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Görüntü Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Man Adası
Bilgisayar görüşü olarak da adlandırılan görüntü tanıma yazılımı, uygulamaların görüntüleri veya videoları yorumlamasını sağlar. Görüntüleri girdi olarak işler ve bilgisayarlı görme algoritmaları aracılığıyla etiketler veya sınırlayıcı kutular gibi çıktılar üretir. Tipik olarak akıllı uygulamalara entegre edilen görüntü restorasyonu, nesne tanıma ve sahne yeniden yapılandırması gibi çeşitli işlevleri kapsar. Veri bilimcileri modelleri eğitmek için görüntü tanıma yazılımından yararlanırken, geliştiriciler de görüntü tanıma özelliklerini yazılımlarına dahil ediyor. Bu yazılıma erişim biçimi, makine öğrenimi kitaplıkları veya çerçevelerinden API'lere, SDK'lara veya uçtan uca platformlara kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişir. Görüntü tanıma yazılımını ilgili araçlardan ayırmak önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformları, bilgisayarla görme modellerinin eğitimi için özellikler sunarken daha geniş odak noktalarına sahiptir. Üstelik görüntü tanıma, bir makine öğrenimi biçimi olsa da öneri motorları veya örüntü tanıma gibi diğer makine öğrenimi yeteneklerinden farklıdır. Metin tanıma yazılımı Optik Karakter Tanıma (OCR) kategorisine girer. Birçok görüntü tanıma yazılımı birden fazla amaca hizmet ederken bazıları logo algılama, yüz tanıma, nesne algılama veya müstehcen içerik algılama gibi belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Yalnızca görüntü dosyalarını veya hem görüntüleri hem de videoları işleyebilirler. Ek olarak çoğu bulutta çalışırken bazıları uç veya cihaz üzerinde işlemeyi destekler. Görüntü Tanıma kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: * Görüntü tanıma için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. * Belirli işlevleri veya çözümleri öğrenmek için görüntü veri havuzlarıyla arayüz. *Görüntü verilerini girdi olarak kabul edin ve çıktı olarak çözüm sağlayın. * Diğer uygulamalar, işlemler veya hizmetler için görüntü tanıma özelliklerini etkinleştirin.
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Claude by Anthropic
claude.ai
Claude, Anthropic tarafından oluşturulmuş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çiz...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz. Roboflow, bilgisayarlı görüntü oluşturmayı kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım ürünleri yaratır. 250.000'den fazla geliştirici, görüntü veril...
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma...
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: M...
Picture to Text
picturetotext.info
Görüntüden metne dönüştürücüleri, görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürmeyi basit ve verimli hale getirir. Taranmış belgeleriniz, el yazısıyla yazılmış notlarınız veya başka herhangi bir görsel içeriğiniz olsun, araçları her şeyi kolaylıkla halleder. Çeşitli görüntü türlerinden güvenilir metin ...
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, dünyadaki videoları düzenlemek için Gelişmiş Yapay Zeka geliştiren bir Video Arama şirketidir.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kali...
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, sivilceler ve göz torbası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz derisinin özelliklerini analiz etmek için en son teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age, kurul...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların ver...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. ...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fa...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Gelişmiş Yüz Arama ve Tanıma API'si. Luxand.Cloud, yüz tanıma teknolojisinin ön saflarında yer almakta ve güvenliğin inovasyonla kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir gelecek yaratmaktadır. Hassasiyet ve gelişmişlik ile son teknoloji çözümlerimiz kimlik doğrulama ortamını yeniden tanımlıyor. Kişis...
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
Relu
relu.eu
Relu, 3D tıbbi görüntüleri otomatik olarak Sanal Hastaya dönüştürmek için bir AI yazılım bileşeni oluşturan bir yazılım şirketidir. Bu teknolojiyi mevcut dental iş akışınıza/yazılımınıza entegre etmeyi kolaylaştırmaya odaklanıyoruz.
brighter AI
brighter.ai
Daha parlak yapay zeka, en son teknolojiye sahip derin öğrenme teknolojisine dayalı görüntü ve video anonimleştirme çözümleri sunar. Hassas Bulanıklaştırma ve Derin Doğal Anonimleştirme (DNAT) çözümlerimiz, yüzleri ve araç plakalarını düzeltir ve şirketlerin GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uym...
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad'leri ve akıllı telefonları dünyadaki en esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir saat ölçüm platformuna dönüştüren yüksek düzeyde yapılandırılabilir yazılım çözümleri sağlar. Hızlı, güvenilir ve doğru NoahFace, yüz tanıma, sıcaklık ve alkol taraması ve çok daha fazlası gibi modern özellikle...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka...
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, video yönetimini basitleştiren ve sistemleri uygun maliyetli bir şekilde ölçeklenebilir hale getiren küresel bir bulut video gözetim şirketidir. Bağlı 150.000'den fazla kamerayla Sistem Entegratörleri, Güvenlik, Erişim Kontrolü, Yapay Zeka, Video İzleme, Telekom ve SaaS şirketleri için özelleşt...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bi...
Wicket
wicketsoft.com
Wicket yüz kimlik doğrulama platformu, kullanıcıları memnun eden ve spor salonları, canlı etkinlikler ve yetkili tesisler için güvenliği güçlendiren sürtünmesiz temas noktalarıyla hayranlar, konuklar ve çalışanlar için sansasyonel etkinlik deneyimleri sağlayan, gizliliği ön planda tutan entegre bir ...
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™, geleneksel sıkıştırma ve dağıtıma en gelişmiş yapay zeka destekli alternatiftir; çevrimiçi markalar için en üst kalitede medya deneyimi sağlayan kodsuz bir platformdur. SpeedSize nörobilim destekli yapay zeka, insan beyninin algılayamadığı verileri ortadan kaldırmak için görüntülerinizi...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimleri ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha...
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, görüntü altyazısı oluşturma ve anlamada küresel bir liderdir. Amacımız dünya çapındaki insanlara ve şirketlere en üstün ve en son teknolojiye sahip çözümü sunmaktır. CloudSight'ın çığır açan iki tüketici uygulaması vardır: Dünyanın ilk başarılı mobil görsel arama motoru olan CamFind, "F...
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme s...
Hive
thehive.ai
Hive, içeriği anlamak, aramak ve oluşturmak için bulut tabanlı yapay zeka çözümlerinin lider sağlayıcısıdır ve dünyanın en büyük ve en yenilikçi yüzlerce kuruluşu tarafından güvenilmektedir. Şirket, her ay milyarlarca müşteri API isteğine yanıt veren, sınıfının en iyisi, önceden eğitilmiş yapay zeka...
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin yapay zeka ve Makine Öğrenimi ile görüntü verilerinden daha iyi faydalanmasına yardımcı olan bir yazılım şirketidir. Müşterilerimiz sağlık, yaşam bilimleri, e-ticaret, stok fotoğraf ajansları, ev dekorasyonu, moda, üretim, emlak ve otomotiv gibi çeşitli alanlardan şirketlerdir....
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'lerini, SDK'larını ve az kodlu çözümleri kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur merkezli, küresel, tam kapsamlı bir iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, bilgisayarlı görüntü ve yapay zekayı uç noktalara taşıyarak görüntü tabanlı AIoT sensörlerini ve çözümlerini güçlendiriyor ve dünya çapındaki şirketlerin ölçeklenebilir görüntü tabanlı çözümler geliştirmesine yardımcı oluyor. Irida Labs, bilgisayarlı görü ve derin öğrenmeyi kullanarak AI...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, dünyanın en büyük markalarının ve perakendecilerinin güvenilir ortağıdır ve birleşik vizyon platformumuzla "Basit Anlamlı Video" sunar. Çok konumlu işletmeler için özel olarak tasarlanmış, Apple M1 ve Generative AI tarafından desteklenen paketimiz, VMS ve hırsız alarmlarından peraken...
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI'nin yapay zeka platformu OMNICOMMERCE, e-ticaret perakendecilerine görsel arama/keşif ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerine dayalı sezgisel bir alışveriş deneyimi sunma gücü veriyor. Ürün eşleşmelerini bulmak için alıcıların mobil cihazlarındaki ilham verici resimleri kullanın ve bunlar...
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square, kapsamlı veri kümeleriyle bilgisayarlı görüntü hattını açıklama, eğitim ve otomatikleştirmek için tasarlanmış SaaS tabanlı bir platformdur. * Geliştirilmiş Makine Öğrenimi Modeli Doğruluğu: DigitSquare veri açıklaması, hassas veri etiketlemeyi sağlayarak eğitim sırasındaki hataları v...
Partium
partium.io
Partium'un hikayesi 2020 yılında yedek parça arayan herkes için ışık hızında, anında ve güvenilir bir arama deneyimi yaratma fikriyle başladı. Teknisyenlerin ve parça katalogları ile web mağazalarının kullanıcılarının doğru parçayı aramak için sonsuz zaman harcama ihtiyacını azalttık. Bunun yerine ...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Jeo-uzaysal Yazılımı, NV5'in bir parçasıdır. Farklı sektörlerdeki profesyonellerin her türlü veri ve görüntüye erişmesine, bunları analiz etmesine ve paylaşmasına yardımcı olan yazılım ürünleri yaratıyoruz. Çevrenizdeki Dünyayı Anlayın Günümüzde uzaktan algılanan veriler kritik kararlar almak, ...
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, resim ve metin sınıflandırmasını herkes için kolaylaştırır. Yalnızca birkaç dakika içinde görselleri ve metinleri istediğiniz etiketleri kullanarak kategorilere ayıracak bir yapay zeka modeli oluşturabilirsiniz. Makine öğrenimi deneyimine gerek yok. Gardyn, Gust ve Square gibi müşteriler, m...
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com, saha personelinin metin ve görüntüler için yapay zekadan yararlanarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ölçeklenebilir, kullanımı kolay bir hizmettir. Bu, daha iyi olay raporlama ve yönetimine, proje yürütme süreçlerinde daha hızlı geri dönüşe yol açar ve oper...
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo'nun Kendin Yap Araştırma ve Geri Bildirim Toplama platformu, müşterilerin tüm dijital içerikler için doğru kararları almasına yardımcı olmak amacıyla davranışsal ve duygusal içgörüleri kullanır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve panellerimizle birlikte, müşterilerimizin geleneksel müşteri veri anal...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, AI modellerini kodsuz olarak eğitmek, oluşturmak ve entegre etmek için kullanımı kolay bir platform sağlayarak yapay zekayı her kuruluş için erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. DeepLobe, işletmelerin Bilgisayarla Görme ve Metin Analitiği görevleri için yapay zeka modelleri oluşturm...
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi olarak biz, dönüştürücü sonuçlara odaklanan çeşitli yenilikçilerden oluşan bir ekibiz ve işletmeleri akıl almaz bir Dijital geleceğe taşıyabildiğimiz için son derece heyecanlıyız. Vizyon Yapay Zekanın Yapay Zekanın Geleceğinin temel taşı olacağına inanıyoruz. Kognitif paketlerimizin ilki AI...
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemine sahip olan ve uygulamaları ve web siteleri için geniş ölçekte güvenli çok formatlı dosya işlemeye ihtiyaç duyan yazılım ve medya şirketleri için en uygun fiyatlı SaaS çözümüdür.
INTSIG
intsig.us
Sektör lideri bir Yapay Zeka ve Büyük Veri şirketi olarak INTSIG, dünya genelinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için birçok uygulama geliştirmiş ve çözümler formüle etmiştir. CamScanner ve CamCard adlı iki mobil uygulamasıyla ünlü INTSIG, dünya çapında 2,3 milyar insanın kalb...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olar...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mü...
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri...