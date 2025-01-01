En Popüler Son Eklenenler Görüntü Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nepal

Bilgisayar görüşü olarak da adlandırılan görüntü tanıma yazılımı, uygulamaların görüntüleri veya videoları yorumlamasını sağlar. Görüntüleri girdi olarak işler ve bilgisayarlı görme algoritmaları aracılığıyla etiketler veya sınırlayıcı kutular gibi çıktılar üretir. Tipik olarak akıllı uygulamalara entegre edilen görüntü restorasyonu, nesne tanıma ve sahne yeniden yapılandırması gibi çeşitli işlevleri kapsar. Veri bilimcileri modelleri eğitmek için görüntü tanıma yazılımından yararlanırken, geliştiriciler de görüntü tanıma özelliklerini yazılımlarına dahil ediyor. Bu yazılıma erişim biçimi, makine öğrenimi kitaplıkları veya çerçevelerinden API'lere, SDK'lara veya uçtan uca platformlara kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişir. Görüntü tanıma yazılımını ilgili araçlardan ayırmak önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları, bilgisayarla görme modellerinin eğitimi için özellikler sunarken daha geniş odak noktalarına sahiptir. Üstelik görüntü tanıma, bir makine öğrenimi biçimi olsa da öneri motorları veya örüntü tanıma gibi diğer makine öğrenimi yeteneklerinden farklıdır. Metin tanıma yazılımı Optik Karakter Tanıma (OCR) kategorisine girer. Birçok görüntü tanıma yazılımı birden fazla amaca hizmet ederken bazıları logo algılama, yüz tanıma, nesne algılama veya müstehcen içerik algılama gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Yalnızca görüntü dosyalarını veya hem görüntüleri hem de videoları işleyebilirler. Ek olarak çoğu bulutta çalışırken bazıları uç veya cihaz üzerinde işlemeyi destekler. Görüntü Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: * Görüntü tanıma için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. * Belirli işlevleri veya çözümleri öğrenmek için görüntü veri havuzlarıyla arayüz. *Görüntü verilerini girdi olarak kabul edin ve çıktı olarak çözüm sağlayın. * Diğer uygulamalar, işlemler veya hizmetler için görüntü tanıma özelliklerini etkinleştirin.