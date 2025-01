Görüntü Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Imagga

Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu anda (Ekim 2017 itibarıyla) dünya çapında 11.500'den fazla geliştirici ve 220'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır ve Dünya Haber ve Medyada Küresel Şampiyon olan HM The King of Spain tarafından Güney Zirvesi '15'te En İyi Teknoloji Satıcısı gibi dünya çapında çok sayıda ödül ve tanınma almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından Zirve Ödülleri '16 ve IDC tarafından Görüntü Analitiğinde Global Yenilikçi '16 ve diğerleri. Hizmet alanı olarak görüntü etiketlemede öncü ve küresel yenilikçi olan şirket, 2011'den bu yana bulut API'sini ve 2013'ten bu yana da amiral gemisi olan otomatik etiketleme ve otomatik sınıflandırma teknolojilerini işletiyor. Imagga, görüntü tanıma teknolojisinin yanı sıra, geliştiricilerin ve işletmelerin görüntüleri anlayan uygulamalar ve çözümler oluşturmasına olanak tanıyan otomatik görüntü tanıma, etiketleme ve sınıflandırma için bulut tabanlı API'lerden oluşan bir platform sağlar. Gerektiğinde teknoloji şirket içi kurulum olarak da teslim edilebilir. Imagga'nın görüntü tanıma teknolojisi, görüntülere anahtar kelimeler ve/veya alana özgü kategoriler atama sürecini tamamen otomatikleştirir. Çözüm yatay olarak ölçeklenebilir ve analiz edilmesi ve açıklama eklenmesi gereken her türlü görüntü yükünü işleyebilir. Özel eğitim ve/veya geri bildirim döngüsüyle müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Bulutta veya şirket içinde entegrasyonu çok kolay bir API ile sarılmış olduğundan, birkaç saat içinde üretime geçebilir.