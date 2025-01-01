Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek ve gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: insan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımların kimliğini doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulaması, canlı selfie'ler gibi biyometrik veriler ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontroller yer alıyor.
Yeni Uygulama Gönder
ID.me
id.me
ID.me, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan bir dijital kimlik doğrulama platformudur.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Plaid
plaid.com
Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan bir dijital kimlik doğrulama ve güven hizmeti uygulamasıdır.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Persona
withpersona.com
Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree, işletmelere ödemeleri toplama, uluslararası ödemeleri yönetme ve kolayca geri ödemeler yapma imkanı sunan bir ödeme platformudur.
Pipl
pipl.com
Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
RemoteDesk
remotedesk.com
Remotedesk, kullanıcılara uzaktan bilgisayarlara güvenli erişim sağlayan bir uygulamadır. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile veri koruma sunar.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için çeşitli yöntemler eklemesine olanak tanır. Kodlama gerekmeden kullanılabilir ve özelleştirilebilir.
Veriff
veriff.com
Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.
Veremark
veremark.com
Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.
GOVX
govx.com
GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.
Ondato
ondato.com
Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Güven Token, işletmelere kullanıcıların kimliğini, yaşını ve konumunu doğrulama imkanı sunan bir kimlik doğrulama platformudur.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, kimlik doğrulama ve iş doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. 195 ülkede, 13,000'den fazla belge ve 700 milyon işletmeyi doğrular.
Cognito
cognitohq.com
Cognito uygulaması, anında KYC ve AML uyumu, izleme listesi taraması gibi hizmetleri sunar. Küresel ölçekte, birkaç satır kod ile kullanılabilir.
Socure
socure.com
Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, Avukatlar, Emlakçılar ve Gayrimenkul Geliştiricilerine AML, KYC ve Biyometrik kimlik kontrolleri yapma imkanı veren bir uyum platformudur.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.
Prembly
prembly.com
Prembly, gelişen pazarlar için kimlik doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve arka plan kontrolleri sunarak güvenli müşteri edinimi ve işlem yapma olanağı sağlar.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusu verilerini toplama sürecini otomatikleştirir ve kullanıcıların kendi cihazlarından veri girmesini sağlar.
Everlance
everlance.com
Everlance, seyahat mesafelerini ve iş masraflarını otomatik olarak izleyen, kullanıcıların kolayca sınıflandırmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.
Lightico
lightico.com
Lightico, borç verme süreçlerini dijitalleştirerek müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir platformdur. Güvenli imza, belge toplama ve kimlik doğrulama sağlar.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer, Avrupa'nın açık bankacılık ödeme platformudur. İşletmelere hızlı ve güvenli banka ödemeleri yapma imkanı sunar.
Signicat
signicat.com
Signicat, dijital kimlik ve elektronik imza yönetimi için bir platformdur; belge imzalamayı ve kimlik doğrulamayı güvenli bir şekilde sağlar.
Alloy
alloy.com
Alloy, 300'den fazla şirketin 160'tan fazla veri kaynağına bağlanarak kimlik kararlarını otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.
Vouched
vouched.id
Vouched, 70+ ülkede 600'den fazla kimlik belgesiyle gerçek zamanlı kimlik doğrulama ve dolandırıcılık tespiti yapan bir yapay zeka uygulamasıdır.
© 2025 WebCatalog, Inc.