanım. Müşterilerin doğru parçaları daha hızlı bulmasına ve mevcut parça verilerini optimize etmesine yardımcı oluyoruz. ABD, Kanada ve Avrupa'daki ofislerimizle yapay zekayla parça arama ve parça optimizasyonunun yapılma şeklini değiştirmeye kararlı küresel bir şirketiz.
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin yapay zeka ve Makine Öğrenimi ile görüntü verilerinden daha iyi faydalanmasına yardımcı olan bir yazılım şirketidir. Müşterilerimiz sağlık, yaşam bilimleri, e-ticaret, stok fotoğraf ajansları, ev dekorasyonu, moda, üretim, emlak ve otomotiv gibi çeşitli alanlardan şirketlerdir. Esas olarak bilgisayarla görme, görüntü tanıma ve görsel aramaya odaklanıyoruz. Kendi özel derin öğrenme Görsel Yapay Zeka modellerinizi oluşturmanız için bir bilgisayarlı görme platformu sağlıyoruz. Görüntü tanıma, nesne algılama ve daha birçok alanda profesyonel özel çözümler üretebiliyoruz. Çok geniş fotoğraf ve video koleksiyonları görsel benzerliğe göre aranabilir. Alışveriş yapanlar ürün bulma ve önerilerden yararlanabilir. Müşterilerimize içerik tanıma yoluyla verileri ön işleme konusunda yardımcı oluyoruz; doğru ürün kategorisini bulma, görsellere etiket atama, ürünleri fotoğraflarına göre eşleştirme, OCR ile görsellerdeki metni okuma veya görsellerdeki kusurları tespit etme. Bu sürecin otomasyonu genellikle önemli maliyet tasarrufu sağlar.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI, yüz ve plaka örtme hizmetleri sunarak veri koruma düzenlemelerine uyulmasına yardımcı olan bir anonimleştirme uygulamasıdır.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, fotoğraflardan nesne tanıma ve açıklamalar sağlayan bir görüntü analizi platformudur. Geliştiricilere API aracılığıyla hizmet sunar.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck, saha ekiplerinin mağaza içi verileri toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.
PixLab
pixlab.io
PixLab, geliştiricilere görüntü ve video işleme API'leri sunan bir platformdur. Yüz tanıma, kimlik doğrulama ve içerik moderasyonu gibi işlevleri destekler.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize, medya varlıklarını optimizasyonu sağlayarak web sitelerinin yükleme sürelerini iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır.
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemine sahip olan ve uygulamaları ve web siteleri için geniş ölçekte güvenli çok formatlı dosya işlemeye ihtiyaç duyan yazılım ve medya şirketleri için en uygun fiyatlı SaaS çözümüdür.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi olarak biz, dönüştürücü sonuçlara odaklanan çeşitli yenilikçilerden oluşan bir ekibiz ve işletmeleri akıl almaz bir Dijital geleceğe taşıyabildiğimiz için son derece heyecanlıyız. Vizyon Yapay Zekanın Yapay Zekanın Geleceğinin temel taşı olacağına inanıyoruz. Kognitif paketlerimizin ilki AIVI (Yapay Zeka Vizyonu), Vizyon Zekasının gücünü Üretim, Perakende, Sağlık ve Gözetim dahil olmak üzere çeşitli iş sektörlerine getirmeye yardımcı olan özel bir platformdur. AIVI, karmaşık uzamsal hesaplamaya, makine öğrenimine, örüntü tanımaya, anormallik tespitine ve bilgisayar görüşüne dayanır ve gerçek yaşam ortamlarında sahada kanıtlanmıştır. Platform bugün 150'den fazla sektöre özel modeli barındırıyor, 10.000'den fazla kameraya güç veriyor ve minimum yatırımla işletmeler genelinde 6 milyon ABD doları gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Büyük ölçekli çözümleri hızla geliştirmek, dağıtmak ve işletmek için kanıtlanmış yeteneklere ve kendi araç ve metodolojilerimize sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş yapay zeka uzmanlarından oluşan ağımızın kolektif bilgeliği ve uzmanlığı, inovasyonumuzu ve dijital uygulamalar için kritik öneme sahip yazılım geliştirme sürecimizi yönlendiriyor. Sahip olduğumuz bilişsel teknolojiler ve mühendislik becerilerinin ötesinde, tüm paydaşlara katlanarak büyümeyi getirecek şeyin mükemmellik tutkumuz ve problem çözme tutkumuz olduğuna kesinlikle inanıyoruz.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, AI modellerini kodsuz olarak eğitmek, oluşturmak ve entegre etmek için kullanımı kolay bir platform sağlayarak yapay zekayı her kuruluş için erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. DeepLobe, işletmelerin Bilgisayarla Görme ve Metin Analitiği görevleri için yapay zeka modelleri oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyarak, şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin potansiyel avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Kodsuz çözümlere odaklanan DeepLobe, yapay zekaya erişimi demokratikleştirerek her boyuttaki ve geçmişe sahip kuruluşların bu dönüştürücü teknolojileri kullanmasını mümkün kılıyor.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square, kapsamlı veri kümeleriyle bilgisayarlı görüntü hattını açıklama, eğitim ve otomatikleştirmek için tasarlanmış SaaS tabanlı bir platformdur. * Geliştirilmiş Makine Öğrenimi Modeli Doğruluğu: DigitSquare veri açıklaması, hassas veri etiketlemeyi sağlayarak eğitim sırasındaki hataları ve önyargıları azaltır. Aynı zamanda çeşitli öğrenme örneklerini teşvik ederek gerçek dünyadaki tahmin doğruluğunu artırır. * Daha İyi Veri Anlayışı: DigitSquare AI destekli görüntü etiketleme, veri bağlamını kavramaya, kalıpları tespit etmeye ve etiketli örnekler aracılığıyla ML modeli doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak değerli içgörüler ve bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır. * Verimliliği Artırma: Veri açıklama platformu, görüntü, dil ve video tanıma gibi işlemleri otomatikleştirerek zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar. Aynı zamanda doğru tahminler için makine öğrenimi modellerini eğiterek sektörler genelinde üretkenliği artırır. * İşbirliğini Hızlandırın: DigitSquare veri açıklama aracı, görevleri açıklayıcılar arasında dağıtarak ML modellerini ölçeklendirir ve etiketleme süresini azaltır. Ayrıca çeşitli veri kümeleriyle performansı ve genellemeyi artırır.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo'nun Kendin Yap Araştırma ve Geri Bildirim Toplama platformu, müşterilerin tüm dijital içerikler için doğru kararları almasına yardımcı olmak amacıyla davranışsal ve duygusal içgörüleri kullanır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve panellerimizle birlikte, müşterilerimizin geleneksel müşteri veri analitiğinin ötesine geçmesine ve tüm dijital içeriğin etkinliğini ve etkisini anlamak için müşterilerin kalplerine ve zihinlerine girmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerin web, mobil, sosyal medya, TV vb. herhangi bir kanalda reklamlar, uygulamalar, medya akışı içeriği ve benzerleri gibi daha amaca yönelik dijital içerik oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Marka, mesajlaşma, ve zorlukları deneyimleyin. Bilinçdışı (dikkat ve duygu) ve belirtilen (anket) yanıtları birleştirmeye yönelik yeni yöntemimiz, müşterilerin tüm dijital içeriğin etkinliğini çok hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Niteliksel araştırmayı müşterilerin cihazlarında geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde mümkün kılmak için yapay zekadan yararlanıyoruz. Müşterilerin ve müşterilerinin herhangi bir şeyi indirmesine, yüklemesine veya bakımını yapmasına gerek kalmadan. Emozo'nun SaaS platformu yinelemeli tasarım-geliştirme süreçlerini destekler ve müşteriler ve onların müşterileri için tamamen güvenli veri koruması sunar.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, yüz tanıma yazılımı kullanarak resim ve videolardan yüzleri analiz eder, demografik raporlar oluşturur ve işyeri girişlerini izler.
Hive
thehive.ai
Hive, çeşitli sektörlerde dijital içeriği analiz eden ve optimize eden bir yapay zeka platformudur, gerçek zamanlı içerik denetimi ve uygulama geliştirme sağlar.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilerin, işletmelerin ve şirketlerin görüntüleri otomatik olarak etiketlemesine ve kategorize etmesine olanak tanıyan bir görüntü işleme platformudur.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, derin öğrenme mühendisleri tarafından geliştirilen, GPU bulut hizmetleri ve yüksek performanslı bilgisayar sistemleri sunar.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI'nin yapay zeka platformu OMNICOMMERCE, e-ticaret perakendecilerine görsel arama/keşif ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerine dayalı sezgisel bir alışveriş deneyimi sunma gücü veriyor. Ürün eşleşmelerini bulmak için alıcıların mobil cihazlarındaki ilham verici resimleri kullanın ve bunları web sitenize yükleyin. Başka bir mağazada alışveriş yaparken ya da sokakta yürürken sosyal medyada aşık oldukları şeyi satın almalarına izin verin. eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE gibi e-ticaret şirketleri ve çok daha fazlası, alışveriş yapanlara yönelik ürün keşiflerini desteklemek için OMNICOMMERCE'a güveniyor. 2021 Küresel Hızlı Başlangıç (AWS iş ortağı ağı) 2020 Perakende Yapay Zekasında En İyi Kullanım Örneği (NVIDIA) 2020 Yeni Deneyim için İnovasyon (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, makine görme ve AIoT çözümleri geliştiren bir platformdur. Cihazların çevresini görselleştirerek endüstriyel uygulamaları destekler.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
Relu
relu.eu
Relu, 3D medikal görüntüleri sanal hastaya otomatik olarak dönüştüren AI yazılımı geliştiren bir şirkettir. Diş hekimliği iş akışına entegrasyonu kolaylaştırır.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com, saha personelinin metin ve görüntüler için yapay zekadan yararlanarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ölçeklenebilir, kullanımı kolay bir hizmettir. Bu, daha iyi olay raporlama ve yönetimine, proje yürütme süreçlerinde daha hızlı geri dönüşe yol açar ve operasyonel verimliliği büyük ölçüde artırır.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket yüz kimlik doğrulama platformu, kullanıcıları memnun eden ve spor salonları, canlı etkinlikler ve yetkili tesisler için güvenliği güçlendiren sürtünmesiz temas noktalarıyla hayranlar, konuklar ve çalışanlar için sansasyonel etkinlik deneyimleri sağlayan, gizliliği ön planda tutan entegre bir çözümdür. Wicket'in tescilli, gizlilik öncelikli algoritmaları web tabanlı platformumuza yerleştirilmiştir ve bireyleri bir saniyeden daha kısa sürede doğrulayarak giriş ve erişim yönetimini güvenli, sorunsuz ve kullanışlı hale getirir.
DeepAI
deepai.org
DeepAI, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve video analizi gibi AI araçları sunarak iş süreçlerini kolaylaştıran çok yönlü bir platformdur.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow, bilgisayar görme modellerini oluşturma, eğitme ve yönetme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar veri kümelerini düzenleyip, modelleri dağıtabilir.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator, görüntüleri AI ile işleyerek sanatsal değişimler yapar ve metinle görsel oluşturmaya olanak tanır.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai, geliştiricilere ses, video ve mesajlaşma özellikleri sunarak çok kanallı iletişim sistemleri oluşturma imkanı veren bir iletişim platformudur.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID, fotoğrafla yüz tanıma yöntemiyle kişileri aramanıza ve kimliklerini doğrulamanıza olanak tanır.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilen web tabanlı bir platformdur. İki önemli hedefi vardır: Birincisi, görüntü açıklama görevini mümkün olduğunca uygun ve verimli hale getirmektir, hatta resim etiketleme üzerinde çalışan birçok insan için bile, ikincisi derin sinir ağı modellerini eğitmek ve dağıtmak için pürüzsüz ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktır. Bu görevlerin her ikisini de aynı platformda gerçekleştirme yeteneği, görüntüleri etiketleme ve daha sonra modelleri yinelemeli bir şekilde eğitme ve geliştirme avantajını sağlar. Sentisight.ai, aşağıdakiler gibi güçlü özellikler sunar: * Görüntü etiketleme. * Akıllı etiketleme aracı. * Paylaşılan etiketleme projeleri ve zaman takibi. * Sınıflandırma modeli eğitimi. * Nesne algılama modeli eğitimi. * Çevrimiçi ve çevrimdışı modeller (ücretsiz 30 günlük deneme mevcuttur). * Ön eğitimli modeller. * Görüntü benzerlik araması.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty, ham görüntüleri ve videoları üretime hazır modellere dönüştüren bir platformdur. Hızlı ve yüksek kaliteli etiketleme hizmetleri sunar.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad ve akıllı telefonları zaman kaydedici platformlarına dönüştüren, yüz tanıma ve sıcaklık taraması gibi özellikler sunan bir takip çözümüdür.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver, captcha'ları otomatik olarak çözmek için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların veri çıkarma ve otomasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, resim ve metin sınıflandırmasını herkes için kolaylaştırır. Yalnızca birkaç dakika içinde görselleri ve metinleri istediğiniz etiketleri kullanarak kategorilere ayıracak bir yapay zeka modeli oluşturabilirsiniz. Makine öğrenimi deneyimine gerek yok. Gardyn, Gust ve Square gibi müşteriler, manuel etiketleme görevlerini otomatikleştirmek, içeriği denetlemek, görüntüleri saniyeler içinde kategorilere ayırmak ve çok daha fazlası için Nyckel'i kullanıyor. Diğer sınıflandırma araçlarından farklı olarak Nyckel, makine öğrenimi geçmişi gerektirmez. Kendi sınıflandırıcınızı oluşturmak yalnızca birkaç dakika sürer. Basitçe etiket ekleyin, eğitim örneklerini yükleyin ve modelin eğitilmesi için 10-30 saniye bekleyin. Hazır olduğunuzda API, SDK veya Zapier aracılığıyla bağlanın. Nyckel'in hedefi, teknik deneyimi ne olursa olsun herkesin sınıflandırma modellerini birkaç dakika içinde oluşturmasını kolaylaştırmaktır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, yüz tanıma teknolojileri sunan bir platformdur. Geliştiriciler, güvenilir yüz analizi ve tanıma uygulamaları oluşturabilir.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, ciltteki yaşlanma belirtilerini analiz eden bir uygulamadır. E-ticaret platformlarına kolayca entegre edilebilir.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
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