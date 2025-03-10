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Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek ve gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: insan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımların kimliğini doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulaması, canlı selfie'ler gibi biyometrik veriler ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontroller yer alıyor.
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RemoteDesk
remotedesk.com
Remotedesk, kullanıcılara uzaktan bilgisayarlara güvenli erişim sağlayan bir uygulamadır. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile veri koruma sunar.
Persona
withpersona.com
Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara çekici bir iş faydası sağlamasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcı ile Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapımı kolay olduğu bilinmektedir. Uçtan uca platform: otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruma özel geri ödeme raporu onay akışları ve daha fazla fahişe aylık, iki-aylık veya iki haftada bir sigorta, sürekli motorlu makine kaydı (iki-haftasal çalışma) #1 dereceli kilometre izleme uygulaması, otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması özel geri ödeme raporu uygulaması, aylık, ehliyet ve sigorta maklasının ehliyeti kontrolü ( Gider yönetimi her adımda görünürlükle, çalışanlarınıza kilometre ve masrafları için doğru ve verimli bir şekilde geri ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, çalışanların günlerini nasıl geçirdikleri, hesap verebilirliği artırmaya ve daha verimli kaynak tahsisi sağlamaya yardımcı oldukları konusunda yeni bir fikir edin. Everlance, her türlü/düşük vergi araç geri ödeme programını destekler. Şu anda şirket otomobilleri sağlayın, ister manuel süreçler kullanın veya başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance’ın uzman ekibi, işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu korumanıza yardımcı olabilir. Sabit ve Değişken Oran (FAVR) Kişiselleştirilmiş Ödemeler, Mil Başına Ücret Geliştirme Kentleri (CPM) Geri Ödenekler Hesap Ödenekler Filosu İzleme Her müşterinin tek bir iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten adlı bir Müşteri Başarı Yöneticisi vardır. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için haftada 7 gün telefon, sohbet ve e -posta yoluyla mevcuttur.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Güven Token, işletmelere kullanıcıların kimliğini, yaşını ve konumunu doğrulama imkanı sunan bir kimlik doğrulama platformudur.
Prembly
prembly.com
Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Güvenlik ve Uyumluluk Altyapısı. Kimlik Doğrulama, Dolandırıcılık Tespiti/Önleme ve Geçmiş Kontrolleri konusunda gelişmekte olan pazarlardaki yüzlerce dijital işletmenin güvendiği; Gerekli mevzuata uygunluk kontrollerini sürdürürken, güvenle ve kısıtlama olmadan müşterileri güvenli bir şekilde edinmek, kabul ettirmek ve sınırlar ötesinde sorunsuz işlemler gerçekleştirmek.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.
Pipl
pipl.com
Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan bir dijital kimlik doğrulama ve güven hizmeti uygulamasıdır.
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için çeşitli yöntemler eklemesine olanak tanır. Kodlama gerekmeden kullanılabilir ve özelleştirilebilir.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden dolandırıcılığın azaltılmasına kadar diğer alanlarda uzun süredir devam eden geçmiş tarama endüstrisi uygulamalarına sizin adınıza meydan okumaya devam edeceğiz. Konser pazarları, personel alımı, ulaşım ve sağlık hizmetleri alanlarındaki sektörlerden binlerce müşteri, tarama çözümlerini geliştirmek için bize güveniyor. https://yardstik.com adresindeki entegre platformumuzda tarama, dolandırıcılık ve uyumluluk ürünlerinden oluşan karışımımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Yardstik: Ölçülebilir derecede daha iyi.
Veremark
veremark.com
Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, hepsi bir arada uyumluluk platformunuzdur. Birleşik Krallık merkezli Checkboard, Hukuk firmalarına, Taşıyıcılara, Emlak Acentelerine, Ev Sahiplerine ve Gayrimenkul Geliştiricilerine en değerli AML, KYC ve Biyometrik Kimlik kontrollerini gerçekleştirme olanağı sunar. Gayrimenkul profesyonellerine, onları doğrudan şık Checkboard platformundan yönetebilmeleri ve 15 dakika içinde müşterileri hakkında kapsamlı bir derecelendirilmiş rapor alabilmeleri nedeniyle tam özerkliğe olanak tanıyor.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplamaya yönelik tekrarlanan süreci kolaylaştırır/otomatikleştirir. Kullanıcının tüm verilerini kendi cihazı aracılığıyla sağlamasına akıllıca olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kuruluşlar sıklıkla işe alım yaparken, yeni çalışanlarından veri veya belge bulma sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Bu, meşgul İK profesyonellerinin acil bir durumda doğru kimliğe, çalışma iznine veya vekaletname sahibi olamama riskini ve endişesini hafifletecek bir veya iki önemli belgeyi almaya çalışırken sürekli olarak e-posta, çağrı veya mesaj gönderme ihtiyacı anlamına gelebilir. sürpriz denetim. PlanetVerify, Microsoft Azure üzerinde tutulan, bu süreci güvenli bir şekilde otomatikleştiren ve birkaç dakika içinde kurulabilen çok basit bir Kontrol Paneli sağlar. Kullanıcı toplanması gereken öğeleri seçer ve bir veya daha fazla tarafa GÖNDER tuşuna basar. Bunlar daha sonra kendi cihazlarıyla veri öğeleri girerek ve belgeler için kameralarını kullanarak yanıt verebilir. Eksik bir şey varsa kullanıcıya e-posta/SMS hatırlatıcıları gönderilecek ve her şey tamamlandığında size bilgi verilecek - iş bitti! Takipte kazanılan zaman dışında tüm veriler çalışan tarafından girildiği için çift giriş yapılmasına gerek kalmaz. PlanetVerify, giriş noktasında IBAN numaraları gibi öğeleri bile doğrular; böylece artık uzun ve sıklıkla hatalı banka numaralarının yazıya geçirilmesine gerek kalmaz. Diğer isteğe bağlı doğrulama araçlarına PlanetVerify Kontrol Panelinden kolayca erişilebilir. Özellikle başvuru sahibinin işi reddedilmesi durumunda verilerin yasal gerekliliklerin ötesinde tutulmamasını sağlamak için planlı arşivleme ve temizleme kuralları ayarlanabilir. Belge yanlışsa veya yetersiz kalitedeyse, reddet düğmesine basın ve açılır listeden nedenini seçin; çalışan bilgilendirilecektir. Kişisel verilerin alınmasının çok sayıda bilinmeyen ve riskli eklerle birlikte damlama şeklinde geldiği e-postanın aksine, PlanetVerify tüm öğeleri risksiz olarak Kontrol Panelinde düzgün, tek ekranlı bir profilde kullanıcıya sunar. Tüm bunlar PlanetVerify tarafından otomatik olarak yapıldığından sıralama ve depolama gerekmez. Docusign'ın iş ortağı olan PlanetVerify da tam entegre e-İmza ihtiyaçlarını sağlıyor, böylece iş sözleşmeleri veri talebine dahil edilebiliyor ve bireyler tarafından anında kendi cihazlarında imzalanabiliyor.
Vouched
vouched.id
Vouched, uçtan uca görsel kimlik doğrulamayı, KYC, KYP'yi ve çevrimiçi sahtekarlık tespitini gerçek zamanlı olarak destekleyen, ödüllü bir yapay zeka ve bilgisayar görüşüdür. 70'den fazla ülkede 600'den fazla devlet tarafından verilen kimlik belgesi konusunda uzman olan Vouched, bankaların, insan kaynaklarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının yaşamın en kritik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için kullanıcı kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasına, yerleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree, işletmelere ödemeleri toplama, uluslararası ödemeleri yönetme ve kolayca geri ödemeler yapma imkanı sunan bir ödeme platformudur.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Plaid
plaid.com
Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.
Veriff
veriff.com
Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.
ID.me
id.me
ID.me, kullanıcıların kimliklerini güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan bir dijital kimlik doğrulama platformudur.
Ondato
ondato.com
Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Alloy
alloy.com
300'den fazla şirket, 160'tan fazla veri kaynağına bağlanmak, hesap oluşturma sırasında kimlik kararlarını otomatikleştirmek ve bunları sürekli olarak izlemek için Alloy'un API tabanlı platformunu kullanıyor. Alloy, en yenilikçi bankalardan bazılarının ve en hızlı büyüyen fintech şirketlerinin daha fazla iyi müşteri bulmalarına ve dolandırıcılık riskini artırmadan bunları ürünlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak büyümelerine ve operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı oldu.
Signicat
signicat.com
Signica, dünyanın en gelişmiş dijital kimlik pazarlarında rakipsiz bir geçmişe sahip, öncü, pan-Avrupa dijital kimlik şirketidir. Dijital Kimlik Platformu, hepsine tek bir entegrasyon noktasından erişilebilen dünyadaki en kapsamlı kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama sistemleri paketini içerir. Platform, tanınma ve katılımdan, oturum açma ve onaya, zamana karşı dayanıklı iş anlaşmaları yapmaya kadar kimlik yolculuğunun tamamını destekler. Signicat 2006 yılında kuruldu ve 2019 yılında Avrupalı önde gelen özel sermaye yatırımcısı Nordic Capital tarafından satın alındı. Merkezi Trondheim, Norveç'tedir. Signicat hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.signicat.com adresini ziyaret edin.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, kimlik doğrulama ve iş doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. 195 ülkede, 13,000'den fazla belge ve 700 milyon işletmeyi doğrular.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer, Avrupa'nın lider açık bankacılık ödeme ağıdır. Gerçek zamanlı banka ödemelerini finansal ve kimlik verileriyle birleştirerek daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı çevrimiçi ödemeleri destekliyoruz. Büyük ve küçük işletmeler yeni kullanıcıları kazanmak, para kabul etmek ve saniyeler içinde ve geniş ölçekte ödeme yapmak için ürünlerimizi kullanıyor. 21 ülkede yayındayız ve 20 milyondan fazla kullanıcı, işlemlerini gerçekleştirmek için bize güveniyor. Gerçi burada durmayacağız. Dünyanın ödeme şeklini değiştirme görevindeyiz. Ve ödemelerin tam potansiyelini açığa çıkarana kadar durmayacağız.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Lightico
lightico.com
Güvenli ve Uyumlu Müşteri Süreçleri için Yapay Zeka Destekli Belge Toplama, e-İmzalar, Kimlik Doğrulama ve Formlar.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
GOVX
govx.com
GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.
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