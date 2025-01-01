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Kimlik Doğrulama Yazılımı
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Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek ve gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: insan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımların kimliğini doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulaması, canlı selfie'ler gibi biyometrik veriler ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontroller yer alıyor.

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ID.me

ID.me

id.me

ID.me, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan bir dijital kimlik doğrulama platformudur.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan bir dijital kimlik doğrulama ve güven hizmeti uygulamasıdır.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree, işletmelere ödemeleri toplama, uluslararası ödemeleri yönetme ve kolayca geri ödemeler yapma imkanı sunan bir ödeme platformudur.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

Remotedesk, kullanıcılara uzaktan bilgisayarlara güvenli erişim sağlayan bir uygulamadır. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile veri koruma sunar.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için çeşitli yöntemler eklemesine olanak tanır. Kodlama gerekmeden kullanılabilir ve özelleştirilebilir.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.

GOVX

GOVX

govx.com

GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Güven Token, işletmelere kullanıcıların kimliğini, yaşını ve konumunu doğrulama imkanı sunan bir kimlik doğrulama platformudur.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo, kimlik doğrulama ve iş doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. 195 ülkede, 13,000'den fazla belge ve 700 milyon işletmeyi doğrular.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito uygulaması, anında KYC ve AML uyumu, izleme listesi taraması gibi hizmetleri sunar. Küresel ölçekte, birkaç satır kod ile kullanılabilir.

Socure

Socure

socure.com

Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard, Avukatlar, Emlakçılar ve Gayrimenkul Geliştiricilerine AML, KYC ve Biyometrik kimlik kontrolleri yapma imkanı veren bir uyum platformudur.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.

Prembly

Prembly

prembly.com

Prembly, gelişen pazarlar için kimlik doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve arka plan kontrolleri sunarak güvenli müşteri edinimi ve işlem yapma olanağı sağlar.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusu verilerini toplama sürecini otomatikleştirir ve kullanıcıların kendi cihazlarından veri girmesini sağlar.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance, seyahat mesafelerini ve iş masraflarını otomatik olarak izleyen, kullanıcıların kolayca sınıflandırmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico, borç verme süreçlerini dijitalleştirerek müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir platformdur. Güvenli imza, belge toplama ve kimlik doğrulama sağlar.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer, Avrupa'nın açık bankacılık ödeme platformudur. İşletmelere hızlı ve güvenli banka ödemeleri yapma imkanı sunar.

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicat, dijital kimlik ve elektronik imza yönetimi için bir platformdur; belge imzalamayı ve kimlik doğrulamayı güvenli bir şekilde sağlar.

Alloy

Alloy

alloy.com

Alloy, 300'den fazla şirketin 160'tan fazla veri kaynağına bağlanarak kimlik kararlarını otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched, 70+ ülkede 600'den fazla kimlik belgesiyle gerçek zamanlı kimlik doğrulama ve dolandırıcılık tespiti yapan bir yapay zeka uygulamasıdır.

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Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog