Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara çekici bir iş faydası sağlamasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcı ile Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapımı kolay olduğu bilinmektedir. Uçtan uca platform: otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruma özel geri ödeme raporu onay akışları ve daha fazla fahişe aylık, iki-aylık veya iki haftada bir sigorta, sürekli motorlu makine kaydı (iki-haftasal çalışma) #1 dereceli kilometre izleme uygulaması, otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması özel geri ödeme raporu uygulaması, aylık, ehliyet ve sigorta maklasının ehliyeti kontrolü ( Gider yönetimi her adımda görünürlükle, çalışanlarınıza kilometre ve masrafları için doğru ve verimli bir şekilde geri ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, çalışanların günlerini nasıl geçirdikleri, hesap verebilirliği artırmaya ve daha verimli kaynak tahsisi sağlamaya yardımcı oldukları konusunda yeni bir fikir edin. Everlance, her türlü/düşük vergi araç geri ödeme programını destekler. Şu anda şirket otomobilleri sağlayın, ister manuel süreçler kullanın veya başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance’ın uzman ekibi, işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu korumanıza yardımcı olabilir. Sabit ve Değişken Oran (FAVR) Kişiselleştirilmiş Ödemeler, Mil Başına Ücret Geliştirme Kentleri (CPM) Geri Ödenekler Hesap Ödenekler Filosu İzleme Her müşterinin tek bir iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten adlı bir Müşteri Başarı Yöneticisi vardır. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için haftada 7 gün telefon, sohbet ve e -posta yoluyla mevcuttur.